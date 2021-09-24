Глава СК Александр Бастрыкин связал нападения на учебные заведения «с деструктивным влиянием интернета» Статьи редакции
По мнению Бастрыкина, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы «просто — ликвидируя оппонента».
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что «деструктивное влияние интернета» приводит к стрельбе в учебных заведения. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По его мнению, школьники «не получают достаточного уровня воспитания, культуры», главной их целью стало «получение любым путём материального достатка».
Бастрыкин считает, что современные подростки «ориентируются на героев компьютерных игр», которые «решают свои проблемы ликвидацией оппонента». К этому якобы «добавилась масса различного негативного контента» в интернете.
Глава СК РФ также обратил внимание, что у стрелков «очень быстро появляются единомышленники». Это приводит к новым трагедиям. «Они [фанаты] в буквальном смысле их защищают, считая чуть ли не жертвами обстоятельств, собирают средства для их поддержки, пишут положительные комментарии в соцсетях», — добавил он.
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России Сулим Ямадаев был убит в Дубае и по обвинению в его убийстве Дубайская полиция объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в Москве другими, пока еще не установленными Героями России. ред.
Герой России Рамзан Кадыров в ДОН свое время обвинил другого Героя ДОН России, Сулима Ямадаева, в причастности ДОН к убийству своего отца, Героя ДОН России Ахмада Кадырова. В результате ДОН Герой России Сулим Ямадаев был ДОН убит в Дубае и по ДОН обвинению в его убийстве Дубайская ДОН полиция объявила в международный розыск ДОН другого Героя России Адама Делимханова. ДОН Брат убитого Героя России, Руслан ДОН Ямадаев, тоже Герой России, также ДОН был убит в Москве другими, ДОН пока еще не установленными Героями ДОН России.
"В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру.
Александр Бастрыкин
глава СК РФ"
А вы покупаете у них политическую рекламу.
Это игра, где ты убиваешь зомби или сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть там можно придумать свою определенную местность, может быть, ту же школу, то есть так же ее взорвать-убить, но там более изощренная ситуация. Там не изготавливаешь бомбу, но тебе дается различное оружие, ты можешь трейд делать. Почему оно называется «Дока-трейд»? Там ведется трейд различными оружиями убийства, уничтожения людей. Специальное оружие там — как вытаскивать кишки в течение десяти минут.
Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги.
что? какие деньги? и при чём тут деньги..
блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру.
блогеры уже людей расстреливают? что за канал такой? ред.