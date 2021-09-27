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Новости
Артём Мазанов

Власти индийского штата отключили интернет на 12 часов, чтобы претенденты на должность учителя не списывали на экзаменах Статьи редакции

Пять претендентов арестовали, в их тапках нашли Bluetooth-устройства.

7 7 комментариев
234 просмотров

26 сентября власти индийского штата Раджастхан отключили мобильный интернет с 6 утра до 18 вечера, чтобы провести экзамен Teacher Eligibility Test. Об этом пишет The Times Of India.

На экзамен зарегистрировались более 1,6 миллиона человек. Мобильный интернет блокировали, чтобы предотвратить массовые списывания, пользователи могли только звонить. Широкополосный интернет был доступен.

Один из центров, где принимали Teacher Eligibility Test

Претенденты на должность учителя всё же пытались списывать. Некоторые пришли на экзамен в шлепанцах со встроенными в подошву Bluetooth-устройствами, полиция арестовала пять человек. У части из них также нашли в ушах едва заметный микронаушник.

Индия не первая страна, в которой отключили интернет на время экзаменов. В 2015 и 2016 году власти Ирака отключали интернет для предотвращения списывания на экзаменах. В 2018 году интернет отключили во время школьных экзаменов в Алжире.

#новости #технологии #индия

7 7 комментариев
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Андрей Галицкий

ну вот, а в РФ даже во время протестов не отключают
а вы жалуетесь

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6
ouxen

могут себе позволить

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0
света шумовая

В шапке одного из индусов нашли индуса поменьше

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3
Алюминиевый жар

Это был его потерянный брат. Все пели и танцевали

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1
Andy Rorsha

А в жопах не нашли. Либо жопы не проверяли, либо кто-то все таки списал.

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1
Алюминиевый жар

Ну так и экзамен не на ТЖ был

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1
Желтый будильник

Если им бы была доступна вакцина с жидким чипом 5g  . . . 
Всё могло бы пройти гладко.
Или, кто знает, с жидким Bluetooth модулем. ред.

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0
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