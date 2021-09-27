Подробной информации о сотрудничестве компания пока не раскрыла.

743 просмотров

Фото AP



Автомобильный производитель Ferrari и компания Exor объявили о том, что подписали контракт с творческим коллективом LoveFrom во главе с Джони Айвом и Марком Ньюсоном для «изучения проектов в люксовом бизнесе». Об этом пишет Bloomberg.

Подробностей о сотрудничестве компании не раскрыли.

Это партнёрство поможет объединить легендарную производительность Ferrari с непревзойдённым опытом и творчеством LoveFrom, которые создавали продукты, меняющие мир.

из заявления Ferrari



В 2020 году ряд СМИ сообщали, что пост генерального директора Ferrari может занять Джони Айв. Однако в декабре стало известно, что им станет Джон Элканн.

Джони Айв покинул Apple в 2019 году, а затем создал независимую дизайнерскую компанию под названием LoveFrom. Среди их клиентов — бывший работодатель Айва и сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb.