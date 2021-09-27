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Новости
Sasha Shambilova

BadComedian сообщил о блокировке обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Он недоступен почти в 70 странах Статьи редакции

Блогер отмечает, что Netflix позволяет вставлять кадры из их проектов в ролики, но ему «решили отомстить за семь секунд кадров „Чернобыля“».

167 167 комментариев
6790 просмотров
Скриншот из видео BadComedian

Евгений Баженов, более известный как BadComedian, сообщил о блокировке своего обзора в инстаграме. Согласно уведомлению, которое опубликовал блогер, доступ к ролику ограничили из-за авторских прав. Жалоба поступила от Netflix, MPI Media и CPRAgency.

Главный продукт Netflix на данный момент, «Squid game» — спокойно обозревается (каждая серия!), без каких-либо ограничений. Выходит, что «Чернобыль» Козловского Netflix ценит больше, чем свои самые крупные тайтлы? Выходит так.

Правообладатель решил отомстить за семь секунд кадров фильма «Чернобыль».

Евгений Баженов
блогер

Блогер отмечает, что жалобу на обзор подали вручную. В посте Баженов упоминает продюсера «Чернобыля» Александра Роднянского, косвенно обвиняя его в блокировке. В комментарии «Подъёму» продюсер отверг свою причастность к блокировке и пообещал попытаться выяснять, «в чём дело».

Баженов же пообещал подать вторую жалобу, а после пойти в суд, чтобы видео перестали блокировать. Сейчас обзор целиком доступен во «ВКонтакте».

Скорее всего, они на эту жалобу уже ответят страйком, то есть ролик удалят. После этого, наверно, уже будет уровень суда. Я думаю, к этому всё сведётся, но я не понимаю, в контексте какой страны это будет происходить. Возможно, до этого и не дойдёт, Роднянский сказал, что попробует связаться, либо сама компания скажет, что не хочет судов.

Евгений Баженов
блогер

По данным сервиса WatanNetwork, обзор недоступен в 68 странах, в том числе в Великобритании, Норвегии, Италии, Швеции, Египте и Австралии. России среди них нет.

#новости #youtube #блокировки

167 167 комментариев
44
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167 комментариев
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Senrigan

Да и чёрт бы с ним, 1,5 часовой хейт контент надоел

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11
Роман Александров
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68
Александр Иванов

также не помешает сделать

Ответить
35
Минтимер Шаймиев

А причем тут отписка? Это такая охуенно важная новость, что чей-то там обзор заблокировали в очередной раз?
Даже если тебе этот ебучий бедкамидиан не интересен тебе всё равно будут пихать новости про него. Где в новости тэг бедконины?

Ответить
–6
1 комментарий
Senrigan

Давно

Ответить
1
Андрей Охапкин

Ну у бэдкомидиана обычно все довольно лайтово. Я бы назвал это "юмористический" контент. Если в фильме ничего про совок нет, конечно

Ответить
27
T:ema

У бэда довольно безобидный троллинг, совмещённый с разочарованием "да как так-то".
Никакого хейта у него не замечал.

Ответить
13
Минтимер Шаймиев

Если в фильме нет ничего плохо про совок этот пидор и обзор делать не будет

Ответить
–11
5 комментариев
Алексей Куликов

Вас насильно заставляют смотреть обзор?

Ответить
19
Минтимер Шаймиев

Насильно, публикуя это как не ебацца важное событие в разделе Новости

Ответить
–1
1 комментарий
norm
Ответить
25
Vladislav Donets

Каким идиотам он интересен?

Ответить
–34
Alex Fielding

самым лучшим, сэр!

Ответить
37
Необходимый ихтиандр
Ответить
1
Александр Федоров

Пили свой обзор

Ответить
0
Лига порвах

Стоит смотреть обзор?

Ответить
5
Многие хичхакер

да, один из лучших его обзоров

Ответить
44
Лига порвах

Потому что хвалит Украину?

Ответить
–20
15 комментариев
Дмитрий Григорьев

Он там таки весьма некритично по отношению к совку анализирует причины катастроф с глубоким набросом на капитализм. Но Козловский настолько плох, что хер с ним. Тем более смешно, особенно про паузмэна.

Ответить
4
2 комментария
Андрей Охапкин

Оправдывал совок?

Ответить
1
17 комментариев
Кирилл Вселенский

Нет

Ответить
3
Андрей Фурцев

Если ты задаёшь такой вопрос, то тебе точно не стоит 

Ответить
0
Лига порвах

Опять рвёшься

Ответить
4
Интересный кот

Да

Ответить
1
Павел Морозов

Да

Ответить
1
ouxen

в этот раз не очень

Ответить
0
Nevi Lant

Довольно скучный обзор, в принципе, как и все его за последние года.

