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Новости
Сергей Исенеков

Депутатам Госдумы закупили 450 китайских смартфонов Realme. Они рассказали, что прошлыми устройствами не пользовались Статьи редакции

Прошлому созыву покупали телефоны Alcatel на сумму 2,6 миллиона рублей, в этот раз цена госзакупки выросла до 4,3 миллиона рублей.

30 30 комментариев
2106 просмотров

Количество устройств соответсвует числу депутатских мандатов в нижней палате парламента. Об этом пишет РБК.

Госдума заключила контракт с китайской компанией на 4,3 миллиона рублей. Закупочная цена одного устройства составила 9719 рублей.

Как следует из описания контракта, смартфоны Realme C21 обладают памятью на 64 гигабайта, поддерживают две симкарты и сеть 4G. Устройства на Android для депутатов должны поставить до 31 декабря 2021 года.

В 2016 году Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel на сумму 2,6 миллиона рублей. Несколько депутатов Госдумы рассказали РБК, что смартфоны получили, но никогда ими не пользовались. Они добавили, что всё время использовали только свои личные телефоны, а сейчас устройства Alcatel сдают обратно.

Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон.

Татьяна Цыбизова
депутат Госдумы

В 2016 году правительство приняло постановление, согласно которому руководители федеральных госорганов могут приобретать за счёт бюджета смартфоны не дороже 15 тысяч рублей, а их помощники — не дороже 10 тысяч рублей.

Realme — китайский производитель смартфонов, основанный в 2018 году Скаем Ли. Помимо смартфонов, компания выпускает также умные часы и беспроводные наушники, устройства для умного дома, умные весы и электрические зубные щетки.

#новости #смартфоны

30 30 комментариев
14
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пепси

как дела, налогоплательщики?

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26
Трансгендолёт

Дороги в хорошем состоянии, больницы модернизированы, школ хватает с избытком — можно и народных избранников побаловать за их нелегкий труд

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7
Михаил Зинчук

Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон.

Неужели продукция вражеской компании эпле?

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6
Michael Konovalov

А зачем вообще для них покупать смартфоны? Им что зарплаты не хватает?

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3
Майка Ника

Чтобы регулировать рабочие вопросы, просматривать документы и конечно же почту, потому что на личных телефонах этому не место.
Вон у Меркель тоже ведь рабочий телефон был/ есть (тот который прослушивался спецслужбами).

Так что, чисто теоретически, все верно: для работы - рабочий смартфон. 

Другое дело, что наши слуги народа фактически то не работают нифига

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3
Michael Konovalov

Интересно, Валуев умеет пользоваться почтой?

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1
Майка Ника

Ты прям с козырей пошёл) тут я ничего ответить не смогу, увы 

Ред.: а хотя, приведу цитату из статьи:
"Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон."

;) ред.

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2
Mike Efremov

Они могут играть в пазлы

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0
Частный Слава

Realme — китайский производитель смартфонов, основанный в 2018 году Скаем Ли. Помимо смартфонов, компания выпускает также умные часы и беспроводные наушники, устройства для умного дома, умные весы и электрические зубные щетки.

А разве это не торговая марка, входящая в состав BBK? Также как и OPPO и OnePlus?

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2
Dr. Acula

хотя вот конкретно realme это суббоенд oppo, как редми у сяоми или хонор у хуавей (хотя сейчас из-за санкций хонор пришлось полностью вывести из хуавей)

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1
Konstantin Shedoff

+vivo

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0
Dr. Acula

ну если они ауди закупят, не станут же упоминать ваг

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0
Павел Макров

это отдельное юр.лицо Realme Mobile Telecommunications (Shenzhen) Co., Ltd
основной акционер - BBK

поэтому в статье корректно описано  ред.

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0
Хрупкий дым

Эх, чутка не дождались поставок ойфонов

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1
Хрупкий дым

Надеюсь, им это закупили

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2
Dr. Acula

что только ща не взрывается

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0
Владимир Земсков

Все новости про взрывы смартфонов из Индии. Так что не стоит обращать внимание на них.

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0
Саша Саша

Зачем? Зачем депутатам телефон из самого нижнего ценового диапазона который детям покупают что бы не дорого и не жалко.  Ну зачем?

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0
Norman Morrison

А зачем им дорогой? Чтобы птицы в Angry Birds летали быстрее?

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2
Саша Саша

Но ведь они честно отвечают что не пользуются этими смартфонами.

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0
Михаил Зинчук

А КАК ЕЩЁ ТЫ ПРЕДЛАГАЕШЬ ПИЛИТЬ БЮДЖЕТ?????

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0
некипишуй

а че не Сяоми?

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0
Психический блик

так это и естьсяоми

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0
Благородный диод

Горячая линия с товарищем Xi и Партия

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0
лала лало

Кажется у меня депрессия от этих тупых новостей, несправедливости, сюра и абсолютнейшего зла.

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0
Люц Шнайдер

Нищеброды.

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0
Непривычный чувак

Стыдоба какая. Неужели Великая Страна не может закупить драгоценным депутатам достойные устройства?

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0
Flexx U

Депутаты стонут почему им не выдали 13 огрызок???

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0
Параллельный файл

 а нахуя, если у них есть они

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0
Алексей Иванов

Если, в теории, ими будут пользоваться хотя бы помощники, то выбор вполне нормальный для почты и прочего. Подозрительно, что купили по 10к, а не по х5 завышенной цене

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0
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