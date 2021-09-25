По данным организации, от загрязнения воздуха умирают семь миллионов человек в год.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в новых «Руководящих принципах по качеству воздуха» снизила допустимый уровень загрязнителей. Этот документ не обновляли с 2005 года.

Авторы новых рекомендаций изучили более 500 научных публикаций о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Они пришли к выводу, что вред наносится при более низких концентрациях загрязняющих веществ. В итоге ВОЗ в новых рекомендациях понизила предельно допустимые нормы:

в четыре раза — двуокиси азота (NO2), которую выбрасывают в атмосферу, в частности, дизельные двигатели;

в два раза — микрочастиц размером до 2,5 микрометров (для сравнения, диаметр человеческого волоса — примерно 50-100 микрометров);

в четыре раза —крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год воздействие загрязнения воздуха приводит к преждевременной смерти около семи миллионов человек. Это сопоставимо с количеством смертей от курения. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, загрязнение представляет собой угрозу здоровью людей во всем мире, но больше всего от него страдает население стран с низким и средним уровнем дохода.

У детей загрязнение воздуха приводит к нарушению развития и функции лёгких, респираторным инфекциям и обострениям астмы. У взрослых — ишемической болезни сердца и инсульту. Также данные ВОЗ указывают на связь между загрязнением воздуха и диабетом и нейродегенеративными заболеваниями.

Новые рекомендации ВОЗ носят рекомендательный характер. Они не смогут изменить уровень заболеваемости и смертности, если страны не начнут их применять. Согласно отчёту ООН, в законах 43 % стран нет определения «загрязнения воздуха», эти государства не имеют стандартов качества воздуха.