Фото: Вилла на канарском острове Пальма, которую обошла лава Статьи редакции
Владельцы резиденции не живут там с начала пандемии и узнали об этом из СМИ.
Фотограф Альфонсо Эскалеро заснял, как потоки лавы от вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма обогнули одну виллу, не повредив её. Об этом пишет «Би-би-си».
Дом принадлежит 80-летним пенсионерам из Дании, они не были там с начала пандемии и узнали о случившемся из СМИ. Бывшая владелица дома сообщила журналистам, что общалась с парой, они не хотят ни с кем разговаривать и рады тому, что вилла уцелела. «Грустно знать, что этот дом стоит один и никто не может о нем позаботиться», — добавила она.
Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. По последним данным, лава уничтожила около 350 домов на острове. Власти запланировали построить временное жилье для тех, кто остался без дома.