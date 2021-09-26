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Новости
Яна Ломакина

«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи Статьи редакции

«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.

130 130 комментариев
5506 просмотров
Фото Newbash 

В Абзелиловском районе Башкирии жители Ташбулатовского сельсовета снесли вышку сотовой связи. Они были недовольны, что оператор якобы не спросил у них разрешения её поставить. Часть жителей опасалась за своё здоровье, пишет «Башинформ».

Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?

житель Ташбулатовского сельсовета

Вышка принадлежала компании «Теле2», её установили на арендованном участке. Башня была предназначена для обеспечения стандартом связи 2G и 4G около полутора тысяч человек, сообщили РБК в пресс-службе оператора.

МВД Башкирии после обрушения вышки начало проверку. По данным полиции, башня сотовой связи упала сама из-за технических причин.

#новости #связь #регионы

130 130 комментариев
52
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130 комментариев
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TJaba

Не устаю удивляться с сограждан

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63
AttentiveMilk
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83
Anton NS

Тропинка суеверий

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20
1 комментарий
norm

Сначала не понял, а потом как понял, ахахахахах.

Ответить
4
Товарищ Колбасный

Это, кстати, ещё была забота о людях. Сейчас столбы просто херачат посреди тротуара, словно людей нет. 

Ответить
4
1 комментарий
Elena Malikova

Вы как хотите, а я по тропинке

Ответить
4
Руслан Астратов
Ответить
2
Сергей Сергеич

Бля ну тут правда же

Ответить
0
1 комментарий
Призванный корабль

Ещё немного удивительных фактов:
1. Зимой холоднее, чем летом.
2. Если стукнуть кулаком о камень будет больно.
3. Кушать лучше всего ртом. Тогда т ты почувствуешь вкус еды.

Ответить
1
Призванный корабль

Не надо минусить — это правда, я проверял.

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4
1 комментарий
Начальный крюк

Оставить их там нахуй вообще без связи, пусть сидят и при помощи своего пердежа общаются с миром.

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65
Habepho SuCo

Иногда мне кажется, что навальнята особо и не скрывают что срать они хотели на народ - им бы к кормушке, а дальше их все устраивает.

Ответить
–107
Товарищ Колбасный

А это вообще тут причём?

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51
TJaba

Этот бот сломался, несите нового

Ответить
33
Руслан Астратов

О, ботяра 

Восхищен твоим талантом приплетать политику в совершенно несвязанных темах 

Расскажи, как это у тебя получается 

Ответить
8
2 комментария
Конечный франт

Лицо говном обмажь 

Ответить
3
AZP

@Вахтёр  достаточно

Ответить
0
Обычный дым

@Вахтёр работать то будем или согласовали? :3

Ответить
0
Андрей Охапкин

Да, тоже иногда начинают закрадываться такие сомнения. Надеюсь, я ошибаюсь

Ответить
–1
Евгений Мельников

Скорее всего снос вышки это инициатива пары-тройки дебилов, при поддержке ещё десяти-двадцати слабых умом односельчан.
Остальным жителям связь всё-таки нужна, и они понимают ее зависимость от наличия вышек.

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3
Он Самый

Модель Россиюшки, если что

Ответить
8
ＫＩＢØＵＮＥ

Может без интернета будут меньше голову себе дерьмом захламлять от всяких самоназванных "учёных" с ютуба

Ответить
5
Dmitry Smirnoff

Мне кажется это дерьмо с какого-нибудь рентв. А то получается, что они воюют против интернета насмотревшись интернета. ред.

Ответить
1
3 комментария
Vladislav Donets

Ага, а потом в террористов превращаются.

Ответить
2
Откровенный яд

«вменяемые люди»

Ответить
0
Соколов Андрей

"По данным полиции, башня сотовой связи упала сама из-за технических причин" ясно. Мусара тоже в деле.

Ответить
40
rustyrazor

Башня упала сама по технической причине "повреждение трактором". 

Ответить
17
Alex Nevi

Башня упала сама по естественной причине "наличие гравитации". 

Ответить
3
Откровенный яд

«Существование законов физики»

Ответить
2
Правый диод

Упала сама, а кто её толкнул - это уже совершенно другой вопрос

Ответить
17
Эстетический пришелец

Конечно, ведь
Излучения никто не отменял

Ответить
0
Революционный ихтиандр

А как же мемы родственникам в ВАТСЭПЕ отправлять или они думают, это святой дух передает? ред.

Ответить
33
Эстетический пришелец

В вайбере же, ну. 

Ответить
6
Рыжий

У них, похоже, их и так там норм вышек

Ответить
2
Mezzo Deesa

Дураки необразованные, теперь вышке не надо стоять, а значит у неё больше сил чтобы ИЗЛУЧАТЬ.

