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Новости
Sasha Shambilova

На выборах в Германии победили социал-демократы с 25,7%. Партия Ангелы Меркель вторая Статьи редакции

Кто станет новым канцлером, зависит от коалиции в парламенте.

96 96 комментариев
4135 просмотров
Фото Getty Images

По предварительным данным Федеральной избирательной комиссии, после подсчёта 100% бюллетеней на выборах в Бундестаг победила Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов. Блок Ангелы Меркель — на втором месте с 24,1%. Явка составила 76,6%. Об этом сообщает телеканал ARD.

Всего в парламент впервые за 16 лет войдут шесть партий: к СДПГ и христианскому блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) добавятся «Зелёные» (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%) и «Альтернатива для Германии» (10,3%) и «Левые» (4,9%). Последние не преодолели барьер в 5%, но получили три прямых мандата в избирательных округах.

По данным ЦИК Германии, места в Бундестаге распределились следующим образом:

  • СДПГ — 206;
  • ХДС/ХСС — 196;
  • «Зелёные» — 118;
  • Свободная демократическая партия — 92;
  • «Альтернатива для Германии» — 83;
  • «Левые» — 39;
  • Союз южношлезвигских избирателей — 1.

Партийный блок Ангелы Меркель по сравнению с 2017 годом потерял 8,9 процентных пункта. Deutsche Welle подчёркивает, что это «худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока». Социал-демократы смогли получить на 5,2 процентных пункта больше, чем в прошлые выборы.

Ни одна из партий не набрала больше 50% процентов. Из-за этого им придётся сформировать коалиции, от которых зависит состав нового правительства и назначение нового канцлера Германии. Пост могут занять трое представителей партий — Армин Лашет (ХДС/ХСС), Олаф Шольц (СДПГ) или Анналена Бербок («Зелёные»).

Это первые выборы за 16 лет, которые прошли без участия Ангелы Меркель. В 2018 году она сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом (ХДС) и заявила, что уйдёт из политики по окончании четвёртого срока на посту канцлера. В июне она в последний раз выступила в Бундестаге, а в августе — побывала в России. Меркель примечательна не только «долголетием»: в 2005 году она стала самым молодым канцлером и первой женщиной на этой должности.

Профиль: Ангела Меркель — дочь пастора из ГДР…
Большой разбор 16 лет «эры Меркель»: от «девочки Коля» до четырёх сроков во главе правительства.
tjournal.ru

#новости #германия #выборы

96 96 комментариев
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96 комментариев
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Smaug The Terrible

заявила, что уйдёт из политики по окончании четвёртого срока на посту канцлера.

Женщина сказала - женщина сделала
Мужик сказал - мужик передумал

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56
Мрачный колос

если мы понимаем о ком речь, то судя по его действиям, он и мужиком никогда не был.

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12
Smaug The Terrible

Я думаю, по этим параметрам жители России и Беларуси (да и Украины тоже) смогут больше одного имени назвать

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1
Neten

Вовочка пиздаболочка

Ответить
0
new_comment

Мужика неправильно поняли, ситуация изменилась, сейчас не подходящие условия, слова вырваны из контекста.

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5
Дефицитный Сервелат

Простые люди просили.

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2
Vertigo

Для нас это всё не важно, на западе все мейнстримные политики слабаки, которые прогибаются под тоталитарные помойки типа китая и россии. Надеюсь скоро в либеральных демократиях появятся настоящие поборники ценностей свободы, для которых борьба с автократиями важнее дешевого газа. 

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8
Необыкновенный франт

прогибаются под тоталитарные помойки

Чувак, серьезно?
Вот ты прям думаешь, срущие в дырку вместо толчка в 30 градусный мороз россияне им там интересны и у них замирает сердечко о воспоминаниях, как часть населения 1\6 суши попу подтирает лопухами?

Поверь - нет. Первоочередная задача таких политиков как Меркель, сделать все, что бы было заебись у НЕМЦЕВ. Что бы у них был дешевый газ, что бы развивалась экономика и тп и тд.
Что бы немцы были сыты, счастливы и довольны жизнью. И с радостью на глазах и улыбкой на устах рождались, платили налоги и умирали, оставляя пенсионные накопления своим потомкам (которые все равно потом вольются в немецкую экономику).

А то что в Зимбабве один тиран режет другого? Ну, мы обеспокоены.
Главное что бы обеспокоенность никак не помешала сытой жизни бургера.

И да, это не лицемерие или плохо. Это как раз то, чем и должны заниматься политики - делать жизнь СВОИХ избирателей лучше.

И я бы хотел, что бы когда нибудь лет через 100 все эти ишаки из думы не восстанавливали Сирию/Афганистан и Уругвай, а наконец занялись своими избирателями. Как нормальные европейские политики. ред.

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35
Igor Savchenko

Ну вообще да, но не надо забывать ещё о том, что эти самые политики могут участвовать в коррупционных схемах этих тоталитарных помоек, ну или за хорошее вознаграждение лоббировать интересы всяких дерипасок уже на территории своей страны.

