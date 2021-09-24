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Новости
Артём Мазанов

Глава СК Александр Бастрыкин связал нападения на учебные заведения «с деструктивным влиянием интернета» Статьи редакции

По мнению Бастрыкина, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы «просто — ликвидируя оппонента».

54 54 комментария
1485 просмотров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что «деструктивное влияние интернета» приводит к стрельбе в учебных заведения. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его мнению, школьники «не получают достаточного уровня воспитания, культуры», главной их целью стало «получение любым путём материального достатка».

Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги.

Александр Бастрыкин
глава СК РФ

Бастрыкин считает, что современные подростки «ориентируются на героев компьютерных игр», которые «решают свои проблемы ликвидацией оппонента». К этому якобы «добавилась масса различного негативного контента» в интернете.

В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру.

Александр Бастрыкин
глава СК РФ

Глава СК РФ также обратил внимание, что у стрелков «очень быстро появляются единомышленники». Это приводит к новым трагедиям. «Они [фанаты] в буквальном смысле их защищают, считая чуть ли не жертвами обстоятельств, собирают средства для их поддержки, пишут положительные комментарии в соцсетях», — добавил он.

«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о…
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а…
tjournal.ru

#новости #стрельбавперми

54 54 комментария
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Трансгендолёт

Всегда виноваты игры, запад, интернет, музыка, комиксы.
Никогда: окружение, правительство, чиновники, госТВ, уровень жизни, менты.

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30
Andrew Sychev

Нет, это все НАТО 

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7
Артём Нечепуренко

И их инструкторы

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0
Знакомый утюг

Ну про "никогда" это ты явно загнул. Этот тезис не менее необъективен, чем необъективные тезисы этого Главы СК

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1
Андрей Охапкин

По факту. Просто одну повестку заменил на другую. Винить игры и интернет нельзя, а Пыню и ТВ можно

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0
Звездный парфюмер

Всегда виноваты игры, запад, интернет, музыка, комиксы.

Про геев забыл. 

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0
Путин Гурбангулы Рыгорович

@Artur Lyudvikov слыш, пидор, поясни свой дизлайк.

Ответить
0
Maxim Knz

которые решают проблемы «просто — ликвидируя оппонента

Ответить
14
Forrest_Dumb

Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России Сулим Ямадаев был убит в Дубае и по обвинению в его убийстве Дубайская полиция объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в Москве другими, пока еще не установленными Героями России. ред.

Ответить
4
Дон Бот

Герой России Рамзан Кадыров в ДОН свое время обвинил другого Героя ДОН России, Сулима Ямадаева, в причастности ДОН к убийству своего отца, Героя ДОН России Ахмада Кадырова. В результате ДОН Герой России Сулим Ямадаев был ДОН убит в Дубае и по ДОН обвинению в его убийстве Дубайская ДОН полиция объявила в международный розыск ДОН другого Героя России Адама Делимханова. ДОН Брат убитого Героя России, Руслан ДОН Ямадаев, тоже Герой России, также ДОН был убит в Москве другими, ДОН пока еще не установленными Героями ДОН России.

Ответить
3
Стратегический Слава

Это сценарий фильма Тарантино?
Сценарий, да?

Ответить
1
Forrest_Dumb

Ага, сценарий фильма снятого на тлетворном Западе, для разложения духовитости российской молодежи.

Ответить
0
Александр Борродач

@Дон Бот 

Ответить
1
Нынешний завод

Я считаю, нужно забанить Вахтёра. Пользователи ориентируются на него, решая проблемы тем, что просто "закрывают рот другим".

Ответить
10
Саша Саша

"В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру.
Александр Бастрыкин
глава СК РФ"
 А вы покупаете у них политическую рекламу.

Ответить
10
Пестрый историк

$20 is $20

Ответить
0
bbk bbk

"Получение любым путём материального достатка" у меня возникает такая мысль когда гляжу на любую говорящую морду чиновника в телевизоре

Ответить
6
Стратегический Слава

Да, забавно слышать такое от пана Бастрыкина, владеющего отелями за бугром.

Ответить
2
Сергей Черногорский

"ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы «просто — ликвидируя оппонента»" - не знал, что Путин играет в компьютерные игры

Ответить
5
Полноценный дебаркадер

По мнению Бастрыкина, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы «просто — ликвидируя оппонента».

А ШТО ЕСЛЕ ОНИ ОРЕИНТИРУЕТСЯ НА ПУТИНА!?!?!?!?!??!?!?!?!

