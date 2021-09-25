«Дядя Вова, мы с тобой», драка и ёршики: в Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов в Госдуму Статьи редакции
Представители партии потребовали привлечь к уголовной ответственности Алексея Венедиктова, а полиция пыталась заглушить протестующих песнями.
На Пушкинской площади в Москве прошла акция под лозунгом «За честные выборы», которую проводили в формате встречи избирателей с кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ. Митингующие требовали отметить результаты электронного голосования в столице.
На митинг пришли депутаты Госдумы Денис Парфёнов, Валерий Рашкин, Алексей Куринный, кандидат в депутаты Госдумы Нина Останина и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришёл на акцию, поскольку участвует во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с Владимиром Путиным. Об этом на акции сказал заместитель Зюганова Владимир Кашин.
Члены КПРФ призвали «привлечь к уголовной ответственности» главу общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова. По их мнению, он виновен в том, что на выборах в Москве были возможны фальсификации.
По оценке «Медузы» на народный сход пришли около тысячи человек. Участники акции скандировали «„Единая Россия“ украла мандаты!» и заявляли, что не признают итоги выборов в Госдуму. Часть митингующих пришла с плакатами, группа людей собралась вокруг памятника Александру Пушкину с «золотыми» туалетными ёршиками.
Пожилой мужчина с плакатом «Putin lies» приковал себя к дереву велосипедным замком.
Полицейские через громкоговорители объявляли, что акция незаконна и призывали собравшихся разойтись. Чтобы заглушит протестующих, они включили песню «Дядя Вова, мы с тобой» депутата Госдумы Анны Кувычко. Также в репертуаре силовиков были следующие песни:
- «Вперёд, Россия!» Олега Газманова;
- «Родина моя» Марины Бриз;
- «От Волги до Енисея» группы «Любэ»;
- «Россия-Матушка» певицы Жасмин;
- Песня защитников Москвы в исполнении военного хора.
Акция продлилась 50 минут. Уже после её окончания полиция вывела одного из её организаторов Валерия Рашкина за пределы Пушкинской площади. Некоторые митингующие отказывались расходиться и скандировали «Навальный!».
Накануне народного схода полицейские пришли к нескольким представителям партии, пишет «Медуза». Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 10 суток по статье об организации несогласованного митинга — он писал в соцсетях об акции КПРФ 25 сентября.
жалкая пародия на "Коммунистов Петербурга и Ленинградской области" эти ваши Коммунисты России.
Вот у тех были вызовы: пешком в Непал с наганом и чайником.
Объявить хутор в Эстонии республикой и правоприемником СССР и охранять его от эстонской полиции 3 недели (полиции в целом похуй было, вроде, кто там гостит на этом хуторе).
Эх, таких коммунистов больше не делают.
@Яна Ломакина , это чё за хуйня? ред.
В общем, как я понимаю, КПРФ в выходной день в центре столицы сумела собрать не более тысячи человек. И то какую-то часть, судя выкрикам в поддержку Навального, составляли его сторонники (впрочем, немногочисленную). У Бондаренко в Саратове народу тоже вроде как немного.
На этом можно расходиться как минимум на ближайшие несколько лет. Народ уже переключился на другие дела, ему явно не до того.