Ответить
4
Vertigo

Зачем мне Зимбабве???? В мире есть две конкретные большие угрозы – российская федерация и китайская народная республика. С этими режимами нужно бороться, пока хуже не стало всем

Ответить
–6
Дмитрий Махов

Кому они конкретно угрожают?)) ред.

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5
Vertigo

пассажирам боингов и бомжам из Англии

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1
Дмитрий Махов

Да камон, убийствами в других странах занимается любая разведка в любой стране. А самолёт, ну может и сбили случайно, обычная трагедия на уровне нескольких крупных автоаварий, которые каждый день происходят. На угрозы человечеству никак не тянет)

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7
Igor Savchenko

Ну действительно, подумаешь, самолёт. Подумаешь хим оружием ручки дверей мажут. Подумаешь войну в центре Европы подогрели. Подумаешь кибератаки на энергетическую  инфраструктуру. Подумаешь  финансовая поддержка радикалов и сепаратистов по миру. ред.

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1
Ratstarius

Просто европейские разведки не так палятся

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2
Ценный рак

Лол, всё тод самое, разве ток без новичков делают и европейцы и амеры

Ответить
0
Vertigo

вмешательством во внутренние дела

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–1
Виктор Огай

"занимается любая разведка в любой стране"

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4
Vertigo

Сколько бывших агентов цру убили США в России?

Ответить
0
Виктор Огай

Это тоже вмешательство во внутренние дела?

Ответить
0
Vertigo

думаю да

Ответить
0
Дмитрий Махов

США, Британия, Франция, Германия, Израиль, Саудовская Аравия, Турция, Индия - все вмешиваются во внутренние дела других стран вообще нисколько не меньше нашего. Просто так мир и устроен, чего из-за этого бухтеть то)

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3
Vertigo

это другое мне лень продолжать извини

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0
Ценный рак

А как же северная Корея, или Афганистан какой нибудь

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0
Дефицитный Сервелат

часть населения 1\6 суши

Кстати, если речь о России, то не 1/6, а 1/9. Можешь сам посчитать. ред.

Ответить
0
Ratstarius

Причём тут Уругвай? 

Ответить
0
Необыкновенный франт

Оскорбил чувства коренного уругвайца? Прастити, не отменяйте меня, спасибочки. ред.

Ответить
0
Ratstarius

Надеюсь к пенсии туда перебраться

Ответить
0
Ratstarius

Даже если здесь будет ПРБ 🐊

Ответить
0
Фирменный Макс

 для которых борьба с автократиями важнее дешевого газа.

Как борьба с автократиями поможет улучшить жизнь твоих избирателей?

Ответить
2
Vertigo

от свободной и процветающей России польза будет всему миру

Ответить
1
Tick

Это хорошие слова, в которые хочется верить, но в реальности, мировому капитализму не нужен ещё один сильный конкурент. Им вполне хорошо, когда экономически слабая Россия продает свои ресурсы, из которых они делают свои товары, которые затем продаются обратно в Россию. 
А если в России начнут производить автомобили не хуже, чем в Германии, или смартфоны не хуже чем в Калифорнии (или где там айфончики разрабатываются), то грустный капиталист пойдет лоббировать экономическую войну, как Трамп недавно против Китая "воевал". 

Короче, Путин вполне устраивает западных лидеров. Он вполне вменяем, держит ядерный чемоданчик в сейфе, не собирается взрывать небоскрёбы, или устраивать джихад, или мировую революцию. Деньги и дети российской элиты на Западе. 

Так что, спасение утопающих — дело самих утопающих.

Ответить
6
Фирменный Макс

Осталось только всему миру объединиться и убить всех плохих русских и оставить только хороших.

Ответить
4
Vertigo

для начала пойдет не иметь дел со спонсорами убийц и международных террористов

Ответить
1
Виктор Огай

Это ты наверное сейчас про США и Британию как спонсоров Бен Ладена?

Ответить
0
Vertigo

сша спонсировали Бен ладена, когда тот взрывал посольства сша, или когда тот вел мелкие безуспешные операции против советских войск?????

Ответить
0
Vertigo

может сша чеченских сепаратистов спонсировали и я чего то не знаю? 

Ответить
0
Андрей Охапкин

А несогласных - вешать?

Ответить
–5
Bad Mother Fucker

да, но сначала на подвал

Ответить
1
Vertigo

Кого?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Не согласных с поборниками ценностей свободы

Ответить
0
Vertigo

Зачем их вешать?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Чтобы не казаться "слабаками", как ты их назвал

Ответить
0
Vertigo

для тебя сила измеряется в желании убивать???

Ответить
0
Андрей Охапкин

Нет

Ответить
0
AZP
Ответить
0
new_comment

А не на Западе что из себя представляют "сильные лидеры" без тотального контроля над СМИ и пропагандой и без репрессивных машин?

Ответить
0

Комментарий удален

AZP

Чем плох дешёвый газ?

Ответить
0
Vertigo

средство давления

Ответить
0
Андрей Охапкин

Дешёвый газ для своих граждан важнее, чем борьба с "тоталитарными помойками". Всё правильно?

