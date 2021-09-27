На выборах в Германии победили социал-демократы с 25,7%. Партия Ангелы Меркель вторая Статьи редакции
Кто станет новым канцлером, зависит от коалиции в парламенте.
По предварительным данным Федеральной избирательной комиссии, после подсчёта 100% бюллетеней на выборах в Бундестаг победила Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов. Блок Ангелы Меркель — на втором месте с 24,1%. Явка составила 76,6%. Об этом сообщает телеканал ARD.
Всего в парламент впервые за 16 лет войдут шесть партий: к СДПГ и христианскому блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) добавятся «Зелёные» (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%) и «Альтернатива для Германии» (10,3%) и «Левые» (4,9%). Последние не преодолели барьер в 5%, но получили три прямых мандата в избирательных округах.
По данным ЦИК Германии, места в Бундестаге распределились следующим образом:
- СДПГ — 206;
- ХДС/ХСС — 196;
- «Зелёные» — 118;
- Свободная демократическая партия — 92;
- «Альтернатива для Германии» — 83;
- «Левые» — 39;
- Союз южношлезвигских избирателей — 1.
Партийный блок Ангелы Меркель по сравнению с 2017 годом потерял 8,9 процентных пункта. Deutsche Welle подчёркивает, что это «худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока». Социал-демократы смогли получить на 5,2 процентных пункта больше, чем в прошлые выборы.
Ни одна из партий не набрала больше 50% процентов. Из-за этого им придётся сформировать коалиции, от которых зависит состав нового правительства и назначение нового канцлера Германии. Пост могут занять трое представителей партий — Армин Лашет (ХДС/ХСС), Олаф Шольц (СДПГ) или Анналена Бербок («Зелёные»).
Это первые выборы за 16 лет, которые прошли без участия Ангелы Меркель. В 2018 году она сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом (ХДС) и заявила, что уйдёт из политики по окончании четвёртого срока на посту канцлера. В июне она в последний раз выступила в Бундестаге, а в августе — побывала в России. Меркель примечательна не только «долголетием»: в 2005 году она стала самым молодым канцлером и первой женщиной на этой должности.
прогибаются под тоталитарные помойки
Чувак, серьезно?
Вот ты прям думаешь, срущие в дырку вместо толчка в 30 градусный мороз россияне им там интересны и у них замирает сердечко о воспоминаниях, как часть населения 1\6 суши попу подтирает лопухами?
Поверь - нет. Первоочередная задача таких политиков как Меркель, сделать все, что бы было заебись у НЕМЦЕВ. Что бы у них был дешевый газ, что бы развивалась экономика и тп и тд.
Что бы немцы были сыты, счастливы и довольны жизнью. И с радостью на глазах и улыбкой на устах рождались, платили налоги и умирали, оставляя пенсионные накопления своим потомкам (которые все равно потом вольются в немецкую экономику).
А то что в Зимбабве один тиран режет другого? Ну, мы обеспокоены.
Главное что бы обеспокоенность никак не помешала сытой жизни бургера.
И да, это не лицемерие или плохо. Это как раз то, чем и должны заниматься политики - делать жизнь СВОИХ избирателей лучше.
И я бы хотел, что бы когда нибудь лет через 100 все эти ишаки из думы не восстанавливали Сирию/Афганистан и Уругвай, а наконец занялись своими избирателями. Как нормальные европейские политики. ред.
Это хорошие слова, в которые хочется верить, но в реальности, мировому капитализму не нужен ещё один сильный конкурент. Им вполне хорошо, когда экономически слабая Россия продает свои ресурсы, из которых они делают свои товары, которые затем продаются обратно в Россию.
А если в России начнут производить автомобили не хуже, чем в Германии, или смартфоны не хуже чем в Калифорнии (или где там айфончики разрабатываются), то грустный капиталист пойдет лоббировать экономическую войну, как Трамп недавно против Китая "воевал".
Короче, Путин вполне устраивает западных лидеров. Он вполне вменяем, держит ядерный чемоданчик в сейфе, не собирается взрывать небоскрёбы, или устраивать джихад, или мировую революцию. Деньги и дети российской элиты на Западе.
Так что, спасение утопающих — дело самих утопающих.
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