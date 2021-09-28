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Новости
Яна Ломакина

Рэпера Ар Келли, автора хита I Believe I Can Fly, признали виновным в рэкете и торговле людьми Статьи редакции

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

7 7 комментариев
867 просмотров

В Нью-Йорке суд присяжных признал американского рэпера и продюсера, обладателя трёх премий «Грэмми» Ар Келли виновным по девяти пунктам обвинения: рэкете, организации торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. Об этом пишет The New York Times.

Судебный процесс над Ар Келли начался в августе. По версии обвинения, Ар Келли пользовался своей репутацией, чтобы подчинять себе людей и принуждать их выполнять его требования. Они заявляли, что музыкант подвергал их «извращенным и садистским прихотям», держал взаперти против воли и шантажировал. Несколько пострадавших на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

«Сегодняшний обвинительный приговор навсегда заклеймил Ар Келли как агрессора, который использовал свою славу и богатство, чтобы охотиться на молодых, уязвимых и безгласных ради собственного сексуального удовлетворения», — заявила после оглашения решения коллеги присяжных прокурор Восточного округа Нью-Йорка Жаклин Касулис.

Ар Келли вынесут приговор 4 мая 2022 года. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Один из адвокатов Келли сказал, что разочарован решением суда и надеется подать апелляцию.

Ар Келли (Роберт Сильвестр Келли)— получил популярность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. За свою карьеру он выиграл несколько премий «Грэмми» и American Music Awards. Он наиболее известен как автор хита I Believe I Can Fly.

Музыкант на протяжении десятилетий сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии, но ему удавалось избежать наказания. Например, в 2008 году Келли обвиняли в изготовлении детской порнографии, но присяжные решили его оправдать.

#новости #сша

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Сталин спас Россию

Ну что, как полетал?

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3
AZP

Они заявляли, что музыкант подвергал их «извращенным и садистским прихотям»,

Заставлял записывать альбомы

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2
Нормальный яд

хит — хуйня, кстати

такое только рэкитер и торговец людьми мог написать...

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0
Selfish Ledger

Торговец людьми это перевод human trafficking. Это когда перевозишь человека. Таксист для проститутки это торговец людьми, не знающий об этом. 

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0
Тёма Тема

Теперь надолго улетит

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0
Сергей Торяников

От винта на пожизненное? 

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0
Сибирский вентилятор

Похуй на негра

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0
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