Ответить
31
Сергей Сергеич

Но она больше не имеет прямой связи с космосом. Только перпендикулярную.

Ответить
2
Kir Kirsky

Убьет червей в земле, а мертвых поднимет из могил

Ответить
10
Удивленный месяц
Ответить
14
Дурной торшер

так так так, восклицательные знаки выглядят очень знакомо...

Ответить
6
Закомплексованная Душа

5G не пройдет

Ответить
10
Рыжий

Но ведь там же 2G...

Ответить
2
7 комментариев
Правый диод

Дремучий народ.
 была предназначена для обеспечения стандартом связи 2G и 4G

Не может отличить безопасные 2G и 4G от 5G

Ответить
11
Товарищ Колбасный

Ну что вы хотите, если число школ падает 20 лет подряд, закрыты все образовательные программы на ТВ, ученые садятся в тюрьмы, фонд Зимина стал иноагентом, зато появилось несколько религиозных телеканалов, натыкали безумное количество храмов по всей стране и ввели религию в школах. Это вполне логично. Чекистам не нужны образованные и свободные люди, им нужны патриоты без тени сомнения в сегодняшнем курсе.

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6
1 комментарий
Сумасшедший химик

Теле 2: теперь ты можешь продать лишние вышки. ред.

Ответить
7
Удачный файл

Вообще лол, они который год лепят эту дебильную рекламу с мужиком в парике))

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6
2 комментария
❌ Товарищ Маузер ❌

Вообще, если провайдер мудак и закупился китайским говном, то вышка действительно может издавать шум в слышимом диапазоне. Но тут явно не тот случай, по фото видно, что вышка стояла в чистом поле, а значит жители просто дремучие мудаки.

Ответить
6
Алексей Куликов

Провайдеры не могут закупить хоть бы что, всё оборудование сертифицируется в ФСБ.

Ответить
0
1 комментарий
Недовольный хот-дог

Снести вышку ✅
Снести Едро ❌

Ответить
6
Исходный мангал

У нас недавно такая вышка встала недалеко от жилой застройки, жду чего-то подобного, разговоры на остановке иногда мелькают

Ответить
3
Удачный файл

Самый прикол не в вышке, а в оборудовании. Точно такое же располагается и на крышах высоких жилых домов, но его никто не замечает)

Ответить
7
29 комментариев
ＫＩＢØＵＮＥ

Дремучие придурки. Начитаются в ВК бреда и всяких теорий заговора, а потом устраивают такое ред.

Ответить
2
Виталий Чухнов

Теперь меньше будут читать в вк. 
Польза 

Ответить
3
Люц Шнайдер

интересно, что читают в Великобритании.

В Великобритании начали сжигать вышки с 5G. Их…
Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками, а соцсети блокируют фейковый контент.
tjournal.ru
Ответить
–3
2 комментария
Публичный Орзэмэс

знаете а ну его нахуй столько обиженных на тж ред.

Ответить
1
Удачный файл

Что, решил сегодня без межнациональной розни?)

Ответить
1
Vladimir Medvedev

Забавно, что там и нет никого рядом.

Ответить
1
Сергей Павлов

вышки их смущають, а железные колесницы значит нет ред.

Ответить
1
AZP

Теперь понятно, почему дороги в ебеня не строят.

Ответить
0
Dobrosvet

Очень праваславна
Очень па христьянске

Ответить
1
Откровенный яд

По данным полиции, башня сотовой связи упала сама из-за технических причин

Когда полиция сама боится излучения

Ответить
1
Счастливый рак

Поросенок Пётр и хотел бы съебаться из Рашки, но трактор забрали для сноса вышек 5G

Ответить
1
Виталий Чухнов

По данным полиции, башня сотовой связи упала сама из-за технических причин.

Возможно у них родня в деревне

Ответить
0
Рыжий

Вообще, с учетом того, что это деревня - может и нет родни, просто никто не признался. Типа "ничего не знаем, стояла-стояла и упала". А менты что могут сделать, нет свидетелей - нет дела 

Ответить
2
4 комментария
Счастливый рак

... в заложниках

Ответить
0
Удачный файл

теле 2, плати селюкам ред.

Ответить
0
зумик

Del ред.

Ответить
0
1 комментарий
Молодой теркин30см

Back to kamennyj vek.

Ответить
0
Подозрительный Кот

обычный анархо-примитивисткий терроризм

Ответить
0
ну и в чем он не прав

она упала...

Ответить
0
sonowhat

ничё себе какой реалестьичный графон в just cause 5

Ответить
0
Банальный холод

отрубить этим идиотам все вышки

Ответить
0
Николай Вакуленко

Возможно,они и правы..

Ответить
0
AZP

Ну и пускай без связи и Интернета сидят, долбоёбы.

Ответить
0
Nikita Polyanov

Мда...прогресс 21 век, но человек тупой.

Ответить
0
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