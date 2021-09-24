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Новости
Sasha Shambilova

Владелец Yves Saint Laurent, Gucci и Balenciaga объявил о полном отказе от натурального меха с 2022 года Статьи редакции

Часть брендов французского холдинга Kering уже перестала использовать мех. Но не Yves Saint Laurent и Brioni.

В 2022 году в осенней коллекции всех брендов, входящих в Kering, не будет изделий из натурального меха. Об этом сообщается на официальном сайте холдинга.

Когда речь заходит о благополучии животных, наша группа всегда демонстрировала готовность совершенствовать методы работы в логистике и в секторе предметов роскоши в целом. Пришло время сделать ещё шаг и прекратить использование натурального меха во всех наших коллекциях.

Мир меняется, наши клиенты вместе с ним. Люкс должен адаптироваться к этому.

Франсуа-Анри Пино
главный исполнительный директор Kering

Большинство входящих в холдинг брендов уже отказались от использования натурального меха. В 2017 году это сделал Gucci, после чего мех перестали использовать и Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Но теперь от него будут вынуждены отказаться Yves Saint Laurent и Brioni.

В 2019 году холдинг опубликовал правила «гуманного обращения с животными в цепочках поставок Группы». В него вошли требования по «обработке крупного рогатого скота, телят, овец и коз на протяжении всей их жизни».

В 2018 году об отказе от натурального меха заявил бренд Chanel. В 2019 году решение также поддержал Итальянский модный дом Prada Group.

#новости #мода #экология

1527 просмотров
80 80 комментариев
16
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80 комментариев
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Звездный парфюмер

Ну, правильно, давно пора всем отказаться, смысла ноль в современном мире.

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15
solawind

Мех это практично, люблю свои парки canada goose с мехом, он лёгкий, не намокает и от снега ветра хорошо защищает ебло. А искусственная опушка чисто декор под мех, тут же намокает и наоборот отвисает и липнет мокрым снегом к еблету ред.

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18
Marina Ortenberg

зимняя одежда для холодных температур - оправданное использование меха. я уверена, у марок спортивной одежды уже и другие технологии есть, но врядли все жители крайнего севера могут себе такое позволить. увести же мех с показов и витрин - крайне важное и полезное решение, только уже даже запоздалое. 

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4
Sergey Michko

На крайнем севере охотятся дофига, там от меха некуда не денешься

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0
Marina Ortenberg

и правильно делают, когда охотятся для себя, а не для экспорта в италию. там мех нужен. а в коллекции ив сен лорана - не нужен.

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4
Sergey Michko

В Италию скорее поставляют с выращеных в питомниках норок, типа как которых истребили в Дании из-за коронавируса.

Ответить
1
Marina Ortenberg

ну вот пущай придумывают себе новые занятия. не резко, постепенно, чтоб много людей работу не потеряли.

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0
Sergey Michko

говорят, одичавших кошек истребляют в Австралии — типа они жрут очень фауну местную — вот занятие ред.

Department of Agriculture, Water and the…
We are an Australian Government department. We work to protect and strengthen our agriculture…
environment.gov.au
Ответить
0
ildar shagidullin

Мажор, они по 500-1500 евро стоят

Ответить
0
Luchano Spaguetti

Он из 2% россиян просто 

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0
Фейхтвангер

Это красиво

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–1
Marina Ortenberg

красиво - это социально-навязанное понятие. кому и скальп носить красиво было. и ожерелье из зубов. 

Ответить
3
AttentiveMilk

Красиво до сих пор

Ответить
0
Sergey Michko

Вчера смотрел видео о том, что в др. греции и риме статуи и здания раскрашивали, но краска не сохранилась, и по-этому сейчас считают, что всё было белое. И если пытаются воспроизвести как тогда было, то народ говорит что некрасиво

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0
Petr

Может еще и сердце поверженного врага есть - моветон??

Ответить
0
AttentiveMilk

Едва ли

Ответить
2
Трансгендолёт

А от натуральной кожи не хотят отказаться? А то все так за мех уцепились, словно только он делается из животных

Ответить
8
Anton NS

Буквально сегодня новость
Volvo откажется от натуральной кожи в салонах электромобилей

Через поколение это уже будет дикостью выглядеть - чьей то кожей обивать кресла или делать ботинки.

Ответить
8
itsnotover

Не знаю насчет дикости, но использовать говно полиуретановую псевдокожу вместо выносливой  настойщей - это точно тупость. Удачи вам с покупкой обувки за 15к из  pu-leather, очень оправданно.

