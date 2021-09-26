В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков Статьи редакции
Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.
В Швейцарии прошёл общенациональный референдум по внесению в конституцию страны поправки, разрешающей однополые браки. Инициативу поддержали 64,1% избирателей, сообщает Reuters.
За внесение поправок проголосовали в большинстве из 26 кантонов Швейцарии, в том числе в традиционно консервативных Швице, Аппенцелль-Иннерродене и Тичино, отмечает Financial Times.
Теперь однополые пары смогут официально заключать брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам разрешили заводить детей с помощью искусственного оплодотворения.
Поправки вступят в силу, скорее всего, 1 июля 2022 года, сообщила министр юстиции страны Карин Келлер-Саттер.
С 2007 года гей-пары в Швейцарии могли заключать «гражданское партнёрство». Этот статус даёт ряд прав, например, граждане могли наследовать имущество друг друга. Однако равных прав с традиционными семьями у таких пар не было.
В 2020 году парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков. Однако противники решения настояли, чтобы вопрос вынесли на референдум.
@Иван Гессе сомневаешься в гомофобности российского общества?
Иш ты, опытный, прискакал на чужом заминусованном комменте плюсцов лёгких срубить. 😂
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На самом деле ржака — те кто не минусуют не понимают, что они себя позорят? Мой комментарий вообще не про однополые браки и у него совершенно нейтральный смысл, когда они его минусуют это как роспись:
«Я плохо читать и понимать смысла тоже плохо минуса тибе гад.»
А зачем писать "зря"
Иногда мне кажется, что люди вокруг придуриваются, но потом я понимаю, что нет. Это удручает, конечно.
Поясняю:
«Зря это они.» — я высказался об однополых браках и выразил суждение, что они не нужны. Ты знаешь моё мнение по вопросу.
«Никто не скажет, что зря это они?» — я ничего не говорил об однополых браках, только поинтересовался есть ли в аудитории несогласные с ними. В данном случае моего мнения ты не знаешь. ред.
@Владимир Климов , объясни свой поступок.
пиздец это насколько должно быть ограниченное мышление, чтобы не понимать что легализация одногополого брака это не публичное заявление что мы тут ебёмся в жопу и громко об этом заявляем, а чисто юридическая тема, что независимо от куда ты суёшь свой хер, у тебя не изменится правовое поле по отношению к наследству, например ред.
Сайтик о движухе в Швейцарии — его делает местное негосударственное общественное телевидение. На 10 языках, в т.ч. русском.
швейцарцы… видел я одного швейцарца, он этот, референдум голосовал
https://youtu.be/2QjNOJSE8Pg ред.
@Яна Ломакина поставь тег лгбткиапп+++, чтобы это не вылезало в ленте у тех, у кого повесточка в игноре ред.
@Владислав Цыплухин почему гомофобия на сайте считается «мнением» и дозволяется?
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