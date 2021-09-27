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Новости
Sasha Shambilova

BadComedian сообщил о блокировке обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Он был недоступен почти в 70 странах Статьи редакции

Ролик уже разблокировали.

219 219 комментариев
10 679 просмотров
Скриншот из видео BadComedian

Евгений Баженов, более известный как BadComedian, сообщил о блокировке своего обзора в инстаграме. Согласно уведомлению, которое опубликовал блогер, доступ к ролику ограничили из-за авторских прав. Жалоба поступила от Netflix, MPI Media и CPRAgency.

Главный продукт Netflix на данный момент, «Squid game» — спокойно обозревается (каждая серия!), без каких-либо ограничений. Выходит, что «Чернобыль» Козловского Netflix ценит больше, чем свои самые крупные тайтлы? Выходит так.

Правообладатель решил отомстить за семь секунд кадров фильма «Чернобыль».

Евгений Баженов
блогер

Блогер отмечает, что жалобу на обзор подали вручную. В посте Баженов упоминает продюсера «Чернобыля» Александра Роднянского, косвенно обвиняя его в блокировке. В комментарии «Подъёму» продюсер отверг свою причастность к блокировке и пообещал попытаться выяснять, «в чём дело».

Баженов же пообещал подать вторую жалобу, а после пойти в суд, чтобы видео перестали блокировать. Сейчас обзор целиком доступен во «ВКонтакте».

Скорее всего, они на эту жалобу уже ответят страйком, то есть ролик удалят. После этого, наверно, уже будет уровень суда. Я думаю, к этому всё сведётся, но я не понимаю, в контексте какой страны это будет происходить. Возможно, до этого и не дойдёт, Роднянский сказал, что попробует связаться, либо сама компания скажет, что не хочет судов.

Евгений Баженов
блогер

По данным сервиса WatanNetwork, обзор был недоступен в 68 странах, в том числе в Великобритании, Норвегии, Италии, Швеции, Египте и Австралии. России среди них нет.

Обновлено (15:48) По данным сервиса WatanNetwork, YouTube разблокировал обзор BadComedian. Баженов написал, что снятие блокировки «подтверждает идеи о защите свободы слова» Роднянского. Он поблагодарил продюсера за помощь.

#новости #youtube #блокировки

219 219 комментариев
73
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219 комментариев
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Senrigan

Да и чёрт бы с ним, 1,5 часовой хейт контент надоел

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16
Роман Александров
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104
Александр Иванов

также не помешает сделать

Ответить
52
Минтимер Шаймиев

А причем тут отписка? Это такая охуенно важная новость, что чей-то там обзор заблокировали в очередной раз?
Даже если тебе этот ебучий бедкамидиан не интересен тебе всё равно будут пихать новости про него. Где в новости тэг бедконины?

Ответить
–16
4 комментария
Senrigan

Давно

Ответить
1
Андрей Охапкин

Ну у бэдкомидиана обычно все довольно лайтово. Я бы назвал это "юмористический" контент. Если в фильме ничего про совок нет, конечно

Ответить
35
T:ema

У бэда довольно безобидный троллинг, совмещённый с разочарованием "да как так-то".
Никакого хейта у него не замечал.

Ответить
24
Минтимер Шаймиев

Если в фильме нет ничего плохо про совок этот пидор и обзор делать не будет

Ответить
–15
5 комментариев
Alex Baystruykin

Тут как раз про совок, причем уж насколько я обычно спокойно к этому, но тут он все-таки перегибает. Передовая советская медицина и мало шуток.

Ответить
0
Алексей Куликов

Вас насильно заставляют смотреть обзор?

Ответить
24
Минтимер Шаймиев

Насильно, публикуя это как не ебацца важное событие в разделе Новости

Ответить
–8
3 комментария
Fedor Potseluev

Я его ролики не могу смотреть из-за клипового монтажа. Каждые 3-5 секунд смена кадра. 
Это похлеще тиктока даже будет. 

