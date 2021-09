{"items":[{"comment_id":6357730,"subsite_id":245416,"user_id":254013,"type":"comment_add","id":6357730,"hash":"29ee83ae89129bb4683d9920dcf2c844","date":1632731457,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov?comment=6357730","text":"\u0413\u043e\u0432\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431\u043d\u0430\u044f

\u0412\u043e\u0442 \u044f \u043f\u0440\u043e \u0447\u0442\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":254013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/254013-robo-krabe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/554c3c7e-b816-35bf-a0b2-1e7e2e351635\/","name":"Robo Krabe","isVerified":false},"content":{"id":445264,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov","title":"\u0412 \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443\u043c\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0430\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357731,"subsite_id":245416,"user_id":255380,"type":"comment_add","id":6357731,"hash":"44ad8c8df437e6a5dcdf9eec9a8c2131","date":1632731461,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445481-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-razreshayushchiy-gubernatoram-izbiratsya-bolee-dvuh-srokov-podryad?comment=6357731","text":"\u041d\u0435 \u0441\u043e \u043c\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043c, \u0430 \u0445\u0430\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":255380,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/255380-nikolay","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4bb674d2-4156-7456-c8ee-566db50017dd\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439","isVerified":false},"content":{"id":445481,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445481-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-razreshayushchiy-gubernatoram-izbiratsya-bolee-dvuh-srokov-podryad","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442, \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0433\u0443\u0431\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u0438\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0441\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357732,"subsite_id":214343,"user_id":324888,"type":"comment_add","id":6357732,"hash":"ef26bd6ce164793d8398d221d314ab1f","date":1632731462,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/445477-ikea-v-britanii-rasskazala-o-snyatii-s-proizvodstva-plyushevyh-akul-v-drugih-stranah-ih-prodolzhat-prodavat?comment=6357732","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/01119470-0dc7-52c4-915b-a614336ee929\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324888-med","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9191670c-c545-80aa-3b11-4e82fa1a45f0\/","name":"\u043c\u0415\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":445477,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/445477-ikea-v-britanii-rasskazala-o-snyatii-s-proizvodstva-plyushevyh-akul-v-drugih-stranah-ih-prodolzhat-prodavat","title":"IKEA \u0432 \u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043e \u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043b\u044e\u0448\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0443\u043b. \u0412 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357735,"subsite_id":214343,"user_id":258071,"type":"comment_add","id":6357735,"hash":"fba16c635013788abbe494cb7cf4416c","date":1632731514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/445477-ikea-v-britanii-rasskazala-o-snyatii-s-proizvodstva-plyushevyh-akul-v-drugih-stranah-ih-prodolzhat-prodavat?comment=6357735","text":">\u0423\u0436\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0434\u043b\u044f \u041b\u0413\u0411\u0422-\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430

\u0427\u0438\u0432\u043e \u0431\u043b\u044f\u0442\u044c)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":258071,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/258071-dasha-kazhetsya-my-poteryali-sled","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/af9fdf7b-6801-5cd3-b4dd-b9b47b711449\/","name":"\u0414\u0430\u0448\u0430, \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043c\u044b \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434","isVerified":false},"content":{"id":445477,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/445477-ikea-v-britanii-rasskazala-o-snyatii-s-proizvodstva-plyushevyh-akul-v-drugih-stranah-ih-prodolzhat-prodavat","title":"IKEA \u0432 \u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043e \u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043b\u044e\u0448\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0443\u043b. \u0412 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357736,"subsite_id":245416,"user_id":313792,"type":"comment_add","id":6357736,"hash":"7db5aa5c1434b5605232fe2463a6a50d","date":1632731527,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund?comment=6357736","text":"\u041d\u0430\u0434\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u041a\u043b\u0430\u0431\u0445\u0430\u0443\u0441\u0435, \u0432\u043d\u0443\u0447\u043e\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":313792,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/313792-umnyy-chelovek","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f1dffa9-e837-1ebf-d9df-669fe18e10bd\/","name":"\u0443\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a","isVerified":false},"content":{"id":445459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u2014 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c Yappy \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0434\u043e 60 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357737,"subsite_id":245416,"user_id":255380,"type":"comment_add","id":6357737,"hash":"f19cd6f0ca7394cb4f625620cd95f3b4","date":1632731543,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445455-na-vyborah-v-germanii-pobedili-social-demokraty-s-25-7-partiya-angely-merkel-vtoraya?comment=6357737","text":"\u041d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u0435, \u0430 \u0430\u0436\u043d\u043e \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043d\u0430\u0432\u0442\u044b!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":255380,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/255380-nikolay","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4bb674d2-4156-7456-c8ee-566db50017dd\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439","isVerified":false},"content":{"id":445455,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445455-na-vyborah-v-germanii-pobedili-social-demokraty-s-25-7-partiya-angely-merkel-vtoraya","title":"\u041d\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430\u0445 \u0432 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b-\u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u044b \u0441 25,7%. \u041f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044f \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u044b \u041c\u0435\u0440\u043a\u0435\u043b\u044c \u0432\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357738,"subsite_id":245416,"user_id":254013,"type":"comment_add","id":6357738,"hash":"46a14853720e5b8cc40631b67dcf1d7a","date":1632731554,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov?comment=6357738","text":"\u041a\u0442\u043e \u0438\u043c \u0431\u043b\u044f\u0434\u044c \u0434\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0430\u043b \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u043f\u043b\u043e\u0434\u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c?

