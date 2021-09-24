При этом они пока не решили, будут ли наказания публичными.

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Один из основателей «Талибана»* Нуруддин Тураби Фото AP

Ответственный за тюрьмы в Афганистане и один из основателей «Талибана»* Нуруддин Тураби рассказал Associated Press, что новое правительство планирует вновь применять телесные наказания. Он также сообщил, что кабинет министров пока решает, сделать ли их публичными.

Отрубание рук крайне необходимо для безопасности. Нуруддин Тураби один из основателей «Талибана»*

Один из местных жителей, владелец магазина в Кабуле рассказал изданию, что в столице стало безопаснее за последний месяц. Он также поддержал решение о возобновлении телесных наказаний.

Нехорошо видеть, как людей стыдят на публике, но это останавливает преступников, потому что, когда люди видят это, они думают: «Я не хочу, чтобы это был я». Аман житель Кабула

При прошлом правлении «Талибана»* Тураби руководил министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока. Тогда исламисты практиковали и телесные наказания, и публичные казни: ворам отрубали руки, а убийц могли застрелить в голову родственники погибшего или же взять «кровавые деньги» и оставить его в живых.

Хоть Тураби и повторил, что они «не такие, как были в прошлом», он не признал возмущений публичным казням в 1996-2001 годах и попросил другие страны не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не смеет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана. Нуруддин Тураби один из основателей «Талибана»*

Тураби также рассказал, что в этот раз талибы разрешат телевидение, мобильные телефоны, фотографии и видео, «потому что это необходимо народу, и мы серьёзно относимся к этому». Однако тут же отметил, что средства массовой коммуникации — это способ распространить свои идеи.

Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов. Нуруддин Тураби один из основателей «Талибана»*

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошлив столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.