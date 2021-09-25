Власти Китая призвали создателей мультфильмов отказаться от «нездорового» контента Статьи редакции
Они должны продвигать в продукции «правду, добро и красоту».
Китайский регулятор вещания пообещал поощрять продюсеров, которые будут создавать «здоровые» мультфильмы и не допускать появления в них насилия, порнографии и вульгарности, сообщает Reuters.
Национальная администрация радио и телевидения Китая опубликовала 24 сентября уведомление, в котором напомнила, что дети и молодёжь являются основной аудиторией мультфильмов. Поэтому создателям картин необходимо наполнять продукцию содержанием, «поддерживающим правду, добро и красоту».
За 2021 год правительство Китая уже ввело несколько мер, касающихся молодёжи. В июле детям до 16 лет запретили появляться на стримах. В августе власти ограничили время, которое дети и подростки могут проводить за онлайн-играми. Теперь им разрешено играть не больше одного часа в пятницу, субботу, воскресенье и праздники и строго по расписанию — с 20:00 до 21:00.
Чтобы избежать «негативного влияния на физическое и психическое здоровье подростков» власти Китая начали борьбу с поп-звёздами. Вещателям запретили показывать айдол-шоу, эстрадные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей. Под лозунгом борьбы за «чистый интернет» власти начали борьбу с «фанатской культурой» в сети, некоторых популярных среди молодёжи звёзд стали «стирать» из интернета.
Вон даже в на скриншотах игр каких-то закрашивали.
Адский механизм. 🤬
Ну я не специалист по этим вопросам, не знаю как просмотр насилия влияет на реальную жизнь. Компьютерные игры снижают, про это читал.
В СССР да, насилия не показывали, но в жизни его было много — я рос в неблагополучном районе, драки, абьюз, травля, издевательства, этого было выше крыши и ежедневно.
Этой проблеме посвящены многие зарубежные исследования, касающиеся воздействия насилия в экранных медиатекстах на детскую и молодежную аудиторию. К примеру, усилиями четырех американских университетов (Калифорнийский университет, Университет Северной Каролины, Техасский университет, Висконсинский университет) в 1994-1997 годах было осуществлено широкомасштабное исследование, посвященное изучению воздействия телевидения на детскую и молодежную аудиторию [Federman, 1998]. Ученые-исследователиподробно проанализировали содержания телепередач и фильмов основных каналов США, определили время, когда программы со сценами насилия наиболее часто выходят в эфир, выявили типы отношений детей и подростков к сценам насилия на телевидении, разработали практические рекомендации для руководства медиаагентств и родителей. Аналогичный труд был осуществлен группой норвежских ученых в программе исследований, направленных против аудиовизуального насилия [The Norwegian Government’s Campaign to Combat Violence in the Visual Media, 1995]. При этом, несмотря на различие в деталях, у большинства ученых по сути нет разногласий по поводу негативного влияния неконтролируемого потока сцен экранного насилия на детскую аудиторию и необходимости создания продуманной государственной политики по отношению к защите прав ребенка в области медиа.
На тебе, подброшу, чтобы зря не писал:
Дедушка на палочке
Я проснусь пораньше,
Заплету косу,
Я сегодня дедушку
На палочке несу.
Мы пойдём по улицам
И по площадям
Радостно и весело
В день весенний нам.
И мои родители
И мои друзья
Дедушка на палочке
И я.
И хотя оставил он
Бабушку вдовой,
Дедушка на палочке —
он всегда живой.
Бил фашистских гадов,
Подлых сатанюк,
Дедушка на палочке —
Мой самый лучший друг.
Не понимаю, что вы пишите. У меня есть ребёнок и я также могу отметить, что советские мультки (хорошие, которые пережили время) имеют мультяшную жестокость и почти нет секс намёков. А вот современные мультики, чтобы нравится взрослым, более правдоподобно жёстки и имеют кучу отсылок на секс. Мелким детям только слово жопа интересна, остальное пофиг.
Вот плохо это или хорошо, надо ли это запрещать с цифрами или не надо, я судить не берусь. Я мелкий смотрел жесточайшие боевики в видеосалонах как только они появились.
Почти во всех диснеевских например. Что такое отсылка на секс? Это мультяшные женские персонажи полностью сформированы как женщины. Сиськи, попа, фигура. Это отношение, когда мультяшной девушке нравится мальчик, она с ним заигрывает как взрослая баба. Это поцелуи, например, сон в одной постели. Нужно название? Шрек.
При этом проблема не столько в фигуре, вспомните простоквашино, там также фигура была. Проблема в том, что в принципе секс для детей равноват и его в мультиках не было совсем.
Но вот подросткам явно надо как то узнавать о сексе.
И что плохого то что Шрек целует ее?
Там где то секс показан?
Да ребёнок сейчас на улице летом увидет больше сосков (девушки без лифчиков ходят поголовно) чем в мультике.
Вообще не вижу ничего плохого когда женский персонаж делают более женственным...
Эта русалочка ужасна?
Помню в детстве смотрел этот мультфильм и даже мысли вы*бать её не было
вы меня не прочли, я выше писал.
Вот плохо это или хорошо, надо ли это запрещать с цифрами или не надо, я судить не берусь.
Я не берусь судить верно это или нет, лучше, чтобы как в ссср в мультфильмах не было намёка на секс, спят вместе поцелуи или как сейчас. Я отмечаю, что раньше было по другому в советских мульткиах, которые смотрят и сейчас.