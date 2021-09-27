«Даже не похудел», — отметил очевидец.

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Операция по спасению животных из разрушенного взрывом газа дома завершилась. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Спасатели спустили кота в клетке, а очевидцы отметили, что он в хорошем состоянии и «даже не похудел» спустя 19 дней в закрытой квартире.

Видео из телеграм-канала Shot



Ранее сегодня сообщалось, что волонтёрам удалось спасти кошку Нюшу со второго этажа. По их словам, она в тяжёлом состоянии. Животное уже отвезли в клинику на осмотр и лечение.

Добровольцы отметили, что многих хозяев домашних животных во время спасательных операций не было на месте, поэтому не удаётся сразу определить, кому принадлежит питомец.

Почему, интересно, хозяйки кошки со второго нет на месте или какого-то представителя от неё?! Если бы это была моя кошечка, не дай бог, я бы там разбила лагерь. Дневала бы и ночевала. Кусок в горло бы не полез. Просто, видимо, у всех разное отношение к своим питомцам.

из инстаграма добровольцев



В пресс-службе администрации Богородского городского округа рассказали, что спасателям удалось вызволить пять кошек, собаку и попугая в клетке.

26 сентября в Ногинске волонтёры начали спасать домашних животных в закрытых квартирах дома в Ногинске, который пострадал от взрыва газа. В первый же день им удалось спасти кошку оттуда.