Ответить
1
Виктор Огай

А мне обзор на Зою понравился. В том числе хорошее замечание про Пивоварова. И обзор на Каху тоже был неплох, хотя зрелище местами конечно отвратное. Концовки у последних роликов и вправду сильные.

Ответить
0
3 комментария
Узкий яд

Скетчей и ржаки побольше.

Ответить
1
Районный самолет

Нет, один из худших обзоров

Ответить
1
Уральский микрофон

много шуток, и как и во всех последних обзорах хорошая концовка

Ответить
0
Sergey Michko

минут 20, больше - скучно

Ответить
0
Neten

Данетидисвоейдорогойсталкер

Ответить
0
John Müller

Рекомендую ещё посмотреть бэкстейдж со съёмок в бункере Сидоровича

Ответить
0
taraskiy lotots

Подожди распродажу на стиме

Ответить
0
Dobrosvet

Однозначно

Ответить
–1
Dobrosvet

Обзор лучше самого фильма как обычно

Ответить
–1
Алюминиевый жар

WatanNetwork

Чё за ватансеть? чебурнет, что ли, запустили?

Ответить
17
Сладкий Паша

@Sasha Shambilova обзор не может быть "на". обзор может быть только фильма.

пожалуйста, не будьте как ебаная медуза, которая умудрилась в текст вхуячить это богомерзкое "обзор на фильм", а в заголовок вообще блевотное "обзор о фильме". ред.

Ответить
10
Слава Инженеров

кто сказал, что не может?

Ответить
3
Минтимер Шаймиев

Татьяна Гартман

Ответить
1
1 комментарий
Eugene Panfilov

 А вот неправильность «обзора на» непонятно, чем аргументировать. «Так раньше не говорили» — да, но, с другой стороны, не было и такого жанра, не было регулярной ситуации, когда эксперт публикует свои ощущения от какого-то гаджета или шаурмы. Мы также можем вспомнить, что во многих случаях предлог «на» означает отношение между информационным объектом и тем, что в нем изучается. То есть система, наоборот, говорит, что так бывает: предлог «на» так используется. Да, не со словом «обзор», но появление такого употребления закономерно, потому что предлог «на» имеет потенциал соединения, а слово «обзор» — потенциал описывать текст, сравнивающий что-то. И вот они соединились.

Ответить
1
Сладкий Паша

ты смотри бля, как говно безграмотное защищать, так это мы могём, а как феминитивы, так это ужас ужасный, бороться за чистоту языка до конца! ред.

Ответить
1
4 комментария
Максим Шпилёв

Можно поподробнее, почему, если уж Медуза и ТЖ так пишут?

Ответить
0
Сладкий Паша

если медуза и тж так пишут, это свидетельствует о безграмотности их редакторов, а не о жизни, течении и изменении языка в нашу дескриптивную эру

Ответить
4
3 комментария
Сладкий Паша

@Sasha Shambilova прошел час, а вы так и не исправили заголовок. я вас сейчас из друзей вконтакте удалю!

Ответить
0
товстий кіт
Ответить
5
Соколов Андрей

Заебал шептать

Ответить
9
Сталин спас Россию

Заходит Козловский в бар, а бармен кричит:
— Кто пустил шептуна?!

Ответить
3
Интересный кот

Ну камон

Ответить
0
Роман Александров
Ответить
–1
Senrigan

Это же про рак?

Ответить
11
Dmitry Loginov

Ирак 

Ответить
2
робот-бёрдвотчер

Про негров. 

Ответить
0
Минтимер Шаймиев

А потом ты просыпаешься в школу

Ответить
7
Кирилл Вселенский

Ауф

Ответить
5
Андрей Охапкин

Безумно можно быть первым......

Ответить
0
Zero-one-one

Нетфликс прогнулся

Ответить
3
Мучительный паркур

Прогнись и ты.

Ответить
5
Мучительный паркур

Верни Кальцифера. 

Ответить
2
Andy

А обзор паршивый, опять совкодрочерство, особенно посмешила вставка врача где он говорит "вот на нас писаки поклёп навели", ну да, так бы он и сказал что был хуёвым врачом.

Ответить
1
Сергей Лукин

Совкодрочерство

В фильме облученного ребенка везут лечить в Швейцарию, а Бэд говорит, что хороший опыт работы с радиацией и лечением больных был в пендостане и совке.
Уууу вот это совкодрочерство!

Ответить
0
Hobbito4ek

Непонятен момент с тем за какой Чернобыль нетфликс кинул жалобу, очевидно что речь идёт о Чернобыле нетфликса(их сериала), в статье речь будто бы о том что нетфликс из-за Чернобыля Козловского напрягся. Но если речь о 7 секундах то это явно не о фильме, а о сериале, или что. И вообще разве нетфликс как-то связан с фильмом? ред.

Ответить
1
Интересный кот

У нетфликса нет сериала о Чернобыле. Есть сериал от HBO.
А вот российский Чернобыль с Козловским, на который был обзор, как раз сейчас транслируется на Нетфликсе.

