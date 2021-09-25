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Новости
Яна Ломакина

TMZ: актёр из сериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер полетит в космос на корабле Blue Origin Статьи редакции

Если он примет участие в миссии, то станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

30 30 комментариев
1798 просмотров
Уильям Шетнер в роли капитана Кирка Фото Getty Images 

Канадский актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале и фильмах «Звёздный путь», в октябре отправится в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Об этом сообщил TMZ.

По словам источников портала, Шетнер войдёт в состав второго экипажа, который полетит на корабле New Shepard. Если он примет участие в миссии, то станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, отмечает TMZ. В марте актёру исполнилось 90 лет.

Уильям Шетнер в марте 2021 года Фото Getty Images 

Полёт продлится 15 минут, о нём снимут документальный фильм, утверждают источники. Наденет ли Шетнер костюм капитана Кирка, неизвестно.

20 июля основатель и бывший глава Amazon отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Вместе с ним на борту были ещё три человека, включая самого молодого и самого пожилого астронавта в истории полётов — 18-летний Оливье Дэмен и 82-летняя Уолли Фанк. Фанк одна из пионеров женской авиации: она должна была полететь в первый полёт ещё в 1961 году в составе группы женщин «Меркурий-13», но миссию отложили из-за лунной гонки.

#новости #сериалы #кино #космос #blueorigin

30 30 комментариев
17
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Озабоченный месяц
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22
Очевидный танк88

На 90 он не выглядит. Скорее лет на 60, максимум 70

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10
Eugene

Больше удивляет то, каким образом он превратился из арийца в азиата 

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3
Общественный танк88

А на этом фото тем более не выглядит на 90

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2
Розовый динозавр
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0
Temir

А Путя?

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0
Мирный Абдужаббор

Он вообще краб.

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0

Комментарий удален

andorus
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8

Комментарий удален

andorus

Чел, да мне похуй, у меня иммунитет к местным вафельницам на твинках

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5

Комментарий удален

Комментарий удален

Розовый динозавр
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1
andorus

Давно, уже зашили

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0
Розовый динозавр

Посмотри "Топи"

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2

Комментарий удален

Розовый динозавр

Посмотри "Блогеры и дороги"

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1
Розовый динозавр

Посмотри "Взломать блогеров"

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0
Розовый динозавр

Явно тебя.

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2
Кот в сапогах

Без Спока может не справиться с миссией.

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3
Многочисленный будильник

Он еще и прекрасный юрист

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3
Одетый хичхакер

А уж президент из него какой!

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0
andorus
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2
Честной паук например

Козловский полетит на корабле Роскосмоса

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0

Комментарий удален

Bad Mother Fucker

чот ты жирноват с утра

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2
Террористический калькулятор

Это двач?

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1
Одетый хичхакер

В парке аттракционов

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0
Bad Mother Fucker

они чотам с ума сошли

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1
Кот в сапогах

Оригинальный сериал самый збс. Кроме актёра из пилотной серии, унылого говена какого-то в роли капитана. Но сразу этот баг пофиксили Шетнером.

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1
Rigo Legovich

опять не тот дед

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0
Александр Лукашенко

Лучший капитан. Жаль Нимой не дожил, было бы круто их парочкой туда отправить, эх.
Искренне желаю ему удачи.  ред.

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0
Павел Абрамов

Так в старости должен был выглядеть Дефорест Келли

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0
Sergey Klimenko

RIP

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0
Roma Dmitriev

чисто пиар на ровном месте
иначе он станет первым трупом на орбите 

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0
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