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Новости
Яна Ломакина

В Германии начались парламентские выборы. Впервые за 16 лет они пройдут без Ангелы Меркель Статьи редакции

На пост канцлера претендуют кандидаты от трёх партий.

16 16 комментариев
374 просмотров
Предвыборные плакаты кандидатов на пост канцлера ФРГ Фото France 24 

В Германии начались выборы в Бундестаг. На основании распределения мандатов в стране сформируют новое правительство, после 16 лет правления Ангелы Меркель сменится и канцлер.

В стране половина депутатов избирается по избирательным округам, половина — по партийным спискам. Та партия, которая наберёт максимум голосов, поставит на пост канцлера своего кандидата.

Всего к выборам допустили 53 партии. Согласно предвыборным опросам в Бундестаг пройдут шесть из них:

  • левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26%;
  • христианский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 25%;
  • леволиберальные «Зелёные» — 16%;
  • либеральная Свободная демократическая партия — 10,5%;
  • «Левые» — 5%;
  • правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 10%.

ХДС/ХСС, СДПГ и «Зелёные» представили своих кандидатов в канцлеры. Действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять ХДС и претендовать на пост главы исполнительной власти.

Канцлером Германии в результате выборов могут стать:

  • Армин Лашет — премьер-министр самой густонаселённой федеральной земли ФРГ, Северного Рейна. Его избрали председателем ХДС в январе 2021 года. Лашет позиционирует себя как преемника Меркель и обещает продолжить её политический курс. Долгое время он был главным претендентом на пост канцлера, но его рейтинг сильно упал после того, как его заметили смеющимся во время речи президента ФРГ о погибших в результате наводнений в июле.
Фото Politico 
  • Олаф Шольц от СДПГ — действующий вице-канцлер и министр финансов страны. На протяжении предвыборной гонки он оставался в тени конкурентов, но из-за допущенных ими ошибок стал самым популярным кандидатом. За счёт его успеха и СДПГ увеличила рейтинги.
Фото Euronews
  • Анналена Бербок — самый молодой претендент на пост канцлера, ей 40 лет. Она первый политик, выдвинутый от «Зелёных» за 40-летнюю историю существования партии. Поначалу Бербок считалась главным фаворитом, но из-за вовремя не задекламированного дохода и заимствований в написанной ею книге потеряла высокие шансы занять место канцлера.
Фото Politico

Право участвовать в выборах имеет каждый гражданин Германии, достигший 18 лет. Всего это 60,4 миллиона избирателей.

Аналитики предсказывают, что парламентские выборы в приведут к смене большой коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ и сформируют коалицию трёх партий. От её конфигурации будет зависеть курс внутренней и внешней политики. Кроме того, позиция нового правительства будет влиять на решения Евросоюза, поскольку ФРГ обладает статусом неформального лидера Союза.

В 2018 году Ангела Меркель сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом (ХДС) и заявила, что уйдёт из политики по окончании четвёртого срока на посту канцлера. В июне она в последний раз выступила в Бундестаге, а в августе — побывала в России. Она руководила страной 16 лет. Меркель примечательна не только «долголетием»: в 2005 году она стала самым молодым канцлером и первой женщиной на этой должности.

Профиль: Ангела Меркель — дочь пастора из ГДР…
Большой разбор 16 лет «эры Меркель»: от «девочки Коля» до четырёх сроков во главе правительства.
tjournal.ru

#новости #германия #выборы

16 16 комментариев
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Трансгендолёт

Ушла эпоха

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3
Начальный крюк

Отдаю голос за христианский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов

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1
NiemandDa

ЦДУ в последние годы сотрясает один коррупционный скандал за другим, да и сам Лашет под вопросом: у него сынок на господрядах наживался.
Вообще, тупые выборы, до сих пор не решил, за кого голосовать, ибо все программы и партии говно

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0
Саратовский корабль

Пиздец ты разбалованный, травишь, программы тебе не такие

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0
Правый диод

А я за КПРФ

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0
Баварский Нигелист

Поздно. Они пролетят. Слишком много коррупционных скандалов за последние годы.

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0
Андрей Рядькин

ну дак он и за собчак топил

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0
Начальный крюк

и что? Еслиб вы смотрели все стримы команды Волкова, то удивились бы тому, что они...начинают хорошо про неё говорить)

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0
Marhal_New _Arleana

Отдам голос за Зеленых

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0
Кот в сапогах

Я за баб, если они не феминистки толстопузые и немытые.

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0
Начальный крюк

ну мыться то должны 

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0
Кот в сапогах

Феминистки никому ничего не должны.

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0
Алина Кипр

Всех уже купил Кремль.

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0
Marhal_New _Arleana

Зеленых не купил.

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0
Акиф Гаджиев

надеюсь дойчекараси из АдГ возьмут побольше приколов ради

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0
Ivan Boldyrev

Задекламированный доход? 

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0
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