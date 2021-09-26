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Новости
Яна Ломакина

В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков Статьи редакции

Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.

180 180 комментариев
2359 просмотров

В Швейцарии прошёл общенациональный референдум по внесению в конституцию страны поправки, разрешающей однополые браки. Инициативу поддержали 64,1% избирателей, сообщает Reuters.

За внесение поправок проголосовали в большинстве из 26 кантонов Швейцарии, в том числе в традиционно консервативных Швице, Аппенцелль-Иннерродене и Тичино, отмечает Financial Times.

Теперь однополые пары смогут официально заключать брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам разрешили заводить детей с помощью искусственного оплодотворения.

Поправки вступят в силу, скорее всего, 1 июля 2022 года, сообщила министр юстиции страны Карин Келлер-Саттер.

С 2007 года гей-пары в Швейцарии могли заключать «гражданское партнёрство». Этот статус даёт ряд прав, например, граждане могли наследовать имущество друг друга. Однако равных прав с традиционными семьями у таких пар не было.

В 2020 году парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков. Однако противники решения настояли, чтобы вопрос вынесли на референдум.

#новости #швейцария #право

180 180 комментариев
1
48
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180 комментариев
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Феминизм здорового человека

прямая демократия это пиздато

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26
Научно-Технический Женя

В России бы на таком же голосовании проголосовали против и все были бы недовольны прямой демократией

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42
Anton NS

Я бы проголосовал за президента-транссексуала. Он как бы будет все ещё сильным, как говорится со стальными яицами, но в то же время будет прекрасно выглядеть, длинные волосы, силиконовые сиськи. Идеально же для суровой России.

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7
3 комментария
Roman Khegay

И, что самое удивительное, это были бы реальные голоса васянов, а не рисованные.

*васян — среднестатистический житель, который любит после шашлыков за собой не убирать, бахнуть пиваса при любом случае и переодически может жене втащить

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0
10 комментариев
Феминизм здорового человека

мне лично было бы похуй
большинство решило так — пусть так и будет

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1
8 комментариев
Emil

ну так если целым днями рассказывать по федеральным ТВ, что лгбт на западе трахают животных, конечно большинство будут против, лол 

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2
15 комментариев
Сталин спас Россию

Народец не тот

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1
Научно-Технический Женя

@Иван Гессе сомневаешься в гомофобности российского общества?

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1
2 комментария
Саратовский корабль

так и без нее проголосовали бы против 

получается прямая демократия России не нужна? 

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0
miting

поведение общества в отравленной среде ещё ничего не значит

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0
1 комментарий
Дмитрий Иванов

Каждое общество делает свой выбор. Если общество не хочет видеть у себя геев, недовольны будут не все, а меньшинство

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0
Stanley H. Tweedle

Нет, это хуйня, которая буквально зависит от дующего ветра. Этими же референдумами они до конца двадцатого века не могли женщинам избирательные права выдать. ред.

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3
Stanley H. Tweedle

Алсо у них там ГМО запрещено.

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4
4 комментария
Дмитрий Иванов

Субъекты права сами выбирают правила, по которым хотят жить, а не доверяют свою жизнь экспертам. Если ошибаются, ошибутся сами, а не предоставят возможность другим ошибиться за них.

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0
3 комментария
Лига порвах

Не всегда

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1
Рейтгейт

Лучше чем представительная уж точно

Ответить
1
20 комментариев
Конечный франт

Относительно

Ответить
1
Мировой единорожек88

они за запрет ГМО проголосовали как-то

Ответить
0
Феминизм здорового человека

Они могут проголосовать за это))

Ответить
0
1 комментарий
Илья Григорьев

Ага, такие поправки в Конституцию вам нужны??)

Ответить
–21
Конечный франт

Да

Ответить
56
New

Зачем?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ты разве не украинец?

Ответить
0
Недовольный хот-дог

Ага 

Ответить
13
Мировой единорожек88

геи и лесби меня не беспокоят ред.

Ответить
2
Недовольный хот-дог

Надо подождать пока комментарии настоятся 

Ответить
13
Катюшка Фролова

Молодцы!

Ответить
10
Исходный мангал

💪

Ответить
8
Научно-Технический Женя

переезжаешь?

Ответить
5
Исходный мангал

я максимум смогу в соседнюю с домом канаву перебраться ты шо

Ответить
5
2 комментария
AZP

В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

в Чечне

Ответить
6
Bad Mother Fucker

в чечне один куриный муж давно всех имеет

Ответить
3
Evil Pechenka

Одни трусы в комментариях. Никто не скажет, что зря это они? 

