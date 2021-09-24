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Новости
Артём Мазанов

Фото: Вилла на канарском острове Пальма, которую обошла лава Статьи редакции

Владельцы резиденции не живут там с начала пандемии и узнали об этом из СМИ.

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Фото Альфонсо Эскалеро

Фотограф Альфонсо Эскалеро заснял, как потоки лавы от вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма обогнули одну виллу, не повредив её. Об этом пишет «Би-би-си».

Дом принадлежит 80-летним пенсионерам из Дании, они не были там с начала пандемии и узнали о случившемся из СМИ. Бывшая владелица дома сообщила журналистам, что общалась с парой, они не хотят ни с кем разговаривать и рады тому, что вилла уцелела. «Грустно знать, что этот дом стоит один и никто не может о нем позаботиться», — добавила она.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. По последним данным, лава уничтожила около 350 домов на острове. Власти запланировали построить временное жилье для тех, кто остался без дома.

#происшествия #вулканы

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Bich

Из новости мне больше всего понравилась реакция ботов на нее в телеге

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18
Bad Mother Fucker

вилла сына маминой подруги

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9
Чудовищный спрей

Вот если бы учился в школе, у тебя такая же была!

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0
Отвратительный магнит

Жить посреди лавы такое себе. Ну только если это не хаотик ивил и такие виды напоминают о родной Бездне

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0
Герр Пенн Тюх

Не понял, это ты сейчас зарофлил со всех лоуфул ивил дьяволов из Авернуса, которые живут рядом с рекой Стикс? ред.

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0
Отвратительный магнит

Пасфайндер прохожу жеж

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0
Argumenta Ambigua

Теперь могут сдавать её для ох... фотосессий, хороший профит

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0
Stanley H. Tweedle

Поди новость-то скорее отрицательная для них, ни страховой выплаты, ни виллы в красивом месте

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0
Andrey Utrysko

Зато теперь никаких соседей.

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0
Совершенный рубин

 Власти запланировали построить временное жилье для тех, кто остался без дома.

То есть всем кроме этого чувака

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