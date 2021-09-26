Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.

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Клетка Мистера Грокса

В июне 2021 года хозяин и «деловой партнер» хомяка построил специальную клетку с датчиками, подключенными к Arduino Nano. В ней хомяк выбирает конкретную криптовалюту и торгует ей, а также ведёт прямую трансляцию на Twitch и публикует обновления в Twitter и на Reddit.

Внутри клетки есть «колесо намерений», пробежав по которому Мистер Гокс выбирает криптовалюту из 30 возможных, а также два тоннеля «принятия решений» — через один хомяк покупает выбранный токен на 20 евро, через другой продаёт всю позицию.

Устройство клетки

Несмотря на случайность, менее, чем за три месяца портфель хомяка вырос на 29% — с 390 долларов до 498 долларов. А в понедельник до падения биткоина активы Мистера Гокса составляли 580 долларов. В процентном выражении доходность его сделок обошла индекс Уоррена Баффета.

Самые крупные сделки хомяка:

покупка токена Chiliz (CHZ) на сумму 23,60 доллара и его продажа за 36,44 доллара (+54 %);

покупка токена Pantos (PAN) на 23,570 доллара и его продажа за 35,33 доллара (+50 %);



покупка Dogecoin на 23,79 доллара и продажа за 34,8 доллара (+46%).

Сейчас самым крупным активом портфеля стал токен TRON (TRX) — он был куплен пять раз, с момента первой сделки его цена выросла на 40%.

Хозяин Мистера Гокса отмечает, что прибыли хомяка ещё недостаточно, чтобы окупить свою клетку. «Поскольку он благородный бизнес-грызун, он должен рассчитывать доход с вычетом около 35% налогов, поэтому нужно сделать ещё много работы, прежде чем он сможет заявить о заработке денег», утверждает «деловой партнер» хомяка.