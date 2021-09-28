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Новости
Яна Ломакина

Росгвардейцев, которые подбросили наркотики школьнику и вымогали у него 300 тысяч рублей, отправили в колонию Статьи редакции

Одного приговорили к шести годам лишения свободы, другого — к четырём.

28 28 комментариев
3548 просмотров

Двоих сотрудников Росгвардии, которые в июне 2019 года вымогали взятку у 16-летнего подростка после инсценировки подброса наркотиков, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, силовики также получили ещё 258 тысяч рублей от пятерых потерпевших в похожих ситуациях. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения. По статье о хранении наркотиков их оправдали.

Александра Бойкова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Никиту Лаврентьева — к четырём годам. Их также на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

По данным следствия, в июле 2019 года сотрудники Росгвардии остановили 16-летнего подростка на улице и инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотики. После этого они надели на школьника наручники, избили и потребовали у него 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Адвокат рассказал, что подросток успел отдать Бойкову и Лаврентьеву в общей сложности 140 тысяч рублей, и при этом позвонил в полицию. Росгвардейцев задержали. Подсудимые заявили, что на преступление их подтолкнули «финансовые трудности», в том числе «небольшая зарплата и ипотека».

#новости #росгвардия

28 28 комментариев
31
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28 комментариев
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rustyrazor

Подсудимые заявили, что на преступление их подтолкнули «финансовые трудности», в том числе «небольшая зарплата и ипотека».

Бедные росгвардейцы уже концы с концами свести не могут, а кто-то еще смеет критиковать власть за увеличение бюджета на силовиков ( ° ʖ °) ред.

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40
Eugen T

Ещё и заругали. Им теперь так не по себе, аж кушоть не можут ред.

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2
Al

Их на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

А потом снова подкидывать? 

Ответить
24
Michael Konovalov

Я тоже обратил внимание. Да и шесть и четыре года, маловато будет.

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0
Соколов Андрей

Удо через год, скриньте

Ответить
16
Дима Орлов

Неужели в России есть справедливость?

Ответить
5
Татарская идентичность

Будучи исполнительной властью подбросили наркотики несовершеннолетнему и вымогали с него деньги.
Их выпустят через год. Потому что такое уже было. 

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24
Оранжевый супер_стар

ну и надо учитывать кто родители

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2
Сомнительный ящик

 Их выпустят через год

потому что они тоже занесут 

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1
Сомнительный ящик

пищевая цепочка

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1
Adir Hartmann

мусорская многоножка 

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3
Anton Silaev

если ты школьник и можешь 140 тысяч найти, то да

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0
aliftin

Показательная порка. 

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0
Уральский дебаркадер

десяти годам колонии на двоих

Забавная формулировка

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7
Аркадий Гайдаржи

Тоже об этом подумал. Если два не связанных числа в сумме дают круглую цифру, то журналист их с удовольствием просуммирует

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9
Михаил Ч

колонии на двоих...

Ответить
2
Голодный ГОСТ

Росгвардейцев, которые подбросили наркотики школьнику, посадили на бутылку

Ответить
1
Vladislav Pauls
Ответить
5
Qweso

Подбросили не тому, бывает. В следующий раз будут чуть избирательнее, чтобы не попасть в такую ситуацию

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3
ред.

 Их также на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Ну а потом: Добро пожаловать, долго вас ждали!

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2
Ivan Boldyrev

Им подбросили наркотики хорошие полицейские? 

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1
Павел Фролов

У меня так два знакомых платили, одного, правда за дело поймали, а второго ловко подставили

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0
Ray Roy

Напишите по подробнее что и как было.

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1
Павел Фролов

Ну, первый поехал за вкусняшками в 5 утра, шел потом где то в это же время по улице, их остановили и начали сразу обыскивать, конфеты нашли и на счётчик поставили, судя по всему, по наводке кондитера

Второй сидел со знакомым в баре, на них начали два каких то алкаша бочку катить, те им по голове погладили и пнули из бара и сидят дальше, приезжает наряд и увозит их в обезьянник, отбирают мобилы и держут там их сутки. А вот эти два алкаша приходят к ним в форме и говорят, что те погладили полицейских при исполнении, теперь либо срок, либо деревянных надо отсыпать ред.

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2
конгруэ́нтный

децимация 

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0
ouxen

На каком основании?

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0
Тайлер Дерден

"...Подсудимые заявили, что на преступление их подтолкнули «финансовые трудности», в том числе «небольшая зарплата и ипотека».
Практически обстоятельства непреодолимой силы. Простить и отпустить. Хотя, и так чрез пару лет выйдут.

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0
Непривычный теркин30см

забавно, что за хранение оправдали, так бы +десяточку сверху подбросили

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0
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