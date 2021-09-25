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Новости
Яна Ломакина

ВОЗ впервые за 15 лет ужесточила рекомендации по качеству воздуха Статьи редакции

По данным организации, от загрязнения воздуха умирают семь миллионов человек в год.

14 14 комментариев
1574 просмотров

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в новых «Руководящих принципах по качеству воздуха» снизила допустимый уровень загрязнителей. Этот документ не обновляли с 2005 года.

Авторы новых рекомендаций изучили более 500 научных публикаций о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Они пришли к выводу, что вред наносится при более низких концентрациях загрязняющих веществ. В итоге ВОЗ в новых рекомендациях понизила предельно допустимые нормы:

  • в четыре раза — двуокиси азота (NO2), которую выбрасывают в атмосферу, в частности, дизельные двигатели;
  • в два раза — микрочастиц размером до 2,5 микрометров (для сравнения, диаметр человеческого волоса — примерно 50-100 микрометров);
  • в четыре раза —крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год воздействие загрязнения воздуха приводит к преждевременной смерти около семи миллионов человек. Это сопоставимо с количеством смертей от курения. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, загрязнение представляет собой угрозу здоровью людей во всем мире, но больше всего от него страдает население стран с низким и средним уровнем дохода.

У детей загрязнение воздуха приводит к нарушению развития и функции лёгких, респираторным инфекциям и обострениям астмы. У взрослых — ишемической болезни сердца и инсульту. Также данные ВОЗ указывают на связь между загрязнением воздуха и диабетом и нейродегенеративными заболеваниями.

Новые рекомендации ВОЗ носят рекомендательный характер. Они не смогут изменить уровень заболеваемости и смертности, если страны не начнут их применять. Согласно отчёту ООН, в законах 43 % стран нет определения «загрязнения воздуха», эти государства не имеют стандартов качества воздуха.

По данным Минприроды, в пяти российских городах из числа 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха в 2020 году увеличился объём вредных выбросов от промышленных предприятий. Так, в Магнитогорске он вырос на 64%, в Нижнем Тагиле на 1%, в Братске на 0,9%, в Норильске на 2%, в Новокузнецке на 4,1%.

#новости #воз #экология

14 14 комментариев
14
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Александр Лукашенко

 По данным Минприроды, в пяти российских городах из числа 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха в 2020 году увеличился объём вредных выбросов от промышленных предприятий. Так, в Магнитогорске он вырос на 64%, в Нижнем Тагиле на 1%, в Братске на 0,9%, в Норильске на 2%, в Новокузнецке на 4,1%.

А теперь представьте что творится в реальности, а не по "данным" минприроды. ред.

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15
Александр Лукашенко

Напомню просто
https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/29/predstavte-nakanune-vyborov-my-opublikuem-eti-doklady-chto-budet ред.

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12
Andre Macareno

Так и без докладов едру нарисовали, какая разница

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0
Алексей Ебленюк по кличке деб

представь е сли бы ты не написал этот коммент, че бы было?

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–3
Мирный Абдужаббор

У ебленюка бы не подгорело.

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0
Argumenta Ambigua

Да, так как для горения необходим кислород, а он вокруг себя создает бескислородное силовое поле

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0
Общественный танк88

Советник главы Красноярского края Андрей Агафонов

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6
Михаил Зинчук

Я почитал коммент Агафонова, и стало немного стыдно, что я тоже из этой страны. Как человек в это превратился, в эту ноющую кучу дерьма? И как ему живётся постоянно с этим ощущением вечного недовольства?
Человек с утра такой просыпается и думает - блин, я же еще не написал хуйню ни разу. Надо немного написать!
Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение советников истеричек. Это не советник, это какой-то плаксивый сброд.

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7
Dmitriy

Вот для сравнения новые рекомендации воза и данные по Марьино в Москве на данный момент (приложение AirVisual). PM 2.5 почему-то не попал на скрин, там 11. По оксиду азота получается не проходит вообще никогда, т.к. судя по истории сейчас минимум за последний месяц. А по остальным даже и старые требования периодически нарушаются, когда от выбросов в Марьино даже в соседних районах появляется резкий запах тухлых яиц на улице по ночам (а роспотребы и Собянины называют это нормой). ред.

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3
Владислав Косинов

Челябинсы:

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1
Dmitriy

А сами итоговые цифры перечислять необязательно? ред.

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0
Неплохой бинокль

Это же прекрасно.
Больше загрязнений —> Раньше сдохнем.

Одни плюсы, а то я боюсь до пенсии дожить.

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0
Озабоченный месяц

Воз: ужесточает
Челябе: похуй 

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0
darxx13 .

Прикольно... А у нас наоборот, для тех же норм по вредности цифры задрали так, что даже носить руками урановые ломы до ванны с ртутью - не вредно ни капельки. Всё, чтобы надбавку в 4% по вредности отобрать...

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0
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