Ответить
1
norm
Ответить
35
Vladislav Donets

Каким идиотам он интересен?

Ответить
–49
Alex Fielding

самым лучшим, сэр!

Ответить
50
Необходимый ихтиандр
Ответить
4
Александр Федоров

Пили свой обзор

Ответить
0
Vladislav Donets

Зачем? Пусть люди смотрят и своё мнение формируют.

Ответить
1
Лига порвах

Стоит смотреть обзор?

Ответить
8
Многие хичхакер

да, один из лучших его обзоров

Ответить
65
Лига порвах

Потому что хвалит Украину?

Ответить
–29
16 комментариев
Дмитрий Григорьев

Он там таки весьма некритично по отношению к совку анализирует причины катастроф с глубоким набросом на капитализм. Но Козловский настолько плох, что хер с ним. Тем более смешно, особенно про паузмэна.

Ответить
6
2 комментария
Андрей Охапкин

Оправдывал совок?

Ответить
1
18 комментариев
Nevi Lant

Довольно скучный обзор, в принципе, как и все его за последние года.

Ответить
4
Виктор Огай

А мне обзор на Зою понравился. В том числе хорошее замечание про Пивоварова. И обзор на Каху тоже был неплох, хотя зрелище местами конечно отвратное. Концовки у последних роликов и вправду сильные.

Ответить
0
3 комментария
Кирилл Вселенский

Нет

Ответить
3
Андрей Фурцев

Если ты задаёшь такой вопрос, то тебе точно не стоит 

Ответить
0
Лига порвах

Опять рвёшься

Ответить
5
Склонный корабль

Стоит посмотреть хотя бы ради этого ред.

Ответить
2
mzfk69
Ответить
0
Genesi5 ­
Ответить
0
Интересный кот

Да

Ответить
1
Павел Морозов

Да

Ответить
1
ouxen

в этот раз не очень

Ответить
0
Dobrosvet

Обзор лучше самого фильма как обычно

Ответить
0
thetrickster

Всё русское кино смотрю в таком формате.

Ответить
0
1 комментарий
Узкий яд

Скетчей и ржаки побольше.

Ответить
1
Районный самолет

Нет, один из худших обзоров

Ответить
1
Уральский микрофон

много шуток, и как и во всех последних обзорах хорошая концовка

Ответить
0
Sergey Michko

минут 20, больше - скучно

Ответить
0
Neten

Данетидисвоейдорогойсталкер

Ответить
0
John Müller

Рекомендую ещё посмотреть бэкстейдж со съёмок в бункере Сидоровича

Ответить
0
taraskiy lotots

Подожди распродажу на стиме

Ответить
0
Dobrosvet

Однозначно

Ответить
–1
Алюминиевый жар

WatanNetwork

Чё за ватансеть? чебурнет, что ли, запустили?

Ответить
22
товстий кіт
Ответить
9
Соколов Андрей

Заебал шептать

Ответить
22
Сталин спас Россию

Заходит Козловский в бар, а бармен кричит:
— Кто пустил шептуна?!

Ответить
12
Интересный кот

Ну камон

Ответить
1
Сладкий Паша

@Sasha Shambilova обзор не может быть "на". обзор может быть только фильма.

пожалуйста, не будьте как ебаная медуза, которая умудрилась в текст вхуячить это богомерзкое "обзор на фильм", а в заголовок вообще блевотное "обзор о фильме". ред.

Ответить
10
Eugene Panfilov

 А вот неправильность «обзора на» непонятно, чем аргументировать. «Так раньше не говорили» — да, но, с другой стороны, не было и такого жанра, не было регулярной ситуации, когда эксперт публикует свои ощущения от какого-то гаджета или шаурмы. Мы также можем вспомнить, что во многих случаях предлог «на» означает отношение между информационным объектом и тем, что в нем изучается. То есть система, наоборот, говорит, что так бывает: предлог «на» так используется. Да, не со словом «обзор», но появление такого употребления закономерно, потому что предлог «на» имеет потенциал соединения, а слово «обзор» — потенциал описывать текст, сравнивающий что-то. И вот они соединились.

