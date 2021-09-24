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Новости
Sasha Shambilova

В Красноярске активистку обвинили в пропаганде экстремизма. Она использовала красный восклицательный знак в инстаграме Статьи редакции

По мнению следствия, они связаны со штабами Навального*, которые признаны экстремистской организацией.

Бывшую сотрудницу штаба Навального* в Красноярске Наталью Петеримову обвинили в «пропаганде и публичном демонстрировании экстремистской символики». В составленном протоколе говорится, что она использовала белую букву «Н» на красном фоне и красные восклицательные знаки на белом. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь с фамилией А. Навального (путём демонстрации буквы «Н»), также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ «!» (в случае альтернативного прочтения логотипа), то есть направленности на привлечение внимания, освещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединения).

из протокола

Адвокат активистки Владимир Васин объяснил, что речь идёт о двух фото в профиле Петеримовой. На одном из них она стоит на пикете с плакатом, где от руки нарисован логотип Навального. Восклицательный знак обнаружили на селфи со стаканом кофе. На нём была надпись «20!8» — символ президентской кампании политика на выборах 2018 года.

Сама Петеримова сообщила, что эти фото она сняла и выложила до того, как ФБК* и штабы Навального* признали экстремистскими организациями. Теперь ей грозит до 15 суток ареста.

*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ

#новости #навальный

1520 просмотров
48 48 комментариев
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48 комментариев
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Звездный парфюмер

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29
Андрей Охапкин

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10
Остальной каякер
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5
Полноценный дебаркадер

капец ты смешной 

Ответить
0
Остальной каякер

Нет ты

Ответить
0
Чеченский Паша

Если это не будет хотя бы комментарием дня, то я потеряю веру в TJ

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1
Майка Ника

Уговорил, пришлось лайкнуть 

Ответить
2
Знакомый утюг

По-моему крайне очевидный комментарий. Опускаясь в комментарии я был уверен, что его увижу.

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0
Трансгендолёт

Ух прям Беларусью повеяло, не чувствуете??

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14
Нынешний завод

с кем поведешься, 

Ответить
0
Трансгендолёт

Один народ, одна вера, одни посадки

Ответить
0
Нынешний завод

одна яхта, одни силовики, одна пачка lays

Ответить
1
Трансгендолёт

Одно союзное государство

Ответить
0
Полноценный дебаркадер

👉👌❗

Ответить
10
Нынешний завод
Ответить
8
Славой Жижек

Совпадение? Не думаю...

Ответить
2
Нынешний завод

поэтому они бывшие президенты)

Ответить
2
Отвратительный магнит

Ну тянет лет на 10

Ответить
6
Eugene

Заорать хочется от этого пиздеца

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5
Актуальный Женя

🦈А🦈

Ответить
1
Повышенный мангал
Ответить
5
Стильная самочка орангутана

Тебя это, конечно, не интересует, но пизда тебе

Ответить
0
Повышенный мангал

иди проветрись

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Ща, кофе допью

Ответить
0
Woody Johnson

ЖЫВЕ

Ответить
4
Романелло Кивогенс

Раньше за публикацию такого символа можно было уехать на "сутки" только в Беларуси. Теперь есть все шансы присесть и в России. Гармонизация законодательств обоих стран идёт впечатляющими темпами...

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1
norm
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1
Стратегический Слава

Выглядит как мент с дубиной.

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0
Michael Konovalov

Придется запретить в русском языке восклицательный знак.

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3
pashazaur

И буквы, из которых возможно собрать фамилию "Навальный".

Ответить
0
Сталин спас Россию

Фашистская власть, исправно служащая мировому капиталу, впадает в безумие

Ответить
1
Андрей Охапкин

Сталин бы навёл порядок.

Ответить
5
Федеральный Женя

Просто на другую сторону забора :P

Ответить
0
Актуальный Женя

Душевная картинка!

Ответить
0
FOX

Не хочет ли СК посадить сотрудников фирмы "Вулинтертрейд" с их новым крутым лого? 

Ответить
2
pashazaur

Пропаганда знаков препинания.

Ответить
2
Лысина Арика

Ответить
1
Ваня Погост

символ «!» (в случае альтернативного прочтения)

.i.

Ответить
1
Forrest_Dumb

Ответить
0
bbk bbk

За альтернативное прочтение конституции ещё не сажают?

Ответить
0
Плотва обыкновенная

(ง'-')ง❗

Ответить
0
Some Dude

У гепарда же на ноге татуха такая? Ногу отрезать теперь?

Ответить
0
Eugene

Можно сказать, что тату набила в честь однояйцевого парня

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0
Арсений Алвайс

о, опыт братьев белорусов подъехал 

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0
Стратегический Слава

Дурка, ебать.

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0
тако тако

вот и наказание за мыслепреступления подъехало ред.

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0
Андрей Галицкий

запретить восклицательные знаки!

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0
Музыкальный дым
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0
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