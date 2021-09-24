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Новости
Sasha Shambilova

ЦИК признал выборы состоявшимися. «Единая Россия» снова получила конституционное большинство Статьи редакции

Элла Памфилова заявила, что комиссия не получила ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения.

123 123 комментария
4193 просмотров

На заседании ЦИК председатель Элла Памфилова сообщила, что выборы состоялись. Финальная явка составила 51,72%. Она также назвала финальное распределение мест в Госдуме:

  • «Единая Россия» — 324 места;
  • КПРФ — 57 мест;
  • «Справедливая Россия – За правду» — 27 мест;
  • ЛДПР — 21 место;
  • «Новые люди» — 13 мест;
  • «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста» — по одному месту;
  • Самовыдвиженцы — 5 мест.

По заявлению Памфиловой, ЦИК не будет использовать московскую платформу для онлайн-голосования в дальнейшем. К следующем федеральным выборам центризбирком планирует внедрить единую платформу для онлайн-голосования, на которой невозможно будет поменять свой голос.

На заседании заявили, что комиссия не получила ни одной серьёзной жалобы. Все жалобы оппозиционеров, которые просили отменить результаты выборов из-за фальсификаций, отклонили.

Ещё один штришочек этих выборов: партия «Яблоко» глубокой ночью опять принесла жалобу. Ну ни о чём!

Элла Памфилова
председатель ЦИК
Анастасия Брюханова @bananstena
Памфилова заявила, что не поступило НИ ОДНОЙ жалобы от кандидатов.

А это что? @CIKRussia

Главный скандал этих выборов связан с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). ЦИК долго не публиковал его результаты по Москве, хотя данные по регионам были известны. Пользователи соцсетей считают, что это связано с фальсификациями, ведь автоматическая система не может подсчитывать голоса дольше 12 часов.

20 сентября общественный штаб объявил его результаты по Москве: «Единая Россия» получила 44,77%, КПРФ — 15,53%. До публикации итогов ДЭГ рекомендованные «Умным голосованием» кандидаты выигрывали в 12 из 15 округов Москвы, однако после добавления результатов онлайн-голосования они потеряли лидерство.

Через два дня руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что результаты пересчитают, но это не будет иметь юридической силы. Он также сообщил, что взломов и вбросов обнаружено не было.

Во время Единого дня голосования о нарушениях также сообщали наблюдатели. Так в Петербурге председатель участковой комиссии сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. Вместе с другим членом комиссии они разбросали их по помещению для голосования.

#новости #выборы2021 #госдума

123 123 комментария
39
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123 комментария
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Михаил Михалыч

Ха ха, мы в оккупации

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60
Evil Pechenka

Михалыч, ты неправильно воспринимаешь ситуацию, населению твоей страны это НРАВИТСЯ и оно это поддерживает. Вот ты там инородное тело, это факт. А в России истинная демократия. ред.

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–6
Михаил Михалыч

Грустно за такое население, а если такому населению завтра понравится анальное изнасилование черенком от лопаты и большинством голосов это утвердят законодательно? ред.

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3
2 комментария
Максим Юдин

Очень круто! Передаю привет из Украины, надеюсь на следующих выборах в Украине победит ОПЗЖ! 😄

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16
Полноценный дебаркадер

нет, ОПЗЖ победит на выборах в России

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5
Леха

Опять Пиздец Залупа Жопа уже победила в России 

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40
лала лало

Что бы жить у вас надо помимо щнания языка еще что нибудь? Как там вообще у вас ситуация в плане социалки, безопасности, криминала?

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0
Давний каякер
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3
3 комментария
Иванов Олег

Всё так же хуёво, не питай иллюзий

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0
6 комментариев
Evil Pechenka

У тебя ровно ноль оснований переехать в Украину, их миграционное законодательство представляет собой лютый пиздец. Можешь обратиться к куче мелких фирм, они тебе найдут за $300–400 украинскую бабушку и переедешь как украинец.

Коррупция и постсовок, хуле. ред.

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1
10 комментариев
Alexander Gnatko

Переезжай если ты только фанат : )

Я бы конечно на месте россиян валил со страны с таким правительством, но думаю точно не в Украину (где родился и живу), если объективно.

Лучше уже в Польшу, тогда.

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0
12 комментариев
Chef

а у нас каждый раз побеждает ПЗДЖ!

Ответить
1
Zero-one-one

И опзж проголосует за присоединение к России 

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Матвейчука в президенты 

Ответить
0
Anton Isanov

господи, как же хочется ей в лицо сказать, что она позорная чмошница, сил нет никаких, как можно быть такой подлой.

Ответить
7
Дмитрий Григорьев
Ответить
36
Дмитрий Тимофеев

зато сколько заработала, можно ее поздравить, с голоду не умрет

Ответить
1
Neten
Ответить
10
Функциональный татарин

Волшебница

Ответить
10
Недавний Денис

 комиссия не получила ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения

охуеть бля

Анастасия Брюханова @bananstena
Памфилова заявила, что не поступило НИ ОДНОЙ жалобы от кандидатов.

А это что? @CIKRussia
Ответить
6
Дмитрий Тимофеев

м.б. это неправильно оформленная жалоба, которую не приняли

Ответить
3
Отвратительный магнит

Написано что принято. Они просто в открытую болт положили

Ответить
15
Недавний Денис

у каца не бывает неправильно

Ответить
0
1 комментарий
Виталий Чухнов

А нерравильно оформленна ибо оформлена в виде жалобы

Ответить
0
Evil Pechenka

Это несерьёзная.

На заседании заявили, что комиссия не получила ни одной серьёзной жалобы.

