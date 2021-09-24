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Новости
Sasha Shambilova

«Отрубание рук крайне необходимо для безопасности»: талибы возобновят телесные наказания в Афганистане Статьи редакции

При этом они пока не решили, будут ли наказания публичными.

92 92 комментария
3437 просмотров
Один из основателей «Талибана»* Нуруддин Тураби Фото AP

Ответственный за тюрьмы в Афганистане и один из основателей «Талибана»* Нуруддин Тураби рассказал Associated Press, что новое правительство планирует вновь применять телесные наказания. Он также сообщил, что кабинет министров пока решает, сделать ли их публичными.

Отрубание рук крайне необходимо для безопасности.

Нуруддин Тураби
один из основателей «Талибана»*

Один из местных жителей, владелец магазина в Кабуле рассказал изданию, что в столице стало безопаснее за последний месяц. Он также поддержал решение о возобновлении телесных наказаний.

Нехорошо видеть, как людей стыдят на публике, но это останавливает преступников, потому что, когда люди видят это, они думают: «Я не хочу, чтобы это был я».

Аман
житель Кабула

При прошлом правлении «Талибана»* Тураби руководил министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока. Тогда исламисты практиковали и телесные наказания, и публичные казни: ворам отрубали руки, а убийц могли застрелить в голову родственники погибшего или же взять «кровавые деньги» и оставить его в живых.

Хоть Тураби и повторил, что они «не такие, как были в прошлом», он не признал возмущений публичным казням в 1996-2001 годах и попросил другие страны не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не смеет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана.

Нуруддин Тураби
один из основателей «Талибана»*

Тураби также рассказал, что в этот раз талибы разрешат телевидение, мобильные телефоны, фотографии и видео, «потому что это необходимо народу, и мы серьёзно относимся к этому». Однако тут же отметил, что средства массовой коммуникации — это способ распространить свои идеи.

Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов.

Нуруддин Тураби
один из основателей «Талибана»*

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошлив столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

92 92 комментария
23
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92 комментария
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solawind

Ждём комментарий Лаврова о том что впринципе отрубать руки не так и плохо и о том что вот в США не отрубают и посмотрите какая у них деградация. ред.

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55
aliftin

Перегибы на местах. 

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3
Vyacheslav Khristolyubov

Перерубы

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16
Nick Rosenberg

Внуков на пмж в афган определит?

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1
Рыжий

в США в принципе смертную казнь применяют, и ничего

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0
Деловой Мика

На крайний случай можно воспользоваться фантомными

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0
Никита Алфимов

Why are we still here? Just to suffer?

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1
Дмитрий Sh

Ему бы первому отрубили там не только руки

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0
aliftin

Отрубание рук крайне необходимо для безопасности

И не поспоришь даже. 

Ответить
20
умный человек

с чуваком без глаза

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10
Anton NS

Чувак с одним глазом рассуждающий о необходимости телесных наказаний напомнил анекдот про токаря, который знает технику безопасности как свои три пальца.

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2
Alex A

Только хотел спросить - он подмигивает или нет, и если нет- это Алах наказал за подглядывание ?

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1
умный человек

за подмигивание

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0
Evil Pechenka

Администрация ТЖ серьёзно отнеслась к этой статье. Есть планы сменить временные баны на...

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0
Предыдущий звук

Хуй

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3
Evil Pechenka

Размечтался.

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0
Предыдущий звук

Ну а хуле нет

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1
Marhal_New _Arleana

хехъ

Ответить
0
aliftin

Ты даже не старался. 

Ответить
0
Предыдущий звук

Нахуя?

Ответить
0
некипишуй

автор пиздит

Ответить
0
Временной шар

пиздит, или пиздит?

Ответить
0
некипишуй

автор новости - пиздабол, точка

Ответить
0
Временной шар

Я бы хотел вступить с тобой в дискуссию, но ты же доводов и подтверждений не предоставишь, так что разговор получится скучным и не интересным. Адьйос.

Ответить
0
aliftin

Я надеялся что он про меня вообще. 

Ответить
0
супрематизм 2.0
Ответить
8
alien inс.
Ответить
13
Люц Шнайдер

Ты не из той методички картинку взял. Это не Талибан

Ответить
–1
супрематизм 2.0

Пятница, конец смены. Пойми и прости.

