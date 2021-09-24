Когда речь заходит о благополучии животных, наша группа всегда демонстрировала готовность совершенствовать методы работы в логистике и в секторе предметов роскоши в целом. Пришло время сделать ещё шаг и прекратить использование натурального меха во всех наших коллекциях.

Мир меняется, наши клиенты вместе с ним. Люкс должен адаптироваться к этому.