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Новости
Sasha Shambilova

В Китае сократят количество абортов по немедицинским показаниям «ради здоровья женщин» Статьи редакции

Власти предупредили, что аборты вредны для женского организма и вызывают бесплодие.

Сокращение количества абортов по немедицинским показаниям — один из пунктов новых руководящих принципов, закреплённых кабинетом министров Китая. По словам властей, они направлены на улучшение доступа женщин к услугам по охране здоровья во время беременности и созданы «ради здоровья женщин». Об этом сообщает Reuters.

В 2018 году в Китае приняли меры по предотвращению абортов по признаку пола. Прервать беременность после 14 недели с этого момента можно только при наличии разрешения от трёх врачей, подтверждающих необходимость аборта с медицинской точки зрения. Тогда власти сказали, что прерывание беременности может привести к бесплодию.

Решения ограничить аборты может быть связано с падением рождаемости в стране. В мае китайским семьям разрешили иметь троих детей, из-за того, что отмена запрета на второго ребёнка не исправила демографическую ситуацию. Это привело лишь к краткосрочному росту рождаемости.

В 2021 году в стране родилось всего 12 миллионов детей — это наименьший показатель с 1961 года. С 2003 года в стране резко увеличилось количество разводов, что также привело к демографическому кризису. В ответ власти продвигают традиционные ценности и принимают законы, чтобы уменьшить число разводов и увеличить рождаемость.

#китай #новости #политика

1626 просмотров
79 79 комментариев
1
11
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79 комментариев
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Алексей Иванов

Государство уже и в вагину лезет

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15
Yaroslaff Chekunov

оно и не вылезало

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25
Dmitry Sursin

До исчезновения Джека Ма в 2020-м - было ещё терпимее... Сейчас какой то "сюр коммунизма" происходит... Ссылок в трудовые лагеря блогеров только не хватает, которые показывали вчера как у них дома всё эргономично устроено.

Ответить
2
Yaroslaff Chekunov

Для меня вообще загадка эта коллаборация коммунизма и капитализма.

Ответить
2
Dmitry Sursin

Ну так поэтому эта коллаборация и будет работать, пока всякие Эплы(с производителями одежды) держат производство на этом рынке, а киношники цензурят фильмы.
И видимо КомПартия Китая видит начало "задницы"... А что такие режимы делают, когда видят начало "задницы"?

Ответить
1
Yaroslaff Chekunov

Ты про репрессии?

Ответить
0
Dmitry Sursin

Нет блин, про тупое замалчивание начала "задницы", пока пол головы не зайдёт туда, как это делают в Европе и Америке.

Ответить
1
Nick Rosenberg

Китайцы как всегда, ломают баланс естественной системы чтобы героически исправлять созданный пиздец в будущем, ломая баланс снова.

Ответить
17
Ivan Boldyrev

А всё началось с воробьёв. 

Ответить
14
solawind

что за воробьи?

Ответить
0
Robert Johansson

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_воробьёв

Ответить
4
Alex A

И мух

Ответить
0
супрематизм 2.0

Таков путь.

Ответить
1
Yaroslaff Chekunov

Мне кажется если Китай захочет захватить мир, они  просто снимут ограничение на рождаемость — все, больше ничего не надо.

Ответить
–3
Schizoid Man

1. Давно сняли
2. Надо. У них демографический кризис.

Ответить
13
Yaroslaff Chekunov

Фигасе. TJ образовательный.

Ответить
–2
Опасный микрофон

Достаточно было хотя бы эту статью прочесть.

Ответить
11
Yaroslaff Chekunov

Твоя правда

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

Но не точно, как и всё в этом мире. По факту они продолжают ограничивать рождаемость: "В мае китайским семьям разрешили иметь троих детей".

Ответить
–1
Жуткий Денис

много ли ты знаешь семей которые имеют хотя бы больше 2 детей? ред.

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

Да, почти у половины знакомых три и больше детей. ред.

Ответить
–1
Yaroslaff Chekunov

Ну то есть это нифига не редкость.

Ответить
0
rustyrazor

Учитывая, что в России женщина имеет в среднем 1.5 ребенка, это таки редкость.

Ответить
4
Yaroslaff Chekunov

Чушь какая, не видел никогда женщину с полуторным ребенком. 

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

Мы говорим про семьи, женщины разновозрастные и т.д.

Ответить
–1
rustyrazor

Это не меняет того, что в РФ низкая рождаемость и семьи с 3+ детьми это редкость. 

