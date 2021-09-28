Одного приговорили к шести годам лишения свободы, другого — к четырём.

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Двоих сотрудников Росгвардии, которые в июне 2019 года вымогали взятку у 16-летнего подростка после инсценировки подброса наркотиков, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, силовики также получили ещё 258 тысяч рублей от пятерых потерпевших в похожих ситуациях. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения. По статье о хранении наркотиков их оправдали.

Александра Бойкова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Никиту Лаврентьева — к четырём годам. Их также на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

По данным следствия, в июле 2019 года сотрудники Росгвардии остановили 16-летнего подростка на улице и инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотики. После этого они надели на школьника наручники, избили и потребовали у него 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.