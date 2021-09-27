В Китае сократят количество абортов по немедицинским показаниям «ради здоровья женщин» Статьи редакции
Власти предупредили, что аборты вредны для женского организма и вызывают бесплодие.
Сокращение количества абортов по немедицинским показаниям — один из пунктов новых руководящих принципов, закреплённых кабинетом министров Китая. По словам властей, они направлены на улучшение доступа женщин к услугам по охране здоровья во время беременности и созданы «ради здоровья женщин». Об этом сообщает Reuters.
В 2018 году в Китае приняли меры по предотвращению абортов по признаку пола. Прервать беременность после 14 недели с этого момента можно только при наличии разрешения от трёх врачей, подтверждающих необходимость аборта с медицинской точки зрения. Тогда власти сказали, что прерывание беременности может привести к бесплодию.
Решения ограничить аборты может быть связано с падением рождаемости в стране. В мае китайским семьям разрешили иметь троих детей, из-за того, что отмена запрета на второго ребёнка не исправила демографическую ситуацию. Это привело лишь к краткосрочному росту рождаемости.
В 2021 году в стране родилось всего 12 миллионов детей — это наименьший показатель с 1961 года. С 2003 года в стране резко увеличилось количество разводов, что также привело к демографическому кризису. В ответ власти продвигают традиционные ценности и принимают законы, чтобы уменьшить число разводов и увеличить рождаемость.
Ты в курсе что не существует ни единого 100% варианта контрацепции? Ни презервативы, ни вазэктомия, ни перевязка маточных труб, ни таблетки не дают полную гарантию. Это всегда какие то пару процентов или доля процента риска.
Вроде немного, но один процент от ~полумиллиарда женщин Китая - это 5 миллионов возможных непланированных беременностей даже при предохранении. Поэтому аборты должны быть всегда доступны любой женщине вне зависимости от соц.статуса.
Да, в курсе.
Но, если считать Китай тоталитарным режимом, которому сейчас мало рабов, и они начинают бороться с абортами, почему в США во многих штатах запрещают аборты после 6-й недели?
https://meduza.io/feature/2021/09/03/v-tehase-pochti-polnostyu-zapretili-aborty-isklyucheniy-net-dazhe-dlya-podrostkov-zhertv-iznasilovaniy-i-intsesta
Потому что в Техасе так угодно божиньке, а в Китае главный бог - партия. У них разные причины чтобы быть долбоебами. Но в итоге все равно страдают именно женщины. Потому что на самом деле аборт в разы безопаснее родов и по смертности, и по последствиям.
в 2015 году примерно 303 000 женщин умерли во время и после беременности и родов. Большинство смертей можно было предотвратить. На аборты из этой статистики приходится 8% смертей.
Потому что твое мнение противоречит статистике. Аборты - куда более безопасная процедура по мнению ВОЗ, чем роды. От родов/беременности/последствий погибают в разы больше женщин.
по данным минздрава РФ 85% женщин умерли от беременности, родов или осложнений после родов, 11% от абортов, а 4% от внематочной беременности.
https://cuprum.media/ipohondrik/childbirth-or-abortion