Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
Новости
Новости vc.ru

Французский McDonald’s начал продавать воду в картонных стаканчиках вместо бутылок — но наливает её из-под крана Статьи редакции

Стакан объёмом 400 мл стоит 2,30 евро.

  • McDonald’s отказалась от многолетнего сотрудничества с Danone, которая поставляла бутилированную воду Evian и Badoit. Теперь в меню есть только вода в картонных стаканчиках, пишет Le Figaro.
  • Вода в стаканчиках объёмом 250 мл обойдется посетителям в 1,70 евро (примерно 140 рублей), а 400 мл — 2,30 евро (примерно 195 рублей). В McDonald’s считают, что это позволит сократить распространение пластика в мире. По данным компании, в среднем во Франции она продавала 75 млн бутылок.
  • Но, как выяснил телеканал France Info, теперь McDonald’s не закупает минеральную воду, а просто наливает её из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз.

  • Ситуация вызвала недовольство властей. Заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города Дэн Лерт написал, что стоимость литра воды, поставляемой городской системой водоснабжения,— 0,003 евро (0,25 рубля) за литр, а McDonald’s продаёт ту же воду за 7 евро (594 рублей) за литр.

  • В свою очередь в McDonald’s рассказали HuffPost, что 90% опрошенных клиентов довольны новым предложением, потому что они могут заказать разную воду: газированную, негазированную, минеральную.
franceinfo plus @franceinfoplus
🚰 Chez McDonald’s, l'eau présentée comme "microfiltrée" est précisément vendue 2,50 euros les 40cl, soit plus de six euros le litre

Comment expliquer un tel prix ?

📺 #franceinfo canal 27

#новости #mcdonalds

3394 просмотров
119 119 комментариев
17
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["mcdonalds","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 119, "likes": 17, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 445802, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Sep 2021 19:19:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
119 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Незаконный Макс

хотите как в Париже?

Ответить
17
Никита Андреев

Уж лучше пить воду из под крана за 2 евро в Париже, чем жить в Рашке

Ответить
31
Dobrosvet

Тем более, что там Эвиан из под крана течет

Ответить
7
28 комментариев
Незаконный Макс

я знаю(

Ответить
1
Вера Елизарова

Купите фильтр

Ответить
1

Комментарий удален

Вера Елизарова

Платить за воду из под крана? Нет, спасибо. 

Ответить
0
красивый комбинатор
Ответить
3
6 комментариев
Страстной фитиль

То есть можно зайти в туалет и набрать из под крана такую же воду, но бесплатно?

Ответить
7
Никита Андреев

Это будет уже считаться ограблением

Ответить
36
Trade Scum

всхрюкнул заместо сучары

Ответить
0
Святой татарин

наливает её из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз.

В туалете тоже такой фильтр стоит? ред.

Ответить
4
Качественный завод

Свой можно принести

Ответить
6
1 комментарий
Nick Rosenberg

через фильтр несколько раз

Т.е. 1 фильтр грубой очистки + 1 угольный. 

Ответить
0
Andy Rorsha

Нет. Стаканчика то нет бумажного с лого М.

Ответить
3
Публичный велосипед

Я со своим ред.

Ответить
0
1 комментарий
Максим Шпилёв
Ответить
1
Мучительный паркур

А ФИРМЕННЫЙ СТАКАНЧИК??

Ответить
1
AZP

Тебе и не знать, что вода из-под крана в некоторых странах очень чистая.

Ответить
0
Страстной фитиль

Не брешешь?! Каких ещё странах? ред.

Ответить
0
16 комментариев
Вера Елизарова

Думаю там туалеты платные. 

Ответить
0
Твоего деда дед

Во Франции не ходил в Макдак, а в Амстердаме либо предъяви чек о заказе, либо плати 50 центов ред.

Ответить
0
Oz Print

Но прежде купить бумажный стаканчик за 2,3€

Ответить
0
Мучительный паркур

Больше всего у меня горит с трубочек, конечно, которые размягчаются уже через пару минут.

