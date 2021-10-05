Нобелевскую премию по физике присудили трём учёным за изучение климата и сложных физических систем Статьи редакции
Награду получили исследователи из США, Германии и Италии.
Лауреатами Нобелевской премии в области физики 2021 года стали три учёных: Сюкуро Манабе из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии. Награду они получили за «новаторский вклад в понимание сложных физических систем».
Сукюро Манабе и Клаус Хассельманн получили половину премии «за физическое моделирование климата земли» и «количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления».
Вторую половину присудили Паризи «за открытие того, как беспорядок и флюктуации взаимодействуют в физических системах — от атомных до планетарных масштабов».
- Сукюро Манабе в своих работах продемонстрировал, как повышенные уровня углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли. Манабе был первым, кто исследовал взаимодействие между радиационным балансом земной поверхности и вертикальным переносом воздушных масс. Его работы стали основой для разработки современных климатических моделей.
- Клаус Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат. Тем самым он показывает, как климатические модели могут быть надёжными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Методы Хассельмана использовали для доказательства того, что повышение глобальной температуры обусловлено выбросами углекислого газа в результате деятельности человека.
- Джорджо Паризи обнаружил скрытые физические закономерности в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия стали одним из наиболее важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных явлений не только в физике, но и в других областях, таких как математика, биология, неврология и машинное обучение.
Сумма премии — 10 миллионов шведских крон (около 83 миллионов рублей). Одну половину поделят Манабе и Хассельман, вторую заберёт Паризи.
В 2020 году Нобелевскую премию по физике вручили за исследование чёрных дыр: Роджеру Пенроузу за «открытие того, что образование чёрной дыры является надёжным доказательством общей теории относительности», а также Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».
В 2019 году премию получили канадец Джеймс Пиблз за «теоретические открытия в области космологии» и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело за «открытие экзопланет на орбите вокруг солнцеподобной звезды».
Кому интересна чуть больше тема, но как всегда из скоротечно написанной статьи непонятно, да и без образования хер разберешься, то объясняю: всего было номинировано пять лауреатов (вышеупомянутые Хассельман, Паризи, Манабе и Алексей Китаев и Марк Ньюман). Как по мне, два последних заслуживают даже большего упоминания.
Китаев рассчитал ряд формул и теорий для оптимизации вычислений алгоритмов, с помощью которых физика может приблизиться еще на шаг к разработке полноценных квантовых компьютеров (суперкомпьютеров, уточн. они еще не существуют, лишь на теории). Ньюман же попытался создать систему сетей и её модель, которую можно было бы применить к любой естественной и искусственной системе (от экозоны до методов обучения), с целью увидеть явные обобщающие признаки и методы взаимодействия тех или иных объектов между собой.
По поводу победителей: Паризи, к слову, разрабатывал свою теорию хаотичного поведения объектов в системах и их отклонения от средних значений с еще двумя коллегами, но оба скончались раньше. Манабе вывел математическую модель повышения углекислого газа в атмосфере, приводящего к повышению температуры климата, он же вывел модели взаимодействия радиации в воздушных потоках. Хассельман же создал модель, соединяющую явления погоды и климата, благодаря чему возросла роль самих климатических расчетов и их отношение к сегодняшним прогнозам (ради точности).
будто кризис в физике
Годов с 10-х как минимум
https://www.scientificamerican.com/article/supersymmetry-and-the-crisis-in-physics/
https://www.nature.com/articles/528446a
https://snob.ru/profile/30651/blog/113404
Думал что пишется правильно
Флуктуация.
А вообще - рекомендую книгу Джеймса Глейка «хаос» - как раз началось она с изучения прогнозов погоды
О ней ещё в лекциях Сапольски говорит - https://tjournal.ru/140725
Несколько более интересных фактов
В состав норвежского Нобелевского комитета входят пять человек. Назначает их парламент страны - стортинг - сроком на шесть лет.
Члены комитета обязаны хранить обет молчания целых полвека, не разглашая даже имена кандидатов на премию. Степень секретности на порядок выше, чем в Стокгольме, говорит Падма Шукла, который два года подряд был удостоен чести консультировать шведский Нобелевский комитет.
Это очень доверительный процесс, - рассказал немецкий профессор в интервью Deutsche Welle. - Информация о выборе кандидатов не должна покидать стены Норвежского комитета. Члены комитета обязуются никогда не рассказывать о том, что обговаривается в комитете
Отборочные туры проходят за закрытыми дверями.
Устав Нобелевского фонда четко определяет круг тех, кто имеет право предлагать кандидатов на премию мира.
ред.