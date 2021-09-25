Представители партии потребовали привлечь к уголовной ответственности Алексея Венедиктова, а полиция пыталась заглушить протестующих песнями.

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Фото Znak.com

На Пушкинской площади в Москве прошла акция под лозунгом «За честные выборы», которую проводили в формате встречи избирателей с кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ. Митингующие требовали отметить результаты электронного голосования в столице.

На митинг пришли депутаты Госдумы Денис Парфёнов, Валерий Рашкин, Алексей Куринный, кандидат в депутаты Госдумы Нина Останина и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришёл на акцию, поскольку участвует во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с Владимиром Путиным. Об этом на акции сказал заместитель Зюганова Владимир Кашин.

Члены КПРФ призвали «привлечь к уголовной ответственности» главу общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова. По их мнению, он виновен в том, что на выборах в Москве были возможны фальсификации.

Члены КПРФ на акции Фото Znak.com

Видео «Медиазоны»

По оценке «Медузы» на народный сход пришли около тысячи человек. Участники акции скандировали «„Единая Россия“ украла мандаты!» и заявляли, что не признают итоги выборов в Госдуму. Часть митингующих пришла с плакатами, группа людей собралась вокруг памятника Александру Пушкину с «золотыми» туалетными ёршиками.

Фото «Медиазоны»

Фото Znak.com

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Пожилой мужчина с плакатом «Putin lies» приковал себя к дереву велосипедным замком.

Фото Znak.com

Полицейские через громкоговорители объявляли, что акция незаконна и призывали собравшихся разойтись. Чтобы заглушит протестующих, они включили песню «Дядя Вова, мы с тобой» депутата Госдумы Анны Кувычко. Также в репертуаре силовиков были следующие песни:

«Вперёд, Россия!» Олега Газманова;

«Родина моя» Марины Бриз;



«От Волги до Енисея» группы «Любэ»;



«Россия-Матушка» певицы Жасмин;



Песня защитников Москвы в исполнении военного хора.

Звучит песня «От Волги до Енисея» группы «Любэ» Видео Znak.com

Потасовка с лидером SERB Гошей Тарасевичем под Песню защитников Москвы Видео Znak.com

Звучит песня «Дядя Вова, мы с тобой»

Видео РБК

Акция продлилась 50 минут. Уже после её окончания полиция вывела одного из её организаторов Валерия Рашкина за пределы Пушкинской площади. Некоторые митингующие отказывались расходиться и скандировали «Навальный!».