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Новости
Артём Мазанов

ЦИК запланировал утвердить итоги выборов в Госдуму, но не включил в повестку жалобы оппозиционных кандидатов Статьи редакции

Они заявили, что по закону нельзя подвести итоги выборов до рассмотрения жалоб кандидатов.

33 33 комментария
1667 просмотров

24 сентября ЦИК официально подведёт итоги выборов депутатов Госдумы, это следует из повестки заседания. Перед этим комиссия также обсудит дистанционное электронное голосовании (ДЭГ) в Москве.

Доцент МГУ Михаил Лобанов, который выдвигался в Госдуму по Кунцевскому округу Москвы от КПРФ и проиграл выборы после подсчёта голосов ДЭГ, пожаловался, что ЦИК не включил в повестку его жалобу.

Михаил Лобанов @muzh_Zapolskoy
Завтра ЦИК утверждает результаты выборов, и в повестке дня нет моей жалобы.По закону нельзя подвести итоги выборов до рассмотрения жалоб кандидатов. Пока это выглядит так, что мою жалобу просто куда-то «потеряли», хотя в моём распоряжении есть копия с отметкой о приёме.

Комиссия также не включила в повестку жалобу самовыдвиженца Анастасии Брюхановой, которая тоже проиграла выборы после подсчёта голосов ДЭГ. В ней она просит отменить итоги голосования по округу.

Максим Кац @max_katz
Завтра ЦИК планирует проводить заседание и в повестку не поставил рассмотрение жалобы Брюхановой. Хотят подвести итоги выборов так.

По закону ЦИК не может утвердить итоги выборов не рассмотрев все жалобы. Друзья @CIKRussia, вы там чего?

Жалобу также подала партия «Яблоко». Она жалуется на ограничения избирательных прав граждан, воспрепятствование деятельности оппозиционных партий и кандидатов, а также фактический запрет на агитационные мероприятия под предлогом борьбы с эпидемией.

После учета онлайн-голосов ни один из кандидатов от «Умного голосования» по одномандатным округам не смог победить, хотя большинство лидировали после обработки бумажных бюллетеней.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве пообещал пересчитать голоса (это не будет иметь юридической силы), но уже заявил, что не нашел вбросов.

#новости #выборы

33 33 комментария
13
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Повышенный мангал

ЦИК объявил, что все жалобы вброшены

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20
Полноценный дебаркадер

По закону ЦИК не может утвердить итоги выборов не рассмотрев все жалобы. Друзья @CIKRussia, вы там чего?

друзья, вы там чего, а как же закон???))))))))))))))))))

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13
Полноценный дебаркадер

друзья друзья, вы чего, вы куда? Что же делается, посмотрите только, обратите внимание на это беззаконие!!!
ТОВАРИЩИ!!!!!!!

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5
Tony Urban

Закон-шмакон

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2
Полноценный дебаркадер

Кац-хуяц

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0
AZP

Флакон

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0
Звездный парфюмер

У вас свои. 

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1
Полноценный дебаркадер

)))))))))))))))))

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0
Звездный парфюмер
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2
Злобный Капитан Немо

Произошла чудовищная ошибка!

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1
Трансгендолёт

Жалобы могут присылать только "настоящие патриоты", а не какие-то наймиты запада!!!111

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10
Звездный парфюмер

Они заявили, что по закону нельзя подвести итоги выборов до рассмотрения жалоб кандидатов.

Законы можно и поменять. 

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4
AZP

В закон можно и расстрел добавить для тех, кто жалобы пишет.

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1
Знакомый утюг

Давайте уже просто отменим все законы, не пойму нахуя они вообще нужны

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3
k. wintermute

Как нахуя? Чтобы бутылить неугодных 

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0
Дима Внезапно

1) Зачем делать лишнюю работу, когда можно просто не обращать на них внимание
2) Законы являются хорошим барьером, позволяющим сажать ‘не своих’, а ‘свои’, в свою очередь, как раз могут класть на закон с высокой колокольни

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0
Временной шар
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3
Славянский блик

ЦИК, получив жалобы Лобанова и Брюхановой:

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3
Владимир Филатов

Талибы запланировали утвердить шариат в Афганистане, но не включили в повестку жалобы женщин

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3
твой сказочник

Какие жалобы? Мы ничего не получали

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2
AZP

Обратитесь в Почту России.

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0
Мелкий колос

А как это раньше работало? Типа нельзя утвердить результаты выборов, если есть хоть одна жалоба от кандидата? Это же нереально. ред.

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2
Удачный кубок

Веник всех переиграл, как дешовок

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2
AZP

И перепил.

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0
FOX
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2
Озабоченный динозавр

бюрократическая машина работает, кто вы такие вообще? 
пошли вон..

Ответить
1
Bad Mother Fucker

не увидели нарушений прост ред.

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0
Chef

Эллочка- людеодка

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0
Алексей Егоров

Надо же, блядь, какая неожиданность.

Ответить
0
Хрупкий дым

ЦИРК запланировал утвердить итоги выборов в Госдуру

Ответить
0
Иван

Чо там КПРФ и Рашкин? Будут биться?

Ответить
0
AZP

ЦИК запланировал утвердить итоги выборов в Госдуму, но не включил в повестку выборы.

Ответить
0
AZP

Жалобу также подала партия «Яблоко». Она жалуется на ограничения избирательных прав граждан, воспрепятствование деятельности оппозиционных партий и кандидатов, а также фактический запрет на агитационные мероприятия под предлогом борьбы с эпидемией.

Зато глава партии себе особнячок насосал...то есть, заработал.

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0
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