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Новости
Яна Ломакина

Власти Китая призвали создателей мультфильмов отказаться от «нездорового» контента Статьи редакции

Они должны продвигать в продукции «правду, добро и красоту».

Китайский регулятор вещания пообещал поощрять продюсеров, которые будут создавать «здоровые» мультфильмы и не допускать появления в них насилия, порнографии и вульгарности, сообщает Reuters.

Национальная администрация радио и телевидения Китая опубликовала 24 сентября уведомление, в котором напомнила, что дети и молодёжь являются основной аудиторией мультфильмов. Поэтому создателям картин необходимо наполнять продукцию содержанием, «поддерживающим правду, добро и красоту».

За 2021 год правительство Китая уже ввело несколько мер, касающихся молодёжи. В июле детям до 16 лет запретили появляться на стримах. В августе власти ограничили время, которое дети и подростки могут проводить за онлайн-играми. Теперь им разрешено играть не больше одного часа в пятницу, субботу, воскресенье и праздники и строго по расписанию — с 20:00 до 21:00.

Чтобы избежать «негативного влияния на физическое и психическое здоровье подростков» власти Китая начали борьбу с поп-звёздами. Вещателям запретили показывать айдол-шоу, эстрадные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей. Под лозунгом борьбы за «чистый интернет» власти начали борьбу с «фанатской культурой» в сети, некоторых популярных среди молодёжи звёзд стали «стирать» из интернета.

Китайские власти взялись за борьбу с «фанатской…
Вокруг местных айдолов сложились сообщества молодых людей, готовых ради кумиров на всё. Компартия…
tjournal.ru

#новости #китай

1260 просмотров
87 87 комментариев
9
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87 комментариев
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Bad Mother Fucker

понятно, винни-пуха запретить хотят

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30
Магнитный алмаз

В инете вроде как уже давно. 

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0
Рыжий

Это фейк был от Кореи Южной, вроде как

Ответить
–1
Bad Mother Fucker
Ответить
2
Рыжий

После расстрелов из зениток в Северной Корее я уже стараюсь ничего не верить 

Ответить
1
Магнитный алмаз

Вон даже в на скриншотах игр каких-то закрашивали.

Китайские СМИ замазали Винни-Пуха на кадрах из…
Сначала мультяшного героя убрали из соцсетей, потом из кино, теперь — пришли за играми.
tjournal.ru
Ответить
1
Одетый хичхакер

Винни-пух посягает на государственный строй Китая!

Ответить
0
Bad Mother Fucker

угроза суверенитета!

Ответить
0
Щячло Попячтса

«поддерживающим правду, добро и красоту»
ред.

Ответить
26
Vladimir Medvedev

Китай последнее время окончательно поехал, интересно, это из-за экономических проблем или винни совсем плох ментально. ред.

Ответить
9
Evil Pechenka

Коммунизм всегда скатывается в тоталитаризм.

Ответить
8
Андрей Охапкин

Поскреби коммуниста...

Ответить
1
Одетый хичхакер

Потом не отмоешься 

Ответить
1
Антон Лисин

У них своя единая Россия 

Ответить
1
Таблетка Галоперидола

Это от безнаказанности

Ответить
0
Андрей Андреев

Китайцы красавчики, подрывают пуканы почище профессиональных троллей

Ответить
–9
Алексей Логачев

Ну ты же не живешь в Китае, тебе красавчики

Ответить
14
New

На самом деле, я в чем-то согласен с ними. Не в том, что запрет - это хорошо, а в том, что в этом есть логика.
Я уверен что люди которые росли в СССР например году в 1960м по другому относились к жестокости.

Когда ты в любом боевике видишь смерть человека ты воспринимаешь это как норму. 

Ответить
–12
Evil Pechenka

Я рос в СССР, если кратко, то это было бедное унизительное говно без перспектив, а жестокости там было дофига.

Ответить
14
New

Я говорил не про бедность.
А про то сколько насилия видит ребёнок в период формирование личности (лет до 15/16) ред.

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0
Evil Pechenka

Кто такая Наталия? Твоя девушка? Сестра? Мама?

Ответить
0
New

насилия*. iOS сам правит.

Нет. У меня маму по другому зовут.
Возможно как то телке на сайте знакомств писал «Наталия».. хз ред.

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0
Evil Pechenka

Адский механизм. 🤬

Ну я не специалист по этим вопросам, не знаю как просмотр насилия влияет на реальную жизнь. Компьютерные игры снижают, про это читал.

В СССР да, насилия не показывали, но в жизни его было много — я рос в неблагополучном районе, драки, абьюз, травля, издевательства, этого было выше крыши и ежедневно.

Ответить
7
Ilya Filin

90-е отлично показали, насколько советские люди были преисполнены добродетельностью и любовью друг к другу. 

Ответить
4
Одетый хичхакер

Так это были агенты госдепа, тем временем граждан СССР заморозили в большом советском морозильнике (с снежком, да), вот откуда сейчас столько людей с паспортами СССР!

