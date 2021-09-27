Кто станет новым канцлером, зависит от коалиции в парламенте.

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По предварительным данным Федеральной избирательной комиссии, после подсчёта 100% бюллетеней на выборах в Бундестаг победила Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов. Блок Ангелы Меркель — на втором месте с 24,1%. Явка составила 76,6%. Об этом сообщает телеканал ARD.

Всего в парламент впервые за 16 лет войдут шесть партий: к СДПГ и христианскому блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) добавятся «Зелёные» (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%) и «Альтернатива для Германии» (10,3%) и «Левые» (4,9%). Последние не преодолели барьер в 5%, но получили три прямых мандата в избирательных округах.

По данным ЦИК Германии, места в Бундестаге распределились следующим образом:

СДПГ — 206;

ХДС/ХСС — 196;

«Зелёные» — 118;

Свободная демократическая партия — 92;

«Альтернатива для Германии» — 83;

«Левые» — 39;

Союз южношлезвигских избирателей — 1.

Партийный блок Ангелы Меркель по сравнению с 2017 годом потерял 8,9 процентных пункта. Deutsche Welle подчёркивает, что это «худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока». Социал-демократы смогли получить на 5,2 процентных пункта больше, чем в прошлые выборы.

Ни одна из партий не набрала больше 50% процентов. Из-за этого им придётся сформировать коалиции, от которых зависит состав нового правительства и назначение нового канцлера Германии. Пост могут занять трое представителей партий — Армин Лашет (ХДС/ХСС), Олаф Шольц (СДПГ) или Анналена Бербок («Зелёные»).