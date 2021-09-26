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Новости
Яна Ломакина

Волонтёры в Ногинске начали доставать животных из разрушенного взрывом дома. Питомцы голодали в здании 18 дней Статьи редакции

С начала сентября кошек и собак никто не кормил — экстренные службы не разрешают подходить к зданию из-за угрозы обрушения.

73 73 комментария
2318 просмотров

В многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, из которого после взрыва газа эвакуировали всех жильцов, с 8 сентября остаются домашние животные. Об этом сообщила журналистка, член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтёрами, которые все-таки часть гражданского общества.

Марина Ахмедова

По информации журналистки, в запертых квартирах остались 17 животных.

Хозяйка одной из оставшихся в здании кошек Нелли Каревская в разговоре с «Московским комсомольцем» заявила, что экстренные службы не разрешают забрать питомца из-за угрозы обрушения дома. «Мы и так потеряли всё, дайте спасти хоть живое! Разрешите поставить лестницу! Предоставьте обещанную люльку! Сделайте хоть что-то из обещанного!», — написала она в инстаграме и отметила в посте главу Богородского округа Игоря Сухина.

После этого Сухин разрешил волонтёрам подставить к зданию деревянные лестницы, чтобы достать домашних животных через окна, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на жительницу дома. Также они расставили в здании боксы с закрывающейся крышкой, в которые едой будут заманивать питомцев.

26 сентября волонтёры забрали кошку из квартиры на первом этаже, сообщает подмосковный канал «360».

Взрыв газа произошёл в доме в подмосковном Ногинске утром 8 сентября. Из-за взрыва рухнула часть стены здания — со второго по четвертый этаж. В результате пострадали более 15 человек, семеро погибли, в том числе двое детей.

#новости #животные

73 73 комментария
29
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73 комментария
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Начальный крюк

живодёры пиздец

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23
Ответный щит

Ну да, ну да, конечно же они это делают ради собственного садистского удовольствия. ред.

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7
Кирилл Вселенский

А ради чего еще? Вызвать люлюку дело получаса, а не нескольких недель блин. Просто им срать на людей, хоть это и не новость ред.

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28
Публичный Орзэмэс

ради чсв

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1
Исходный мангал

ух бля, какой я несгибаемый, следую нормам, и чтоб на людей под мою ответственность не ебнулось ничего, а животные ... ну, знаете, поправки попраками, а жопа дороже 

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2
Кирилл Вселенский

Ну очевидно они за жопу свою беспокоятся, но люлька вроде эту проблему решает

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1
Исходный мангал

для люльки надо напрячь руку, позвонить и подписать бумажку

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3
Исходный мангал

СЛОЖНА, СЛОЖНА ... СЛОЖНА

Ответить
4
Откровенный яд

Ну свою люльку нельзя, не положено.
Гос — это надо тендер устраивать, 3 месяца искать родственника, который готов за 5xСредняяСтоимость поучаствовать в тендере, дать кому надо на лапу, обеспечить выигрыш именно нужного человека, выделить деньги.

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1
Исходный мангал

как надо - все быстро согласуется, а тендер как по маслу свой вариант пропускает, а как не надо - все в законном порядке согласуем медленно и размеренно без нарушений ред.

Ответить
0
Откровенный яд

Добивался ремонта в подъезде, в итоге тендер длился 4 месяца (покупка краски и тд), в итоге через 4 месяца пришла женщина с разбитой тележкой, в которой было ведро с краской на дне и соскребала её чтобы покрасить стену.

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3
Публичный Орзэмэс

это за счет каких средств?

Ответить
0
Откровенный яд

Россия. Скорее всего за счёт средств текущего ремонта, поскольку после капиталки комиссия приняла наполовину незавершённые работы по капремонту, то есть по докам всё ок.
Ну и ничего инициировать не получается, потому что ранее жильцам было пофиг, а теперь и вовсе большинство стало сдавать квартиры и до собственников не достучаться

Ответить
1
Публичный Орзэмэс

россия?

Ответить
0
Исходный мангал

Фонд кап-ремонта ....

Ответить
0
Публичный Орзэмэс

не до конца, её вполне может ззахуярить

Ответить
1
groostlan

от этих поправок толку как от сайта change.org

Ответить
2
Исходный мангал

есть такое

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0
Публичный Орзэмэс

я бы так же поступил.

Ответить
1
Исходный мангал

В тебе никто не сомневался

Ответить
1
Публичный Орзэмэс

на выбор: песики/собачки и зона))))))))))) что же выбрать?????? ред.

Ответить
1
Исходный мангал

зону бикини

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Ну по идеи зона должна быть за преступную халатность, котики итак святым духом питаются

Ответить
0
Публичный Орзэмэс

Люди важнее котиков или собак. Это ЧС понимать надо.

Ответить
0
Откровенный яд

Так-то люди уже эвакуированы и им ничто не угрожает, а вот животным угрожает. Это понимать надо.

Ответить
3
Публичный Орзэмэс

Эвакуировать котиков роботы будут?

Ответить
2
Исходный мангал

волонтеры...
подпишут документики под свою ответственность и всё

Ответить
0
Публичный Орзэмэс

такие документики по закону нельзя подписать, никакой силы они иметь не будут

Ответить
1
Начальный крюк

вот если бы была надпись навальный в одной из этих квартир, давно бы уже  туда пришли и закрасили её несмотря на чс.

Ответить
2
Публичный Орзэмэс

неуместное приплетание, и совсем не смешное 

Ответить
–2
Начальный крюк

вполне уместное, да и смеха здесь не предполагалось. Просто факт.