Ответить
2
Сладкий Паша

ты смотри бля, как говно безграмотное защищать, так это мы могём, а как феминитивы, так это ужас ужасный, бороться за чистоту языка до конца! ред.

Ответить
3
4 комментария
Слава Инженеров

кто сказал, что не может?

Ответить
3
Минтимер Шаймиев

Татьяна Гартман

Ответить
1
1 комментарий
Максим Шпилёв

Можно поподробнее, почему, если уж Медуза и ТЖ так пишут?

Ответить
0
4 комментария
Кирилл Сосновский

Обзор на фильм правильно.

Ответить
0
12 комментариев
Сладкий Паша

@Sasha Shambilova прошел час, а вы так и не исправили заголовок. я вас сейчас из друзей вконтакте удалю!

Ответить
0
Роман Александров
Ответить
0
Senrigan

Это же про рак?

Ответить
20
5 комментариев
Минтимер Шаймиев

А потом ты просыпаешься в школу

Ответить
10
Кирилл Вселенский

Ауф

Ответить
5
Андрей Охапкин

Безумно можно быть первым......

Ответить
0
Andy

А обзор паршивый, опять совкодрочерство, особенно посмешила вставка врача где он говорит "вот на нас писаки поклёп навели", ну да, так бы он и сказал что был хуёвым врачом.

Ответить
0
Сергей Лукин

Совкодрочерство

В фильме облученного ребенка везут лечить в Швейцарию, а Бэд говорит, что хороший опыт работы с радиацией и лечением больных был в пендостане и совке.
Уууу вот это совкодрочерство!

Ответить
5
3 комментария
Hobbito4ek

Непонятен момент с тем за какой Чернобыль нетфликс кинул жалобу, очевидно что речь идёт о Чернобыле нетфликса(их сериала), в статье речь будто бы о том что нетфликс из-за Чернобыля Козловского напрягся. Но если речь о 7 секундах то это явно не о фильме, а о сериале, или что. И вообще разве нетфликс как-то связан с фильмом? ред.

Ответить
1
Интересный кот

У нетфликса нет сериала о Чернобыле. Есть сериал от HBO.
А вот российский Чернобыль с Козловским, на который был обзор, как раз сейчас транслируется на Нетфликсе.

Ответить
11
4 комментария
Zero-one-one

Нетфликс прогнулся

Ответить
3
Мучительный паркур

Прогнись и ты.

Ответить
5
1 комментарий
Serge

Пффф, он давно уже под Ковальчуком и Кабановой в  России.

Ответить
0
Выходной кот

Я думаю, к этому всё сведётся, но я не понимаю, в контексте какой страны это будет происходить.

В контексте нью-совка, о котором ты так долго мечтал, чувак.

Ответить
4
Виктор

Никогда не понимал зачем смотреть полуторачасовое видео какого то чувака, который рассказывает о том, как он посмотрел фильм вместо того, чтобы посмотреть самому фильм. 

Ответить
3
2 комментария
Александр Добриневский

Это хуевый фильм который ты вряд ли захочешь смотреть
А обзоры да, могли бы быть и покороче, но это уже походу стало фишкой Баженова

Ответить
3
Сергей Достовалов

Баженов делает обзоры на фильмы, которые снимают на деньги государства, причем деньги, которые не нужно отдавать обратно - безвозвратные. Из-за чего снимают говно и халтуру. Ну или фильмы, на которых отмывают бабки. Если фильм снимают на свои деньги, то, как правило, Баженов может дать односложный комментарий - понравился фильм или нет, без критического разбора.

