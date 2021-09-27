Всех животных из разрушенного взрывом дома в Ногинске спасли. Последним вытащили кота Статьи редакции
«Даже не похудел», — отметил очевидец.
Операция по спасению животных из разрушенного взрывом газа дома завершилась. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Спасатели спустили кота в клетке, а очевидцы отметили, что он в хорошем состоянии и «даже не похудел» спустя 19 дней в закрытой квартире.
Ранее сегодня сообщалось, что волонтёрам удалось спасти кошку Нюшу со второго этажа. По их словам, она в тяжёлом состоянии. Животное уже отвезли в клинику на осмотр и лечение.
Добровольцы отметили, что многих хозяев домашних животных во время спасательных операций не было на месте, поэтому не удаётся сразу определить, кому принадлежит питомец.
В пресс-службе администрации Богородского городского округа рассказали, что спасателям удалось вызволить пять кошек, собаку и попугая в клетке.
26 сентября в Ногинске волонтёры начали спасать домашних животных в закрытых квартирах дома в Ногинске, который пострадал от взрыва газа. В первый же день им удалось спасти кошку оттуда.
Взрыв газа произошёл в доме в подмосковном Ногинске утром 8 сентября. Из-за взрыва рухнула часть стены здания — со второго по четвертый этаж. Пострадали более 15 человек, семеро погибли, в том числе двое детей.