Ответить
2
Исходный мангал

или разбомбили развалины ... палка о двух концах

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Да у нас законы итак никакой силы не имеют, ты о чем))))

Ответить
2
Исходный мангал

вот примут закон, что при чс связь будет только у мчс-ков и силовиков, такого бардака с кошками/собачками и пострадавшими людми не станет, потому что о нем никто не узнает ред.

Ответить
3
Романелло Кивогенс

Если дом начнёт рушиться в момент, когда там будет работать люлька, может зашибить обломками как работника на люльке, так и водителя внизу. И кто тогда будет нести уголовную ответственность?

Разумеется, можно было бы попытаться доставить кошкам еду хотя бы при помощи дронов или найти другой безопасный способ, но видимо власти вовсю готовились к выборам и им было не до того. 

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ну у мчс такая работа, рисковать спасая, так что поебать

Ответить
–1
Романелло Кивогенс

Людей - да (и то, думаю, с оговорками), но не домашних животных.

Ответить
0
Кирилл Вселенский
Ответить
0
Романелло Кивогенс

Ну так с дерева, а не с окон полуразрушенного дома.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну в люки тоже они лезут, мчс вполне обладает навыками и средствами (длинными люльками) чтобы сделать это так, чтобы никто не пострадал. 

Ответить
0
Jenny Smith

боятся обрушения. понять можно, но сложно. 18 дней, блин, жесть, бедные животные. (((

Ответить
1
Начальный крюк

 Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтёрами, которые все-таки часть гражданского общества.

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Конечно в последнем предложении ошибка, никто во власти не считает рабов за общество после поправок

Ответить
1
Mitya 🍀🔰⚡

Ещё скажи, что это не так

Ответить
0
Александр Гонтарев

18 дней прошло, как вообще можно было спать все это время, зная, шо твой котик умирает от голода и жажды

Ответить
8
Женя Николаев

Ногинск на связи. На фото кошка на 6 этаже. В местных группах пишут что ещё очень много животных осталось, от рыбок и хомяков до кошек и собак. Очень рад что все это получило огласку, ибо писали и во всякие доброделы и лично главе(Сухин) - толку не было. ред.

Ответить
8
Jenny Smith

вот каким чудом при помощи деревянной лестницы с шестого этажа кошку доставать?.. (((

Ответить
0
Женя Николаев

Не знаю, может что и придумают. Но зрелище страшное, люди приходят все в слезах, зовут, а животные и истощены и обезвожены и конечно напуганы. Забрать питомцев получилось у соседнего дома, в нем эвакуировали только один подъезд, так как их предупредили заранее.

Ответить
0
Jenny Smith

Но зрелище страшное, люди приходят все в слезах, зовут, а животные и истощены и обезвожены и конечно напуганы.

да ужас просто.

Ответить
0
Саша Аристова

не хочу казаться русофобом, но думаю в Европе о животных уже давно позаботились бы. Там их охраняет закон.

Ответить
4
Саша Аристова

а вообще странно, что люди сразу своих животных не забрали, когда вышли из дома. типа берешь документы и животное в переноску или хотя бы на руки.

Ответить
6
Ант Тт

Может сначала детей забрали. 
А обратно уже не пустили. 

Ответить
1
Andrey T

а вообще странно, что люди сразу своих животных не забрали, когда вышли из дома. типа берешь документы и животное в переноску или хотя бы на руки.

Вот это самое стремное.
У меня дома два ручных попугая (одного даже с яйца выкормил) и я настолько к ним привязался, что первое что я буду делать - это эвакуировать птиц, а не паспорта/деньги/ценности. Потому что восстановить можно будет всё, кроме питомцев.
И не понимаю как можно 18 дней ждать. Можно же вызвать пожарный кран и я готов сам лично ползти на 6 этаж.
Для некоторых животные это как вторые дети. ред.

Ответить
1
Начальный крюк

у нас там даже что-то в конституцию добавили про животных, если мне память не изменяет.. ред.

Ответить
4
Ilya V

А здесь их охраняет Господь Бог. Шах и мат.

Ответить
3
Плотный

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
Luchano Spaguetti

У нас тоже для мигрантов неплохие послабления.

Ответить
0
Mitya 🍀🔰⚡

Какие, например? Два раза перешёл дорогу в неположенном месте - депортация. Такие себе послабления

Ответить
0
Harry Hatchet

А про Украину что думаешь?

Ответить
0
groostlan

даже тут россияне терпят, приплёл, так как бомбануло 

Ответить
5
groostlan

страна для смерти

Ответить
1
groostlan

Кто их блять за забор не пускает? Там круглосуточно омон в оцеплении стоит или как? Если тебе дорого твоё животное- взял бы как Лёха Щербаков перелез бы через забор, фонарик на каску нацепил и будь ты блять человеком, с риском, но спаси животное. Такое чувство, что в этой истории пидарасы абсолютно все

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Вообщет охроняют

Ответить
1
groostlan

охуеть, неожиданно. ну тогда на баррикады, за котиков, за пёсиков, за русь

Ответить
2
Кирилл Вселенский

За кпрф!!!

Ответить
1
groostlan
Ответить
0
Начальный крюк

ты уже вступил?

Ответить
0
Женя Николаев

Стоит росгвардия сутками. Мародеров и любопытных детей никто не отменял.

Ответить
1
groostlan
Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Лучше в приют чем к старым хозяевам блять.

Ответить
–1
Сальвадор Лемонес

А  самое хуёвое, что они их так же любят. Не понимают, что кинули на голодную смерть.

Ответить
–2
Coronadoden van Voronezj

ГРЕХ ГРЕХ ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ

Ответить
0
Банальный холод

кожаные странные. остались без дома, плачут из-за котов

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0
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