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Новости
Артём Мазанов

Центробанк Китая объявил все операции с криптовалютой незаконными — их курс упал на 3-10% Статьи редакции

По мнению регулятора, это поможет контролировать риски, связанные с криптовалютой.

27 27 комментариев
1753 просмотров

Центробанк Китая заявил, что все операции с криптовалютой в стране нужно запретить. По мнению регулятора, все криптовалюты, включая биткоин, не могут распространяться на рынке, так как они — неофициальные платёжные средства.

Также банк объявил, что деятельность, связанная с криптовалютами, считается незаконной. Иностранные криптовалютные биржи также не могут предоставлять свои услуги в Китае.

По мнению регулятора, подобный запрет усилит мониторинг рисков, связанных с криптовалютой, в том числе — отмывания денег.

На фоне новостей стоимость биткоина упала на 3%, по данным криптобиржи Binance. Следом снизилась стоимость и у других криптовалют — Ethereum и Dogecoin упали на 7%, другие — от 3% до 10%.

В 2017 году в Китае уже запретили криптобиржи и ICO — первоначальные предложения токенов. В мае 2021 года в стране запретили майнинг биткоина.

Coindesk

#новости #криптовалюты

27 27 комментариев
9
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Недавний Денис

спасибо китай, неужели до доступных видеокарт осталась всего пара лет

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11
Evil Pechenka
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2
Daniel Shnaider

любая пирамида рушится только когда заканчиваются лохи

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–1
Упоротый Голубь

Я тут не выдержал и пошёл купил 3060 за 72к. Заебало ждать 

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1
Рыжий
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0
Недавний Денис

дешево урвал, повезло

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0
Рыжий

А почему не rx6600xt? Она дешевле 3060 (у перекупов на авито) , а по тестам на уровне или чуть лучше 

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0
Рыжий

 Заебало ждать

Понимаю, сам психанул и переплатил за rx6600xt 40% (за 54к взял). Ибо кождодневный мониторинг tmall и попытки урвать на распродажах в ДНС - очень сильно это всё выматывает морально 

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0
Андрей Охапкин

Ещё с полупроводниками вопрос решить надо, и тогда да, заживём

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0
Рыжий

Вроде в 2022-2023 станет полегче 

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0
Андрей Охапкин

Да, так говорят

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0
Denis Smirnov

Биткойн не майнят на видеокартах. А количество майнеров эфира в Китае относительно невелико

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0
Рыжий

Главное, что курс битка опустили (следовательно, опустили курс большинства других криптовалют)

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0
Vladimir Komarov

"Закон для защиты дитей".   я понял. ред.

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0
Татарская идентичность

Закупаем, мужики

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2
Кот в сапогах
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7
Татарская идентичность

Покупаем на хаях, продаем на низах

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1
Denis Smirnov
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3
Актуальный Женя

После этой новости на дтф начался сущий кошмар

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2
Ху Эмай

А до этого там все ок было?

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2
MangaloriANAL

Вообще-то на ДТФ не любят криптовалюты (по крайней мере, большинство)

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0
DaiBi

Похоже только один Китай отстаивает интересы геймеров. Не зря я голосовал за коммунистов.

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1
Бип Боп

да да давай давай ура 

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1
Daniel Shnaider

китай красава)

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0
Сергей Ахрем

https://www.youtube.com/watch?v=S3zlqHdmPQs

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0
Mario Puzo
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0
Smaug The Terrible

А запрет ислама, видимо, позволит контролировать риски, связанные с терактами

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0
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