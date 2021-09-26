Фото: Искусственная ледяная ступа в Гималаях Статьи редакции
Ледяные башни возводят в районах, где весной не хватает воды для орошения полей.
Шотландский университет Абердина проспонсировал в индийском районе Ладахх строительство ледяной ступы — искусственного ледника, используемого для сохранения воды и орошения полей в засушливые месяцы. Об этом говорится на сайте университета.
Ледяные ступы придумал в 2013 году индийский инженер Сонам Вангчук. Собрав средства с помощью краудфандинга, он проложил сифонный трубопровод от горной реки к одной из деревень в Гималаях. Вырываясь под давлением, вода замёрзла и образовала 20-метровую ледяную башню. Весной лёд начал таять и орошал поля, когда для полива не хватало воды, стекающей с горных ледников. Башню, похожую на буддийское святилище, называемое ступой, назвали так же.
В 2016 году Вангчук построил первую подобную башню в Европе, в Швейцарских Альпах. В Индии он занялся прокладыванием трубопроводов для ещё нескольких десятков ледяных ступ.
Эффективный и при этом относительно недорогой проект инженера заинтересовал членов группы по исследованию трансформаций криосферы и изменения климата из Абердинского университета.
По мнению учёных, проект индийского инженера находится в зачаточном состоянии, и ему требуется помощь: от совершенствования технических аспектов, таких как способы предотвращения замерзания воды в трубопроводах, до улучшения понимания особенностей местного микроклимата.
Сотрудники университета Абердина вместе с исследователями из индийского Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели возвели в Гималаях ледяную ступу, чтобы на практике выяснить, как усовершенствовать проект. По их словам, они и дальше будут заниматься улучшением технологии, чтобы помогать индийским фермерам переживать засушливые месяцы.
@Владислав Посасунькин это был эффектный ник