Ответить
0
Антон Лисин

Подруга турков 

Ответить
1
New

Л-Логика

Ответить
0
Arthur Zugrov

Ты видел советские мультики? Они же просто пропитаны безнадегой. Если у меня когда-то будут дети, они однозначно будут смотреть Дисней, а не ёжика в тумане.

Ответить
2
New

Я не про мультики говорил.
А про то когда в боевиках убивают по сто человек. Как в фильме Рэмбо. 62 убийства за фильм 

Ответить
0
Arthur Zugrov

Ну а в играх убивают тысячами. Я лично за 20 лет игрового опыта, наверное, не одну сотню тысяч противников в играх положил. В жизни я абсолютно мирный человек, который никогда не причинит вреда кроме самозащиты. Так может, не в этом дело?

Ответить
2
New

В этом.

Ответить
–1
Андрей Охапкин

А как же разностороннее развитие? Ну там, получение информации из разных источников, формирование критического мышления..... А мб и правильно власти Китая запрещают то, что не нравится лично им?

Ответить
0
Arthur Zugrov

Ну если власти - это родитель с функцией воспитания, а граждане - это несовершеннолетние незрелые дети - тогда, конечно, все правильно, нужно все запретить.

Ответить
1
New

Этой проблеме посвящены многие зарубежные исследования, касающиеся воздействия насилия в экранных медиатекстах на детскую и молодежную аудиторию. К примеру, усилиями четырех американских университетов (Калифорнийский университет, Университет Северной Каролины, Техасский университет, Висконсинский университет) в 1994-1997 годах было осуществлено широкомасштабное исследование, посвященное изучению воздействия телевидения на детскую и молодежную аудиторию [Federman, 1998]. Ученые-исследователиподробно проанализировали содержания телепередач и фильмов основных каналов США, определили время, когда программы со сценами насилия наиболее часто выходят в эфир, выявили типы отношений детей и подростков к сценам насилия на телевидении, разработали практические рекомендации для руководства медиаагентств и родителей. Аналогичный труд был осуществлен группой норвежских ученых в программе исследований, направленных против аудиовизуального насилия [The Norwegian Government’s Campaign to Combat Violence in the Visual Media, 1995]. При этом, несмотря на различие в деталях, у большинства ученых по сути нет разногласий по поводу негативного влияния неконтролируемого потока сцен экранного насилия на детскую аудиторию и необходимости создания продуманной государственной политики по отношению к защите прав ребенка в области медиа.

Ответить
0
Дмитрий Щёлоков

Но ведь порно это и есть правда...

Ответить
0
AZP

В жизни сантехник приходит, чинит кран и уходит, а не трахает хозяйку.

Ответить
2
New

Не всегда 

Ответить
3
Evil Pechenka

Не всегда чинит кран?

Ответить
2
Антон Лисин

Смотря чей кран чинит 

Ответить
1
New

Не всегда письку показывает 

Ответить
0
Bad Mother Fucker

тебе мама именно так рассказывала?

Ответить
1
New

Опять матерей затрагивают. Да что ж такое то.
В правилах есть что то на счёт матерей?
Или отцов?
А дедушек?

Ответить
1
Evil Pechenka

Дедушек носят на палочке 9 мая.

Ответить
3
New

😂😂
Уже пишу жалобу в Роскомнадзор.
Считаю этот комментарий оскорбительным  ред.

Ответить
0
Evil Pechenka

На тебе, подброшу, чтобы зря не писал:

Дедушка на палочке

Я проснусь пораньше,
Заплету косу,
Я сегодня дедушку
На палочке несу.

Мы пойдём по улицам
И по площадям
Радостно и весело
В день весенний нам.

И мои родители
И мои друзья
Дедушка на палочке
И я.

И хотя оставил он
Бабушку вдовой,
Дедушка на палочке —
он всегда живой.

Бил фашистских гадов,
Подлых сатанюк,
Дедушка на палочке —
Мой самый лучший друг.

Ответить
2
New

Откуда это?

Ответить
0
Evil Pechenka

Из меня. 😂

Ответить
0
New

https://youtu.be/ESbPFFakyM4

Ответить
0
Рыжий

Он дотер просто, у него это профессиональное 

Ответить
0
New

Неудивительно 

Ответить
0
Савелий

В порно правды мало. Там скорее акробатические трюки и умение не ржать при любых фейлах.
И надо ли это детям? Вот вы своим детям порнушку хотите показывать? А явно сексуальные мультики? 

Ответить
0
New

Наше поколение воспитано на эротике по РЕН ТВ.
Хорошее поколение выросло!!!
Умный, интеллигентные и образованные люди 

Ответить
1
AZP

О, знаменитые фильмы, где оператор проявлял чудеса мастерства, чтобы не показать хуй.

