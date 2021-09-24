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Новости
Артём Мазанов

Песков об оскорблениях власти после ареста актрисы, которая пародировала представителя МВД в шоу Виталия Наливкина Статьи редакции

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что грань между сатирой и оскорблениями «очень тонкая».

25 25 комментариев
1120 просмотров

Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении Кремля к штрафам, выписанным актёрам из шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине заявил, что законодательство не предусматривает наказания за политическую сатиру, но она не должна оскорблять действующую власть. Об этом пишет РБК.

Если она [сатира] остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Песков уточнил, что за переход этой «очень тонкой» грани предусмотрена ответственность.

23 сентября стало известно, что актриса Лариса Кривоносова, которая пародировала официального представителя МВД России Ирину Волк, получила десять суток ареста и штраф тысячу рублей за ношение формы.

Актёр Андрей Неретин, играющий Виталия Наливкина, в этот день вышел на свободу после двух суток ареста.

Актрису из Уссурийска, пародировавшую…
Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.
tjournal.ru

#цитаты #право

25 25 комментариев
8
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25 комментариев
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Александр Лукашенко

Блять, пресс-секретарь президента комментирует посадку бомжихи, снявшейся в ржомбном видосе на ютабчике. Сукааааа, вот у них работы нет реально. Главные проблемы России решают в поте лица. ред.

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20
Ваня Погост

Потому что в видосике оскорбили мадемуазель, которой Лучезарный лично присваивал звёзды на погоны. ред.

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8
Александр Лукашенко

Значит правду показывали, раз оскорбилась)

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7
Фонзи

Почему она бомжиха? И даже если так, это не делает её таким же человеком, как тебя или меня? О посадке какого-то стендапера значит говорить на уровне Пескова норм, а тут нет? Чё за бред

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1
Eugene

Если она [сатира] остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это.

А вот судить, является ли это оскорблением, будем уже мы сами, - добавил Песков 

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6
Жабка

И статью найдем относящуюся к делу ну там нарушение антиковидных мер или мат в общественном месте, например.

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4
Непривычный чувак

Судить будет Гусман

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1
Kir Kirsky

Гусман это супергерой гусь?

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0
Непривычный чувак

Это олдфажный мем, не обращай внимания

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0
Kir Kirsky

Некромем

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0
Mario Puzo

GooseMAN

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0
Непривычный чувак

В современном контексте двойка уже выглядит зловеще

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0
ziggy stardust

А тройка, типа, нет?

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0
Roman Pustovoit

Типа двушекчка

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0
Деловой Мика

Русские стерпят

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1
Временной шар

А что татары, марийцы, удмурты, башкиры, чуваши, буряты, а так же казахи?

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5
FOX

я тож, брат, терплю

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5
Психический блик

А осетины, балкарцы, карачаевцы, абхазы, черкесы, лезгины, нохчи?

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3
Психический блик

А я напомню, что ныне действующий президент оскорбился от одного видоса на НТВ

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1
VirtusX

Сажать же за оскорбления абсолютно нормально, да

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1
Напряженный пришелец

Оскорбление хуясти и похуистических сил 

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0
Отвратительный магнит

В СССР тоже обычно цензуру называли не цензурой, а "контрреволюционныеми выступлениями", "антисоветской пропагандой" и прочая чушь

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0
Недавний Денис

шоб он сдох

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0
Валенок

Пресс-секретарь президента ответил, что грань между сатирой и оскорблениями «очень тонкая». И за переход этой грани предусмотрена ответственность.

Сажать людей за оскорбления средневековая дикость.

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0
Дмитрий Григорьев

Я что-то не понял, её посадили за оскорбление представителя власти?

Или доебались по формальной причине, а теперь рассказывают, про то, что "грань очень тонкая"?

Получается, сделаешь то, что нам не понравится, найдём за что посадить. И об  этом открытым текстом говорит Песков. 

Или я что-то не так понял?

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0
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