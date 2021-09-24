Владелец Yves Saint Laurent, Gucci и Balenciaga объявил о полном отказе от натурального меха с 2022 года Статьи редакции
Часть брендов французского холдинга Kering уже перестала использовать мех. Но не Yves Saint Laurent и Brioni.
В 2022 году в осенней коллекции всех брендов, входящих в Kering, не будет изделий из натурального меха. Об этом сообщается на официальном сайте холдинга.
Большинство входящих в холдинг брендов уже отказались от использования натурального меха. В 2017 году это сделал Gucci, после чего мех перестали использовать и Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Но теперь от него будут вынуждены отказаться Yves Saint Laurent и Brioni.
В 2019 году холдинг опубликовал правила «гуманного обращения с животными в цепочках поставок Группы». В него вошли требования по «обработке крупного рогатого скота, телят, овец и коз на протяжении всей их жизни».
В 2018 году об отказе от натурального меха заявил бренд Chanel. В 2019 году решение также поддержал Итальянский модный дом Prada Group.
зимняя одежда для холодных температур - оправданное использование меха. я уверена, у марок спортивной одежды уже и другие технологии есть, но врядли все жители крайнего севера могут себе такое позволить. увести же мех с показов и витрин - крайне важное и полезное решение, только уже даже запоздалое.
говорят, одичавших кошек истребляют в Австралии — типа они жрут очень фауну местную — вот занятие ред.
у меня есть кожаные сумки и ремни. все - из секонда или с обменников. кожаные вещи очень много лет живут, и если их носить по долгу, реставрировать принеобходимости и передавать дальше, то не придется штамповать пачками. если сейчас остановиться делать кожаные аксессуары, можно еще несколько лет носить имеющиеся.
Блядь, как же бесят эти ебучие лицемеры, которые идут на поводу у горстки дурачков, которым не нравится, что люди используют животных по прямому назначению.
А то, что массовая вырубка лесов, загрязнение рек, океанов и морей и антропогенное изменение климата в целом приводит к вымиранию целых видов животных, им похуй.
Ну, конечно. Вымирание какого-нибудь псевдохвостого ротонога это же хуйня, не то что вот эти все ваши няшные песцы или норки или из чего там еще принято одежду делать.
У меня кстати есть мысль против вегетарианства, которую от других я не слышал:
Сейчас в мире 24 млрд куриц. Каких-нибудь диких уток думаю ну может несколько сотен миллионов.
То есть из-за того, что курицы крайне важны для человека, рождается значительно больше куриц, чем если бы они были для человека не важны.
И если оценивать как благо появление новой жизни, то с этой точки зрения мясоедство даёт определённое количество блага.
Если отказаться от поедания куриц, будет рождаться значительно меньше куриц.
Если мы допускаем тезис, что аборт - это с какой-то точки зрения убийство, так как мы лишаем возможности появиться жизнь (хоть и далеко не все с этим тезисом согласны). То не будет ли решение, из-за которого не родятся миллиарды куриц в некоторой степени убийством этих куриц?
В июне 2021 Израиль — первый среди стран — запретил продажу нат. меха (кроме религ. назначения), так что товарищи из топика типа решили не отставать от «злых оккупантов Палестины»? И/или Израиль просто моду на отказ от нат. меха задал организациям так же, как Уругвай задал в 2013 моду на легализацию марихуаны.