Роскомнадзор счёл новость «Тайги.инфо» о дефиците продуктов на Таймыре «недостоверной». Изданию пришлось её удалить Статьи редакции
На недостаток обратил внимание депутат Михаил Иваницкий — он опубликовал видео с пустыми полками.
«Тайга.инфо» удалила публикацию «„Уже месяц ни колбасы, ни молочки, ни фруктов“: депутат показал пустые полки магазина в таймырском посёлке Хатанга» по требованию Роскомнадзора. В нём регулятор объяснил, что новость содержала «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Об этом сообщает «Тайга.инфо».
Издание отмечает, что в тексте сообщалось о пустых полках в одном из магазине в посёлке Хатанга. Внимание на это обратил депутат Таймырского райсовета от ЛДПР Михаил Иваницкий, который опубликовал видео. Его публикация доступна до сих пор.
Генпрокуратура провела проверку и не обнаружила дефицита.
Роскомнадзор угрожал заблокировать «Тайгу.инфо» в течение трёх дней. Редакция собирается обжаловать требование Генпрокуратуры и регулятора.
25 сентября такое же требование получило издание NGS24. Дефицит продуктов ему подтвердила исполняющая обязанности главы Хатанги Анна Бетту.