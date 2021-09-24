«Отрубание рук крайне необходимо для безопасности»: талибы возобновят телесные наказания в Афганистане Статьи редакции
При этом они пока не решили, будут ли наказания публичными.
Ответственный за тюрьмы в Афганистане и один из основателей «Талибана»* Нуруддин Тураби рассказал Associated Press, что новое правительство планирует вновь применять телесные наказания. Он также сообщил, что кабинет министров пока решает, сделать ли их публичными.
Один из местных жителей, владелец магазина в Кабуле рассказал изданию, что в столице стало безопаснее за последний месяц. Он также поддержал решение о возобновлении телесных наказаний.
При прошлом правлении «Талибана»* Тураби руководил министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока. Тогда исламисты практиковали и телесные наказания, и публичные казни: ворам отрубали руки, а убийц могли застрелить в голову родственники погибшего или же взять «кровавые деньги» и оставить его в живых.
Хоть Тураби и повторил, что они «не такие, как были в прошлом», он не признал возмущений публичным казням в 1996-2001 годах и попросил другие страны не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.
Тураби также рассказал, что в этот раз талибы разрешат телевидение, мобильные телефоны, фотографии и видео, «потому что это необходимо народу, и мы серьёзно относимся к этому». Однако тут же отметил, что средства массовой коммуникации — это способ распространить свои идеи.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошлив столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Мне кажется это слегка притянуто за уши. Нужны серьезные исследования, голословно я этот аргумент 100 раз слышал. Он просто звучит так хорошо - "да дело вообще не в этом, нужно просто...".
Ну хз хз. Если бы скажем барыгам давали не от 10-15 лет, а 2-3 года, что то мне подсказывает их было бы в разы больше. А те же шоплифтеры стараются воровать не больше административки, именно из за тяжести наказания, шанс попасться то всегда примерно одинаков.
выйти и продолжить нормальную жизнь
После этой фразы, думаю, можешь не продолжать. И я даже говорю вне контекста тюрем на пространстве бывшего СССР, которые, вероятно (сам не знаю, но наслышан), сломают человеку жизнь.
Никто и никоим образом не компенсирует ни потреченного времени, ни упущенных возможностей. "Нормальная" жизнь завтра не компенсирует "незаслуженно плохой" жизни вчера.