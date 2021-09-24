Депутатам Госдумы закупили 450 китайских смартфонов Realme. Они рассказали, что прошлыми устройствами не пользовались Статьи редакции
Прошлому созыву покупали телефоны Alcatel на сумму 2,6 миллиона рублей, в этот раз цена госзакупки выросла до 4,3 миллиона рублей.
Количество устройств соответсвует числу депутатских мандатов в нижней палате парламента. Об этом пишет РБК.
Госдума заключила контракт с китайской компанией на 4,3 миллиона рублей. Закупочная цена одного устройства составила 9719 рублей.
Как следует из описания контракта, смартфоны Realme C21 обладают памятью на 64 гигабайта, поддерживают две симкарты и сеть 4G. Устройства на Android для депутатов должны поставить до 31 декабря 2021 года.
В 2016 году Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel на сумму 2,6 миллиона рублей. Несколько депутатов Госдумы рассказали РБК, что смартфоны получили, но никогда ими не пользовались. Они добавили, что всё время использовали только свои личные телефоны, а сейчас устройства Alcatel сдают обратно.
В 2016 году правительство приняло постановление, согласно которому руководители федеральных госорганов могут приобретать за счёт бюджета смартфоны не дороже 15 тысяч рублей, а их помощники — не дороже 10 тысяч рублей.
Realme — китайский производитель смартфонов, основанный в 2018 году Скаем Ли. Помимо смартфонов, компания выпускает также умные часы и беспроводные наушники, устройства для умного дома, умные весы и электрические зубные щетки.
Чтобы регулировать рабочие вопросы, просматривать документы и конечно же почту, потому что на личных телефонах этому не место.
Вон у Меркель тоже ведь рабочий телефон был/ есть (тот который прослушивался спецслужбами).
Так что, чисто теоретически, все верно: для работы - рабочий смартфон.
Другое дело, что наши слуги народа фактически то не работают нифига
Realme — китайский производитель смартфонов, основанный в 2018 году Скаем Ли. Помимо смартфонов, компания выпускает также умные часы и беспроводные наушники, устройства для умного дома, умные весы и электрические зубные щетки.
А разве это не торговая марка, входящая в состав BBK? Также как и OPPO и OnePlus?