В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.

2359 просмотров

В Швейцарии прошёл общенациональный референдум по внесению в конституцию страны поправки, разрешающей однополые браки. Инициативу поддержали 64,1% избирателей, сообщает Reuters.

За внесение поправок проголосовали в большинстве из 26 кантонов Швейцарии, в том числе в традиционно консервативных Швице, Аппенцелль-Иннерродене и Тичино, отмечает Financial Times.

Теперь однополые пары смогут официально заключать брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам разрешили заводить детей с помощью искусственного оплодотворения.

Поправки вступят в силу, скорее всего, 1 июля 2022 года, сообщила министр юстиции страны Карин Келлер-Саттер.

С 2007 года гей-пары в Швейцарии могли заключать «гражданское партнёрство». Этот статус даёт ряд прав, например, граждане могли наследовать имущество друг друга. Однако равных прав с традиционными семьями у таких пар не было.