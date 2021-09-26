С начала сентября кошек и собак никто не кормил — экстренные службы не разрешают подходить к зданию из-за угрозы обрушения.

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В многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, из которого после взрыва газа эвакуировали всех жильцов, с 8 сентября остаются домашние животные. Об этом сообщила журналистка, член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтёрами, которые все-таки часть гражданского общества. Марина Ахмедова

По информации журналистки, в запертых квартирах остались 17 животных.

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Хозяйка одной из оставшихся в здании кошек Нелли Каревская в разговоре с «Московским комсомольцем» заявила, что экстренные службы не разрешают забрать питомца из-за угрозы обрушения дома. «Мы и так потеряли всё, дайте спасти хоть живое! Разрешите поставить лестницу! Предоставьте обещанную люльку! Сделайте хоть что-то из обещанного!», — написала она в инстаграме и отметила в посте главу Богородского округа Игоря Сухина.

После этого Сухин разрешил волонтёрам подставить к зданию деревянные лестницы, чтобы достать домашних животных через окна, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на жительницу дома. Также они расставили в здании боксы с закрывающейся крышкой, в которые едой будут заманивать питомцев.

26 сентября волонтёры забрали кошку из квартиры на первом этаже, сообщает подмосковный канал «360».