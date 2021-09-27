В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд Статьи редакции
Губернаторы станут «главами субъектов РФ».
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В Госдуму внесли законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться на два срока подряд. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.
Второй внесённый документ вводит равные 5-летние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний. В Госдуму также внесли ещё один законопроект, обязывающий всех губернаторов именоваться «глава субъекта Российской Федерации».
Помимо этого, в Думу внесли проект о расширении оснований для
увольнения губернаторов. Они смогут получать выговоры и предупреждения со стороны президента.
Госдума запретила губернаторам избираться более двух сроков подряд в июне 2015 года.
Статья дополняется
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