В Германии начались парламентские выборы. Впервые за 16 лет они пройдут без Ангелы Меркель Статьи редакции
На пост канцлера претендуют кандидаты от трёх партий.
В Германии начались выборы в Бундестаг. На основании распределения мандатов в стране сформируют новое правительство, после 16 лет правления Ангелы Меркель сменится и канцлер.
В стране половина депутатов избирается по избирательным округам, половина — по партийным спискам. Та партия, которая наберёт максимум голосов, поставит на пост канцлера своего кандидата.
Всего к выборам допустили 53 партии. Согласно предвыборным опросам в Бундестаг пройдут шесть из них:
- левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26%;
- христианский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 25%;
- леволиберальные «Зелёные» — 16%;
- либеральная Свободная демократическая партия — 10,5%;
- «Левые» — 5%;
- правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 10%.
ХДС/ХСС, СДПГ и «Зелёные» представили своих кандидатов в канцлеры. Действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять ХДС и претендовать на пост главы исполнительной власти.
Канцлером Германии в результате выборов могут стать:
- Армин Лашет — премьер-министр самой густонаселённой федеральной земли ФРГ, Северного Рейна. Его избрали председателем ХДС в январе 2021 года. Лашет позиционирует себя как преемника Меркель и обещает продолжить её политический курс. Долгое время он был главным претендентом на пост канцлера, но его рейтинг сильно упал после того, как его заметили смеющимся во время речи президента ФРГ о погибших в результате наводнений в июле.
- Олаф Шольц от СДПГ — действующий вице-канцлер и министр финансов страны. На протяжении предвыборной гонки он оставался в тени конкурентов, но из-за допущенных ими ошибок стал самым популярным кандидатом. За счёт его успеха и СДПГ увеличила рейтинги.
- Анналена Бербок — самый молодой претендент на пост канцлера, ей 40 лет. Она первый политик, выдвинутый от «Зелёных» за 40-летнюю историю существования партии. Поначалу Бербок считалась главным фаворитом, но из-за вовремя не задекламированного дохода и заимствований в написанной ею книге потеряла высокие шансы занять место канцлера.
Право участвовать в выборах имеет каждый гражданин Германии, достигший 18 лет. Всего это 60,4 миллиона избирателей.
Аналитики предсказывают, что парламентские выборы в приведут к смене большой коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ и сформируют коалицию трёх партий. От её конфигурации будет зависеть курс внутренней и внешней политики. Кроме того, позиция нового правительства будет влиять на решения Евросоюза, поскольку ФРГ обладает статусом неформального лидера Союза.
В 2018 году Ангела Меркель сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом (ХДС) и заявила, что уйдёт из политики по окончании четвёртого срока на посту канцлера. В июне она в последний раз выступила в Бундестаге, а в августе — побывала в России. Она руководила страной 16 лет. Меркель примечательна не только «долголетием»: в 2005 году она стала самым молодым канцлером и первой женщиной на этой должности.