\u0422\u044b \u0432 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0432\u044a\u0435\u0437\u0436\u0430\u0435\u0448\u044c, \u0443\u043c\u043d\u0438\u043a?\u00a0

\u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0447\u0443\u0448\u044c \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":254013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/254013-robo-krabe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/554c3c7e-b816-35bf-a0b2-1e7e2e351635\/","name":"Robo Krabe","isVerified":false},"content":{"id":445264,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov","title":"\u0412 \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443\u043c\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0430\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357739,"subsite_id":245416,"user_id":17301,"type":"comment_add","id":6357739,"hash":"3ff5fe49d9d37906178287cb1808f2dc","date":1632731554,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov?comment=6357739","text":"\u043d\u0443 \u0447\u0435\u0433\u043e-\u0442\u043e \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0446\u044b \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0435\u0439 \u0435\u0432\u0440\u0435\u0435\u0432 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u043d\u0435 \u0436\u0433\u043b\u0438. \u0410 \u0436\u0433\u043b\u0438, \u0441\u0441\u044b\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0442\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":17301,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/17301-gregory","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/126480af-ff4f-d5ec-03b9-e728e0f092fe\/","name":"Gregory","isVerified":false},"content":{"id":445264,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov","title":"\u0412 \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443\u043c\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0430\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357741,"subsite_id":245416,"user_id":5514,"type":"comment_add","id":6357741,"hash":"e0e568a4a700c2bc9375c249b80a03fd","date":1632731565,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund?comment=6357741","text":"\u0420\u0443\u0442\u0443\u0431 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442, \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442.

> \u0437\u0430\u0433\u043e\u043d \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435\u0440\u043e\u0432

\u041d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0435 \u0442\u0430\u043c \u0441\u0442\u0430\u0434\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432, \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u043d\u0430\u0439\u0434\u0443\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e. \u041c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u043d\u0435 \u0432 \u0441\u0447\u0435\u0442.

>\u00a0\u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0442\u0443\u0431 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e

