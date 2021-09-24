Центробанк Китая объявил все операции с криптовалютой незаконными — их курс упал на 3-10% Статьи редакции
По мнению регулятора, это поможет контролировать риски, связанные с криптовалютой.
Центробанк Китая заявил, что все операции с криптовалютой в стране нужно запретить. По мнению регулятора, все криптовалюты, включая биткоин, не могут распространяться на рынке, так как они — неофициальные платёжные средства.
Также банк объявил, что деятельность, связанная с криптовалютами, считается незаконной. Иностранные криптовалютные биржи также не могут предоставлять свои услуги в Китае.
По мнению регулятора, подобный запрет усилит мониторинг рисков, связанных с криптовалютой, в том числе — отмывания денег.
На фоне новостей стоимость биткоина упала на 3%, по данным криптобиржи Binance. Следом снизилась стоимость и у других криптовалют — Ethereum и Dogecoin упали на 7%, другие — от 3% до 10%.
В 2017 году в Китае уже запретили криптобиржи и ICO — первоначальные предложения токенов. В мае 2021 года в стране запретили майнинг биткоина.