На пост канцлера претендуют кандидаты от трёх партий.

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Предвыборные плакаты кандидатов на пост канцлера ФРГ Фото France 24

В Германии начались выборы в Бундестаг. На основании распределения мандатов в стране сформируют новое правительство, после 16 лет правления Ангелы Меркель сменится и канцлер.

В стране половина депутатов избирается по избирательным округам, половина — по партийным спискам. Та партия, которая наберёт максимум голосов, поставит на пост канцлера своего кандидата.

Всего к выборам допустили 53 партии. Согласно предвыборным опросам в Бундестаг пройдут шесть из них:

левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26%;

христианский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 25%;



леволиберальные «Зелёные» — 16%;



либеральная Свободная демократическая партия — 10,5%;



«Левые» — 5%;



правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 10%.



ХДС/ХСС, СДПГ и «Зелёные» представили своих кандидатов в канцлеры. Действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять ХДС и претендовать на пост главы исполнительной власти.

Канцлером Германии в результате выборов могут стать:

Армин Лашет — премьер-министр самой густонаселённой федеральной земли ФРГ, Северного Рейна. Его избрали председателем ХДС в январе 2021 года. Лашет позиционирует себя как преемника Меркель и обещает продолжить её политический курс. Долгое время он был главным претендентом на пост канцлера, но его рейтинг сильно упал после того, как его заметили смеющимся во время речи президента ФРГ о погибших в результате наводнений в июле.

Фото Politico

Олаф Шольц от СДПГ — действующий вице-канцлер и министр финансов страны. На протяжении предвыборной гонки он оставался в тени конкурентов, но из-за допущенных ими ошибок стал самым популярным кандидатом. За счёт его успеха и СДПГ увеличила рейтинги.

Фото Euronews

Анналена Бербок — самый молодой претендент на пост канцлера, ей 40 лет. Она первый политик, выдвинутый от «Зелёных» за 40-летнюю историю существования партии. Поначалу Бербок считалась главным фаворитом, но из-за вовремя не задекламированного дохода и заимствований в написанной ею книге потеряла высокие шансы занять место канцлера.

Фото Politico

Право участвовать в выборах имеет каждый гражданин Германии, достигший 18 лет. Всего это 60,4 миллиона избирателей.

Аналитики предсказывают, что парламентские выборы в приведут к смене большой коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ и сформируют коалицию трёх партий. От её конфигурации будет зависеть курс внутренней и внешней политики. Кроме того, позиция нового правительства будет влиять на решения Евросоюза, поскольку ФРГ обладает статусом неформального лидера Союза.