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Новости
Sasha Shambilova

В интернете появилась база клиентов Совкомбанка, которые подавали заявки на кредит. Банк подтвердил утечку Статьи редакции

В свободном доступе оказались более 150 тысяч анкет: с паспортными данными и адресом проживания россиян.

35 35 комментариев
5718 просмотров

Объявление о продажи базы данных клиентов Совкомбанка появилось на теневом сайте 20 сентября. Среди них оказались те, кто подавал заявки на кредит в 2019-2020 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на основателя сервиса анализа утечек данных DLBI Ашота Оганесяна.

В анкетах указаны ФИО, номер телефонов, паспортные данные, тип кредита, адрес, семейное положение, контакты родственников, место работы, должность и размер дохода. Также в базу данных включены ответы граждан на звонок специалиста из банка.

Как отмечает РБК, в файлах указана система, которая собирала заявки, — платформа Pyrus. Единственная кредитная организация, с которой она работает, это Совкомбанк.

В банке рассказали, что в 2020 году выявили сотрудника внешнего колл-центра, который незаконно копировал заявки на кредит. Его признали виновным в разглашении банковской тайны и осудили на два года условно. Однако в ходе проверок он успел разместить базу данных в своём телеграм-канале.

Совкомбанк подал новое заявление в полицию по второму эпизоду попытки мошенничества.

представитель Совкомбанка

Именно эта база и размещена в открытом доступе, отмечает РБК. Сотрудника повторно обвинили в разглашении банковской тайны и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации.

#новости #утечки #банки

35 35 комментариев
42
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35 комментариев
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Эстетический пришелец

Совкомбанк

Просто базы стали общими.

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108
aliftin

Охуеть, ниразу не видел эту картинку в таком хорошем качестве. 

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45
artemykairyak

при коммунизме и в плохом не увидел бы

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1
Михаил Зеленин

но вообще официально "сов" в их названии значит "современный", как и в совкомфлоте кстати.  ред.

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5
Max Payne

коммиссионный

Ответить
1
Сумасшедший химик

А Ком - коммерческий или костромской ).

Ответить
0
Твоего деда дед

Коммунистический

Ответить
1
Сумасшедший химик

Актуально )

Ответить
0
Антон Лисин

И все так спокойно в России. Утекла база и никаких судов, исков 

Ответить
42
Алюминиевый чувак

Да! Каждый ёбаный раз:
- Извмните, мы птеряли базу(
- ну ладно прощаем

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27
Откровенный яд

Что это «!», красный восклицательный знак???
В тюрьму его на десять лет!1!

Ответить
25
Оранжевый Орзэмэс

По-моему, сейчас любой сервис заставляет принять отказ от ответственности, банки в том числе. Вот так в альфабанке указано, например. У этих наверняка также где-то спрятано.

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5
Decadence

Де-юре все эти отказы от ответственности не имеют юридической силы, де-факто всем похрен, ибо позволяет снизить судебную нагрузку существенно.

Ответить
7
Щячло Попячтса

Волков прекрати

Ответить
25
Zero-one-one

Программисты Волкова теперь работают в Совкомбанке. Жаль... 

Ответить
9
Эстетический пришелец

Будущие клиенты службы безопасности сбербанка.

Ответить
14
Luchano Spaguetti

Блядь, я думаю хуле мне после попытки оформления карты "Халва" начали просто каждый день по звонков 10 хуярить с разных номеров... (Халва - продукт Совкомбанка).  ред.

Ответить
9
Артем Ляховец

Менты уже начали поквартильный обход с просьбой написать заявление на владельцев банка?

Ответить
6
Alex Fielding

Я заебался уже шутить под одними и теми же новостями на ресурсах комитета

Ответить
4
Страховой Петя

их рекламируют безруков, гагарина и бузова, так им и надо.

Ответить
4
Хрупкий коктейль

А кто из них трех слил?

Ответить
1
Страховой Петя

гагарина, она самая подлюка ред.

Ответить
3
Kolin Vivere

Вот пусть знает народ чертей продажных

Ответить
0
Alex Nevi

о продажи

О продаже 😑
Как на ошибки жаловаться с могильной версии?😑

Ответить
3
Профессиональный корабль

Никак, она же могильная

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4
Сумасшедший химик

У ворот, апостолу Петру )))

Ответить
4
Михаил Октябрьский

Совокбанк

Ответить
3
Сумасшедший химик

Кем/чем - совком.

Ответить
2
Банальный холод

Ваши персональные данные уходят в зрительный зал 

Ответить
3
Алый завод

У совка с ит-безопасностью всё очень плохо.

Ответить
2
Argumenta Ambigua

Неужели?

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1
Trade Scum

падажжите. правильно ли я понял что теперь можно будучи банком подсосать помойку в которой будет терпила и после этого банчить базой и нихуя не быть виноватым? блять а так всегда можно было???

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0
al ak

ну подожди. ту них украли базу. если у тебя украдут карту и по ней выведут деньги - тоже ты или банк-помойка будет виноват?

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0
Soslan Torchinov

“появилось на теневом сайте” - как будто каждый в теме о каком именно теневом сайте речь.

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0
Танюша Лансберг

Прикольно, что вора поймали и засадили в изолятор, и базу в телеграм он продавал уже второй раз из тюряги. Вот это воля предпринимателя..

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0

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