По мнению следствия, они связаны со штабами Навального*, которые признаны экстремистской организацией.

Бывшую сотрудницу штаба Навального* в Красноярске Наталью Петеримову обвинили в «пропаганде и публичном демонстрировании экстремистской символики». В составленном протоколе говорится, что она использовала белую букву «Н» на красном фоне и красные восклицательные знаки на белом. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь с фамилией А. Навального (путём демонстрации буквы «Н»), также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ «!» (в случае альтернативного прочтения логотипа), то есть направленности на привлечение внимания, освещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединения). из протокола

Адвокат активистки Владимир Васин объяснил, что речь идёт о двух фото в профиле Петеримовой. На одном из них она стоит на пикете с плакатом, где от руки нарисован логотип Навального. Восклицательный знак обнаружили на селфи со стаканом кофе. На нём была надпись «20!8» — символ президентской кампании политика на выборах 2018 года.

Сама Петеримова сообщила, что эти фото она сняла и выложила до того, как ФБК* и штабы Навального* признали экстремистскими организациями. Теперь ей грозит до 15 суток ареста.

*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