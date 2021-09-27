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Новости
Сергей Исенеков

Всех животных из разрушенного взрывом дома в Ногинске спасли. Последним вытащили кота Статьи редакции

«Даже не похудел», — отметил очевидец.

15 15 комментариев
1350 просмотров

Операция по спасению животных из разрушенного взрывом газа дома завершилась. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Спасатели спустили кота в клетке, а очевидцы отметили, что он в хорошем состоянии и «даже не похудел» спустя 19 дней в закрытой квартире.

Видео из телеграм-канала Shot

Ранее сегодня сообщалось, что волонтёрам удалось спасти кошку Нюшу со второго этажа. По их словам, она в тяжёлом состоянии. Животное уже отвезли в клинику на осмотр и лечение.

Добровольцы отметили, что многих хозяев домашних животных во время спасательных операций не было на месте, поэтому не удаётся сразу определить, кому принадлежит питомец.

Почему, интересно, хозяйки кошки со второго нет на месте или какого-то представителя от неё?! Если бы это была моя кошечка, не дай бог, я бы там разбила лагерь. Дневала бы и ночевала. Кусок в горло бы не полез. Просто, видимо, у всех разное отношение к своим питомцам.

из инстаграма добровольцев

В пресс-службе администрации Богородского городского округа рассказали, что спасателям удалось вызволить пять кошек, собаку и попугая в клетке.

26 сентября в Ногинске волонтёры начали спасать домашних животных в закрытых квартирах дома в Ногинске, который пострадал от взрыва газа. В первый же день им удалось спасти кошку оттуда.

Взрыв газа произошёл в доме в подмосковном Ногинске утром 8 сентября. Из-за взрыва рухнула часть стены здания — со второго по четвертый этаж. Пострадали более 15 человек, семеро погибли, в том числе двое детей.

#новости #животные

15 15 комментариев
20
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Котицыд
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27
Котицыд

последним вытащили кота

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23
Склонный корабль

@Котик Ботик ты спасён

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2
Склонный корабль

Дв блчд

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0
лала лало

Дело канеш доброе, но смешно читать этих зоофилов, как они там лагеря под руинами создавать будут и проче, складывается впечатление, что это какие то безработные с вагоном свободного времени ред.

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3
Минтимер Шаймиев

А могли бы на рудниках уголь добывать

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11
лала лало

Митинговать за выборы и против!

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4
Neten

Даже не похудел

Это наверное тот кот из мема

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4
Денис Долгов

Это он, да

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2
Алюминиевый жар

Слава богу, не спал, переживал за них

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3
Семен Петров
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1
Мрачный колос

18 дней не могли этого сделать, пока   сми не стали об этом трубить. 

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1
Алина Кипр

Питался трупом чьим то

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0
аятомат
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0
Emile Zäkiev

meh до пизды

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0
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