Ответить
7
3 комментария
Hobbito4ek

Аа, сериал-то не нетфликса, спасибо!

Ответить
3
ouxen

на каком основании?

Ответить
3
Evil Pechenka

Там права у трёх организаций, одна кинула страйк, Ютубчику пофиг и они ограничили. 🤷‍♀

Вот он подробно пишет: 
https://www.youtube.com/post/UgyR0bCkZNDVFpjM6wN4AaABCQ ред.

Ответить
1
Alex Fielding

посмотрел надысь, не особо понравилось. Смешно про бормотание актеров себе под нос, но совкодроч расстроил. 3/5

Ответить
0
Леха

Баженов же пообещал подать вторую жалобу, а после пойти в суд, чтобы видео перестали блокировать

В чей суд? Российский?

Ответить
2
Узкий яд

Лучше, Басманный.

Ответить
–1
Andy Rorsha

Вообще за дело. Обзор вышел отличным. Бодрым, смешным, остроумным. Попадания по делу. Давно такого не было, года 2 уже.

Ответить
2
Выходной кот

Я думаю, к этому всё сведётся, но я не понимаю, в контексте какой страны это будет происходить.

В контексте нью-совка, о котором ты так долго мечтал, чувак.

Ответить
2
Андрей Охапкин

Да мб Ютуб автоматически заблокировал, они же обычно так делают, а потом уже разбираются. С другой стороны, я не понимаю почему вообще удивляются блокировкам всякие обзорщики, они же буквально используют чужой контент 🤔

Ответить
–6
5 комментариев
Пётр Дерябин

Используют чужой контент

Прошу ознакомиться

Добросовестное использование
Добросовестное использование (англ. fair use) — правовая доктрина в США, которая описывает…
ru.wikipedia.org
Ответить
4
1 комментарий
Алексей Куликов

Вышел на улицу и снял видео - использовал чужой контент улицы, автомобили, дома, деревья, которые тебе не принадлежат. Снял дома, в видео попал контент Икеи, так это работает?

Ответить
2
4 комментария
Седой будильник

Тогда можно ютуб запретить

Ответить
0
3 комментария
Semyon Bochkaryov

Блокировки по ContentID прилетают еще до публикации видео, анализ идет во время обработки. Бэд это знает. 
Тут ему письмо от Ютуба пришло, что была ручная жалоба от правообладателя.

Ответить
0
3 комментария
Юный Макс

ему «решили отомстить за семь секунд кадров „Чернобыля“

какой важный курица

Ответить
1
Виктор

Никогда не понимал зачем смотреть полуторачасовое видео какого то чувака, который рассказывает о том, как он посмотрел фильм вместо того, чтобы посмотреть самому фильм. 

Ответить
1
2 комментария
Oz Print

Баженов - иноагент

Ответить
0
Ирина Китаева

бэд второй после друрова челоек по мерзотности , может бы ть даже на одном месте 

Ответить
–3
Николай Леонтьев

интересно....

Ответить
0
Владимир Филатов

Подтверждаю, хотя можно обойти с помощью invidious (фронт для ютуба)

Ответить
0
Озабоченный шмель

И никто не вспомнил, что есть Рутуб

Ответить
0
Semen Semenov

У него такое противное лицо, зачем он гримасничает? Это невыносимо смотреть

Ответить
0
Dobrosvet

Поднадоел Баженов, смотрю его редко, но про Чернобыль он отличный обзор сделал, респект

Ответить
0
Rin Vogel

А вчем собственно проблема не смотреть обзор? У Бэда поменялась методология, он теперь "поднимает архивы", чтобы разобрать фильм по косточкам, как он сделал с "Союзом спасения". Ну да, это занудно, с другой стороны, профессионально, не на уровне обычного блоггера-обозревателя. Другие обзорщики рофлят и высказывают свое мнение. Смотрите их)
И если у Козловского личные счеты, он может лично пообщаться с Женей. Он как-то говорил в интервью, что для него Евген очередной обзорщик... Да, и что мы имеем в итоге? - блокировки.

Ответить
0
Сердечный франт

я взял максимум от этого обзора 

Ответить
0
Dmitry Sursin

 > Netflix позволяет вставлять кадры из их проектов в ролики

Видимо я один на всю планету, который не понимает как даже скрин сделать момента на их сервисе... ред.

Ответить
0
1 комментарий
Vlad F

Не надо шутить с Данилой Козловским, это вам не Сашка Невский.

Ответить
0
Федя Прозоров

Ко-ко-ко меня заблочили и меня это не беспокоит, совсем, как посмели заблокировать мой обзор? Это месть или предательство? Или всё сразу? Кругом враги

Ответить
0
1 комментарий
Томатный Супчик

Офигеть, как я вовремя успел посмотреть.

Ответить
0
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