Ответить
3
New

Да ладно... там хоть какой то сюжет был... хронология...
А сейчас дети что? Включат п*рно ролик на 15 минут и все.
Поэтому тот контент был более образовательным 

Ответить
0
Рыжий

 на 15 минут

Ролик на 15 минут, из него 1 минута просмотра 

Ответить
1
AZP

А остальное время - перемотка

Ответить
1
New

10 секунд

Ответить
0
Савелий

Не понимаю, что вы пишите. У меня есть ребёнок и я также могу отметить, что советские мультки (хорошие, которые пережили время) имеют мультяшную жестокость и почти нет секс намёков. А вот современные мультики, чтобы нравится взрослым, более правдоподобно жёстки и имеют кучу отсылок на секс. Мелким детям только слово жопа интересна, остальное пофиг.
Вот плохо это или хорошо, надо ли это запрещать с цифрами или не надо, я судить не берусь. Я мелкий смотрел жесточайшие боевики в видеосалонах как только они появились.

Ответить
1
New

А в каких мультиках есть отсылки на секс? Можно названия
Интересно стало даже...

Ну у вас ведь есть возможность что показывать детям. Включите им Машу и медведи.. или Никелодеон старый

Ответить
0
Савелий

Почти во всех диснеевских например. Что такое отсылка на секс? Это мультяшные женские персонажи полностью сформированы как женщины. Сиськи, попа, фигура. Это отношение, когда мультяшной девушке нравится мальчик, она с ним заигрывает как взрослая баба. Это поцелуи, например, сон в одной постели. Нужно название? Шрек.
При этом проблема не столько в фигуре, вспомните простоквашино, там также фигура была. Проблема в том, что в принципе секс для детей равноват и его в мультиках не было совсем.
Но вот подросткам явно надо как то узнавать о сексе.

Ответить
0
New

И что плохого то что Шрек целует ее?
Там где то секс показан?
Да ребёнок сейчас на улице летом увидет больше сосков (девушки без лифчиков ходят поголовно) чем в мультике.

Вообще не вижу ничего плохого когда женский персонаж делают более женственным... 

Эта русалочка ужасна?

Помню в детстве смотрел этот мультфильм и даже мысли вы*бать её не было

Ответить
0
Рыжий

 Помню в детстве смотрел этот мультфильм и даже мысли вы*бать её не было

Еще скажи, что ты на Гаечку не дрочил...
потерянное поколение 

Ответить
1
Одетый хичхакер

Ну хоть не на старину Микки Мауса

Ответить
0
Рыжий

у него была женщина, Мини Маус... тоже секси

Ответить
0
Evil Pechenka

Советские дети дрочили на Филипка. ред.

Ответить
0
Одетый хичхакер

Столько боли в этом взгляде...
Он многое повидал. ред.

Ответить
0
Evil Pechenka

Самый мерзкий мультфильм, ненавидел его в детстве.

Ответить
0
Савелий

вы меня не прочли, я выше писал.
Вот плохо это или хорошо, надо ли это запрещать с цифрами или не надо, я судить не берусь.
Я не берусь судить верно это или нет, лучше, чтобы как в ссср в мультфильмах не было намёка на секс, спят вместе поцелуи или как сейчас. Я отмечаю, что раньше было по другому в советских мульткиах, которые смотрят и сейчас.

Ответить
0
Evil Pechenka

Ну ты вроде нормальный, нет?

Ответить
0
New

Нет

Ответить
0
Evil Pechenka

Думаешь это из-за Рен-ТВ?

Кстати, я помню время когда Рен-ТВ был отличным каналом, сейчас, конечно, в это не верится.

Ответить
0
Рыжий

После ухода Максимовской всё пошло по одному месту совсем и навсегда 

Ответить
1
Evil Pechenka

Не только её, в целом после продажи, но и перед ней уже на них давили жёстко.

Ответить
0
New

Не отличным, а оппозиционным.
Да и я бы с тобой поспорил.
Сколько гавна и лженаучной фигни привнёс в Россию рен тв, так ни один канал не привнёс.

Я был мелкий и верил во всё это. Там же ещё сюжет такой интересный. Атмосфера нагнетающая.
Планета НИБИРУ

Ответить
0
Evil Pechenka

Ты не туда воюешь. Изначально на Рен-ТВ не было никаких Нибиру, это был авторский канал Ирены Лесневской и её сына. Куча авторских программ, часто весьма интересных, это где-то 1997-2002 г.г.

Ответить
1
Photuum
Ответить
1
Головной браслет

зачем он показывает жопу?

Ответить
0
New

@Санитар тут порно показывают 

Ответить
1
Твоего деда дед

Не жопу, а блестящий зад.
Поцелуй его, ты мешок с костями

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Правда у каждого своя. Как и красота

Ответить
0
ну и в чем он не прав

то есть хотят, чтобы мультки были скучными... печально...

Ответить
0
Daniel Shnaider
Ответить
0
Arthur Zugrov

Короче, грядёт великая китайская миграция среди молодежи. Мне вот интересно, если мелкий загримируется под бабку, наденет парик и запустит стрим, будучи четырнадцатилетним оболтусом, как нефритовый стержень поймёт, что что-то не то?

Ответить
0
likesimulator
Ответить
0
Антон Лисин

И туда мезулина с яровой проникли 

Ответить
0
Футбольный магнит

IIxII напрягся

Ответить
0
Сергей Сергеич

Так, какие китайские акции ещё обвалятся в понедельник?

Ответить
0
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