Бывший дизайнер Apple Джони Айв подписал многолетний контракт с Ferrari Статьи редакции
Подробной информации о сотрудничестве компания пока не раскрыла.
Автомобильный производитель Ferrari и компания Exor объявили о том, что подписали контракт с творческим коллективом LoveFrom во главе с Джони Айвом и Марком Ньюсоном для «изучения проектов в люксовом бизнесе». Об этом пишет Bloomberg.
Подробностей о сотрудничестве компании не раскрыли.
В 2020 году ряд СМИ сообщали, что пост генерального директора Ferrari может занять Джони Айв. Однако в декабре стало известно, что им станет Джон Элканн.
Джони Айв покинул Apple в 2019 году, а затем создал независимую дизайнерскую компанию под названием LoveFrom. Среди их клиентов — бывший работодатель Айва и сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb.
LoveFrom — творческий коллектив дизайнеров, архитекторов, музыкантов, кинематографистов, писателей, инженеров и художников, офис которого находится в Лондоне и Сан-Франциско.