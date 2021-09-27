BadComedian сообщил о блокировке обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Он был недоступен почти в 70 странах Статьи редакции
Ролик уже разблокировали.
Евгений Баженов, более известный как BadComedian, сообщил о блокировке своего обзора в инстаграме. Согласно уведомлению, которое опубликовал блогер, доступ к ролику ограничили из-за авторских прав. Жалоба поступила от Netflix, MPI Media и CPRAgency.
Блогер отмечает, что жалобу на обзор подали вручную. В посте Баженов упоминает продюсера «Чернобыля» Александра Роднянского, косвенно обвиняя его в блокировке. В комментарии «Подъёму» продюсер отверг свою причастность к блокировке и пообещал попытаться выяснять, «в чём дело».
Баженов же пообещал подать вторую жалобу, а после пойти в суд, чтобы видео перестали блокировать. Сейчас обзор целиком доступен во «ВКонтакте».
По данным сервиса WatanNetwork, обзор был недоступен в 68 странах, в том числе в Великобритании, Норвегии, Италии, Швеции, Египте и Австралии. России среди них нет.
@Sasha Shambilova обзор не может быть "на". обзор может быть только фильма.
пожалуйста, не будьте как ебаная медуза, которая умудрилась в текст вхуячить это богомерзкое "обзор на фильм", а в заголовок вообще блевотное "обзор о фильме". ред.
А вот неправильность «обзора на» непонятно, чем аргументировать. «Так раньше не говорили» — да, но, с другой стороны, не было и такого жанра, не было регулярной ситуации, когда эксперт публикует свои ощущения от какого-то гаджета или шаурмы. Мы также можем вспомнить, что во многих случаях предлог «на» означает отношение между информационным объектом и тем, что в нем изучается. То есть система, наоборот, говорит, что так бывает: предлог «на» так используется. Да, не со словом «обзор», но появление такого употребления закономерно, потому что предлог «на» имеет потенциал соединения, а слово «обзор» — потенциал описывать текст, сравнивающий что-то. И вот они соединились.
@Sasha Shambilova прошел час, а вы так и не исправили заголовок. я вас сейчас из друзей вконтакте удалю!
Непонятен момент с тем за какой Чернобыль нетфликс кинул жалобу, очевидно что речь идёт о Чернобыле нетфликса(их сериала), в статье речь будто бы о том что нетфликс из-за Чернобыля Козловского напрягся. Но если речь о 7 секундах то это явно не о фильме, а о сериале, или что. И вообще разве нетфликс как-то связан с фильмом? ред.
Баженов делает обзоры на фильмы, которые снимают на деньги государства, причем деньги, которые не нужно отдавать обратно - безвозвратные. Из-за чего снимают говно и халтуру. Ну или фильмы, на которых отмывают бабки. Если фильм снимают на свои деньги, то, как правило, Баженов может дать односложный комментарий - понравился фильм или нет, без критического разбора.
Проблема в том, что большинству зрителей неважно само художественное составляющее, сюжет и прочее. Достаточно того что есть Главная Героиня и проблема, найдет ли она свое женское счастье - или нет. А события в фильме для такого зрителя - это просто некое второстепенное действие, неважно, фильм это про Сталинград, Адмирала или ядерную катастрофу, или встреча родственников на какой-либо праздник (Ёлки и прочая бухая муть). Баженов хоть как-то пытается привить людям вкус через призму юмора и скетчей. Большим талантом нужно обладать для этого, скажу я вам.
В России только у Баженова есть компетенция и средства и команда, позволяющие экспертно оценивать произведение и снимать подобные ролики. Ну и по поводу "какого-то чувака". Благодаря Баженову другие критики начинают разбирать фильмы в его стиле, обращая внимание на раскрытие персонажей, хотя раньше просто обсуждали логические цепочки в сюжете.
Ну и про совкодрочерство. Сейчас в целом идет пропаганда царизма. Декабристы и большевики выступают в роли революционеров, в результате деятельности которых рушились государства, без освящение причин, способствующих этим событий. Вот есть декабристы, которые пошли против своего царя, хотя им в целом жилось норм, вот большевики, которые расстреляли царя, которому оставалось совсем немного времени для финального рывка в успешное будущее. А то, что во времена этих событий руководство страны практически полностью теряло контроль над ситуацией - ну об этом как-то умалчивают. Ну и по поводу самого совка - мы вообще то живем на его руинах и пользуемся инфраструктурой, заложенной этим совком. Уже 30 лет прошло с 91 года и ничего особо не меняется. Всё те же люди у власти, которые взрастил совок, всё те же города и дороги, всё те же самолеты и вооружение, которое доживает своё. Совки вообще то с 1940 по 1979 годы выиграли мировую войну и запустили ПЕРВОГО человека в космос, а у нас то что? Построили Мурино и другие человейнки под соусом европейского жилья? Нужно проявлять хоть какое-то уважение к своему прошлому. Да, в совке было много минусов, экономическая модель не расчитана на работу в мирное время, но тем не менее, в современных фильмах его демонизируют, а так же говорят неправду о людях-участнках тех событий, которые живы до сих пор и у которых горит жопа от историй, которые про них сняли. ред.
А вчем собственно проблема не смотреть обзор? У Бэда поменялась методология, он теперь "поднимает архивы", чтобы разобрать фильм по косточкам, как он сделал с "Союзом спасения". Ну да, это занудно, с другой стороны, профессионально, не на уровне обычного блоггера-обозревателя. Другие обзорщики рофлят и высказывают свое мнение. Смотрите их)
И если у Козловского личные счеты, он может лично пообщаться с Женей. Он как-то говорил в интервью, что для него Евген очередной обзорщик... Да, и что мы имеем в итоге? - блокировки.
@Sasha Shambilova пожалуйста, ставьте хештеги с этим челом, я уже и в чс занес это дерьмо, но оно всё равно просачивается
Как по мне, вершина творчества бэда - обзоры на фильмы Сарика и Невского. Когда фильмы такие плохие, что аж хорошие, и обзоры были добрые и без желчи.
А сейчас выпуски состоят из гнева, лекций по истории, лекции о крутости совка, подсчёта спизженных бабок, говнофорсов без панчлайна (типо шёпота Козловского) и одних и тех же персонажей и образов.
Вот чем глобально отличается обзор на Викинга от этого обзора? Одни и те же претензии, те же смехуечки, те же выводы.
Кому сейчас заходят видосы Евгения я хз. Разве что его верным фанатам коммунистам, которые, не посмотрев фильм, бегут ставить единицу на КиноПоиске.
Как бы с юмористической точки зрения очень спорно. Как по мне у бэда сплошной самоповтор и никаких новых мемов он не рождает.
Кинокритик из бэда никакой. Он и сам от этого статуса постоянно открещивается. А его понимание фильмов, особенно какой-нибудь иносказательности в сюжетах, на уровне среднестатистического подпивасного бати.
Остаётся разве что социальный посыл. Но не знаю, есть ли кейсы с положительным исходом, чтобы поднялся резонанс после его обзоров и кого-нибудь привлекли к ответственности за попил бабла. Если есть, скиньте. Я же знаю о негативных последствиях, вроде набегов его красных фанатиков, обрушивающих рейтинг фильма, либо вовсе нападающих на причастных к говнофильму в соцсетях.