Ответить
2
Gre Li

Всего-то опровергались результаты электронного голосования в виду полной непрозрачности. ред.

Ответить
0
Gre Li

Лобанов тоже подавал, было вчера. «Яблоко» подавало, на что Памфилова тоже жаловалась. Врёт как дышит! 

Поздравляю всех с нелегитимным парламентом, который не смогли утвердить даже по своим законам!
https://twitter.com/muzh_zapolskoy/status/1441141909087391744 ред.

Михаил Лобанов @muzh_Zapolskoy
Завтра ЦИК утверждает результаты выборов, и в повестке дня нет моей жалобы.По закону нельзя подвести итоги выборов до рассмотрения жалоб кандидатов. Пока это выглядит так, что мою жалобу просто куда-то «потеряли», хотя в моём распоряжении есть копия с отметкой о приёме.
Ответить
1
Трансгендолёт
Ответить
6
Bad Mother Fucker

комиссия не получила ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения

Ответить
4
Илья Бугур

Ну че как там по митингам, господа, учившие протестовать в Беларуси? Навального освободили уже? Путлера рип? Памфилову на кол? ред.

Ответить
3
Evil Pechenka

Еееее!

Ответить
–1
Candy Boy

бать

Ответить
1
Bad Mother Fucker
Ответить
13
Суходрищев

Навальный!

Ответить
4
Evil Pechenka

Навальный в тюрьме, а у ЕР — 72% в Думе, любой закон принимается без вопросов.

Ответить
1
Sergiy Sev

Едим Расею в данный момент

Ответить
2
Михаил Михалыч

Как приятнаааа....мммм...

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

«Справедливая Россия – За правду» — 27 мест;

ЛДПР — 21 место;

Мда. Как низко пали.

Ответить
0
Zero-one-one

Справедливая Россия получила больше мест, а Владимир Вольфович уже надоел всем

Ответить
4
Marhal_New _Arleana

Зато террорист Прилепин еще нет. 

Ответить
1
4 комментария
Синий кубок

ЛДПР — 21 место

Вольфович объяснил это двумя факторами, которые оттянули голоса его избирателей:

1. Специально созданные для этого Новые люди
2. И виноват Навальный, так как УГ в основном продвигало КПРФ

Ответить
0
Леха

Ой как неожиданно
Ребята, встречаемся сегодня на Пушкинской площади 

Ответить
0
Neten

Завтра в 2 дня

Ответить
3
Neten

Не путай время

Ответить
1
Последствия Диморфизма

в кино или макдай пойдем?

Ответить
2
Леха

В кино на фильм 18+ сосаться

Ответить
3
5 комментариев
Михаил Зинчук
Ответить
1
Люц Шнайдер

А я уже переживать начал. Слава Богу.

Ответить
1
Повышенный мангал
Ответить
1
Elizaveta Kruchinina

Ни дня без хуйни

Ответить
1
ruslan Akhmedov

Урррррррррааааааааа! (колокольный звон, народ на площадях запевает Славься отечество)

Ответить
1
Отвратительный магнит

Элла конечно даже чурова уже переплюнула

Ответить
1
Александр Гонтарев

Вот так свобода и умирает под гром аплодисментов ред.

Ответить
1
Evil Pechenka

Ребят, вы что там курите? Какой «помирает»? Такое ощущение, что пока в концлагере не окажетесь не поймёте, что всё уже померло давно.

Ответить
0
Flexx U

Внедрение единной электронной плащадки для голосования позволит единной России на следующих выборах набрать 99,8% голосов ура товарищи !!!!!

Ответить
1
Последствия Диморфизма

Кто-то сомневался? 

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0
PRIME XXVII

Уже выросло поколение которое верит что можно это говно мирно победить, оно сомневалось, после этих выборов отсеится большая часть и смириться. К следующим выборам новое подрастёт будет пытаться голосовать / бороться и опять по новой. 

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1
Evil Pechenka

Ты понимаешь в чём дело, без фальсификаций ЕР тоже большинство получает: 31-33%.

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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0
5 комментариев
Vlad Kucherenko

Слава Аллаху! ред.

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0
Evil Pechenka

Ну Ельцин завоевал Чечню, теперь они мстят. 🤷‍♀

Ответить
2
Удивительный холод

В Чечне просто хотят показать как должна "работать" демократия😄

Ответить
0
bbk bbk

А вы не верили что чипирование существует! 

Ответить
0
Luchano Spaguetti

Фух, а то я боялся, что нарушат стабильность. 

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

стабильность победила, враг не пройдет, пойдем скорее праздновать

Ответить
0
Андрей Охапкин

Главный аргумент против демократии: "Люди голосуют за едро"

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0
Evil Pechenka

Ну так и есть же.

Ответить
0
VladKlar

Сейчас как начну терпеть

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0
Мелкий колос

Ты переставал что ли???

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0
Сергей Анонимович

Оооо

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0
Временной шар
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0
Напряженный пришелец

Учитывая что были жалобы они не имели права утверждать итоги выборов 

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0
Синий кубок

Ну она же не сказала, типа "жалоб не было".
Сказала, жалобы были. С ними, типа ознакомились. Но ввиду того что они посчитали все жалобы "несущественными", все жалобы не требовали коллегиального рассмотрения.
Мол, Яблоко умышленно втетерило жалобу этой ночью, чтобы сорвать утверждение ЦИКом результатов выборов.

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0
Напряженный пришелец

Так жалобы ещё и от Брюхановой, которую даже не рассматривали  ред.

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0
Хрупкий дым

Ещё один штришочек этих выборов: партия «Яблоко» глубокой ночью опять соснула

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0
Neten
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0
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