Ответить
2
Dmitry Ryleev

Ух какая дикость была использовать материалы!
Не ну вы представляете весь интерьер был из природы, ели они живые растения да ещё и мясо животных!
Дикие времена

Ответить
1
Трансгендолёт

Там еще с сумочками и ремнями надо вопрос решить

Ответить
0
Marina Ortenberg

у меня есть кожаные сумки и ремни. все - из секонда или с обменников. кожаные вещи очень много лет живут, и если их носить по долгу, реставрировать принеобходимости и передавать дальше, то не придется штамповать пачками. если сейчас остановиться делать кожаные аксессуары, можно еще несколько лет носить имеющиеся. 

Ответить
1
Давний каякер

Завещай свою кожу на нужды лёгкой промышленности

Ответить
0
Marina Ortenberg

боюсь с ботинками не быстро вопрос пройдет, в этой сфере мало адекватных замен. а сидения - это трындец и очень хочется, чтоб побыстрее проесс пошел. даже если это кожа мясных пород, сама идея просто дикая... и попа преет же на них наверняка.

Ответить
0
Фамилия и имя

Не преет в нормальном авто, перфорация и вентиляция есть, зато приятно

Ответить
0
Давний каякер

И если обосрался, легко чистить...

Ответить
1
Фамилия и имя

Как минимум

Ответить
0
Marina Ortenberg

физически или от статуса? или и так, и так?

Ответить
0
Фамилия и имя

Физически. Правда, также возможно и на тряпке сделать может быть, но не делают почему то

Ответить
0
Михаил Зеленин

Как я понимаю натуральную кожу можно получать как побочный продукт при получении мяса. 
А вот пушные животные в пищу не идут, нерационально выходит 

Ответить
5
Давний каякер

Я тебя заставлю жрать питона!!!

Ответить
0
Чудовищный спрей

Но сначала его надо задушить

Ответить
0
AttentiveMilk

А это другое. Чем я руль буду в тачке перетягивать? Ты об этом подумал?

Ответить
0
Давний каякер

Крайней плотью еврейских мальчиков?

Ответить
1
Трансгендолёт

Я подумал, что мне обидно ехать на тканевых сидухах, пока владелец какого-нибудь Х7 нежится в кресле из натуральной кожи теленка и потому словил батхерт ред.

Ответить
0
Михаил Зеленин

тканевые сидухи непрактичны. 

Ответить
1
Anton Gostev

Надо просто выкидывать?

Ответить
0
Нынешний завод

ясно, удешевляют производство

Ответить
4
Полноценный дебаркадер

Все кто носит натуральный мех - чмони  ред.

Ответить
2
Трансгендолёт

А ненатуральный — нищета)

Ответить
6
Нынешний завод

meh

Ответить
1
AttentiveMilk

Warrior?

Ответить
1
Аккуратный коктейль

побреешь мне спину?

Ответить
0
Давний каякер

Чмоня- звучит гордо!

Ответить
0
Petr

Все, кто носит натуральный мех - тупые ослы)

Ответить
0
Огурцы

Красивая история
Через пару лет леваки найдут себе новую игрушку и забудут, а бренды себе так снизят кост на производство при той же цене

Ответить
–1
Знакомый утюг

Леваки против меха выступают уже десятилетиями. Откуда взялась мыль, что через пару лет они об этом забуту и почему ты в это веришь?

Ответить
5
Огурцы

Потому что ещё недавно над леваками просто орали, потому что в них мало вкладывали бабла
А сейчас стало понятно, что это потрясающая возможность сделать то, что выгодно государству

Ответить
0
Знакомый утюг

Каким образом это приводит к выводу, что Леваки через пару лет об этом забудут?

Ответить
4
Огурцы

Новая цель- новая повестка

Ответить
–1
Знакомый утюг

У кого новая цель?

Ответить
4
Огурцы

Красиво (нет) пытаешься углубляться в понятия дальше.
По итогу дойдём до того, что есть слово?
Хорошего вечера

Ответить
0
Знакомый утюг

Я пытаюсь разобраться в твоей логической цепочке, которая мне кажется очень запутанной.

Ответить
4
Чудовищный спрей

И мирового правительства, ты что, не понял?
Скоро начнут заменять кожу животных на кожу Трампа!

Ответить
1
Cody Dismal

Главное что от меха отказались

Ответить
0
Огурцы

В чем была проблема меха?

Ответить
0
Cody Dismal

Ради него бессмысленно убивали животных в промышленных масштабах 

Ответить
0
Alex Blake
Ответить
3
Marina Ortenberg

молодцы, давно пора вывести натуральный мех из моды

Ответить
2
Нижний интернет

Почему?

