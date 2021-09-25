Министерство транспорта предложило устанавливать в такси устройства контроля за усталостью водителя Статьи редакции
И размещать на крыше автомобиля оранжевый фонарь.
Минтранс предложил оснастить автомобили сервисов такси устройствами для контроля сонливости водителей. Об этом говорится в проекте федерального закона «О такси», размещённого на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Законопроект предусматривает, чтобы кузов такси окрашивали по схеме из квадратов контрастных цветов в шахматном порядке. При этом цветовая гамма должна «соответствовать стандартам региона». На крыше автомобиля необходимо размещать опознавательный фонарь оранжевого цвета.
Если проект примут, он вступит в силу 1 сентября 2022 года.
Действующие ПДД разрешают водителю находиться за рулём суммарно не более десяти часов. Контролируют это с помощью тахографов. Штраф для нарушителей — до 2,5 тысяч рублей.
Действующие ПДД разрешают водителю находиться за рулём суммарно не более десяти часов. Контролируют это с помощью тахографов. Штраф для нарушителей — до 2,5 тысяч рублей.
Имхо, слишком слабые штрафы. Не знаю на сколько падает концентрация после 10 часов за рулём но при отсутствии сна сильно ухудшается реакция. Из-за невысыпания случается 1/5 аварий. При недосыпе 1 день реакция снижается до уровня человека с 0.5 промиле алкоголя в крови - это в 1.5 раза больше разрешённой дозы для управления машиной в России. Если регулярно спать по 4 часа в день, вероятность стать виновником ДТП увеличивается в 15 раз - примерно столько же, если человек выпьет за 1 час до вождения 4 стопки водки. За вождение невыспавшимся даже нет штрафа.
И не будет таких штрафов. Цель подобного законодательства - а) изобразить деятельность ветвей власти, б) подогнать свежий плацдарм для освоения средств конторами на подрядах, родственники руководителей которых совершенно случайно являются родственниками Уважаемых Людей, прямо или косвенно связанных с теми, кто и пишет эти "законы".
Если бы хотели что-то реально решать с дорожной обстановкой в стране - можно было бы начать, например, с дорожной разметки, отсутствие которой в чётком виде или полное отсутствие приводят к доброй доле всех аварий в принципе. Однако почему-то в одних местах её будут рисовать по десять раз поверх яркой белой краски раз в полгода, а в других - не будут обновлять годами, пока там стабильно будут ДТП из-за полного истирания разметки как одной из причин.
Однако никакой цели реально решать проблемы законодательство не имеет, т.к. для усиживания на тёплом креслице это совершенно не нужно.
Ездил в одно лицо несколько раз из Запорожья в Москву (1000 км, большой автобус идёт около 18 часов с границей, маленький чуть меньше).
Утром выехал, вечером по Москве уже уставший катишь, но нормально.
Обратно - вот хуй знает. Выезжаю утром, в районе Белгорода (600 км) совсем ничего не вижу. Обычно до Харькова с трудом ехал, а там на крупной заправке народ ночует, там и вставал. ред.
Действующие ПДД разрешают водителю находиться за рулём суммарно не более десяти часов. Контролируют это с помощью тахографов. Штраф для нарушителей — до 2,5 тысяч рублей.
Я видел, как двое водителей автобуса едут по тахографу.
То есть, они реально меняются, но один рулит, а второй рядом сидит и пиздит с ним (хотя, должен, по идее, пойти поспать).
В итоге, всё по ПДД, но оба водителя заёбанные.
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@Санитар изучи все его комменты ;) ред.
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