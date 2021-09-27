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Новости
Sasha Shambilova

Талибам запретили делать весёлые селфи и перенимать западную моду. Это «наносит ущерб статусу, добытому кровью» Статьи редакции

«Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима».

22 22 комментария
1251 просмотров
Фото AP

Новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб приказал боевикам не делать селфи, потому что это угрожает безопасности должностных лиц «Талибана»*. По его мнению, фотографии могут выдать месторасположение и раскрыть деятельность группировки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Занимайтесь поставленными вам задачами. Вы наносите ущерб статусу, добытому кровью наших мучеников.

Мавлави Якуб
министр обороны Афганистана

По данным WSJ, Якуб также отчитал боевиков за быстрое вождение и принятие западной моды. Он запретил талибам носить волосы длиной до плеч и белые кроссовки.

Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему.

Мавлави Якуб
министр обороны Афганистана

15 августа боевики террористической группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул. После этого в сети появились ролики, на которых они катаются на аттракционах в парке развлечений в городе Герат.

В сентябре британский военный журналист Джейк Ханрахан опубликовал фотографии вооружённых боевиков «Талибана»*, которые катаются по озеру на прогулочных лодках в виде лебедей.

Фото: Боевики «Талибана» на прогулочных лодках в…
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После захвата столицы «Талибаном»* президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Талибы обещали, что сохранят права людей «в пределах норм законов ислама», однако уже издали множество ограничивающих из свободу указов. Например, девочек временно отстранили от школы. А в конце сентября движение объявило о возобновлении казней и телесных наказной, объяснив это мерами безопасности.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #талибан

22 22 комментария
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22 комментария
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aliftin

Во  нахуя. Они почти сформировали образ весёлых бородачей с автоматами и в смешных шапках. Ещё чуть чуть и их бы воспринимали как реднеков. Теперь опять будут говорить что шариат для грустных. 

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15
Задумчивой Кот

Так проблема в том, что основная война закончилась и многим талибам делать нехуй. А с захватом городов и брошенного добра они получили доступ к благам  цивилизации о которых ранее не знали, т.к. они там реально с детва партизанили все и им ничего кроме корана не рассказывали всю жизнь. И их хозяева сейчас осознали что вся эта веселая братия с автоматами распробовав какие не какие блага цивилизации может начать задаваться неудобными вопросами. 

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10
Arthur Zugrov

Вообще да, это все выглядит, как дети, лишенные детства, которые, наконец, дорвались до игрушек. Вот только я думаю, что подчинение у них всё-таки беспрекословное хотя бы из страха, что грохнут.

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2
Задумчивой Кот

Ну понятно что у них там порядки в субординации драконовские, фанатики все же) Но судя по количеству селфи, командование на местах немного проебалось и не успело оградить пехтуру от всего что их могло "совратить", а теперь пытаются остановить распространение запрещая селфи. Возможно скоро нас ждет очень интересное продолжение истории)) 
 

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1
aliftin

Ребята в какой-то момент берега попутают и запустят в тиктоке челендж по отбунию рук. 

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0
bbk bbk

"Дизлайк и отписка" Двойной удар по режиму талибов. 

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13
Андрей Фурцев

По его мнению, фотографии могут выдать месторасположение и раскрыть деятельность группировки.

Ничего не напоминает?

Военнослужащим запретили не только пользоваться…
Указом президента Владимира Путина дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ дополнили запретом…
www.fontanka.ru
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0
Андрей Охапкин

А что не так?

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0
Arthur Zugrov

И вот опять - система, готовая рухнуть из-за весёлых селфи. Та что же это такое-то? То анимешники систему рушат, то фотки чернокожих, то стримеры в Китае, зараза, то вот теперь талибы готовы обрушить местную систему своими селфи. Экие же эти системы шаткие. Того и гляди от любого чиха развалятся.

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5
Алюминиевый жар

весёлые селфи

С отрезанной башкой

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3
Сердечный франт

сами себя перегрызут в битве за бутылку пепси колы. Сначала она развалила союз, скоро развалит и Талибан.

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3
Arthur Zugrov

Так это я в безопасности, получается? Колу не пью, пепси тоже, значит, и РФ не развалю.

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0
Задумчивой Кот

Вот ты шутишь, а ведь так оно и будет в итоге)) Это сюдичи безвылазно в горах и глуши можно пиздеть бесконечно своим, что они в праведном раю живут. А тут города и цивилизация 

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0

Комментарий удален

Владимир Филатов

доиграются, что их свои и сместят

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2
k. wintermute

Неорадикальный ислам с белыми аирфорсами, снапчатом и отрезанием рук 

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3
FOX

Россиянам запретили делать весёлые селфи и перенимать западную моду. Это «наносит ущерб статусу, великодержавному государству и скрепам»

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1
Николай Леонтьев

так не интереснее..... наверно будут рисовать картины и читать газеты местной типографии ?))

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0
Восточный Гоша

Нормальные ребята, хуле

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0
Mario Puzo
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0
Парламентский космос

Они в pubg переиграли что ли?)

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0
Методический хот-дог
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0
Сладкий Паша

эх ну что за люди

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0
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