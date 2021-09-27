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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор счёл новость «Тайги.инфо» о дефиците продуктов на Таймыре «недостоверной». Изданию пришлось её удалить Статьи редакции

На недостаток обратил внимание депутат Михаил Иваницкий — он опубликовал видео с пустыми полками.

27 27 комментариев
1692 просмотров

«Тайга.инфо» удалила публикацию «„Уже месяц ни колбасы, ни молочки, ни фруктов“: депутат показал пустые полки магазина в таймырском посёлке Хатанга» по требованию Роскомнадзора. В нём регулятор объяснил, что новость содержала «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Обновлено (11:24) Такое же требование получило издание Znak.com.

Издание отмечает, что в тексте сообщалось о пустых полках в одном из магазине в посёлке Хатанга. Внимание на это обратил депутат Таймырского райсовета от ЛДПР Михаил Иваницкий, который опубликовал видео. Его публикация доступна до сих пор.

Генпрокуратура провела проверку и не обнаружила дефицита.

Возможно, она ходила по другим магазинам, но говорить, что я снял пустые полки только своего продуктового — как минимум обман, как максимум — наглость.

Демонстрирую съемку других магазинов, чтобы было понимание, что ситуация действительно не простая. Много или мало продуктов — понятие, конечно, субъективное, но я верю своим глазам. И вам показываю.

Михаил Иваницкий
депутат

Роскомнадзор угрожал заблокировать «Тайгу.инфо» в течение трёх дней. Редакция собирается обжаловать требование Генпрокуратуры и регулятора.

25 сентября такое же требование получило издание NGS24. Дефицит продуктов ему подтвердила исполняющая обязанности главы Хатанги Анна Бетту.

#новости #медиа #блокировки

27 27 комментариев
15
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27 комментариев
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Eugen T

А как правильно будет дефицит на новоязе? Положительная нехватка избыточных калорий?

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25
Дмитрий Григорьев

Хлопок изобилия.

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20
Eugen T

Вредный холестерин совершил жёсткую посадку на Таймыре

Ответить
0
Алексей Иванов

Отрицательный товарный профицит ред.

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9
Eugen T

Положительная динамика отрицательного роста ассортимента продовольственной корзины

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5
Павел Макров

Инвертированный товарный профицит

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3
new_comment

Ограниченная избыточность сверх необходимого.

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2
Mario Puzo

Словари уже готовы?

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0
Eugen T

Недавно попадалась подборка

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0
Nenahoff |

Кто там хотел СССР 2.0? Уже )

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19
ouxen

долбоебов все больше, и он никакой не 2.0, а 1.1, так непрерывный процесс

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8
Андрей Рядькин

Главный коммунист вместо площади был на ковре у властелина, значит план уже готов и выполняется.

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3
FOX

министерство цензуры

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10
Мучительный паркур

*правды

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5
ouxen

на таймыре все спокойно

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5
Широкий американец

[Комментарий удалён, так как возможно содержал недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений]

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4
Мучительный паркур

Ну ты бы хоть "ред." для вида добавил.

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0
Arthur Zugrov

Такое ощущение, что кто-то сильно вдохновился произведением 1984 и такой "Блин, круто, надо воплотить всё это в жизнь до мельчайших подробностей". Бесконечной войны пока только не хватает, но то ли ещё будет.

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1
Дмитрий Григорьев

Мне кажется, что всё наоборот. Оруэлл настолько точно уловил суть тоталитарных систем, что сложно не пойти по его лекалам.

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6
ouxen

так система та же действует, которую он уловил

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1
Andrew Sychev

Да там никто не читал 1984. Ты чего 

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0
new_comment

Да вот всё никак не могут реализовать одну из ключевых идей: скромность и отказ от излишеств самой правящей группировки.

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0
Седой будильник

Сверхдержавенько

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2
Владимир Филатов
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2
Konstantin Prohorov

О, а вот и голодомор подъезжает.

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1
Полуслепой Пью

Товарищи из Роскомнадзора  слезли со своих кожаных кресел в Москве и сьездили проверить  магазины на Таймыре? Или как они узнал правду?

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0
Павел Морозов

На честное слово депутата положились ред.

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0
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