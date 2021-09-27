Власти индийского штата отключили интернет на 12 часов, чтобы претенденты на должность учителя не списывали на экзаменах Статьи редакции
Пять претендентов арестовали, в их тапках нашли Bluetooth-устройства.
26 сентября власти индийского штата Раджастхан отключили мобильный интернет с 6 утра до 18 вечера, чтобы провести экзамен Teacher Eligibility Test. Об этом пишет The Times Of India.
На экзамен зарегистрировались более 1,6 миллиона человек. Мобильный интернет блокировали, чтобы предотвратить массовые списывания, пользователи могли только звонить. Широкополосный интернет был доступен.
Претенденты на должность учителя всё же пытались списывать. Некоторые пришли на экзамен в шлепанцах со встроенными в подошву Bluetooth-устройствами, полиция арестовала пять человек. У части из них также нашли в ушах едва заметный микронаушник.
Индия не первая страна, в которой отключили интернет на время экзаменов. В 2015 и 2016 году власти Ирака отключали интернет для предотвращения списывания на экзаменах. В 2018 году интернет отключили во время школьных экзаменов в Алжире.