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Новости
Яна Ломакина

«Дядя Вова, мы с тобой», драка и ёршики: в Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов в Госдуму Статьи редакции

Представители партии потребовали привлечь к уголовной ответственности Алексея Венедиктова, а полиция пыталась заглушить протестующих песнями.

78 78 комментариев
3991 просмотров
Фото Znak.com

На Пушкинской площади в Москве прошла акция под лозунгом «За честные выборы», которую проводили в формате встречи избирателей с кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ. Митингующие требовали отметить результаты электронного голосования в столице.

На митинг пришли депутаты Госдумы Денис Парфёнов, Валерий Рашкин, Алексей Куринный, кандидат в депутаты Госдумы Нина Останина и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришёл на акцию, поскольку участвует во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с Владимиром Путиным. Об этом на акции сказал заместитель Зюганова Владимир Кашин.

Члены КПРФ призвали «привлечь к уголовной ответственности» главу общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова. По их мнению, он виновен в том, что на выборах в Москве были возможны фальсификации.

Члены КПРФ на акции  Фото Znak.com
Видео «Медиазоны»

По оценке «Медузы» на народный сход пришли около тысячи человек. Участники акции скандировали «„Единая Россия“ украла мандаты!» и заявляли, что не признают итоги выборов в Госдуму. Часть митингующих пришла с плакатами, группа людей собралась вокруг памятника Александру Пушкину с «золотыми» туалетными ёршиками.

Фото «Медиазоны»
Фото Znak.com

Пожилой мужчина с плакатом «Putin lies» приковал себя к дереву велосипедным замком.

Фото Znak.com

Полицейские через громкоговорители объявляли, что акция незаконна и призывали собравшихся разойтись. Чтобы заглушит протестующих, они включили песню «Дядя Вова, мы с тобой» депутата Госдумы Анны Кувычко. Также в репертуаре силовиков были следующие песни:

  • «Вперёд, Россия!» Олега Газманова;
  • «Родина моя» Марины Бриз;
  • «От Волги до Енисея» группы «Любэ»;
  • «Россия-Матушка» певицы Жасмин;
  • Песня защитников Москвы в исполнении военного хора.
Звучит песня «От Волги до Енисея» группы «Любэ» Видео Znak.com
Потасовка с лидером SERB Гошей Тарасевичем под Песню защитников Москвы Видео Znak.com
Звучит песня «Дядя Вова, мы с тобой»
 Видео РБК

Акция продлилась 50 минут. Уже после её окончания полиция вывела одного из её организаторов Валерия Рашкина за пределы Пушкинской площади. Некоторые митингующие отказывались расходиться и скандировали «Навальный!».

Накануне народного схода полицейские пришли к нескольким представителям партии, пишет «Медуза». Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 10 суток по статье об организации несогласованного митинга — он писал в соцсетях об акции КПРФ 25 сентября.

#новости #москва #выборы2021 #протесты

78 78 комментариев
40
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78 комментариев
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Никита Андреев

Бедные русские люди, в 2021 году на акции КПРФ приходится выходить! На акции партии, которая с воскресенья думает, как бы этих несчастных людей поскорее слить, как бы залезть обратно под кремлевскую шконку и дальше оттуда спокойно проклинать либералов и майданы.

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47
Татарская идентичность

Дело дрянь, но это лучшее что есть. Пока что. 

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12
Marhal_New _Arleana

Был Навальный еще недавно.

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4
Характерный колос

А еще недавно был Немцов

Ответить
26
Evil Pechenka

А ещё был Горбачёв, у которого получилось, но его все ненавидят.

Ответить
4
Дмитрий Щёлоков

Чё у него получилось? Расстрел в Тбилиси или в Вильнюсе?

Ответить
0
Evil Pechenka

Баранам дать свободы. Только она им не нужна.

Ответить
1
Татарская идентичность

И что?

Ответить
0
Evil Pechenka

ред.

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0
Saturn

Да всплыл)))

Ответить
0
Миржан Досымбаев

лучше что есть -  это котлеты на кухне 

Ответить
0
Dobrosvet

Поддержим чуму против холеры и так победим

Ответить
–1
Лига порвах

Как хорошо, что у нас есть аналитики, которые всегда всё знают

Ответить
5
Andre Macareno

Чтобы заглушит протестующих, они включили песню

Включали гачи-ремиксы, надеюсь?

Ответить
29
Alex A

Гачи-ремиксы могут привлечь новых участников, крути они гачи я бы пришёл на такой митинг!

Ответить
11
Andrej Krav

https://www.youtube.com/watch?v=UjCdB5p2v0Y - вот так пританцовывая. 

Ответить
1
Характерный колос

Хуже

Ответить
4
Andrej Krav

Песню Suck some dicks

Ответить
4
MadRat96

А вот и идея для новых видео с подстановкой гачи подъехала

Ответить
0
Розовый звук

гачи против системы (не соад), в каком сюре живём)

Ответить
0
Madao

Если бы они включили это, я бы проголосовала за ЕдРо. 

Ответить
0
Кузькин отец

Встреча лидеров партий с путиным прошла по видеосвязи, можете добавить в текст статьи для ясности 

Ответить
6
Актерский химик

Эх, Зюганов тогда упустил такой шанс завоевать народную любовь и звание тролля года, выйдя на связь с Путином с митинга... 

Ответить
31
Антон Пострунин

А если бы из автозака…

Ответить
5
Территориальный супер_стар

А у полиции есть люкс автозаки? Чтобы с видеосвязью, мини-баром...

Ответить
3
Bad Mother Fucker
Ответить
1
Татарская идентичность

Партии коммунистов нужен лидер порезче.
Платошкин например.
У него такой стиль:
— Ты чо сказал? СССР - говно? У меня родители там жили, ты моих родителей не уважаешь? На в рожу, гнида.  ред.

