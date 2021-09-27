Возможно, она ходила по другим магазинам, но говорить, что я снял пустые полки только своего продуктового — как минимум обман, как максимум — наглость.

Демонстрирую съемку других магазинов, чтобы было понимание, что ситуация действительно не простая. Много или мало продуктов — понятие, конечно, субъективное, но я верю своим глазам. И вам показываю.

