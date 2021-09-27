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Новости
Новости vc.ru

«Газпром-медиа» начала тестировать аналог TikTok — социальную сеть Yappy с вертикальными видео до 60 секунд Статьи редакции

Компания запланировала запуск Yappy на конец 2021 года.

Yappy App Store
  • ООО «Ритм Медиа», входящее в «Газпром-медиа», зарегистрировало товарный знак Yappy, обратил внимание «Ъ» на данные в «СПАРК-Интерфакс». Приложение Yappy доступно в AppStore, но пока работает в стадии закрытого тестирования.
  • Yappy планируют запустить в конце 2021 года. В бета-тестировании участвуют около 300 блогеров ежемесячно, рассказали изданию в «Газпром-медиа». Yappy разработали на основе приложения «Ямолодец», которое «Газпром-медиа» купила в декабре 2020 года.
  • Целевая аудитория приложения — пользователи 14–34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех», говорят в компании.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что для конкуренции с TikTok приложению нужны будут миллиарды рублей на привлечение авторов и пользователей.
  • TikTok в июле 2020 года стала четвёртой по популярности соцсетью в России, в приложение хоть раз заходили 32% россиян старше 12 лет, по данным Mediascope.

#новости #tiktok

1598 просмотров
30 30 комментариев
1
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30 комментариев
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Широкий американец

На что они надеятся? Этих клонов тик-тока уже хоть жопой ешь

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3
Сталин спас Россию

На российский фаервол)

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37
Gedevan

Видимо в расчёте на то что жоп становится все больше. Поэтому клонов тиктока может на всех не хватить. 

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2
Дипломатический щит

Внутри суверенного и православного рунета думаю не много, а они знают побольше нас

Ответить
0
Обширный химик

О, ещё один мертворожденный проект! ТамТам подвинься!

Ответить
8
Короткий Женя

О, ещё один мертворожденный проект! @Zoibana подвинься!

Ответить
1
Sergiy Sev

"ну мааааам"

Ответить
0
wmhy

Yappy

дорас ред.

Ответить
4
марат котляров

Тут это нормально

Ответить
–1
Владимир Оленин

Яппи — молодые состоятельные люди, ведущие построенный на увлечении профессиональной карьерой и материальном успехе, активный светский образ жизни. Яппи имеют высокооплачиваемую работу, в одежде предпочитают деловой стиль. Основной критерий принадлежности к «яппи» — успешность в бизнесе.
===
Оригинальное название, учитывая ЧТО обычно в тиктоке постят )))

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2
Парламентский космос

Ну правильно, аккаунты будут создавать лишь для детей депутатов, а все остальные будут наблюдать за их походами по бутикам Парижа и гордиться!

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0
Vladislav Pauls
Ответить
1
Илья Ильин

Yappytin

Ответить
1
Gedevan

А главное зачем?

Ответить
0
Жесткий блик

Импортозамещение

Ответить
1
Многие хичхакер

Мощный ответ китайцам!!!!

Ответить
0
Daniil Pelikh

Только если на пикапе

Ответить
0
Mario Puzo

Оформление в стиле молодежных журналов 90-х. Ну типа Cool, ровесник и т.д.

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0
Сталин спас Россию

Дизайн в стиле жизнерадостного имбецила

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0
Зоибана Вафля

Создай альтернативу, чтобы забанить оригинал)) @ китай

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0
stikerman

Это как подкинуть говно, оно упадет все поржут и пойдут по своим делам жить дальше.

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0
Коровка говорит мууу

Вау, и как они додумались??

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0
Dobrosvet

Грядущий чебурнет потихоньку обрастает контентом, аналогов не будет

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0
ред.

Не пиарьте плез это говно.

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0
Илья Ильин

Не тиктокер, а yappidor

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0
Алексей Иванов

Если для взлета какого-нибудь говна его достаточно было бы просто высрать, то унитазы крепили бы на потолок, а не на пол

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0
Head Hunter

Мессенджер "Аллё" от Ростелекома, настало твоё время!

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0
Mario Puzo

Кто бы что ни говорил, но пара чемоданов кэша Эльфу торговцу и вся ТикТок братия резко переезжает на новую платформу вместе с многочисленными фанатами.

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0
Джон Кроули

Если Yappy,  на клавиатуре набрать в русской раскладке то получается- Хуйня.

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0
elmo free

Жду мем с котом который смотрит на часы.

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0
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