Ответить
2
Всемирный ящик

такой абсурд, ебануться можно

Ответить
6
Рыжий

Почему абсурд? Саудовская Аравия, ОАЭ применяют телесные наказания, всех всё устраивает

Ответить
3
Савелий

В оаэ кстати есть такое явление, кладбище дорогих авто. Это когда люди вдруг осознают, что по глупости попали на серьёзное наказание, пулей летят в аэропорт и улетают навсегда куда угодно.
Наверное, эти люди не считают, что в оаэ есть наказания и ничего :)

Ответить
8
Всемирный ящик

ну и пошли они нахуй 

Ответить
5
Всемирный ящик

ублюдки ёбаные 

Ответить
4
Андрей Фурцев

"А хуле нам, диктаторам" 

Ответить
3
Жилищный самолет

А как же байка про то, что человек без кистей душил силовиков?

Ответить
3
Жилищный самолет

Есть и просто абсурдные выводы, что инвалид Аслан Иритов, у которого отсутствуют кисти рук, якобы душил ими полицейского, при этом сжимая ему шею пальцами. И эти выводы следствия странным образом устроили прокуратуру

Ответить
5
N/a

Как будто пальцы как-то особенно важны при удушении

Ответить
3
Жилищный самолет

ну технически очень даже, особенно при упоре кисти в мягкую область под/внутрь нижней челюсти

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0
Отвратительный магнит

Звучит как будто он ещё и незаконно занимался магией и отращивал руки 

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1
ggg123

Там может там про пальцы ног.

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0
Жилищный самолет

абсурд той истории упустил эту сюжетную линию

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0
Лига порвах

https://castbox.fm/vb/415100051

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0
stikerman

Он просто фантомными пальцами их душил

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0
Позвольте, выскажу мнение

Шлюха Симоньян уже отметила остроумие этого решения ?

Ответить
4
Знакомый утюг

Я слышал, что смертная казнь за коррупцию в Китае не снизила коррупцию. Количество взяток снизилось, но вот их средний размер вырос. В результате суммарный взяткооборот остался таким же.

Ответить
1
Славянский блик

Да в общем уже много исследований было, показавших отсутствие корреляции между тяжестью наказаний и уровнем преступности. 

Ответить
6
Evil Pechenka

Ты веришь, что на эту тему в Китае может быть вменяемая статистика? Откуда?

Ответить
3
bbk bbk

Тяжесть наказания не имеет смысла если наказание это лотерея. Неотвратимое наказание даже самое легкое порицание имеет лучший эффект. Если шанс быть расстрелянным 1 из 1000, то каждый будет думать "меня это не затронет" ред.

Ответить
1
ggg123

Мне кажется это слегка притянуто за уши. Нужны серьезные исследования, голословно я этот аргумент 100 раз слышал. Он просто звучит так хорошо - "да дело вообще не в этом, нужно просто...".
Ну хз хз. Если бы скажем барыгам давали не от 10-15 лет, а 2-3 года, что то мне подсказывает их было бы в разы больше. А те же шоплифтеры стараются воровать не больше административки, именно из за тяжести наказания, шанс попасться то  всегда примерно одинаков.

Ответить
1
Нынешний завод

Если речь о коррупции, то в чем он неправ?

Ответить
0
Отвратительный магнит

В том что если ошиблись, то руки не пришьешь

Ответить
4
Коммерческий американец

Каким бы ни было наказание - в случае ошибки ничего не вернёшь. Ни лет жизни, ни морального здоровья.
Не то чтобы я отрубывание рук оправдывал, но никакое ошибочное наказание, имхо, нельзя компенсировать

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5
Позвольте, выскажу мнение

ты можешь после оправдания через год (или через 5, или через 10) выйти из тюрячки и продолжить нормальную жизнь.  Ход мыслей продолжать ?  ред.

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1
Коммерческий американец

выйти и продолжить нормальную жизнь

После этой фразы, думаю, можешь не продолжать. И я даже говорю вне контекста тюрем на пространстве бывшего СССР, которые, вероятно (сам не знаю, но наслышан), сломают человеку жизнь.

Никто и никоим образом не компенсирует ни потреченного времени, ни упущенных возможностей. "Нормальная" жизнь завтра не компенсирует "незаслуженно плохой" жизни вчера.

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2
Sergey FFF

Можно

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1
Коммерческий американец

низя)))))00

Ответить
0
Жилищный самолет

если они ошиблись, об этом никто не узнает или не должен

Ответить
1
solawind

В том что коррупционеры и их талибан сами же первые  будут отрубать руки тем кто на них донесет :) 
С коррупцией борются открытостью и отчётностью, а это просто способ припугнуть коррупционеров чтобы с талибаном деньгами делились. ред.

