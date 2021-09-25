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Новости
Яна Ломакина

TMZ: актёр из сериала «Звёздный путь» полетит в космос на корабле Blue Origin Статьи редакции

Если актёр примет участие в миссии, то станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

9 9 комментариев
169 просмотров
Уильям Шетнер в роли капитана Кирка Фото Getty Images 

Канадский актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале и фильмах «Звёздный путь», в октябре отправится в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Об этом сообщил TMZ.

По словам источников портала, Шетнер войдёт в состав второго экипажа, который полетит на корабле New Shepard. Если он примет участие в миссии, то станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, отмечает TMZ. В марте актёру исполнилось 90 лет.

Уильям Шетнер в марте 2021 года Фото Getty Images 

Полёт продлится 15 минут, о нём снимут документальный фильм, утверждают источники. Наденет ли Шетнер костюм капитана Кирка, неизвестно.

20 июля основатель и бывший глава Amazon отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Вместе с ним на борту были ещё три человека, включая самого молодого и самого пожилого астронавта в истории полётов — 18-летний Оливье Дэмен и 82-летняя Уолли Фанк. Фанк одна из пионеров женской авиации: она должна была полететь в первый полёт ещё в 1961 году в составе группы женщин «Меркурий-13», но миссию отложили из-за лунной гонки.

#новости #сериалы #кино #космос #blueorigin

9 9 комментариев
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Озабоченный месяц
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4
andorus
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2
Честной паук например

Козловский полетит на корабле Роскосмоса

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1
Дрисня либерала

либерахи полетят на тяге собственного гузна

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–1
Bad Mother Fucker

они чотам с ума сошли

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1
Дрисня либерала

Кого это ебет? 

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–1
andorus
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1
Розовый динозавр

Явно тебя.

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0
Кот в сапогах

Без Спока может не справиться с миссией.

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