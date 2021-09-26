Хомяк-криптотрейдер за три месяца увеличил портфель почти на 30%. Он обошёл Уоррена Баффета Статьи редакции
Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.
В июне 2021 года хозяин и «деловой партнер» хомяка построил специальную клетку с датчиками, подключенными к Arduino Nano. В ней хомяк выбирает конкретную криптовалюту и торгует ей, а также ведёт прямую трансляцию на Twitch и публикует обновления в Twitter и на Reddit.
Внутри клетки есть «колесо намерений», пробежав по которому Мистер Гокс выбирает криптовалюту из 30 возможных, а также два тоннеля «принятия решений» — через один хомяк покупает выбранный токен на 20 евро, через другой продаёт всю позицию.
Несмотря на случайность, менее, чем за три месяца портфель хомяка вырос на 29% — с 390 долларов до 498 долларов. А в понедельник до падения биткоина активы Мистера Гокса составляли 580 долларов. В процентном выражении доходность его сделок обошла индекс Уоррена Баффета.
Самые крупные сделки хомяка:
- покупка токена Chiliz (CHZ) на сумму 23,60 доллара и его продажа за 36,44 доллара (+54 %);
- покупка токена Pantos (PAN) на 23,570 доллара и его продажа за 35,33 доллара (+50 %);
- покупка Dogecoin на 23,79 доллара и продажа за 34,8 доллара (+46%).
Сейчас самым крупным активом портфеля стал токен TRON (TRX) — он был куплен пять раз, с момента первой сделки его цена выросла на 40%.
Хозяин Мистера Гокса отмечает, что прибыли хомяка ещё недостаточно, чтобы окупить свою клетку. «Поскольку он благородный бизнес-грызун, он должен рассчитывать доход с вычетом около 35% налогов, поэтому нужно сделать ещё много работы, прежде чем он сможет заявить о заработке денег», утверждает «деловой партнер» хомяка.
Мистер Гокс — не первый случай успешных инвестиций животных. В 2008 году редакция «Финанс» предложила обезьяне Лукерье сформировать инвестиционный портфель. Она наугад выбрала акции и за девять лет их стоимость выросла в 7,5 раз, а портфель профессиональных инвесторов — в 5,1 раз.
Помню читал то ли в "Думай медленно, решай быстро", то ли в "Фрикономике", что чел проанализировал данные топовых трейдеров и у них результат был не выше, чем если трейдить просто подбрасывя монетку.
Количество данных, которые влияют на курс настолько много, что топовые нейросети на суперкомпьютерах не способны делать нормальный прогноз. Чего уж и говорить об обычном человеке, хоть он 10 лет этим заниматься будет. У трейдера чуть больше знаний, чем у обычного человека. И это создаёт иллюзию, что раз данных больше, то и процент попаданий будет выше. Но в масштабе всей необходимой информации разница несущественная - у обычного человека 0.01% необходимой информации, а у топового трейдера 0.02%. ред.
@рембо джекичан давай в твоей теплице такой эксперимент проведем
@рембо джекичан , пацюка @Ничтожество засунем в однушку 20м2 и заставим его покупать и продавать акции через совмещённый санузел