Ответить
2
Жуткий Денис

это прям фига фига редкость.

Ответить
1
Жуткий Денис

у тебя очень интересные знакомые, в таком случае.

Ответить
1
Владимир Швецов

3. Еще три-четыре года, и Индия обгонит Китай по населению ред.

Ответить
0
Заур Омаров

Скорее всего уже обогнала, если не считать манипуляции со статистикой в КНР

Ответить
1
Владимир Швецов

Меня еще пугает что ближний восток становится перенаселенным как Индия 

Вот полгода назад например были новости о том что Египет пытается сдержать свою демографию, ибо население перевалило за сто миллионов уже

Но никто не парится на этот счет в мировых сми

Ответить
0
Свободный месяц

Они всегда могут начать строить пирамиды.

Ответить
0
n17605369

Это не кризис, а демографический переход и он сейчас у всех в той или иной мере.

Ответить
0
Короткий Женя

Щас и Россия подсуетиться

Ответить
1
Органический единорожек88

(поправь на тся пока никто не видит)

Ответить
8
Короткий Женя

Нет, пусть все видят

Ответить
11
супрематизм 2.0

Отвратительно.

Ответить
2
Органический единорожек88

хорошо

Ответить
0
Желтый будильник

Власти предупредили, что аборты вредны для женского организма и вызывают бесплодие.

Это, в общем-то, правда.

Ответить
–4
Дмитрий Григорьев

Ага, вот только нежелательный ребёнок способен нанести куда больше урона. Да что там, просто к херам всю жизнь сломать. Это государству он на мясцо нужен, только издержки лягут на мамашу, а решили за неё.

Ответить
6
Желтый будильник

Ну им, что-ли, ещё и контрацепцию запретили вдобавок, китайцам-то?
Планирование семьи можно наладить, не только абортами же.

Ответить
0
alien inс.

Ты в курсе что не существует ни единого 100% варианта контрацепции? Ни презервативы, ни вазэктомия, ни перевязка маточных труб, ни таблетки не дают полную гарантию. Это всегда какие то пару процентов или доля процента риска.
Вроде немного, но один процент от ~полумиллиарда женщин Китая - это 5 миллионов возможных непланированных беременностей даже при предохранении. Поэтому аборты должны быть всегда доступны любой женщине вне зависимости от соц.статуса. 

Ответить
1
Желтый будильник

Да, в курсе.

Но, если считать Китай тоталитарным режимом, которому сейчас мало рабов, и они начинают бороться с абортами, почему в США во многих штатах запрещают аборты после 6-й недели?

https://meduza.io/feature/2021/09/03/v-tehase-pochti-polnostyu-zapretili-aborty-isklyucheniy-net-dazhe-dlya-podrostkov-zhertv-iznasilovaniy-i-intsesta

В Техасе почти полностью запретили аборты…
В Техасе, втором по численности населения штате США, вступил в силу один из самых строгих законов…
meduza.io
Ответить
0
rustyrazor

В некоторых республиканских штатах просто католицизм головного мозга и у народа, и у политиков. Поэтому и запрещают.

Ответить
2
Желтый будильник

Выходит, причины разные - а следствие одно: запрещение абортов.
В Китае 1 причина, в США - другая.

Ответить
0
Серебряный историк

США тоже не идеал, который дал свободу штатам делать что они хотят. Даже в России права регионов в законотворчестве ограниченны. 

Ответить
0
Желтый будильник

Ну они тогда - идиоты, если не умеют нормально пользоваться свободой регионального законотворчества.

В России просто региональные законы не могут противоречить федеральным, а все федеральные - Конституции.

Ответить
1
alien inс.

Потому что в Техасе так угодно божиньке, а в Китае главный бог - партия. У них разные причины чтобы быть долбоебами. Но в итоге все равно страдают именно женщины. Потому что на самом деле аборт в разы безопаснее родов и по смертности, и по последствиям. 
в 2015 году примерно 303 000 женщин умерли во время и после беременности и родов. Большинство смертей можно было предотвратить. На аборты из этой статистики приходится 8% смертей.

https://cuprum.media/ipohondrik/childbirth-or-abortion

Что хуже для здоровья женщины: роды или аборт
Несмотря на то, что аборты выглядят более безвредными, это не значит, что рожать ребенка опасно…
cuprum.media
Ответить
0
Желтый будильник

У них разные причины чтобы быть долбоебами. Но в итоге все равно страдают именно женщины.

По факту - да, так и есть.

