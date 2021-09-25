TMZ: актёр из сериала «Звёздный путь» полетит в космос на корабле Blue Origin Статьи редакции
Если актёр примет участие в миссии, то станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.
Канадский актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале и фильмах «Звёздный путь», в октябре отправится в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Об этом сообщил TMZ.
По словам источников портала, Шетнер войдёт в состав второго экипажа, который полетит на корабле New Shepard. Если он примет участие в миссии, то станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, отмечает TMZ. В марте актёру исполнилось 90 лет.
Полёт продлится 15 минут, о нём снимут документальный фильм, утверждают источники. Наденет ли Шетнер костюм капитана Кирка, неизвестно.
20 июля основатель и бывший глава Amazon отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Вместе с ним на борту были ещё три человека, включая самого молодого и самого пожилого астронавта в истории полётов — 18-летний Оливье Дэмен и 82-летняя Уолли Фанк. Фанк одна из пионеров женской авиации: она должна была полететь в первый полёт ещё в 1961 году в составе группы женщин «Меркурий-13», но миссию отложили из-за лунной гонки.