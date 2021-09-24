Элла Памфилова заявила, что комиссия не получила ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения.

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На заседании ЦИК председатель Элла Памфилова сообщила, что выборы состоялись. Финальная явка составила 51,72%. Она также назвала финальное распределение мест в Госдуме:

«Единая Россия» — 324 места;

КПРФ — 57 мест;

«Справедливая Россия – За правду» — 27 мест;

ЛДПР — 21 место;

«Новые люди» — 13 мест;

«Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста» — по одному месту;

Самовыдвиженцы — 5 мест.

По заявлению Памфиловой, ЦИК не будет использовать московскую платформу для онлайн-голосования в дальнейшем. К следующем федеральным выборам центризбирком планирует внедрить единую платформу для онлайн-голосования, на которой невозможно будет поменять свой голос.

На заседании заявили, что комиссия не получила ни одной серьёзной жалобы. Все жалобы оппозиционеров, которые просили отменить результаты выборов из-за фальсификаций, отклонили.

Ещё один штришочек этих выборов: партия «Яблоко» глубокой ночью опять принесла жалобу. Ну ни о чём! Элла Памфилова председатель ЦИК

Главный скандал этих выборов связан с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). ЦИК долго не публиковал его результаты по Москве, хотя данные по регионам были известны. Пользователи соцсетей считают, что это связано с фальсификациями, ведь автоматическая система не может подсчитывать голоса дольше 12 часов.

20 сентября общественный штаб объявил его результаты по Москве: «Единая Россия» получила 44,77%, КПРФ — 15,53%. До публикации итогов ДЭГ рекомендованные «Умным голосованием» кандидаты выигрывали в 12 из 15 округов Москвы, однако после добавления результатов онлайн-голосования они потеряли лидерство.

Через два дня руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что результаты пересчитают, но это не будет иметь юридической силы. Он также сообщил, что взломов и вбросов обнаружено не было.