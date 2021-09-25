ВОЗ впервые за 15 лет ужесточила рекомендации по качеству воздуха Статьи редакции
По данным организации, от загрязнения воздуха умирают семь миллионов человек в год.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в новых «Руководящих принципах по качеству воздуха» снизила допустимый уровень загрязнителей. Этот документ не обновляли с 2005 года.
Авторы новых рекомендаций изучили более 500 научных публикаций о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Они пришли к выводу, что вред наносится при более низких концентрациях загрязняющих веществ. В итоге ВОЗ в новых рекомендациях понизила предельно допустимые нормы:
- в четыре раза — двуокиси азота (NO2), которую выбрасывают в атмосферу, в частности, дизельные двигатели;
- в два раза — микрочастиц размером до 2,5 микрометров (для сравнения, диаметр человеческого волоса — примерно 50-100 микрометров);
- в четыре раза —крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год воздействие загрязнения воздуха приводит к преждевременной смерти около семи миллионов человек. Это сопоставимо с количеством смертей от курения. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, загрязнение представляет собой угрозу здоровью людей во всем мире, но больше всего от него страдает население стран с низким и средним уровнем дохода.
У детей загрязнение воздуха приводит к нарушению развития и функции лёгких, респираторным инфекциям и обострениям астмы. У взрослых — ишемической болезни сердца и инсульту. Также данные ВОЗ указывают на связь между загрязнением воздуха и диабетом и нейродегенеративными заболеваниями.
Новые рекомендации ВОЗ носят рекомендательный характер. Они не смогут изменить уровень заболеваемости и смертности, если страны не начнут их применять. Согласно отчёту ООН, в законах 43 % стран нет определения «загрязнения воздуха», эти государства не имеют стандартов качества воздуха.
По данным Минприроды, в пяти российских городах из числа 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха в 2020 году увеличился объём вредных выбросов от промышленных предприятий. Так, в Магнитогорске он вырос на 64%, в Нижнем Тагиле на 1%, в Братске на 0,9%, в Норильске на 2%, в Новокузнецке на 4,1%.
По данным Минприроды, в пяти российских городах из числа 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха в 2020 году увеличился объём вредных выбросов от промышленных предприятий. Так, в Магнитогорске он вырос на 64%, в Нижнем Тагиле на 1%, в Братске на 0,9%, в Норильске на 2%, в Новокузнецке на 4,1%.
А теперь представьте что творится в реальности, а не по "данным" минприроды. ред.
Я почитал коммент Агафонова, и стало немного стыдно, что я тоже из этой страны. Как человек в это превратился, в эту ноющую кучу дерьма? И как ему живётся постоянно с этим ощущением вечного недовольства?
Человек с утра такой просыпается и думает - блин, я же еще не написал хуйню ни разу. Надо немного написать!
Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение советников истеричек. Это не советник, это какой-то плаксивый сброд.
Вот для сравнения новые рекомендации воза и данные по Марьино в Москве на данный момент (приложение AirVisual). PM 2.5 почему-то не попал на скрин, там 11. По оксиду азота получается не проходит вообще никогда, т.к. судя по истории сейчас минимум за последний месяц. А по остальным даже и старые требования периодически нарушаются, когда от выбросов в Марьино даже в соседних районах появляется резкий запах тухлых яиц на улице по ночам (а роспотребы и Собянины называют это нормой). ред.