Ответить
0
Argumenta Ambigua

Однако шубы из искусственного меха их производства стоить будут столько же, если не дороже, наценка за экологичность

Ответить
2
Marina Ortenberg

да в "высокой" моде иногда рваная футболка стоит дороже, чем ручная вышивка. что-то среднее между искусством и полным тотальным о**езом. шубы из искусственного меха давно продаются в масс-маркете по доступным ценам, очень подходят для среднероссийских погод и ничего не изменится в этом отношении.

Ответить
1
Argumenta Ambigua

Да все ещё проще, напиши на чем угодно Баленсиага

Ответить
0
Нижний интернет

Блядь, как же бесят эти ебучие лицемеры, которые идут на поводу у горстки дурачков, которым не нравится, что люди используют животных по прямому назначению.

А то, что массовая вырубка лесов, загрязнение рек, океанов и морей и антропогенное изменение климата в целом приводит к вымиранию целых видов животных, им похуй.

Ну, конечно. Вымирание какого-нибудь псевдохвостого ротонога это же хуйня, не то что вот эти все ваши няшные песцы или норки или из чего там еще принято одежду делать.

Ответить
2
Vyacheslav Khristolyubov

Вместо натурального меха будут использовать искусственный, который не разлагается и жестко загрязняет окружающую среду. Так что вред животным будет энивей - целенаправленно или опосредованно.

Ответить
1
Vyacheslav Khristolyubov

Самым экологичным способом производства меховой одежды представляется вторичное использование старого меха. Даже потертые старые шубы пойдут впрок - клошарделюкс, как говорит Чичваркин, никогда из моды не выйдет

Ответить
0
Знакомый утюг

У меня кстати есть мысль против вегетарианства, которую от других я не слышал:
Сейчас в мире 24 млрд куриц. Каких-нибудь диких уток думаю ну может несколько сотен миллионов.
То есть из-за того, что курицы крайне важны для человека, рождается значительно больше куриц, чем если бы они были для человека не важны.
И если оценивать как благо появление новой жизни, то с этой точки зрения мясоедство даёт определённое количество блага.
Если отказаться от поедания куриц, будет рождаться значительно меньше куриц.
Если мы допускаем тезис, что аборт - это с какой-то точки зрения убийство, так как мы лишаем возможности появиться жизнь (хоть и далеко не все с этим тезисом согласны). То не будет ли решение, из-за которого не родятся миллиарды куриц в некоторой степени убийством этих куриц?

Ответить
1
Трансгендолёт

Этими вопросами задавался Юваль Ной Харари в «Sapiens: Краткая история человечества» вроде бы, как раз рассуждал про популяцию пшеницы, кур и коров.

Ответить
0
Знакомый утюг

Цифры этого Юваль Ной Харари оставь, если есть. Я бы с ним потолковал за это

Ответить
0
Marina Ortenberg

вам телефон найти? английским владеете? или ивритом?

Ответить
0
Знакомый утюг

Специально искать не надо. Только если есть

Ответить
0
Elian Kavinsky

Чёто какая-то логика поломанная. Аборт называют убийством, потому что плод уже зарожден. Если не размножать куриц, то и убийства не будет. Иначе тебя можно назвать убийцей за то что ты не имеешь детей. 

Ответить
0
Недавний Денис

вы вообще видели сколько стоит хорошая зимняя обувь без натурального меха, в которой ноги не мерзнут и не потеют?

Ответить
0
Marina Ortenberg

а вы у ив сен лорана покупаете обычную?

никто не говорит о том, чтоб не использовать мех в одежде и обуви для низких температур. речь лишь о том, чтоб мех перестал быть развлечением для богачей. видете разницу?

Ответить
0
Недавний Денис

нет ничего более бессмысленного, чем попытки ограничивать богачей в причудах ред.

Ответить
3
Солнечный Слава

я положу пару гранат на твой Yves Saint Laurent

Ответить
0
Фамилия и имя

О, сча круче биткоина взлетит

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0
Anton Gostev

Kering eboot enemels

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0
Нижний интернет

Ура, планета спасена!

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0
Арзэт Ро

В июне 2021 Израиль — первый среди стран — запретил продажу нат. меха (кроме религ. назначения), так что товарищи из топика типа решили не отставать от «злых оккупантов Палестины»? И/или Израиль просто моду на отказ от нат. меха задал организациям так же, как Уругвай задал в 2013 моду на легализацию марихуаны.

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0
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