\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u0435\u0441\u0442\u044c. \u0421\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":5514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/5514-shoggot2","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/83d8ead1-b30a-540f-a318-3d5f87df6c16\/","name":"\u0428\u043e\u0433\u0433\u043e\u04422","isVerified":false},"content":{"id":445459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u2014 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c Yappy \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0434\u043e 60 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357742,"subsite_id":245416,"user_id":358485,"type":"comment_add","id":6357742,"hash":"91e454cdffa9ad8c5f875728673d6b4c","date":1632731566,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445505-roskomnadzor-schel-novost-taygi-info-o-deficite-produktov-na-taymyre-nedostovernoy-izdaniyu-prishlos-ee-udalit?comment=6357742","text":"\u0422\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0449\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440\u0430\u00a0 \u0441\u043b\u0435\u0437\u043b\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0436\u0430\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0440\u0435\u0441\u0435\u043b \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0438 \u0441\u044c\u0435\u0437\u0434\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c\u00a0 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0422\u0430\u0439\u043c\u044b\u0440\u0435? \u0418\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0443\u0437\u043d\u0430\u043b \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0443?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":358485,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/358485-poluslepoy-pyu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8e99047b-8d25-53a0-bf0b-a7c8bdd899bd\/","name":"\u041f\u043e\u043b\u0443\u0441\u043b\u0435\u043f\u043e\u0439 \u041f\u044c\u044e","isVerified":false},"content":{"id":445505,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445505-roskomnadzor-schel-novost-taygi-info-o-deficite-produktov-na-taymyre-nedostovernoy-izdaniyu-prishlos-ee-udalit","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u00ab\u0422\u0430\u0439\u0433\u0438.\u0438\u043d\u0444\u043e\u00bb \u043e \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0422\u0430\u0439\u043c\u044b\u0440\u0435 \u00ab\u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u0418\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044e \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0435\u0451 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357743,"subsite_id":245416,"user_id":416168,"type":"comment_add","id":6357743,"hash":"6008d01fafe664f2e6bb6fe366a1af29","date":1632731608,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445505-roskomnadzor-schel-novost-taygi-info-o-deficite-produktov-na-taymyre-nedostovernoy-izdaniyu-prishlos-ee-udalit?comment=6357743","text":"\u041d\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":416168,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/416168-pavel-morozov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5837d679-77b0-0da7-1d77-bc646c329495\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u041c\u043e\u0440\u043e\u0437\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":445505,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445505-roskomnadzor-schel-novost-taygi-info-o-deficite-produktov-na-taymyre-nedostovernoy-izdaniyu-prishlos-ee-udalit","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u00ab\u0422\u0430\u0439\u0433\u0438.\u0438\u043d\u0444\u043e\u00bb \u043e \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0422\u0430\u0439\u043c\u044b\u0440\u0435 \u00ab\u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u0418\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044e \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0435\u0451 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357744,"subsite_id":232504,"user_id":302599,"type":"comment_add","id":6357744,"hash":"946d4944226f86fd12eb6fd724867aed","date":1632731647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/444721?comment=6357744","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7cdd77d9-35b7-584c-ac77-60532f910206\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":302599,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/302599-evgeniy-chernuskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3964cf67-7a03-c749-f29c-0aedb5a801c3\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0427\u0435\u0440\u043d\u0443\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":444721,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/444721","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357745,"subsite_id":245416,"user_id":255380,"type":"comment_add","id":6357745,"hash":"abc8708096495e48c76522811f095d63","date":1632731716,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445455-na-vyborah-v-germanii-pobedili-social-demokraty-s-25-7-partiya-angely-merkel-vtoraya?comment=6357745","text":"\u041e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0433\u043e-\u043a\u0443\u043b\u044c\u0442? \u0411\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f?

