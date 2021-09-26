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Новости
Яна Ломакина

Интеррекорд: Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее число голосов на выборах глав регионов Статьи редакции

Он получил 99,7% голосов при явке 94,42%.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил мировой рекорд — он набрал наибольшее число голосов на выборах глав регионов. Об этом говорится на странице агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Первым на это обратил внимание телеканал «Грозный».

Кадыров получил на выборах 99,7% голосов. При этом явка в республике составила 94,42% и стала самой высокой среди всех субъектов России.

Рассказывая президенту Владимиру Путину о результатах выборов в Чечне, Кадыров усмехнулся. В регионе за партию «Единая Россия» проголосовало 96% избирателей, за КПРФ — 0,75%.

Рамзан Кадыров рассказывает президенту об итогах выборов в Чечне

«Результаты избирательной кампании в Чечне могут показаться нереалистичными, но если посмотреть картинки до того, как вы возглавили регион, результат этого голосования будет понятен», — ответил на это президент.

#новости #выборы2021

2060 просмотров
48 48 комментариев
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48 комментариев
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Эстетический пришелец

0.3% процента дерьма дон

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21
Возрастной волк

Наверное один чувак когда 100% рисовали сказал «давайте хотя бы 99».
Ну и после жарких споров сошлись на 99.7

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9
Олег Мельник

Точнее, 5,86%, если учитывать не явившихся на выборы.

Ответить
0
Михаил Зеленин

Это недавно умершие дон, не успели из списков убрать дон ред.

Ответить
1
Хрустящий носочек

Я думал ТЖшников даже поменьше будет

Ответить
0
Либертарианство

это большой результат, дон, который мы вместе все подделали, дон, за все эти годы

Это точно источник, не монтаж?

Ответить
11
Anton NS

А что значит дон, дон? Из контекста кажется, что это слова-паразиты как "ну" и "типа".

Ответить
1
Значимый кубок

Какой-то чеченец вроде на ТЖ писал, что это междометие, дословно означающее "ты есть", по смыслу идентичное русскому "короче".

Ответить
1
Лига порвах

@Дон Бот 

Ответить
0
Дон Бот

А что значит дон, дон? ДОН Из контекста кажется, что это ДОН слова-паразиты как "ну" и "типа".

Ответить
0
Андрей Фурцев

Так и есть. Это "ну" на чеченском. Президент республики разговаривает со словами паразитами 🤦🏻

Ответить
0
Alex A

Абсолютли дон, монтаж когда вырезают дон, так не монтаж дон - можешь ещё видео с ним поискать дон, дон.

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0
Чуждый Орзэмэс

Результаты избирательной кампании в Чечне могут показаться нереалистичными, но если посмотреть картинки до того, как вы возглавили регион, результат этого голосования будет понятен

Про вооружённую диктатуру тоже можно так сказать  

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5
Эстетический пришелец

Путин после слов "Результаты избирательной кампании в Чечне могут показаться нереалистичными" ещё выдыхает смачно. Сам охуевает. ред.

Ответить
1
Дон Бот

Путин после слов "Результаты ДОН избирательной кампании в Чечне ДОН могут показаться нереалистичными" ещё ДОН выдает смачно. Сам охуевает.

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2
Эстетический пришелец

Сук, там "выдыхает", а не "выдаёт". 

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0
Стас Фарбер

@Дон Бот

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0
Ицтерские Данелянды

При Пиночете и Франко тоже картинки изменились.

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0
stikerman

Дон, дон, дон.

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3
Эстетический пришелец

Волнуется перед Путиным, как мило.

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7
stikerman

Скорее тут он от радости донькает, вон какой довольный, чуть ли не хрюкает

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3
Эстетический пришелец

Доволен и волнуется. Вот оно благоговение перед президентом.  ред.

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1
Андрей Фурцев

Просто косноязочный и необразованный

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0
IceNight

Эрон-дон-дон ред.

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0
Eugene

Докажи, что не Аллах 

Ответить
2
Evil Pechenka

Поправьте:

Рассказывая президенту Владимиру Путину о результатах выборов в Чечне, Кадыров усмехнулся...

...и сказал дон.

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1
Сумасшедший химик

Кихот

Ответить
2
Дон Бот

Кихот ДОН

Ответить
1
Сумасшедший химик

Не правильно )

Ответить
3
Личный фонарь

Надо так:

Ответить
0
Личный фонарь

Я ГОН

Ответить
0
Дон Бот

Я ГОН ДОН

Ответить
1
Личный фонарь

@Дон Бот 

Ответить
0
Сумасшедший химик

@Дон Бот 

Ответить
0
Сумасшедший химик

Предыдущий рекорд уже извинился!

Ответить
1
Rusty Nail

0.3% я так понимаю публично камнями закидают просто

Ответить
1
Alexey Samarkin
Ответить
1
Ближний чайник

А программированием в стихах и песнях на блокчейне в клауд-компьютинге он не хочет преуспеть?

Ответить
0
Ближний чайник

Нет.

Ответить
1
aliftin

Ура. 

Ответить
0
Anton Mark.

"а ЛДПР done" ред.

Ответить
0
Ицтерские Данелянды

Так голосовали при Советах до 1980-х годов. Еще не успев обойти всех жителей рапортовали о 99% проголосовавших.

Ответить
0
Саратовский корабль

Какие результаты в Ростове?

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

усмехнулся

Да он там хохотал в голосину, судя по видео.

Ответить
0
Призванный корабль

И это при том, что в Чечне много достойных людей.
Рад, что живу одно время с Рамзаном Ахматовичем. 

Ответить
0
Позвольте, выскажу мнение

Первый мировой рекорд я поставил в 44 года

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0
Дмитрий Семёнов

Кстати, Чечня - один из немногих регионов, к которому не приписали российских граждан, живущих за рубежом. Например, к моей родной Ивановской области прикрепили россиян, живущих в Канаде, Бельгии, Италии, Грузии и Туркмении. А к Чечне - никого.

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0
Хрустящий носочек

Уважаю Путина за это. Чечня прошла долгий путь с 90-х и ей предстоит еще долгий путь. Она пока не может в электоральные тонкости. Это понимает любой адекватный человек.

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–3
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