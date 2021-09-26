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Новости
Яна Ломакина

Фото: Искусственная ледяная ступа в Гималаях Статьи редакции

Ледяные башни возводят в районах, где весной не хватает воды для орошения полей.

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1340 просмотров
Фото Абердинского университета 

Шотландский университет Абердина проспонсировал в индийском районе Ладахх строительство ледяной ступы — искусственного ледника, используемого для сохранения воды и орошения полей в засушливые месяцы. Об этом говорится на сайте университета.

Ледяные ступы придумал в 2013 году индийский инженер Сонам Вангчук. Собрав средства с помощью краудфандинга, он проложил сифонный трубопровод от горной реки к одной из деревень в Гималаях. Вырываясь под давлением, вода замёрзла и образовала 20-метровую ледяную башню. Весной лёд начал таять и орошал поля, когда для полива не хватало воды, стекающей с горных ледников. Башню, похожую на буддийское святилище, называемое ступой, назвали так же.

Фото Абердинского университета

В 2016 году Вангчук построил первую подобную башню в Европе, в Швейцарских Альпах. В Индии он занялся прокладыванием трубопроводов для ещё нескольких десятков ледяных ступ.

Эффективный и при этом относительно недорогой проект инженера заинтересовал членов группы по исследованию трансформаций криосферы и изменения климата из Абердинского университета.

Наше исследование показало, что горные ледники в Ладакхе отступают всё более быстрыми темпами, поэтому очевидно, что такие вмешательства, как возведение ледяных ступ, необходимы.

Маттео Спаньоло
профессор Абердинского университета

По мнению учёных, проект индийского инженера находится в зачаточном состоянии, и ему требуется помощь: от совершенствования технических аспектов, таких как способы предотвращения замерзания воды в трубопроводах, до улучшения понимания особенностей местного микроклимата.

Сотрудники университета Абердина вместе с исследователями из индийского Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели возвели в Гималаях ледяную ступу, чтобы на практике выяснить, как усовершенствовать проект. По их словам, они и дальше будут заниматься улучшением технологии, чтобы помогать индийским фермерам переживать засушливые месяцы.

#новости #индия #экология #фото

20 20 комментариев
12
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Излишний утюг

ступа курильщика))))

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4
Исходный мангал

@Фаллическая угроза

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1
Исходный мангал

@Владислав Посасунькин это был эффектный ник

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0
Далекий самолет

Почему ТЖ не даёт мне сменить ник? За что я заплатил целый one bucks?

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1
Исходный мангал

жди месяц как положено

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1
Далекий самолет

Победа бюрократии над здравым смыслом

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1
Исходный мангал

Причем переиграть систему как с картой лукойла тут не получится

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0
Далекий самолет
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1
Исходный мангал

СЛОЖНА

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0
Далекий самолет
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ru.wikipedia.org
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1
Исходный мангал

ну я что-то подозревал, с шахматами у меня не сложилось очень давно

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0
Исходный мангал

и за это ты платишь целый доллар ред.

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0
Alex Blake

Т.е они берут воду из реки, замораживают ее, чтобы она потом снова растаяла и стала рекой? А сразу из этой же реки нельзя использовать трубопровод к каналам для орошения земли?

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1
Максим Шпилёв

то же самое хотел спросить

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1
социальныирудимент

Во время засухи уровень воды в реке падает и его недостаточно для орошения.

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1
Miracle Movies

Где-то замораживают воду, так как ее не хватает, а где-то, как в Якутии, замораживают навоз))

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0
Яна Ломакина

кросивое 

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1
Личный фонарь

универ алаберды

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0
Банальный холод

Вот если бы хуец изо льда

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0
Саша Ринцлер

"В Серове в одном из домов вырос двухметровый ледяной сталагмит из фекалий"

Grand World Tour 2021

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0
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