Ответить
6
solawind

Они разные бывают наверное , в кафе у дома беру кофе с такими. На стакан кофе со льдом который расслабленно пьешь минут 10 хватает. Разъезжается если только забыть про него ред.

Ответить
1
Питерский цвет

Не вижу проблемы (равно как и парижских цен на воду но от данон).
Что-то мне подсказывает, что вода данон стоила +- тех же денег как и вода сечас, только из крана + фильтрация.

Проблемы не вижу, т.к что раньше что сейчас - ты волен сам выбирать покупать фильтрованную/минеральную воду или вместо покупки - запить из крана.

Честно говоря, я в целом смысла не вижу покупать негазированную воду в бутылках, если дешевле и проще купить фильтров домой хоть 10 штук и самому фильтровать.

Но привычнее верить что уж в магазине то из крану не нальють!

Ответить
3
Luchano Spaguetti

Так в целом можно рассуждать об общепите, мол можно дома готовить любые блюда, экономя, покупая продукты на рынке. Но есть огромное количество дрочеров на общепит, которые и обычную воды возьмут за дорого, и салат цезарь 200 грамм за косарь, итд.

Ответить
4
Питерский цвет

Ну тес более. Почему их ебет что воду фильтруют прям в маке а не на заводе данон? В чем разница то

Ответить
0
1 комментарий
Вчерашний микрофон

фильтры барьер до косаря стоят

Ответить
3
Sergey Michko

не вкусно 

Ответить
2
Temir

Пользую фильтр кувшин только ради того чтоб накипи не было - не хочу накипь пить, и вкус накипи нехочу

Ответить
1
1 комментарий
Вчерашний микрофон

невкусная вода?

Ответить
–1
6 комментариев
solawind

Они не чистят нихуя, нормально можно почистить через фильтр с обратным осмосом.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Чето мэр парижа берега попутал, тебя ебет за сколько бизнес может перепродавать то, что уже купил у тебя по договору? Популист ссаный

Ответить
3
Виталий Чухнов

Я так понимаю тут в некотором виде мошеничество. 
Я сомневаюсь, что макдак об этом предупреждает и он снизил цену за воду. 

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Всмысле мошейничество? Они купили воду по договору легально, отфильтровали ее и поставили прайс, за который готовы ее продать, и кто-то это покупает. В чем мошенничество? 

Ответить
1
1 комментарий
Джордж Харви

Как же я обожаю ТЖ! Только за это! Буквально месяц назад все бомбили, мол, что у нас потребителям частные компании ссут в лицо, и капитализм вообще надо запретить, например ситуации с Яндексом, как вдруг резко оказывается, что если это Франция, то ВНЕЗАПНО, компании могут делать все что захотят, хоть воду из под крана по цене золота продавать.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Кто все? Тебе с этим вопросом к психотерапевту бы обратиться, раз уж не можешь пояснить как связан французский макдональдс и яндекс

Ответить
0
2 комментария
Крайний самолет

Стакан объёмом 400 мл стоит 2,30 евро.

Ха, загнивающий запад, СТАКАН ВОДЫ по стоимости электричества в Сибири

Ответить
2
Sergey Michko

Такое же наебалово как Smart Water от кокаколы

Ответить
1
Luchano Spaguetti

Заебись, что у меня в городе охуеннейшая вода, которую все и всегда пьют из под крана. Пьем на миллиарды долларов, сасите

Ответить
1
Алексей Иванов

Надеюсь, что вода веганская, без гмо и глютена

Ответить
1
Aleksandr Dolgikh

Воду из под крана пить можно, не то что в Расее

Ответить
0
Vladislav Donets

Помню однажды вечером в Париже искал где купить бутылку воды, а потом оказалось что из под крана вода вполне хорошая, и в ресторанах её оттуда же наливают.

Ответить
0
van der Pusch

Вот что в Штатах однозначно лучше, чем в большей части Европы, так это бесплатная вода в общепите в неограниченом количестве.