\u0418 \u043d\u0435\u0442, \u044f \u043d\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432. \u041d\u043e \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043e\u043f\u0438\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u0437\u0430 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0431\u044b \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":255380,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/255380-nikolay","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4bb674d2-4156-7456-c8ee-566db50017dd\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439","isVerified":false},"content":{"id":445455,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445455-na-vyborah-v-germanii-pobedili-social-demokraty-s-25-7-partiya-angely-merkel-vtoraya","title":"\u041d\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430\u0445 \u0432 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b-\u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u044b \u0441 25,7%. \u041f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044f \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u044b \u041c\u0435\u0440\u043a\u0435\u043b\u044c \u0432\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357746,"subsite_id":214349,"user_id":87226,"type":"comment_add","id":6357746,"hash":"b66debc65fcc4a17b39fa91869efbade","date":1632731717,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/445432-pervoe-foto-iz-seriala-hbo-po-igre-the-last-of-us-pilotnyy-epizod-snyal-kantemir-balagov?comment=6357746","text":"\u041a\u0438\u043d\u0446\u043e \u0437\u0430 2300 \u0432 \u0433\u043e\u0434","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":87226,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/87226-dmitriy-rodin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bf0b7724-3d03-51bb-abbc-4dd9bd2b0a5d\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0420\u043e\u0434\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":445432,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/445432-pervoe-foto-iz-seriala-hbo-po-igre-the-last-of-us-pilotnyy-epizod-snyal-kantemir-balagov","title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e \u0438\u0437 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430 HBO \u043f\u043e \u0438\u0433\u0440\u0435 The Last of Us \u2014 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434 \u0441\u043d\u044f\u043b \u041a\u0430\u043d\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0411\u0430\u043b\u0430\u0433\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357748,"subsite_id":245416,"user_id":290936,"type":"comment_add","id":6357748,"hash":"6a557192dcdf42aea1618e1ff5ecf9dc","date":1632731743,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund?comment=6357748","text":"\u0410\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u0432\u044b \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e? \u0422\u0435\u043d\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442. \u041a\u0430\u043a \u043d\u0435\u0442 \u0435\u0435 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0438 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0435, \u043d\u0438 \u0432 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430. \u0411\u0435\u0437\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c - \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/290936-kiborg-pomnozhennyy-na-vechnost","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1f40d50-7a3b-503e-b947-a800f1f319cf\/","name":"\u041a\u0438\u0431\u043e\u0440\u0433 \u043f\u043e\u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","isVerified":false},"content":{"id":445459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u2014 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c Yappy \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0434\u043e 60 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357750,"subsite_id":245416,"user_id":290936,"type":"comment_add","id":6357750,"hash":"08613d8337a5d434cde90215af34613b","date":1632731765,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund?comment=6357750","text":"[@271058|\u041a\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e]\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/290936-kiborg-pomnozhennyy-na-vechnost","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1f40d50-7a3b-503e-b947-a800f1f319cf\/","name":"\u041a\u0438\u0431\u043e\u0440\u0433 \u043f\u043e\u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","isVerified":false},"content":{"id":445459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u2014 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c Yappy \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0434\u043e 60 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357751,"subsite_id":245416,"user_id":7051,"type":"comment_add","id":6357751,"hash":"84367a2b90dd0f63b8de5350f03d68c3","date":1632731767,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445505-roskomnadzor-schel-novost-taygi-info-o-deficite-produktov-na-taymyre-nedostovernoy-izdaniyu-prishlos-ee-udalit?comment=6357751","text":"\u0414\u0430 \u0432\u043e\u0442 \u0432\u0441\u0451 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u0443 \u0438\u0437 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0438\u0434\u0435\u0439: \u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043e\u0442 \u0438\u0437\u043b\u0438\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u0432\u044f\u0449\u0435\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":7051,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/7051-new-comment","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/73\/7d\/5619d5989a.png","name":"new_comment","isVerified":false},"content":{"id":445505,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445505-roskomnadzor-schel-novost-taygi-info-o-deficite-produktov-na-taymyre-nedostovernoy-izdaniyu-prishlos-ee-udalit","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u00ab\u0422\u0430\u0439\u0433\u0438.\u0438\u043d\u0444\u043e\u00bb \u043e \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0422\u0430\u0439\u043c\u044b\u0440\u0435 \u00ab\u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439\u00bb. \u0418\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044e \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0435\u0451 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357752,"subsite_id":245416,"user_id":271058,"type":"comment_add","id":6357752,"hash":"06ff3dcfa6eaaea636aba9592068402a","date":1632731773,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund?comment=6357752","text":"\u042f \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043c\u0435\u043d \u00ab\u0443\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u00bb","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":271058,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/271058-kto-eto","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/add407f3-46a4-402c-e8f0-3008b0735755\/","name":"\u041a\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e","isVerified":false},"content":{"id":445459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u2014 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c Yappy \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0434\u043e 60 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357753,"subsite_id":245416,"user_id":290936,"type":"comment_add","id":6357753,"hash":"2ebef4daf3921ab16fc91e3a0f0ed6d3","date":1632731781,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund?comment=6357753","text":"\u0442\u044b \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0439 \u0434\u0435\u0434","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/290936-kiborg-pomnozhennyy-na-vechnost","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1f40d50-7a3b-503e-b947-a800f1f319cf\/","name":"\u041a\u0438\u0431\u043e\u0440\u0433 \u043f\u043e\u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","isVerified":false},"content":{"id":445459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445459-gazprom-media-nachala-testirovat-analog-tiktok-socialnuyu-set-yappy-s-vertikalnymi-video-do-60-sekund","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u2014 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c Yappy \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0434\u043e 60 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6357755,"subsite_id":245416,"user_id":17301,"type":"comment_add","id":6357755,"hash":"6d44c778c39c3d3198c29157bc068e91","date":1632731789,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov?comment=6357755","text":"\u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435\u043c \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412 1991 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":17301,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/17301-gregory","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/126480af-ff4f-d5ec-03b9-e728e0f092fe\/","name":"Gregory","isVerified":false},"content":{"id":445264,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/445264-v-shveycarii-na-referendume-progolosovali-za-legalizaciyu-odnopolyh-brakov","title":"\u0412 \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443\u043c\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0430\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}