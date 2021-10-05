Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Нобелевскую премию по физике присудили трём учёным за изучение климата и сложных физических систем Статьи редакции

Награду получили исследователи из США, Германии и Италии.

42 42 комментария
3218 просмотров
The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.”

Лауреатами Нобелевской премии в области физики 2021 года стали три учёных: Сюкуро Манабе из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии. Награду они получили за «новаторский вклад в понимание сложных физических систем».

Сукюро Манабе и Клаус Хассельманн получили половину премии «за физическое моделирование климата земли» и «количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления».

Вторую половину присудили Паризи «за открытие того, как беспорядок и флюктуации взаимодействуют в физических системах — от атомных до планетарных масштабов».

  • Сукюро Манабе в своих работах продемонстрировал, как повышенные уровня углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли. Манабе был первым, кто исследовал взаимодействие между радиационным балансом земной поверхности и вертикальным переносом воздушных масс. Его работы стали основой для разработки современных климатических моделей.
The Nobel Prize @NobelPrize
Syukuro Manabe – awarded the 2021 #NobelPrize in Physics – demonstrated how increased levels of carbon dioxide in the atmosphere lead to increased temperatures at the surface of the Earth. His work laid the foundation for the development of current climate models.
  • Клаус Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат. Тем самым он показывает, как климатические модели могут быть надёжными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Методы Хассельмана использовали для доказательства того, что повышение глобальной температуры обусловлено выбросами углекислого газа в результате деятельности человека.
The Nobel Prize @NobelPrize
2021 #NobelPrize laureate Klaus Hasselmann created a model that links together weather and climate. His methods have been used to prove that the increased temperature in the atmosphere is due to human emissions of carbon dioxide.
  • Джорджо Паризи обнаружил скрытые физические закономерности в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия стали одним из наиболее важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных явлений не только в физике, но и в других областях, таких как математика, биология, неврология и машинное обучение.
The Nobel Prize @NobelPrize
Giorgio Parisi – awarded this year’s #NobelPrize in Physics – discovered hidden patterns in disordered complex materials. His discoveries are among the most important contributions to the theory of complex systems.

Признанные в этом году открытия показывают, что наши знания о климате основаны на прочном научном фундаменте и тщательном анализе наблюдений. В этом году лауреаты внесли свой вклад в более глубокое понимание свойств и эволюцию сложных физических систем.

Торс Ханс Ханссон
председатель Нобелевского комитета по физике

Сумма премии — 10 миллионов шведских крон (около 83 миллионов рублей). Одну половину поделят Манабе и Хассельман, вторую заберёт Паризи.

В 2020 году Нобелевскую премию по физике вручили за исследование чёрных дыр: Роджеру Пенроузу за «открытие того, что образование чёрной дыры является надёжным доказательством общей теории относительности», а также Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

В 2019 году премию получили канадец Джеймс Пиблз за «теоретические открытия в области космологии» и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело за «открытие экзопланет на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

#новости #нобель2021

42 42 комментария
1
13
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0431\u0435\u043b\u044c2021"], "comments": 42, "likes": 13, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 445174, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 05 Oct 2021 12:52:43 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Милицейский дым

Нобелевскую премию по физике присудили трём учёным за вклад в физику 

Ответить
12
Bibba La Bibba

Три из них получат нобелевскую премию

Ответить
0
Михаил Октябрьский

За вклад с приложением силы под давлением

Ответить
0
Marat Khamadeev

учёный открыл дверь

Ответить
0
New

Ясно

Ответить
5
Max Yankov

Понятно

Ответить
4
Виктор Волгин

У меня пасмурно. Поделитесь солнцем

Ответить
1
MangaloriANAL

Как насчёт cumца?

Ответить
3
New

Не могу. Солнце - ценный ресурс... пройдет время и оно в любом случае погаснет...

Ответить
0
Блаженный нос

«новаторский вклад в понимание сложных физических систем»

Как воспримет большая часть населения:   ред.

Ответить
5
Владислав Недзвецкий

не понял

Ответить
–1
Виктор Волгин

Чего бля??

Ответить
1
Владислав Недзвецкий

Еще раз нахамишь и я тебя вычислю.

Ответить
0
Виктор Волгин

127.0.0.1

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

ты че принтер?

Ответить
2
Marat Khamadeev
Ответить
0
Tauraloke Esteru

Порт какой?

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

задний

Ответить
0
Lee

Кому интересна чуть больше тема, но как всегда из скоротечно написанной статьи непонятно, да и без образования хер разберешься, то объясняю: всего было номинировано пять лауреатов (вышеупомянутые Хассельман, Паризи, Манабе и Алексей Китаев и Марк Ньюман). Как по мне, два последних заслуживают даже большего упоминания.

Китаев рассчитал ряд формул и теорий для оптимизации вычислений алгоритмов, с помощью которых физика может приблизиться еще на шаг к разработке полноценных квантовых компьютеров (суперкомпьютеров, уточн. они еще не существуют, лишь на теории). Ньюман же попытался создать систему сетей и её модель, которую можно было бы применить к любой естественной и искусственной системе (от экозоны до методов обучения), с целью увидеть явные обобщающие признаки и методы взаимодействия тех или иных объектов между собой.

По поводу победителей: Паризи, к слову, разрабатывал свою теорию хаотичного поведения объектов в системах и их отклонения от средних значений с еще двумя коллегами, но оба скончались раньше. Манабе вывел математическую модель повышения углекислого газа в атмосфере, приводящего к повышению температуры климата, он же вывел модели взаимодействия радиации в воздушных потоках. Хассельман же создал модель, соединяющую явления погоды и климата, благодаря чему возросла роль самих климатических расчетов и их отношение к сегодняшним прогнозам (ради точности).

