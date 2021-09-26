«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи Статьи редакции
«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.
В Абзелиловском районе Башкирии жители Ташбулатовского сельсовета снесли вышку сотовой связи. Они были недовольны, что оператор якобы не спросил у них разрешения её поставить. Часть жителей опасалась за своё здоровье, пишет «Башинформ».
Вышка принадлежала компании «Теле2», её установили на арендованном участке. Башня была предназначена для обеспечения стандартом связи 2G и 4G около полутора тысяч человек, сообщили РБК в пресс-службе оператора.
МВД Башкирии после обрушения вышки начало проверку. По данным полиции, башня сотовой связи упала сама из-за технических причин.
Ну что вы хотите, если число школ падает 20 лет подряд, закрыты все образовательные программы на ТВ, ученые садятся в тюрьмы, фонд Зимина стал иноагентом, зато появилось несколько религиозных телеканалов, натыкали безумное количество храмов по всей стране и ввели религию в школах. Это вполне логично. Чекистам не нужны образованные и свободные люди, им нужны патриоты без тени сомнения в сегодняшнем курсе.
интересно, что читают в Великобритании.