По мнению Бастрыкина, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы «просто — ликвидируя оппонента».

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что «деструктивное влияние интернета» приводит к стрельбе в учебных заведения. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его мнению, школьники «не получают достаточного уровня воспитания, культуры», главной их целью стало «получение любым путём материального достатка».

Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги. Александр Бастрыкин глава СК РФ

Бастрыкин считает, что современные подростки «ориентируются на героев компьютерных игр», которые «решают свои проблемы ликвидацией оппонента». К этому якобы «добавилась масса различного негативного контента» в интернете.

В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру. Александр Бастрыкин глава СК РФ