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Новости
Sasha Shambilova

«Нужно учитывать многие аспекты»: глава YouTube впервые рассказала о блокировке видео со списками «Умного голосования» Статьи редакции

Глава сервиса заявила о готовности решать проблемы с властями, но отметила, что запросы не всегда стоит выполнять.

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV сообщила, что компания готова «сделать всё возможное» для решения проблем с правительством России. При этом на вопрос о блокировке видео команды Навального с рекомендациями «Умного голосования» она ответила, что при работе с властями «нужно учитывать многие аспекты, будь то местные законы или то, что происходит на местах».

Думаю, что мы действительно хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объёме. И если возникнет проблема с правительством, мы всегда сделаем всё возможное, чтобы решить её.

Сьюзан Воджицки
гендиректор YouTube

Воджицки отметила, что свобода слова для неё очень важна. Поэтому при получении запроса от властей следует рассматривать все связанные с этим обстоятельства. «Не всегда такие запросы нужно выполнять, но иногда мы будем это делать», — заявила гендиректор YouTube.

18 сентября YouTube заблокировал видео команды Навального с рекомендациями «Умного голосования». Роскомнадзор требовал удалить три видео — два про выборы и одно про Валентину Терешкову.

#новости #умноеголосование #навальный #выборы #youtube

1872 просмотров
38 38 комментариев
10
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38 комментариев
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Алексей Иванов

Не всегда такие запросы нужно выполнять, но иногда мы будем это делать

свобода слова для неё очень важна

Не всегда важна, но иногда важна

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25
Александр Борродач

Хуй в жопе это не всегда хорошо, но иногда мы будем раздвигать булки пошире.

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1
Сергей Лукин

Как будто для кого-то будет откровением, что бизнес подстраивается под интересы денег и интересы аудитории, которая эти деньги приносит.
Если бизнесу приходит требование удалить мало кому (относительно всей аудитории ютуба и жителей мира) интересное видео, а в противном случае есть риск опиздюлиться - бизнес спокойно удалит это видео.

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0
rustyrazor

Сложная ситуация. У Ютуба толком и выбора нет, кроме как следовать запросам правительства. Ибо если он откажется, то государство только выиграет, т.к. у него появится вполне законная причина забанить ютуб.

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4
Vertigo

как будто для этого нужны причины

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3
Сердечный франт

Не вижу ничего сложного. И не вижу причин, по которым бы Ютуб мог поступить иначе

Ответить
1
Андрей Охапкин

По факту. Ещё бы не было рассказов про то, как они ценят свободу слова и всё такое. Их дело предоставить товар, вот и всё. Мне кажется это была бы честная позиция, жаль корпорации бояться признаться

Ответить
0
Андрей Охапкин

Проблему с правительством России нужно решать как можно быстрее

Ответить
5
Dmitry Smirnoff

Осталось найти тех, кто будет решать.

Ответить
0
Крафтовый компот

Есть идея - мирные митинги

Ответить
1
Dmitry Smirnoff

Ну нас же всё равно бить будут!

Ответить
0
Максим Козаченко

Зато мирно!

Ответить
4
Сталин спас Россию

Заграница нам поможет!

Ответить
1
Vertigo

@Україна 🇺🇦 к ответу

Ответить
0
Сердечный франт

Надежда только на Украину, остальным на Путина похуй

Ответить
0
Сталин спас Россию

Надежда только на Украину

В Украину!

Ответить
2
Сердечный франт

Расстроен что первым написал именно ты

Ответить
0
Vertigo

А как же Дмитрий Орлов?

Ответить
1
Сердечный франт

Русские не заслуживают этого героя

Ответить
0
Люц Шнайдер

Боевое крыло тэжэ справится с этой задачей.

Ответить
0
Dmitry Smirnoff

* запрещенная в России террористическая организация.

Ответить
0
Виталий Чухнов

«Не всегда такие запросы нужно выполнять, но иногда мы будем это делать»

 Когда сильно попросят 

Ответить
3
Vertigo

тем не менее, ютуб не вернул телеканал царьград и не удалил все каналы навального, как от него потребовали. Вожсиськи напиздела получается

Ответить
1
Andy

Канал уже пропадал и потом появился снова, в критический момент эти хуесосы удалят как миленькие.

Ответить
1
Максим Козаченко

В чем напиздела?

Ответить
0
Vertigo

не решила проблему существования экстремистских каналов на ютубк

Ответить
0
Максим Козаченко

Не вижу такого в тексте. По-моему, ты сейчас пиздишь.

Ответить
2
Vertigo

Получается так

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1
Semyon Bochkaryov

Конечно, когда вам угрожают уголовкой российскому офису - выхода нет. Могли бы даже не оправдываться, все и так всё видели на заседании Совфеда.

Но и не надо вопить про свободу слова. Её все равно на Ютубе нет, причем в первую очередь для американцев.

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0
Игорь Павлов

Конечно, когда вам угрожают уголовкой российскому офису - выхода нет.

От куда эта информация, что российский офис бы посадили?

Ответить
0
Adir Hartmann

Свобода либо для всех или ни для кого

Ответить
0
rustyrazor

Ох уж эта максималистская хуета. 
Го дадим неонацикам право свои идеи распространять в интернете и в СМИ))

Ответить
2
Adir Hartmann

Ох уж эта лево-либеральная хуита

Ответить
1
Парламентский космос

Левак порвался

Ответить
1
Distortion
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Парадокс толерантности, или парадокс определения границы толерантности, — логический парадокс в…
ru.wikipedia.org
Ответить
1
ouxen

Войджицки человек с низкой социальной ответственностью

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0
Vertigo

прям как твоя м***)))((

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0
Exorcist

цензура а не свобода слова

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0
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