Хотя о чём я, может когда то и были тут смельчаки, да все вышли...

Ответить
–26
Bad Mother Fucker

дешевый способ набрать дизлайков

Ответить
11
Evil Pechenka

Иш ты, опытный, прискакал на чужом заминусованном комменте плюсцов лёгких срубить. 😂

***

На самом деле ржака — те кто не минусуют не понимают, что они себя позорят? Мой комментарий вообще не про однополые браки и у него совершенно нейтральный смысл, когда они его минусуют это как роспись:

«Я плохо читать и понимать смысла тоже плохо минуса тибе гад.»

Ответить
–6
5 комментариев
Денис Савицкий

А зачем писать "зря", если адекватные люди понимают и одобряют такие поправки? ред.

Ответить
1
Evil Pechenka

А зачем писать "зря"

Иногда мне кажется, что люди вокруг придуриваются, но потом я понимаю, что нет. Это удручает, конечно.

Поясняю:

«Зря это они.» — я высказался об однополых браках и выразил суждение, что они не нужны. Ты знаешь моё мнение по вопросу.

«Никто не скажет, что зря это они?» — я ничего не говорил об однополых браках, только поинтересовался есть ли в аудитории несогласные с ними. В данном случае моего мнения ты не знаешь. ред.

Ответить
–2
4 комментария
n n

Трави гомофоба 
Наш лево либеральный фашизм без гомосексуалов не обойдется 
А таким как ты тут не место 

Ответить
0
Evil Pechenka

В игнор. 🤷‍♀

С чего ты решил, что я гомофоб то?  ред.

Ответить
0
1 комментарий
ouxen

теперь то заживут

Ответить
–6
Фёдор Скуратов

Так они давно живут лучше чем ты и 99% населения России.

Ответить
4
3 комментария
Саша

Тьфу , содомиты.

Ответить
–25
Саша

Гы , минусують ))) Подгорает у толерастов )))

Ответить
–18
30 комментариев
Люц Шнайдер

Когда-нибудь у гомосексуалистов будет своё государство с передовым и толерантным законодательством. Радужный флаг станет символом процветания, а паспорт государства станет самым желанным. Гомосексуальные войска будут нести лишь добро и справедливость.

Ответить
–13
Люц Шнайдер

@Владимир Климов , объясни свой поступок.

Ответить
2
7 комментариев
Позвольте, выскажу мнение

пиздец это насколько должно быть ограниченное мышление, чтобы не понимать что легализация одногополого брака это не публичное заявление что мы тут ебёмся в жопу и громко об этом заявляем, а чисто юридическая тема, что независимо от куда ты суёшь свой хер, у тебя не изменится правовое поле по отношению к наследству, например ред.

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0
1 комментарий
Sergey Michko

Сайтик о движухе в Швейцарии — его делает местное негосударственное общественное телевидение. На 10 языках, в т.ч. русском.

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1
MadRat96

Извиняюсь что не по теме, а по США есть подобное? Не форум, а именно рассылкой ред.

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1
1 комментарий
Александр Горелик

швейцарцы… видел я одного швейцарца, он этот, референдум голосовал
https://youtu.be/2QjNOJSE8Pg ред.

Ответить
1
Начальный крюк

а могли бы оставаться нормальными 

Ответить
–6
Люц Шнайдер

Не все поняли твой сарказм. Гомофоб проклятый.

Ответить
1
красивый комбинатор

@Яна Ломакина поставь тег лгбткиапп+++, чтобы это не вылезало в ленте у тех, у кого повесточка в игноре ред.

Ответить
–9
Начальный крюк

напиши это у себя на стене

Ответить
0
Страховой Петя

@Владислав Цыплухин почему гомофобия на сайте считается «мнением» и дозволяется?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Чтобы ты плакал

Ответить
0
Дмитрий Иванов

+почему патриархатофобия считается мнением, кстати?

Ответить
0
Robo Krabe

Ну с геями понятно, но с бабами что лесби...
Раньше если она пыталась исскуственно себя оплодотворить у неё чё расписку брали о том что она любит мальчиков и не станет (является) лесбухой? 

Ответить
0
Банальный холод

тжшники, вы знаете, куда вам ехать

Ответить
0
Baileys

Почему это важно? Я уверен в Швейцарии проходит куча референдумов, которые в разы больше влияют на жизнь граждан, но почему-то только если что-то связанно с ЛГБТ, то это достойный инфоповод для редакции

Ответить
–2

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