Ответить
8
Антон Пострунин

Для шизов уже создали Коммунистов России. 

Ответить
10
Антон Сарамуд

жалкая пародия на "Коммунистов Петербурга и Ленинградской области" эти ваши Коммунисты России.
Вот у тех были вызовы: пешком в Непал с наганом и чайником.
Объявить хутор в Эстонии республикой и правоприемником СССР и охранять его от эстонской полиции 3 недели (полиции в целом похуй было, вроде, кто там гостит на этом хуторе).

Эх, таких коммунистов больше не делают.

Ответить
0
Антон Сарамуд

а, нет, я почитал, оказывается они влились в КР и там потеряли свою изюминку.

Ответить
0
Территориальный супер_стар

Ему ещё в позапрошлой серии ситкома сказали атата и он благоразумно решил пока не отсвечивать ред.

Ответить
0
Террористический калькулятор

Чё-то заржал с такой риторики

Ответить
0
Миржан Досымбаев

:D

Ответить
0
Bad Mother Fucker

Пожилой мужчина с плакатом «Putin lies» приковал себя к дереву велосипедным замком.

я его на каждом митинге вижу

Ответить
6
Jared

Так может он действительно к дереву все это время прикован

Ответить
8
Bad Mother Fucker

честно говоря, не задумывался об этом

хотя нет, он не всегда прикован

Ответить
2
Michael Konovalov

Он ключ потерял.

Ответить
0
Бетонный кран
Ответить
4
Актерский химик

Коммунисты настолько испугались полученных на выборах голосов, что даже митинг за честные выборы умудрились сделать максимально кринжовым. 

Ответить
3
Обыкновенный диод

Кто они сделали? Это вы, люди которые не пришли, создаете пиздец

Ответить
0
Озабоченный месяц

Какой. Блядский. Цирк 

Ответить
3
Павел Морозов

"Дядь Вова, мы с тобой" - что за кринж

Ответить
3
Романелло Кивогенс

Очевидно калька с белорусской "Саня остаётся с нами", которую тоже врубали на провластных пробегах и митингах оппозиции. Гармонизация обоих стран идёт стремительными темпами.

Ответить
1
Кузькин отец

А никто там не видел бронепоезда на запАсном пути?

Ответить
2
Обыкновенный диод

В грузовом вагоне анус твой видали

Ответить
0
Словесный Интервент

С коммунистами понятно, а что там Кац? Предлагает победить?

Ответить
0
Антон Пострунин

Подаёт жалобы. В отличие от некоторых, в срок. 

Ответить
6
Словесный Интервент

Помогли жалобы?

Ответить
0
Рыжий

Предлагает сдаться 

Ответить
2
Бетонный кран

Удальцов засветился? Я думал этот педик давно спился.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

Удальцова вчера арестовали

Ответить
2
Бетонный кран

Я понял, в смысле, что он в СМИ засветился

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Мило

Ответить
1
DosRaven

Как то скромно, надо было больше людей, ну и с оппозицией скоординировать, для массовости. ред.

Ответить
1
Константин Курасов

„Единая Россия“ украла мандаты!

надеюсь, они правильно расставляли акценты в этой фразе

Ответить
1
Michael Konovalov

Там слово украла лишнее)

Ответить
0
Люц Шнайдер

@Яна Ломакина , это чё за хуйня?  ред.

Ответить
0
Яна Ломакина

прошу прощения, песня называется точно «От Волги до Енисея», поправлено 👌 

Ответить
2
Люц Шнайдер

р ред.

Ответить
1
Актуальный кот

типа там не песня, а альбом?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Бля, это чё реальное название?

Ответить
1
Актуальный кот

да, но альбома

Ответить
3
Актуальный кот

ред.

Рассея
«Рассея» — восьмой студийный альбом группы «Любэ», выпущенный в 2005 году. Был записан музыкантами…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Люц Шнайдер

Бля. А почему он поёт Рассея? С чем это связано? ред.

Ответить
1
Bad Mother Fucker

с рифмой к слову "Енисея"

Ответить
4
Люц Шнайдер

Бля, ну у меня прям полыхнуло.

Ответить
1
Bad Mother Fucker

понимаю

у меня уже отболело, но шрамы саднят в дождливую погоду

Ответить
1
Актуальный кот

Автор так видит...

Ответить
2
Территориальный супер_стар

Удалено/ Да, кажись я неправ. ред.

Ответить
–3
Bad Mother Fucker

из тех кто цветы в прошлой серии носил к памятикам НКВДшников

это фуфел

Ответить
1
Территориальный супер_стар

Неправда?

Ответить
0
Tony Urban

Не то, что Партия Прогресса, которая организовала ничего

Ответить
0
Территориальный супер_стар

Ничего это уже хоть ничего. а кпрф просто в минус сыграли. Причём осознанно.

Ответить
–2
Константин Рубис

Блятьб, даже не знаю. Плакать или смеятся. Коммунисты уже не торт.

Ответить
0
Evil Pechenka

Звучит песня «Дядя Вова, мы с тобой»

Шикарно.

Ответить
0
Дмитрий Щёлоков

Для Уральска много, хотя в Уральске может быть и больше

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Ебанутым нет покоя

Ответить
0
Романелло Кивогенс

В общем, как я понимаю, КПРФ в выходной день в центре столицы сумела собрать не более тысячи человек. И то какую-то часть, судя выкрикам в поддержку Навального, составляли его сторонники (впрочем, немногочисленную). У Бондаренко в Саратове народу тоже вроде как немного. 

На этом можно расходиться как минимум на ближайшие несколько лет. Народ уже переключился на другие дела, ему явно не до того. 

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0
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