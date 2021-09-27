«Нужно учитывать многие аспекты»: глава YouTube впервые рассказала о блокировке видео со списками «Умного голосования» Статьи редакции
Глава сервиса заявила о готовности решать проблемы с властями, но отметила, что запросы не всегда стоит выполнять.
Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV сообщила, что компания готова «сделать всё возможное» для решения проблем с правительством России. При этом на вопрос о блокировке видео команды Навального с рекомендациями «Умного голосования» она ответила, что при работе с властями «нужно учитывать многие аспекты, будь то местные законы или то, что происходит на местах».
Воджицки отметила, что свобода слова для неё очень важна. Поэтому при получении запроса от властей следует рассматривать все связанные с этим обстоятельства. «Не всегда такие запросы нужно выполнять, но иногда мы будем это делать», — заявила гендиректор YouTube.
18 сентября YouTube заблокировал видео команды Навального с рекомендациями «Умного голосования». Роскомнадзор требовал удалить три видео — два про выборы и одно про Валентину Терешкову.
Как будто для кого-то будет откровением, что бизнес подстраивается под интересы денег и интересы аудитории, которая эти деньги приносит.
Если бизнесу приходит требование удалить мало кому (относительно всей аудитории ютуба и жителей мира) интересное видео, а в противном случае есть риск опиздюлиться - бизнес спокойно удалит это видео.
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