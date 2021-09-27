BadComedian сообщил о блокировке обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Он недоступен почти в 70 странах Статьи редакции
Блогер отмечает, что Netflix позволяет вставлять кадры из их проектов в ролики, но ему «решили отомстить за семь секунд кадров „Чернобыля“».
Евгений Баженов, более известный как BadComedian, сообщил о блокировке своего обзора в инстаграме. Согласно уведомлению, которое опубликовал блогер, доступ к ролику ограничили из-за авторских прав. Жалоба поступила от Netflix, MPI Media и CPRAgency.
Блогер отмечает, что жалобу на обзор подали вручную. В посте Баженов упоминает продюсера «Чернобыля» Александра Роднянского, косвенно обвиняя его в блокировке. В комментарии «Подъёму» продюсер отверг свою причастность к блокировке и пообещал попытаться выяснять, «в чём дело».
Баженов же пообещал подать вторую жалобу, а после пойти в суд, чтобы видео перестали блокировать. Сейчас обзор целиком доступен во «ВКонтакте».
По данным сервиса WatanNetwork, обзор недоступен в 68 странах, в том числе в Великобритании, Норвегии, Италии, Швеции, Египте и Австралии. России среди них нет.
@Sasha Shambilova обзор не может быть "на". обзор может быть только фильма.
пожалуйста, не будьте как ебаная медуза, которая умудрилась в текст вхуячить это богомерзкое "обзор на фильм", а в заголовок вообще блевотное "обзор о фильме". ред.
А вот неправильность «обзора на» непонятно, чем аргументировать. «Так раньше не говорили» — да, но, с другой стороны, не было и такого жанра, не было регулярной ситуации, когда эксперт публикует свои ощущения от какого-то гаджета или шаурмы. Мы также можем вспомнить, что во многих случаях предлог «на» означает отношение между информационным объектом и тем, что в нем изучается. То есть система, наоборот, говорит, что так бывает: предлог «на» так используется. Да, не со словом «обзор», но появление такого употребления закономерно, потому что предлог «на» имеет потенциал соединения, а слово «обзор» — потенциал описывать текст, сравнивающий что-то. И вот они соединились.
@Sasha Shambilova прошел час, а вы так и не исправили заголовок. я вас сейчас из друзей вконтакте удалю!
Непонятен момент с тем за какой Чернобыль нетфликс кинул жалобу, очевидно что речь идёт о Чернобыле нетфликса(их сериала), в статье речь будто бы о том что нетфликс из-за Чернобыля Козловского напрягся. Но если речь о 7 секундах то это явно не о фильме, а о сериале, или что. И вообще разве нетфликс как-то связан с фильмом? ред.
Там права у трёх организаций, одна кинула страйк, Ютубчику пофиг и они ограничили. 🤷♀
Вот он подробно пишет:
https://www.youtube.com/post/UgyR0bCkZNDVFpjM6wN4AaABCQ ред.
Используют чужой контент
Прошу ознакомиться
А вчем собственно проблема не смотреть обзор? У Бэда поменялась методология, он теперь "поднимает архивы", чтобы разобрать фильм по косточкам, как он сделал с "Союзом спасения". Ну да, это занудно, с другой стороны, профессионально, не на уровне обычного блоггера-обозревателя. Другие обзорщики рофлят и высказывают свое мнение. Смотрите их)
И если у Козловского личные счеты, он может лично пообщаться с Женей. Он как-то говорил в интервью, что для него Евген очередной обзорщик... Да, и что мы имеем в итоге? - блокировки.