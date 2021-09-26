Интеррекорд: Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее число голосов на выборах глав регионов Статьи редакции
Он получил 99,7% голосов при явке 94,42%.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил мировой рекорд — он набрал наибольшее число голосов на выборах глав регионов. Об этом говорится на странице агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Первым на это обратил внимание телеканал «Грозный».
Кадыров получил на выборах 99,7% голосов. При этом явка в республике составила 94,42% и стала самой высокой среди всех субъектов России.
Рассказывая президенту Владимиру Путину о результатах выборов в Чечне, Кадыров усмехнулся. В регионе за партию «Единая Россия» проголосовало 96% избирателей, за КПРФ — 0,75%.
«Результаты избирательной кампании в Чечне могут показаться нереалистичными, но если посмотреть картинки до того, как вы возглавили регион, результат этого голосования будет понятен», — ответил на это президент.