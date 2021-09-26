Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Новости vc.ru

Хомяк-криптотрейдер за три месяца увеличил портфель почти на 30%. Он обошёл Уоррена Баффета Статьи редакции

Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.

29 29 комментариев
2502 просмотров
Клетка Мистера Грокса

В июне 2021 года хозяин и «деловой партнер» хомяка построил специальную клетку с датчиками, подключенными к Arduino Nano. В ней хомяк выбирает конкретную криптовалюту и торгует ей, а также ведёт прямую трансляцию на Twitch и публикует обновления в Twitter и на Reddit.

Внутри клетки есть «колесо намерений», пробежав по которому Мистер Гокс выбирает криптовалюту из 30 возможных, а также два тоннеля «принятия решений» — через один хомяк покупает выбранный токен на 20 евро, через другой продаёт всю позицию.

Устройство клетки

Несмотря на случайность, менее, чем за три месяца портфель хомяка вырос на 29% — с 390 долларов до 498 долларов. А в понедельник до падения биткоина активы Мистера Гокса составляли 580 долларов. В процентном выражении доходность его сделок обошла индекс Уоррена Баффета.

Самые крупные сделки хомяка:

  • покупка токена Chiliz (CHZ) на сумму 23,60 доллара и его продажа за 36,44 доллара (+54 %);
  • покупка токена Pantos (PAN) на 23,570 доллара и его продажа за 35,33 доллара (+50 %);
  • покупка Dogecoin на 23,79 доллара и продажа за 34,8 доллара (+46%).

Сейчас самым крупным активом портфеля стал токен TRON (TRX) — он был куплен пять раз, с момента первой сделки его цена выросла на 40%.

Хозяин Мистера Гокса отмечает, что прибыли хомяка ещё недостаточно, чтобы окупить свою клетку. «Поскольку он благородный бизнес-грызун, он должен рассчитывать доход с вычетом около 35% налогов, поэтому нужно сделать ещё много работы, прежде чем он сможет заявить о заработке денег», утверждает «деловой партнер» хомяка.

Мистер Гокс — не первый случай успешных инвестиций животных. В 2008 году редакция «Финанс» предложила обезьяне Лукерье сформировать инвестиционный портфель. Она наугад выбрала акции и за девять лет их стоимость выросла в 7,5 раз, а портфель профессиональных инвесторов — в 5,1 раз.

#новости #животные #инвестиции #криптовалюты

29 29 комментариев
29
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","\u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"], "comments": 29, "likes": 29, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 445127, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 26 Sep 2021 15:06:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Укрошофист

Это случайность, математическое ожидание торговли этого хомяка отрицательное, потеря всего капитала неизбежна. Но это хороший пример для других хомяков, которые могут подумать, что раз у них получилось что-то заработать, значит они что-то умеют.

Ответить
16
syrslava

хомяки, они такие

Ответить
0
Правый диод

Помню читал то ли в "Думай медленно, решай быстро", то ли в "Фрикономике", что чел проанализировал данные топовых трейдеров и у них результат был не выше, чем если трейдить просто подбрасывя монетку.
Количество данных, которые влияют на курс настолько много, что топовые нейросети на суперкомпьютерах не способны делать нормальный прогноз. Чего уж и говорить об обычном человеке, хоть он 10 лет этим заниматься будет. У трейдера чуть больше знаний, чем у обычного человека. И это создаёт иллюзию, что раз данных больше, то и процент попаданий будет выше. Но в масштабе всей необходимой информации разница несущественная - у обычного человека 0.01% необходимой информации, а у топового трейдера 0.02%. ред.

Ответить
0
Степан Анейчик

Готов что нибудь поставить на то, что он потеряет весь капитал?

Ответить
0
Виталий Чухнов

Что за кликбейт в заголовке? 
Автор хоть человек? 

Ответить
8
Владимир Стародубов

Хомяк бегает по клавиатуре, пока хозяин пытается снять наручники с батареи.

Ответить
1
Публичный Орзэмэс

@рембо джекичан  давай в твоей теплице такой эксперимент проведем

Ответить
4
Определенный самолет

@рембо джекичан , пацюка @Ничтожество засунем в однушку 20м2 и заставим его покупать и продавать акции через совмещённый санузел 

Ответить
5
Уличный чайник

5 способов посрать

Ответить
3
Определенный самолет

Если насерит в кулек и выкинет в окошко, то будем покупать биткоин 

Ответить
1
Уличный чайник

А если опять в подсайт «Вопросы», то Эфир

Ответить
2
Олег Скоробогатов

Цены на хомяков уже взлетели? Дефицит хомяков уже близок? 

Ответить
3
хруст
Ответить
3
Андрей Заварзин

Ну слушайте, некорректно в фиате сравнивать его прибыль, нужно смотреть в битке, сколько было и сколько стало
Я вот тоже купил 4 года назад крипты и почти не трейдил, но в большом плюсе в фиате, в битке только немного +

Ответить
2
Банальный холод

Хомяк-криптотрейдер🤣

Ответить
2
Трансгендолёт

Я сначала подумал что это про какого то юзера vc

Ответить
0
сироп от щекотки

привет Володе Бухарову

Ответить
1
Степан Анейчик

чики паупау иди нахуй

Ответить
0
ну и в чем он не прав

а чего добился ты...

Ответить
1
Марк Варламов
Ответить
1
Лев Глебович

Ничего непонятно, но очень интересно 

Ответить
0
Zee Zao

Он обошёл Уоррена Баффета и S&P 500

Супер, а теперь капитализацию сравни

Ответить
0
Алексей Иванов

Даже полный хомяк зарабатывает на криптовалюте, нужно всего лишь... ред.

Ответить
0
syrslava

бегать по туннелям?

Ответить
0
Danil Oputin

Этой планете определенно хуёво

Ответить
0
Айдын Билов

Когда завирусился не твой хомяк …

Ответить
0
Константин Рубис

А хомяки могут платить налоги🤔

Ответить
0
Потенциальный чувак

какая то извращенная реализация рандома

Ответить
0
Мировой единорожек88

вот и с обычным трейдингом так же)

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
Обсуждаемое
Наука
На юге США нашли следы человека возрастом 23 тысячи лет — это противоречит теориям заселения Америки
Считалось, что люди пришли в эти места как минимум на семь тысяч лет позже.
163
Новости
ЦИК признал выборы состоявшимися. «Единая Россия» снова получила конституционное большинство
Элла Памфилова заявила, что комиссия не получила ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения.
179
Новости
«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи
«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.
229
Популярное за три дня
Новости
Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, арестовали на 10 суток
Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.
118
Спорт
Английский футбольный клуб поддержал юного болельщика с ДЦП после травли в соцсетях. Игроки даже отпраздновали с ним гол
Вратарь-подросток получил собственный профиль на сайте «Фулхэма», встречу с игроками, форму с автографами и незабываемые впечатления от игры.
42
Новости
В Красноярске активистку обвинили в пропаганде экстремизма. Она использовала красный восклицательный знак в инстаграме
По мнению следствия, знак связан со штабами Навального*, которые признаны экстремистской организацией.
148
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null