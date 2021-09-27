Талибам запретили делать весёлые селфи и перенимать западную моду. Это «наносит ущерб статусу, добытому кровью» Статьи редакции
«Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима».
Новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб приказал боевикам не делать селфи, потому что это угрожает безопасности должностных лиц «Талибана»*. По его мнению, фотографии могут выдать месторасположение и раскрыть деятельность группировки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным WSJ, Якуб также отчитал боевиков за быстрое вождение и принятие западной моды. Он запретил талибам носить волосы длиной до плеч и белые кроссовки.
15 августа боевики террористической группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул. После этого в сети появились ролики, на которых они катаются на аттракционах в парке развлечений в городе Герат.
В сентябре британский военный журналист Джейк Ханрахан опубликовал фотографии вооружённых боевиков «Талибана»*, которые катаются по озеру на прогулочных лодках в виде лебедей.
После захвата столицы «Талибаном»* президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Талибы обещали, что сохранят права людей «в пределах норм законов ислама», однако уже издали множество ограничивающих из свободу указов. Например, девочек временно отстранили от школы. А в конце сентября движение объявило о возобновлении казней и телесных наказной, объяснив это мерами безопасности.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Так проблема в том, что основная война закончилась и многим талибам делать нехуй. А с захватом городов и брошенного добра они получили доступ к благам цивилизации о которых ранее не знали, т.к. они там реально с детва партизанили все и им ничего кроме корана не рассказывали всю жизнь. И их хозяева сейчас осознали что вся эта веселая братия с автоматами распробовав какие не какие блага цивилизации может начать задаваться неудобными вопросами.
Ну понятно что у них там порядки в субординации драконовские, фанатики все же) Но судя по количеству селфи, командование на местах немного проебалось и не успело оградить пехтуру от всего что их могло "совратить", а теперь пытаются остановить распространение запрещая селфи. Возможно скоро нас ждет очень интересное продолжение истории))
По его мнению, фотографии могут выдать месторасположение и раскрыть деятельность группировки.
Ничего не напоминает?