Ответить
0
Сраный Ковбой

Сейчас из каждого утюга срут в уши диаметрально противоположными мнениями
То аборт это вредно. То после первого ребенка можно. То "вред аборта – обман" ради классов

Разбираться во всем этом лень. Да и незачем. Ну вы поняли

Ответить
1
Желтый будильник

Сейчас из каждого утюга срут в уши диаметрально противоположными мнениями

Ну уж точно не мнением, что аборт - полезен и укрепляет женскую репродуктивную систему.

Ответить
1
Желтый будильник

Просто, на личном опыте.
Бывшая жена, пока встречались, и были молодыми и горячими (похоть молодая невозможная), сделала 3 аборта на ранних стадиях.
Когда забеременела в 4-й раз, решили не рисковать. 
Родился сын.

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

У тебя?

Ответить
0
Желтый будильник

Ну да.
Мы решили, что будем рожать ребёнка и оформили официально свои отношения в ЗАГСе.

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

"Мы решили что будем рожать" - как-то слишком по-библейски, рожать-то ей.

Ответить
4
Желтый будильник

Ну, понятно, что ей же рожать, не мне.
Просто, мы жили вместе, не предохранялись, и она сделала из-за этого 3 аборта.

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

Это я понял. Приятного в этом мало. А что после первого вас ничто не остановило?

Ответить
2
Желтый будильник

Мы ещё учились. Не готовы были завести ребёнка, пока не закончим учёбу.

Насчет, почему не предохранялись - нас не устраивали все существующие методы контрацепции в принципе.

Вот к 4-й её беременности вопрос с учёбой на очной форме был уже закрыт.

Ответить
0
Максим Манчестер

А че вытаскивать член не пробовали до камшота?

Ответить
0
Желтый будильник

Да есть тема, что вроде полезен женщине полноценный акт, с попаданием спермы внутрь матки. Деталей этого мнения не помню сейчас.

Ответить
–1
House M.D.

Надеюсь, не на гинеколога учились?

Ответить
3
Желтый будильник

Нет, вообще не врач никакой я.

Ответить
0
Максим Манчестер

Сомнительно что это полезнее аборта

Ответить
0
Желтый будильник

Да, согласен.

Я вообще не понимаю, нафига меня тут минусят за мнение, что аборты - не полезны.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Идёшь против линии партии

Ответить
–1
Желтый будильник

Ну, блин, я согласен, что можно как-то обосновать мнение, что аборты относительно безвредны.

Но полезны???

Ответить
1
alien inс.

Потому что твое мнение противоречит статистике. Аборты - куда более безопасная процедура по мнению ВОЗ, чем роды. От родов/беременности/последствий погибают в разы больше женщин.
по данным минздрава РФ 85% женщин умерли от беременности, родов или осложнений после родов, 11% от абортов, а 4% от внематочной беременности.

https://cuprum.media/ipohondrik/childbirth-or-abortion

Что хуже для здоровья женщины: роды или аборт
Несмотря на то, что аборты выглядят более безвредными, это не значит, что рожать ребенка опасно…
cuprum.media
Ответить
0
Желтый будильник

Я всегда отчётливо понимал, что роды несут риск для роженицы. Вплоть до её смерти родами.

Ответить
0
Свободный месяц

Да ты вообще какой-то неприятный тип.
Довёл свою бабу до 3 абортов, а теперь другим запретить хочешь.

Ответить
0
Широкий американец

21 сентября: Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50%

27 сентября: В Китае сократят количество абортов по немедицинским показаниям «ради здоровья женщин»

Челы, придумайте что-то своё

Ответить
2
Алюминиевый жар

Минус кошка дочь

Ответить
2
Владимир Филатов

ChinaJournal

Ответить
1
супрематизм 2.0

+10 миска рис и кошка жена

Ответить
0
Владимир Филатов

раскулачить на 9 мисок риса!

Ответить
2
Мучительный паркур

годами запрещаешь рожать детей

удивляешься, что много женщин делает аборт

Хехмда. 

Ответить
1
Вчерашний микрофон

куда им ограничение абортов то

Ответить
1
супрематизм 2.0

То одна семья - один ребёнок. То аборты нельзя.
Вы, блядь, определитесь уже.

Ответить
0
Советский томагавк_два

Зачем им ещё больше китайцев?

Ответить
0
Свободный месяц

Просто пока не придумали, как протолкнуть уменьшение пенсионного возраста и одновременно построить тайные концлагеря для 60+. Временные меры вынуждены вводить.

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0
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