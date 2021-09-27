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Новости
Артём Мазанов

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд Статьи редакции

Губернаторы станут «главами субъектов РФ».

23 23 комментария
778 просмотров

В Госдуму внесли законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться на два срока подряд. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.

В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий.

Андрей Клишас
сенатор

Второй внесённый документ вводит равные 5-летние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний. В Госдуму также внесли ещё один законопроект, обязывающий всех губернаторов именоваться «глава субъекта Российской Федерации».

Помимо этого, в Думу внесли проект о расширении оснований для
увольнения губернаторов. Они смогут получать выговоры и предупреждения со стороны президента.

Госдума запретила губернаторам избираться более двух сроков подряд в июне 2015 года.

#новости #право

Статья дополняется
23 23 комментария
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Alex Fielding

феодальный строй, все верно, а как еще, хотите, чтобы негры и геи разгуливали по улицам?

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7
Татарская идентичность

Путинский режим глубоко про-ЛГБТ.
В вертикаль власти встроено много ЛГБТ лоббистов.
Да и общая политика так скажем.  ред.

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0
Мрачный колос

у нас тут толерантное отношение к лгбт, хватит чушь вбрасывать 

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1
Татарская идентичность

Я что-то не так сказал?
В Единой России есть мощное ЛГБТ лобби.
Это свойственно вообще многим тоталитарным режимам.
В Третьем Рейхе этим лоббистом был Рудольф Гесс.
Ну в СССР, кхм...

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–1
Мрачный колос

не нужно лобби пидарасов приравнивать к лгбт ред.

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3
Татарская идентичность

Слушай, поаккуратнее с оскорблениями, хорошо?
У нас тут толерантное сообщество. 

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–1
Андрей Охапкин

А что не так с неграми?

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0
Антон Лисин

Надо сразу пожизненно при доказательстве что он друг Путина 

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6
Мрачный колос

С правом передачи наследникам

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4
Павел Каташев

Опять?

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1
Vertigo

губернаторы отныне становятся полновластными хозяевами своих территорий

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1
Генеральный блик

Эх, где же Люк Скайуокер, когда он так нужен..

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0
Таинственный кофе

Еее новые законопроекты

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0
лала лало

Надо запретить выборы и выбирать из москвы, хоть кипиша и лицемерия поменьше будет

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0
Славой Жижек

вечно молодой, вечно губер...

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0
лала лало

Монархия меняет названия, но не суть

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0
Алексей Иванов

Это чтобы реже приходилось подбирать новых административных кандидатов?

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0
Константин Рубис

Головка субъекта

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0
Уральский микрофон

Го им конституцию перепишем еще, с меня подпись

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0
Передний чувак

А где-то ещё избирают губернаторов?

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0
AZP

Реальность не имеет отношения к этим писулькам.
Рамзан Мохнатович будет сидеть на троне, сколько захочет.
Некоторые губернаторы (см. Никита Белых) тоже будут сидеть, только в колонии.
Кого-то (см. охранники Пыни) назначат и через год выпиздят.

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0
Мрачный колос

давно кадыров губернатор?

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0
Татарская идентичность

Бренд одежды Mango запустил по соцсетям в России рекламу о необходимости сменяемости власти. 

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–1
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