Ответить
5
Андрей Лебедев

Не совсем понял по поводу Ньюмана. Что «систему сетей»? Каких сетей? Типа случайные графы или что?

Ответить
0
Marat Khamadeev

Китаеву, скорее всего, дадут только тогда, когда топологические квантовые компы таки покажут превосходство. Это как с черными дырами или бозоном Хиггса: теории существовали давно, но Нобелевки были получены только тогда, когда появились убедительные экспериментальные свидетельства

Ответить
0
Вадим Хамицевич

Ага

Ответить
4
Борис Топорков

Понятно

Ответить
4
Таблетка Галоперидола

За понимание сложных мемов

Ответить
4
MangaloriANAL

И почему это заслуживает пуша? Вот если бы Интернет на ПК во всём мире упал - тогда да, пуш необходим *звуки ворчания* ред.

Ответить
2
цорiк

Ну то есть чисто за копание в экологии, за изображение бурной деятельности. Не ссыте, электромобили на угле всех спасут!!

Ответить
–1
цорiк

О, зеленые человечки порвались)))

Ответить
0
van der Pusch

флюктуации 

яснопонятно

вообще какая-то максимально расплывчатая формулировка
будто кризис в физике

Ответить
1
Marat Khamadeev

Я сгорел от слова "флюктуации", полез из-за этого в комментарии и не разочаровался)

Ответить
1
Marat Khamadeev

 будто кризис в физике

Годов с 10-х как минимум

https://www.scientificamerican.com/article/supersymmetry-and-the-crisis-in-physics/
https://www.nature.com/articles/528446a
https://snob.ru/profile/30651/blog/113404

Feuding physicists turn to philosophy for help…
String theory is at the heart of a debate over the integrity of the scientific method itself.
www.nature.com
Кризис современной науки?
Точнее и скромнее было бы сказать «Кризис современной физики», но сработала мания величия историка…
snob.ru
Ответить
0
van der Pusch

ну это как бы понятно) 
но вот нобели последние прям грустные
ок, пенроуз в прошлом году, осцилляции нейтрино, до этого хиггс и графен
чет больше ничего клевого не вспоминается из последнего

Ответить
0
Руслан Шекуров

Думал что пишется правильно
Флуктуация.
А вообще - рекомендую книгу Джеймса Глейка «хаос» - как раз началось она с изучения прогнозов погоды
О ней ещё в лекциях Сапольски говорит - https://tjournal.ru/140725

Ответить
1
Andy Rorsha

"за изучение климата", какая же левацкая премия всё таки

Ответить
1
Прямой крюк

Между прочим, тоже живёшь в климате.

Ответить
0
Andy Rorsha

А ещё в депрессии.

Ответить
0
Товарищ Колбасный

Сплошняком белые цисгендерные мужчины. Ох уж эти бесконечные привилегии 😆 ред.

Ответить
0
Romario

цисгендорные
привелегии
Ох уж это "самое лучшее в мире" школьное образование.

Ответить
1
Товарищ Колбасный

Сорян, не проснулся. My bad. Так мощно я грамматически не обделывался уже давно. Нокаут. Побитый, уползаю назад в пещеру своего позора. ред.

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

белые

Ответить
0
Последний кавалер

ну уж прям BREAKING NEWS

Ответить
0
Иван Иванов

Несколько более интересных фактов
В состав норвежского Нобелевского комитета входят пять человек. Назначает их парламент страны - стортинг - сроком на шесть лет.

Члены комитета обязаны хранить обет молчания целых полвека, не разглашая даже имена кандидатов на премию. Степень секретности на порядок выше, чем в Стокгольме, говорит Падма Шукла, который два года подряд был удостоен чести консультировать шведский Нобелевский комитет.

Это очень доверительный процесс, - рассказал немецкий профессор в интервью Deutsche Welle. - Информация о выборе кандидатов не должна покидать стены Норвежского комитета. Члены комитета обязуются никогда не рассказывать о том, что обговаривается в комитете

Отборочные туры проходят за закрытыми дверями.

Устав Нобелевского фонда четко определяет круг тех, кто имеет право предлагать кандидатов на премию мира.
ред.

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

Японца зовут Суки Манабэ. А в прошлом году он написал книгу совместно с Энтони Брокколи. Весёлая, наверно, жизнь у учёных; сплошные приколы.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
Обсуждаемое
Новости
«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом и остальные. Главное о самом масштабном сбое соцсетей за последние годы
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого» твиттера — в одном материале.
229
Разборы
Офшоры Зеленского, бизнес «жены» Назарбаева и замок премьера Чехии: главные расследования «Архива Пандоры» не о России
Журналисты рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав многих государств.
171
Технологии
Microsoft выпустила Windows 11 — с новым дизайном, меню «Пуск» в центре экрана и интеграцией Teams
Система становится постепенно доступна с наступлением 5 октября в разных странах.
203
Популярное за три дня
Новости
Автор жалоб на «Медузу» и «Важные истории» потребовал признать авторов «Архива Пандоры» нежелательной организацией
Он подготовил обращение в Генпрокуратуру.
96
Разборы
Офшоры Зеленского, бизнес «жены» Назарбаева и замок премьера Чехии: главные расследования «Архива Пандоры» не о России
Журналисты рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав многих государств.
171
Беларусь
Блокировка сайта «КП в Беларуси» из-за статьи об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ и задержание её автора. Главное
По данным правозащитников, журналиста накануне задержали в Москве и доставили в минский изолятор на Окрестина.
96
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null