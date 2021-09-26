Волонтёры в Ногинске начали доставать животных из разрушенного взрывом дома. Питомцы голодали в здании 18 дней Статьи редакции
С начала сентября кошек и собак никто не кормил — экстренные службы не разрешают подходить к зданию из-за угрозы обрушения.
В многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, из которого после взрыва газа эвакуировали всех жильцов, с 8 сентября остаются домашние животные. Об этом сообщила журналистка, член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.
По информации журналистки, в запертых квартирах остались 17 животных.
Хозяйка одной из оставшихся в здании кошек Нелли Каревская в разговоре с «Московским комсомольцем» заявила, что экстренные службы не разрешают забрать питомца из-за угрозы обрушения дома. «Мы и так потеряли всё, дайте спасти хоть живое! Разрешите поставить лестницу! Предоставьте обещанную люльку! Сделайте хоть что-то из обещанного!», — написала она в инстаграме и отметила в посте главу Богородского округа Игоря Сухина.
После этого Сухин разрешил волонтёрам подставить к зданию деревянные лестницы, чтобы достать домашних животных через окна, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на жительницу дома. Также они расставили в здании боксы с закрывающейся крышкой, в которые едой будут заманивать питомцев.
26 сентября волонтёры забрали кошку из квартиры на первом этаже, сообщает подмосковный канал «360».
Взрыв газа произошёл в доме в подмосковном Ногинске утром 8 сентября. Из-за взрыва рухнула часть стены здания — со второго по четвертый этаж. В результате пострадали более 15 человек, семеро погибли, в том числе двое детей.
Россия. Скорее всего за счёт средств текущего ремонта, поскольку после капиталки комиссия приняла наполовину незавершённые работы по капремонту, то есть по докам всё ок.
Ну и ничего инициировать не получается, потому что ранее жильцам было пофиг, а теперь и вовсе большинство стало сдавать квартиры и до собственников не достучаться
Если дом начнёт рушиться в момент, когда там будет работать люлька, может зашибить обломками как работника на люльке, так и водителя внизу. И кто тогда будет нести уголовную ответственность?
Разумеется, можно было бы попытаться доставить кошкам еду хотя бы при помощи дронов или найти другой безопасный способ, но видимо власти вовсю готовились к выборам и им было не до того.
а вообще странно, что люди сразу своих животных не забрали, когда вышли из дома. типа берешь документы и животное в переноску или хотя бы на руки.
Вот это самое стремное.
У меня дома два ручных попугая (одного даже с яйца выкормил) и я настолько к ним привязался, что первое что я буду делать - это эвакуировать птиц, а не паспорта/деньги/ценности. Потому что восстановить можно будет всё, кроме питомцев.
И не понимаю как можно 18 дней ждать. Можно же вызвать пожарный кран и я готов сам лично ползти на 6 этаж.
Для некоторых животные это как вторые дети. ред.
Кто их блять за забор не пускает? Там круглосуточно омон в оцеплении стоит или как? Если тебе дорого твоё животное- взял бы как Лёха Щербаков перелез бы через забор, фонарик на каску нацепил и будь ты блять человеком, с риском, но спаси животное. Такое чувство, что в этой истории пидарасы абсолютно все