Ответить
0
Кот в сапогах

Чотаржу. Это ж какой хлебушек в голове должен быть...

Ответить
0
Vertigo

Представься

Ответить
0
Михаил Ромайкин

Какие то неинтересные результаты выборов, у нас лудше. У них было электронное голосование?

Ответить
9
Люц Шнайдер

Если бы там интернет был нормальный. А так был по почте.  ред.

Ответить
2
Vertigo

Нихуя ты умный!)))

Ответить
0
Люц Шнайдер

Я умный, а ты нет. Штольц (в начале я ошибся именем и приписал слова не тому) сказал, что мечтает создать в Германии "гигабитное общество".

P. S.  ред.

Ответить
2
Jack The-Blackferal

Было по почте 

Ответить
0
Саша Ринцлер
Ответить
6
Андрей Охапкин

Я на месте германских политиков постеснялся бы использовать красно-бело-черную расцветку для своих плакатов ред.

Ответить
1
Artem 88

Стоит ли РФ сменить флаг, потому что его использовал Власов?

Ответить
4
Славой Жижек

Вообще он по большей части юзал Андреевский флаг, но вопрос хороший

Ответить
0
Bad Mother Fucker

ЭТО ДРУГОЕ!

Ответить
0
Андрей Охапкин

Понял к чему ты, наверное нет.
Не то чтобы мой комментарий выше - это какое-то серьезное замечание, просто забавное наблюдение

Ответить
0
Страстной фитиль

Зато это помогло выбиться в лидеры.

Ответить
2
Широкий американец
Ответить
2
Сергей Сергеич

Что, хотите как в Германии??

Ответить
2
Michael Petrov

честно говоря не особо, когда у вас в топе партии "социал", "христианские" и "зеленые" == леваки-популисты и сектанты всех мастей, вам реально пора задуматься...

Ответить
8
Верховный Макс

А лучше, чтобы были "Истинные Арийцы", "Либертарианская партия Германии" и "Правый Штазе"?

Ответить
11
Rond

Ставить либертарианцев в один ряд с нациками, педофилами и копрофагами это признак настоящего интеллектуала

Ответить
5
Верховный Макс

Я за равноправие. Могу добавить кого угодно в этот ряд.
А ещё я регулярно ставлю либертарианцев в один ряд с коммунистами, например - за утопичность идей.

Ответить
6
Славой Жижек

а с другой стороны, поскреби добрую половину либертарианцев - найдёшь зигана... ред.

Ответить
5
Vertigo

это просто в россии либертарианцы сплошь нацики и фашисты, так получилось 

Ответить
1
Vertigo

Лучше чтобы путинские шлюхи из адг

Ответить
0
Vertigo

Тогда заживем

Ответить
0
Макс Вебер

То ли дело единая россия, КПРФ, ЛДПР, новые люди!

Ответить
3
Сергей Сергеич

Да

Ответить
2
Андрей Охапкин

Да

Ответить
0
Страстной фитиль

Олаф Шольц, кстати, политик жёсткий, я думаю у Лучезарного и его дружков начнутся трудности во взаимоотношениях с ФРГ.

Ответить
0
Мрачный колос

Шольц высказывается за продолжение диалога ЕС и России и в свое время считался выдвижением Герхарда Шредера, чья любовь к Москве и «Газпрому» общеизвестна.

Ответить
3
Страстной фитиль

Тут имеется ввиду жёсткий диалог. Чисто технически любой фаворит гонки не вернёт времена как были отношения в 90-х начале 00-х.

Ответить
1
Vertigo

Он обещает построить 400 тысяч квартир?

Ответить
0
Страстной фитиль

Да, но это касается внутренней политики

Ответить
1
Лысина Арика

Ну что это за выборы? Подсчитали всё за выходные и даже 70% ни у кого нет/

Ответить
2
Андрей Охапкин

Вот вот, получается даже у победителя поддержки среди народа не очень много. Куда такое годится?

Ответить
–2
Vertigo

это называется коалиционное правительство

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Ого. Альтернатива в топ 5 попала.

Ответить
–1
Vertigo

Очередной успех путинской дипломатии

Ответить
2
Страстной фитиль

Они и до этого были, только в этот раз даже результаты хуже.

Ответить
1
Андрей Охапкин

Кто минусит и почему?

Ответить
0
Имя Фамилия

Распределение процентов здорового человека.

Ответить
2
Мрачный колос

 Партия Ангелы Меркель вторая 

Жаль, у них Веника нет, он бы добросил

Ответить
2
Жесткий блик

Как говорится, выборы здорового человека vs выборы курильщика - почувствуйте разницу...

Ответить
1
Evgeny M

Схс

Ответить
0
AZP

Вот Ангела , конечно, тупая. Могла сделать один звонок председателю ЦИКа - и её партии бы нарисовали 146%. ред.

Ответить
1
Лига безопасного интернета
Ответить
1
Tony Urban

А сколько у КПРФ?

Ответить
0

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