Французский McDonald’s начал продавать воду в картонных стаканчиках вместо бутылок — но наливает её из-под крана Статьи редакции
Стакан объёмом 400 мл стоит 2,30 евро.
- McDonald’s отказалась от многолетнего сотрудничества с Danone, которая поставляла бутилированную воду Evian и Badoit. Теперь в меню есть только вода в картонных стаканчиках, пишет Le Figaro.
- Вода в стаканчиках объёмом 250 мл обойдется посетителям в 1,70 евро (примерно 140 рублей), а 400 мл — 2,30 евро (примерно 195 рублей). В McDonald’s считают, что это позволит сократить распространение пластика в мире. По данным компании, в среднем во Франции она продавала 75 млн бутылок.
- Но, как выяснил телеканал France Info, теперь McDonald’s не закупает минеральную воду, а просто наливает её из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз.
Ситуация вызвала недовольство властей. Заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города Дэн Лерт написал, что стоимость литра воды, поставляемой городской системой водоснабжения,— 0,003 евро (0,25 рубля) за литр, а McDonald’s продаёт ту же воду за 7 евро (594 рублей) за литр.
- В свою очередь в McDonald’s рассказали HuffPost, что 90% опрошенных клиентов довольны новым предложением, потому что они могут заказать разную воду: газированную, негазированную, минеральную.
Не вижу проблемы (равно как и парижских цен на воду но от данон).
Что-то мне подсказывает, что вода данон стоила +- тех же денег как и вода сечас, только из крана + фильтрация.
Проблемы не вижу, т.к что раньше что сейчас - ты волен сам выбирать покупать фильтрованную/минеральную воду или вместо покупки - запить из крана.
Честно говоря, я в целом смысла не вижу покупать негазированную воду в бутылках, если дешевле и проще купить фильтров домой хоть 10 штук и самому фильтровать.
Но привычнее верить что уж в магазине то из крану не нальють!
Как же я обожаю ТЖ! Только за это! Буквально месяц назад все бомбили, мол, что у нас потребителям частные компании ссут в лицо, и капитализм вообще надо запретить, например ситуации с Яндексом, как вдруг резко оказывается, что если это Франция, то ВНЕЗАПНО, компании могут делать все что захотят, хоть воду из под крана по цене золота продавать.
У нас мобильные фильтры по всему городу установлены, даже озоном обрабатывают, лул. Гораздо дешевле своих проточных фильтров получается, только надо походить с канистрой, конечно, но 100 метров это 100 метров. Да, и стоит это меньше даллара за 5 литров. Правда, не знаю, как эта хрень себя окупает весной, осенью и зимой.