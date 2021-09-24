Они заявили, что по закону нельзя подвести итоги выборов до рассмотрения жалоб кандидатов.

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24 сентября ЦИК официально подведёт итоги выборов депутатов Госдумы, это следует из повестки заседания. Перед этим комиссия также обсудит дистанционное электронное голосовании (ДЭГ) в Москве.

Доцент МГУ Михаил Лобанов, который выдвигался в Госдуму по Кунцевскому округу Москвы от КПРФ и проиграл выборы после подсчёта голосов ДЭГ, пожаловался, что ЦИК не включил в повестку его жалобу.

Михаил Лобанов @muzh_Zapolskoy Завтра ЦИК утверждает результаты выборов, и в повестке дня нет моей жалобы.По закону нельзя подвести итоги выборов до рассмотрения жалоб кандидатов. Пока это выглядит так, что мою жалобу просто куда-то «потеряли», хотя в моём распоряжении есть копия с отметкой о приёме.

Комиссия также не включила в повестку жалобу самовыдвиженца Анастасии Брюхановой, которая тоже проиграла выборы после подсчёта голосов ДЭГ. В ней она просит отменить итоги голосования по округу.

Максим Кац @max_katz



По закону ЦИК не может утвердить итоги выборов не рассмотрев все жалобы. Друзья Завтра ЦИК планирует проводить заседание и в повестку не поставил рассмотрение жалобы Брюхановой. Хотят подвести итоги выборов так.По закону ЦИК не может утвердить итоги выборов не рассмотрев все жалобы. Друзья @CIKRussia , вы там чего?

Жалобу также подала партия «Яблоко». Она жалуется на ограничения избирательных прав граждан, воспрепятствование деятельности оппозиционных партий и кандидатов, а также фактический запрет на агитационные мероприятия под предлогом борьбы с эпидемией.

После учета онлайн-голосов ни один из кандидатов от «Умного голосования» по одномандатным округам не смог победить, хотя большинство лидировали после обработки бумажных бюллетеней.