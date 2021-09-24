ЦИК признал выборы состоявшимися. «Единая Россия» снова получила конституционное большинство Статьи редакции
Элла Памфилова заявила, что комиссия не получила ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения.
На заседании ЦИК председатель Элла Памфилова сообщила, что выборы состоялись. Финальная явка составила 51,72%. Она также назвала финальное распределение мест в Госдуме:
- «Единая Россия» — 324 места;
- КПРФ — 57 мест;
- «Справедливая Россия – За правду» — 27 мест;
- ЛДПР — 21 место;
- «Новые люди» — 13 мест;
- «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста» — по одному месту;
- Самовыдвиженцы — 5 мест.
По заявлению Памфиловой, ЦИК не будет использовать московскую платформу для онлайн-голосования в дальнейшем. К следующем федеральным выборам центризбирком планирует внедрить единую платформу для онлайн-голосования, на которой невозможно будет поменять свой голос.
На заседании заявили, что комиссия не получила ни одной серьёзной жалобы. Все жалобы оппозиционеров, которые просили отменить результаты выборов из-за фальсификаций, отклонили.
Главный скандал этих выборов связан с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). ЦИК долго не публиковал его результаты по Москве, хотя данные по регионам были известны. Пользователи соцсетей считают, что это связано с фальсификациями, ведь автоматическая система не может подсчитывать голоса дольше 12 часов.
20 сентября общественный штаб объявил его результаты по Москве: «Единая Россия» получила 44,77%, КПРФ — 15,53%. До публикации итогов ДЭГ рекомендованные «Умным голосованием» кандидаты выигрывали в 12 из 15 округов Москвы, однако после добавления результатов онлайн-голосования они потеряли лидерство.
Через два дня руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что результаты пересчитают, но это не будет иметь юридической силы. Он также сообщил, что взломов и вбросов обнаружено не было.
Во время Единого дня голосования о нарушениях также сообщали наблюдатели. Так в Петербурге председатель участковой комиссии сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. Вместе с другим членом комиссии они разбросали их по помещению для голосования.
комиссия не получила ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения
охуеть бля
А это что? @CIKRussia
Лобанов тоже подавал, было вчера. «Яблоко» подавало, на что Памфилова тоже жаловалась. Врёт как дышит!
Поздравляю всех с нелегитимным парламентом, который не смогли утвердить даже по своим законам!
https://twitter.com/muzh_zapolskoy/status/1441141909087391744 ред.
Ты понимаешь в чём дело, без фальсификаций ЕР тоже большинство получает: 31-33%.
Ну она же не сказала, типа "жалоб не было".
Сказала, жалобы были. С ними, типа ознакомились. Но ввиду того что они посчитали все жалобы "несущественными", все жалобы не требовали коллегиального рассмотрения.
Мол, Яблоко умышленно втетерило жалобу этой ночью, чтобы сорвать утверждение ЦИКом результатов выборов.