Проблема в том, что большинству зрителей неважно само художественное составляющее, сюжет и прочее. Достаточно того что есть Главная Героиня и проблема, найдет ли она свое женское счастье - или нет. А события в фильме для такого зрителя - это просто некое второстепенное действие, неважно, фильм это про Сталинград, Адмирала или  ядерную катастрофу, или встреча родственников на какой-либо праздник (Ёлки и прочая бухая муть). Баженов хоть как-то пытается привить людям вкус через призму юмора и скетчей. Большим талантом нужно обладать для этого, скажу я вам.

В России только у Баженова есть компетенция и средства и команда, позволяющие экспертно оценивать произведение и снимать подобные ролики. Ну и по поводу "какого-то чувака". Благодаря Баженову другие критики начинают разбирать фильмы в его стиле, обращая внимание на раскрытие персонажей, хотя раньше просто обсуждали логические цепочки в сюжете.

Ну и про совкодрочерство. Сейчас в целом идет пропаганда царизма. Декабристы и большевики выступают в роли революционеров, в результате деятельности которых рушились государства, без освящение причин, способствующих этим событий. Вот есть декабристы, которые пошли против своего царя, хотя им в целом жилось норм, вот большевики, которые расстреляли царя, которому оставалось совсем немного времени для финального рывка в успешное будущее. А то, что во времена этих событий руководство страны практически полностью теряло контроль над ситуацией - ну об этом как-то умалчивают. Ну и по поводу самого совка - мы вообще то живем на его руинах и пользуемся инфраструктурой, заложенной этим совком. Уже 30 лет прошло с 91 года и ничего особо не меняется. Всё те же люди у власти, которые взрастил совок, всё те же города и дороги, всё те же самолеты и вооружение, которое доживает своё. Совки вообще то с 1940 по 1979 годы выиграли мировую войну и запустили ПЕРВОГО человека в космос, а у нас то что? Построили Мурино и другие человейнки под соусом европейского жилья? Нужно проявлять хоть какое-то уважение к своему прошлому. Да, в совке было много минусов, экономическая модель не расчитана на работу в мирное время, но тем не менее, в современных фильмах его демонизируют, а так же говорят неправду о людях-участнках тех событий, которые живы до сих пор и у которых горит жопа от историй, которые про них сняли. ред.

Ответить
2
ouxen

на каком основании?

Ответить
3
1 комментарий
Леха

Баженов же пообещал подать вторую жалобу, а после пойти в суд, чтобы видео перестали блокировать

В чей суд? Российский?

Ответить
3
2 комментария
Alex Fielding

посмотрел надысь, не особо понравилось. Смешно про бормотание актеров себе под нос, но совкодроч расстроил. 3/5

Ответить
0
Юный Макс

ему «решили отомстить за семь секунд кадров „Чернобыля“

какой важный курица

Ответить
3
Андрей Охапкин

Да мб Ютуб автоматически заблокировал, они же обычно так делают, а потом уже разбираются. С другой стороны, я не понимаю почему вообще удивляются блокировкам всякие обзорщики, они же буквально используют чужой контент 🤔

Ответить
–8
21 комментарий
Andy Rorsha

Вообще за дело. Обзор вышел отличным. Бодрым, смешным, остроумным. Попадания по делу. Давно такого не было, года 2 уже.

Ответить
2
FOX

@Sasha Shambilova 
Разблочили https://www.instagram.com/p/CUUxDIPIjaB/?hl=ru

Ответить
1
1 комментарий
Oz Print

Баженов - иноагент

Ответить
0
Ирина Китаева

бэд второй после друрова челоек по мерзотности , может бы ть даже на одном месте 

Ответить
–6
Dmitry Sursin

 > Netflix позволяет вставлять кадры из их проектов в ролики

Видимо я один на всю планету, который не понимает как даже скрин сделать момента на их сервисе... ред.

Ответить
0
1 комментарий
Кирилл Сосновский

Комментаторы уже выяснили, обзор получился просовковый или нет? Можно краткую выжимку? Я не понимаю на чью сторону встать.

Ответить
0
3 комментария
Антон Петров

И у Мари Говори хотят 24 видео с политической сатирой и пародией переблочить. Приехали.

Ответить
0
1 комментарий
Николай Леонтьев

интересно....

Ответить
0
Владимир Филатов

Подтверждаю, хотя можно обойти с помощью invidious (фронт для ютуба)

Ответить
0
Озабоченный шмель

И никто не вспомнил, что есть Рутуб

Ответить
0
Semen Semenov

У него такое противное лицо, зачем он гримасничает? Это невыносимо смотреть

Ответить
0
Dobrosvet

Поднадоел Баженов, смотрю его редко, но про Чернобыль он отличный обзор сделал, респект

Ответить
0
Rin Vogel

А вчем собственно проблема не смотреть обзор? У Бэда поменялась методология, он теперь "поднимает архивы", чтобы разобрать фильм по косточкам, как он сделал с "Союзом спасения". Ну да, это занудно, с другой стороны, профессионально, не на уровне обычного блоггера-обозревателя. Другие обзорщики рофлят и высказывают свое мнение. Смотрите их)
И если у Козловского личные счеты, он может лично пообщаться с Женей. Он как-то говорил в интервью, что для него Евген очередной обзорщик... Да, и что мы имеем в итоге? - блокировки.

Ответить
0
Сердечный франт

я взял максимум от этого обзора 

Ответить
0
Vlad F

Не надо шутить с Данилой Козловским, это вам не Сашка Невский.

Ответить
0
Томатный Супчик

Офигеть, как я вовремя успел посмотреть.

Ответить
0
Черепашка Ниндзя

Я посмотрел половину, но мне очень смешно было) правда)

Ответить
0
Сельский жар

@Sasha Shambilova пожалуйста, ставьте хештеги с этим челом, я уже и в чс занес это дерьмо, но оно всё равно просачивается 

Ответить
0
Александр П.

Как по мне, вершина творчества бэда - обзоры на фильмы Сарика и Невского. Когда фильмы такие плохие, что аж хорошие, и обзоры были добрые и без желчи.

А сейчас выпуски состоят из гнева, лекций по истории, лекции о крутости совка, подсчёта спизженных бабок, говнофорсов без панчлайна (типо шёпота Козловского) и одних и тех же персонажей и образов.

 Вот чем глобально отличается обзор на Викинга от этого обзора? Одни и те же претензии, те же смехуечки, те же выводы.

 Кому сейчас заходят видосы Евгения я хз. Разве что его верным фанатам коммунистам, которые, не посмотрев фильм, бегут ставить единицу на КиноПоиске. 

Как бы с юмористической точки зрения очень спорно. Как по мне у бэда сплошной самоповтор и никаких новых мемов он не рождает. 

Кинокритик из бэда никакой. Он и сам от этого статуса постоянно открещивается. А его понимание фильмов, особенно какой-нибудь иносказательности в сюжетах, на уровне среднестатистического подпивасного бати.

Остаётся разве что социальный посыл. Но не знаю, есть ли кейсы с положительным исходом, чтобы поднялся резонанс после его обзоров и кого-нибудь привлекли к ответственности за попил бабла. Если есть, скиньте. Я же знаю о негативных последствиях, вроде набегов его красных фанатиков, обрушивающих рейтинг фильма, либо вовсе нападающих на причастных к говнофильму в соцсетях. 

Ответить
0
1 комментарий
Alexander Personazhe

 По данным сервиса WatanNetwork 

ВАТАН НЕТВОРК. Это типа "Миротворец"?

Ответить
0
Федя Прозоров

Ко-ко-ко меня заблочили и меня это не беспокоит, совсем, как посмели заблокировать мой обзор? Это месть или предательство? Или всё сразу? Кругом враги

Ответить
–2
1 комментарий
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BadComedian сообщил о блокировке обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Он был недоступен почти в 70 странах
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