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4
Полноценный дебаркадер

ИЛИ, КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ, НА ОТЦА ДОЛБОЕБА ВЕТЕРАНА РУССКОГО МИРА И ГЕРОЯ НОВОРОССИИ???????????????????? ред.

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2
Полноценный дебаркадер

фу какая мерзость и лицемерие 

Ответить
1
Evil Pechenka

Это игра, где ты убиваешь зомби или сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть там можно придумать свою определенную местность, может быть, ту же школу, то есть так же ее взорвать-убить, но там более изощренная ситуация. Там не изготавливаешь бомбу, но тебе дается различное оружие, ты можешь трейд делать. Почему оно называется «Дока-трейд»? Там ведется трейд различными оружиями убийства, уничтожения людей. Специальное оружие там — как вытаскивать кишки в течение десяти минут.

Ответить
4
Erzkanzler Valorum

Наконец-то, осталось еще игры вспомнить!

Ответить
3
aliftin

Ну хоть не Навальный виноват и то хорошо. 

Ответить
1
Прекрасный самолет

Навальный виноват в том, что не противодействует — он знает о происходящем и сидит

Ответить
5
Преподобный Данила

сидит сложа руки 

Ответить
0
Временной шар

Остались ещё Кац и Соболь

Ответить
0
Позвольте, выскажу мнение

а на хуй он не хочет сходить ? ред.

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2
Временной шар
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2
ggg123

Бастрыкин связал нападения на учебные заведения «с деструктивным влиянием интернета»

Надеюсь, когда-нибудь они действительно увидят, что такое "деструктивное влияние Интернета" на российскую власть. ред.

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1
Недавний Денис

я связываю бастрыкина с долбоебами

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1
Бывший бинокль

Надо запретить DTF 

Ответить
1
norm

«решают свои проблемы ликвидацией оппонента»

Кого-то напоминает, не правда ли?

Ответить
0
Игорь Самарин
Ответить
0
Позвольте, выскажу мнение

в конец заебали эти тупые совковые бесполезные чинуши

Ответить
0
Сергей Ахрем

ну понятно куда ветер дует
без резонанса интернет не закрыть

Ответить
0
Сергей Колесников

конечно дядь Саш вы правы! Нахой интерент нахой телик. Будем читать Маяковского "что такое хорошо- что такое плохо"

Ответить
0
Bad Mother Fucker

НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБРАЛИСЬ!

Ответить
0
Andrew Sychev

Прощай интернет, здравствуй чебурнет

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Даже любопытно как у советских людей их такое себе детство заменяется идеализированной картинкой где всё было хорошо и правильно.

Ответить
0
Бывший бинокль

А причем тут совок?

The frustrating, enduring debate over video…
We asked players, parents, developers, and experts to weigh in on how to change the conversation…
www.vox.com
Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Ну я отсылаюсь к его прошлому прежде всего.

Ответить
0
Любой фонарь

а глава персмского СК почему застрелился, тоже из-за интернета? А, Busttrickin'?

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Наверняка у него был смартфон с браузером.

Ответить
0
Jack Carver

Очередный маразматик несет чушь. Надаело уже!!! ред.

Ответить
0
Функциональный татарин

чего еще от старого деда ожидать

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0
Временной шар

Пойду, в Injustice поиграю. Я же пропащий человек: играл и в Mortal Kombat, и в Черепашек ниндзя, и в Соника, даже в Марио, а так же, прости-господи, в "ВОЛК ЛОВИТ ЯЙЦА"!!!!!!!!!

Ответить
0
Временной шар

Про все части GTA промолчим.

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0
Знакомый утюг

 Александр Бастрыкин считает

 По его мнению

 Бастрыкин считает

Считать можно что угодно. Где пруфы, Билли?

Ответить
0
Временной шар

Детей надо вытаскивать из интернета и засаживать в телик

Ответить
0
Ипполит Воробьянинов

А сериалы про бандитов на федеральных каналах не учат "решать свои проблемы ликвидацией оппонента"? Или это другое? 
А отравление Навального не подходит под это описание? А убийство Литвиненко, Политковской? 

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0
Озабоченный динозавр

Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги.

что? какие деньги? и при чём тут деньги..
блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру.

блогеры уже людей расстреливают? что за канал такой? ред.

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0
Александр Оплачиков

Фото не теряет актуальности

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0
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