Ответить
0
Савелий

В идиотократии (фильм) вообще удивлялись, что воду из под крана можно как то использовать, кроме как в туалете. Надо подождать уже меньше 500 лет.

Ответить
0
Алюминиевый жар

Ну это как у нас бутилированная вода из-под крана, да? 

Ответить
0
Таинственный кофе

Если хорошая фильтрация то там охуенное качество у воды будет. Другой вопрос что стоит она конечно дай боже 

Ответить
0
Семен Семеныч

У нас мобильные фильтры по всему городу установлены, даже озоном обрабатывают, лул. Гораздо дешевле своих проточных фильтров получается, только надо походить с канистрой, конечно, но 100 метров это 100 метров. Да, и стоит это меньше даллара за 5 литров. Правда, не знаю, как эта хрень себя окупает весной, осенью и зимой.

Ответить
0
Виталий Чухнов

В свою очередь в McDonald’s рассказали HuffPost, что 90% опрошенных клиентов довольны новым предложением, потому что они могут заказать разную воду: газированную, негазированную, минеральную.

Рады платить в почти 2500 раз больше? Кому они пиздят. 
Я так понимаю они даже цену не снизили. 

Ответить
0
Сладкий Паша

а это не в европе был закон, обязывающий заведения наливать воду любому попросившему бесплатно, даже если они ничего больше не покупают?
а, или это в канаде

Ответить
0
Игорь Павлов

По-моему в штатах после теракта 11 сентября вели такое, так как некоторые заведения в Нью Йорке отказывались налить воды пострадавшим.

Ответить
0
Семен Семеныч

Это такая форма эскайпизма, что всем настолько не до пизды, что там во французском макдаке льют?

Ответить
0
Александр Горелик

- зачем в маке брать воду?
- и так-то эти бонаквы точно так же из трубы разливают, потом везут по точкам. ну и нафига, если водопровод уже придумали?

Ответить
0
Денис Ваймс

Заходишь в макдак в Пориже
Мне пожалуйста 20 чизбургеров и стакан воды из воды из крана? 

Ответить
0
Денис Ваймс

А если принёс воду с собой?

Ответить
0
ggg123

С собой можно и че покрепче ред.

Ответить
0
Monsieurion

Забавно, что в место того, чтобы сдавать легко перерабатываемый пластик они предпочли херачить картонные стаканчики, которые нехилое кол-во воды при производстве тратят
PS: ещё и вода из под крана(

Ответить
0
Al

Всем похуй. Это мода. 

Ответить
0
andorus

Как то с другом хотели поучаствовать в конкурсе тупых продуктов. Придумали воду, «Кипяченая» с отрыжкой и без отрыжки. А тут оно как

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 119 комментариев
Обсуждаемое
Технологии
Поисковик «Яндекса» останется предустановленным на продаваемых смартфонах в 2022 году. Его можно выбрать вместо другого
Правительство продлило своё требование.
148
Интернет
«Шизофреники и наркоманы»: Гарик Мартиросян высказался против «цеховой» солидарности комиков — те ответили в соцсетях
Юморист на фоне дела Идрака Мирзализаде заявил, что не видит смысла поддерживать коллег-комиков, так как среди них есть «маньяки и твари». Критика интервью объединила стендаперов.
164
Twitter
Крик о помощи Юры Хованского
151
Популярное за три дня
Наука
На юге США нашли следы человека возрастом 23 тысячи лет — это противоречит теориям заселения Америки
Считалось, что люди пришли в эти места как минимум на семь тысяч лет позже.
163
Интернет
Не только для порно: преподаватель из Тайваня выкладывает на Pornhub лекции по математике. Их смотрят тысячи людей
Комментаторы мало что понимают (все видео на китайском языке), но шутят: странно, что на этом математическом сайте ещё кто-то смотрит на голых людей.
60
Новости
Хомяк-криптотрейдер за три месяца увеличил портфель почти на 30%. Он обошёл Уоррена Баффета
Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.
68
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null