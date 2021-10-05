Награду получили исследователи из США, Германии и Италии.

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The Nobel Prize @NobelPrize

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 BREAKING NEWS:The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.”

Лауреатами Нобелевской премии в области физики 2021 года стали три учёных: Сюкуро Манабе из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии. Награду они получили за «новаторский вклад в понимание сложных физических систем».

Сукюро Манабе и Клаус Хассельманн получили половину премии «за физическое моделирование климата земли» и «количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления».

Вторую половину присудили Паризи «за открытие того, как беспорядок и флюктуации взаимодействуют в физических системах — от атомных до планетарных масштабов».

Сукюро Манабе в своих работах продемонстрировал, как повышенные уровня углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли. Манабе был первым, кто исследовал взаимодействие между радиационным балансом земной поверхности и вертикальным переносом воздушных масс. Его работы стали основой для разработки современных климатических моделей.

The Nobel Prize @NobelPrize Syukuro Manabe – awarded the 2021 #NobelPrize in Physics – demonstrated how increased levels of carbon dioxide in the atmosphere lead to increased temperatures at the surface of the Earth. His work laid the foundation for the development of current climate models.

Клаус Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат. Тем самым он показывает, как климатические модели могут быть надёжными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Методы Хассельмана использовали для доказательства того, что повышение глобальной температуры обусловлено выбросами углекислого газа в результате деятельности человека.

The Nobel Prize @NobelPrize 2021 #NobelPrize laureate Klaus Hasselmann created a model that links together weather and climate. His methods have been used to prove that the increased temperature in the atmosphere is due to human emissions of carbon dioxide.

Джорджо Паризи обнаружил скрытые физические закономерности в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия стали одним из наиболее важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных явлений не только в физике, но и в других областях, таких как математика, биология, неврология и машинное обучение.

The Nobel Prize @NobelPrize Giorgio Parisi – awarded this year’s #NobelPrize in Physics – discovered hidden patterns in disordered complex materials. His discoveries are among the most important contributions to the theory of complex systems.

Признанные в этом году открытия показывают, что наши знания о климате основаны на прочном научном фундаменте и тщательном анализе наблюдений. В этом году лауреаты внесли свой вклад в более глубокое понимание свойств и эволюцию сложных физических систем. Торс Ханс Ханссон председатель Нобелевского комитета по физике

Сумма премии — 10 миллионов шведских крон (около 83 миллионов рублей). Одну половину поделят Манабе и Хассельман, вторую заберёт Паризи.

В 2020 году Нобелевскую премию по физике вручили за исследование чёрных дыр: Роджеру Пенроузу за «открытие того, что образование чёрной дыры является надёжным доказательством общей теории относительности», а также Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».