ЦИК запланировал утвердить итоги выборов в Госдуму, но не включил в повестку жалобы оппозиционных кандидатов Статьи редакции
Они заявили, что по закону нельзя подвести итоги выборов до рассмотрения жалоб кандидатов.
24 сентября ЦИК официально подведёт итоги выборов депутатов Госдумы, это следует из повестки заседания. Перед этим комиссия также обсудит дистанционное электронное голосовании (ДЭГ) в Москве.
Доцент МГУ Михаил Лобанов, который выдвигался в Госдуму по Кунцевскому округу Москвы от КПРФ и проиграл выборы после подсчёта голосов ДЭГ, пожаловался, что ЦИК не включил в повестку его жалобу.
Комиссия также не включила в повестку жалобу самовыдвиженца Анастасии Брюхановой, которая тоже проиграла выборы после подсчёта голосов ДЭГ. В ней она просит отменить итоги голосования по округу.
Жалобу также подала партия «Яблоко». Она жалуется на ограничения избирательных прав граждан, воспрепятствование деятельности оппозиционных партий и кандидатов, а также фактический запрет на агитационные мероприятия под предлогом борьбы с эпидемией.
После учета онлайн-голосов ни один из кандидатов от «Умного голосования» по одномандатным округам не смог победить, хотя большинство лидировали после обработки бумажных бюллетеней.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве пообещал пересчитать голоса (это не будет иметь юридической силы), но уже заявил, что не нашел вбросов.
Жалобу также подала партия «Яблоко». Она жалуется на ограничения избирательных прав граждан, воспрепятствование деятельности оппозиционных партий и кандидатов, а также фактический запрет на агитационные мероприятия под предлогом борьбы с эпидемией.
Зато глава партии себе особнячок насосал...то есть, заработал.