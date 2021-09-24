Песков об оскорблениях власти после ареста актрисы, которая пародировала представителя МВД в шоу Виталия Наливкина Статьи редакции
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что грань между сатирой и оскорблениями «очень тонкая».
Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении Кремля к штрафам, выписанным актёрам из шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине заявил, что законодательство не предусматривает наказания за политическую сатиру, но она не должна оскорблять действующую власть. Об этом пишет РБК.
Песков уточнил, что за переход этой «очень тонкой» грани предусмотрена ответственность.
23 сентября стало известно, что актриса Лариса Кривоносова, которая пародировала официального представителя МВД России Ирину Волк, получила десять суток ареста и штраф тысячу рублей за ношение формы.
Актёр Андрей Неретин, играющий Виталия Наливкина, в этот день вышел на свободу после двух суток ареста.
Если она [сатира] остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это.
А вот судить, является ли это оскорблением, будем уже мы сами, - добавил Песков
Я что-то не понял, её посадили за оскорбление представителя власти?
Или доебались по формальной причине, а теперь рассказывают, про то, что "грань очень тонкая"?
Получается, сделаешь то, что нам не понравится, найдём за что посадить. И об этом открытым текстом говорит Песков.
Или я что-то не так понял?