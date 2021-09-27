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Новости
Сергей Исенеков

Бывший дизайнер Apple Джони Айв подписал многолетний контракт с Ferrari Статьи редакции

Подробной информации о сотрудничестве компания пока не раскрыла.

26 26 комментариев
743 просмотров
Фото AP

Автомобильный производитель Ferrari и компания Exor объявили о том, что подписали контракт с творческим коллективом LoveFrom во главе с Джони Айвом и Марком Ньюсоном для «изучения проектов в люксовом бизнесе». Об этом пишет Bloomberg.

Подробностей о сотрудничестве компании не раскрыли.

Это партнёрство поможет объединить легендарную производительность Ferrari с непревзойдённым опытом и творчеством LoveFrom, которые создавали продукты, меняющие мир.

из заявления Ferrari

В 2020 году ряд СМИ сообщали, что пост генерального директора Ferrari может занять Джони Айв. Однако в декабре стало известно, что им станет Джон Элканн.

Джони Айв покинул Apple в 2019 году, а затем создал независимую дизайнерскую компанию под названием LoveFrom. Среди их клиентов — бывший работодатель Айва и сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb.

LoveFrom — творческий коллектив дизайнеров, архитекторов, музыкантов, кинематографистов, писателей, инженеров и художников, офис которого находится в Лондоне и Сан-Франциско.

#новости #ferrari

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Sergiy Sev

теперь феррари надо будет заправлять снизу, предварительно перевернув?

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10
Еврейский Гоша

AMAZING

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6
Леха

Справедливости ради, мышь надо заряжать ну очень редко. А пенсил второй уже по-человечески заряжается

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1
Еврейский Гоша

У Айва было много потрясающих решений, чего стоит тот же 1 порт у MacBook 12 или блевотный TouchBar. Уверен что к ломающимся клавиатурам, выкинутым кардридерам и прочему он тоже имеет непосредственное отношение.

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2
Le Petit Train Jaune

Обычные заправочные пистолеты работать не будут

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1
Oz Print

Для заправочных пистолетов нужен будет переходник.

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1
Святой татарин

Вот только вопросы про сертифицированные заправки и переходники, не к дизайнеру

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1
Мучительный паркур

Напитался духом, так сказать.

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0
Святой татарин

А вот это — да, к дизайнеру

Ответить
0
Le Petit Train Jaune

Что-то я пропустил в своей жизни, давно они с мышкой такое исполнили?

Ответить
0
ouxen

Хуле не так?

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0
Мучительный паркур

В этом и фишка. Заправлять можно будет только на сертифицированных заправках. Потом примутся за дороги.

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0
Oz Print

Феррари 2022 - в трех новых цветах: цвет синевы, цвет бирюзы, цвет голубизны. Что нового в начинке? Да хер пойми, главное тачку раз в год меняйте))

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0
Andy Rorsha

КАждый новый год теперь колеса на новом месте. Ждём.

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2
Районный самолет

Резина будет облазить, как шкурка на Lighting ☺

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0
Забавный завод

Когда LoveFrom объединится с NeuroLove

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1
ouxen

Жаль

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1
Nikolay Mn

Что ни говори, но дизайнер он супер топ. 

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1
Le Petit Train Jaune

iFerrari Pro Max

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0
Mezzo Deesa

Парад горящих-тротлящих серебряных феррари, у которых педаль газа не нажимается после 5 круга (надо продуть баллончиком или потрясти болид вверх дном) в формуле 2022-2023 confirmed.

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0
Твоего деда дед

Марк Ньюсон

"This is Mark — new son"

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0
Твоего деда дед

Прикольные кресла он дизайнит

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0
Финский вентилятор

Жабы Феррари в виде айфона в студию

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0
ред.

Красивее авто чем LaFerrari он всё равно не сделает.

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0
Андрей Николаевич
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0
Кирилл Вселенский

Потратил талант не хопчик, а на дурь и порошок, ваш джони дутая фегура как стеклянный петушок 

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0
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