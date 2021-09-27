BadComedian сообщил о блокировке обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Он недоступен почти в 70 странах

Скорее всего, они на эту жалобу уже ответят страйком, то есть ролик удалят. После этого, наверно, уже будет уровень суда. Я думаю, к этому всё сведётся, но я не понимаю, в контексте какой страны это будет происходить. Возможно, до этого и не дойдёт, Роднянский сказал, что попробует связаться, либо сама компания скажет, что не хочет судов.