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1
Временной шар

Я не против эвтаназии, я не против смертной казни, но вот это что-то слишком: «Отрубание рук крайне необходимо для безопасности»

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2
Андрей Галицкий

РУБИ, СЫНОК! РУБИ

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1
Рыжий

душевный фильм 

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1
Андрей Галицкий

от такой рубец(((

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0
Zero-one-one

Отрубание рук довольно действенная вещь, если нескольким людям такое сделать, то другим не очень-то захочется воровать, убивать и т. п

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0
Жилищный самолет

ты хочешь сыграть в красное-зеленое?

Ответить
3
Zero-one-one

Это что? 

Ответить
1
Жилищный самолет

зебра из плюсов и минусов, правильная зебра - победа, неправильная - проигрыш

Ответить
1
Zero-one-one

Ничего не понял 

Ответить
1
Жилищный самолет

пишешь неоднозначный коммент, его начинают оценивать, плюс, минус, или два плюса, потом два минуса, и статистика по оценкам комментария будет полосатой, как зебра ред.

Ответить
1
Zero-one-one

Хммм

Ответить
1
solawind

Вот и в СССР так же думали, что если преступников расстрелять, тогда заебись заживём. Потом пришлось расстрелять недовольных. Потом пришлось расстреливать просто обычных людей, потому что все как то заебись не зажили, значит не всех нужных дострелляли. Изучай историю своей страны, оладух

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0
Zero-one-one

Это другое, расстрелы не показывали по телевизору,да и вообще это прям другое. Тут талибы это сделали для борьбы с преступностью, это радикальный шаг, да, но эффективный

Ответить
0
solawind

Конечно , ведь талибы кристально честные люди и никогда не обманывали, а значит будут именно отрубать руки коррупционерам, а не использовать возможность отрубить руки любому чтобы самим большую часть сумм с коррупции доить.
Какие же тут наивные дураки на ТЖ встречаются.  ред.

Ответить
0
Zero-one-one

Я вообще не про коррупционеров сейчас, а про борьбу с преступностью.... 

Ответить
0
Дима Щербаков

Это ты как решил? Есть исследования на эту тему или наблюдения лет за 20 - 30? Или это твоё мнение? Представь что на его основе порубят людей, ок?

Ответить
0
Zero-one-one

Местный житель сам написал что стало безопаснее, станет ещё безопаснее с отрубанием рук, советую талибам ещё нарикам руки отрубать и по тв показывать, говорить что так будет с каждым наркошей, потому что в этой стране по другому никак ред.

Ответить
0
Дима Щербаков

Ну то есть исследований нет, есть мнение необразованного араба.

Ответить
0
Zero-one-one

Может и есть, но и без исследований понятно что многие не рискнут воровать и убивать 

Ответить
0
Хрупкий дым

Ну и в чём он... *удар*

Ответить
0
Недавний Денис

казни, пытки и телесные наказания - это хорошо.
радикальный ислам - это плохо.
непросвещенная диктатура, которая применяет казни, пытки и телесные наказания неправильно - это тоже плохо.
увы, талибан плохой

Ответить
0
Временной шар

Отрубание рук крайне необходимо для безопасности

WHAT?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить
0
Временной шар

Будем перенимать международный попыт?

Ответить
1
Сергей Ахрем

нормальные ребята(с)

Ответить
0
Полноценный дебаркадер

Подумал что новости из России и даже не удивился. 

Ответить
0
norm

Начав читать цитату в заголовке сначала подумал, что это было сказано кем-то из российских депутатов.

Ответить
0
твой сказочник

Вот тебе и настоящее светское государство 

Ответить
0
Pr Nb

Без казней как без рук(

Ответить
0
Woody Johnson

Надо бы перенимать зарубежный опыт, за вбросы отрубания рук, глядишь может и другие проценты будут

Ответить
0
Андрей Галицкий

в прекрасной россии будущего, будут такие практики? по отношению к режиму путина

Ответить
0
некипишуй

какая то пизда не разобралась в вопросе, ну это же ТЖ
@Sasha Shambilova ред.

Ответить
0
Павел Бокарёв

нормальный такой полигон для ядерных испытаний получится

Ответить
0
Forrest_Dumb

Эту песню нужно предложить талибам, как новый гимн Афгана.

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0
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