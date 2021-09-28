Росгвардейцев, которые подбросили наркотики школьнику и вымогали у него 300 тысяч рублей, отправили в колонию Статьи редакции
Одного приговорили к шести годам лишения свободы, другого — к четырём.
Двоих сотрудников Росгвардии, которые в июне 2019 года вымогали взятку у 16-летнего подростка после инсценировки подброса наркотиков, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По версии следствия, силовики также получили ещё 258 тысяч рублей от пятерых потерпевших в похожих ситуациях. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения. По статье о хранении наркотиков их оправдали.
Александра Бойкова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Никиту Лаврентьева — к четырём годам. Их также на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.
По данным следствия, в июле 2019 года сотрудники Росгвардии остановили 16-летнего подростка на улице и инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотики. После этого они надели на школьника наручники, избили и потребовали у него 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
Адвокат рассказал, что подросток успел отдать Бойкову и Лаврентьеву в общей сложности 140 тысяч рублей, и при этом позвонил в полицию. Росгвардейцев задержали. Подсудимые заявили, что на преступление их подтолкнули «финансовые трудности», в том числе «небольшая зарплата и ипотека».
Ну, первый поехал за вкусняшками в 5 утра, шел потом где то в это же время по улице, их остановили и начали сразу обыскивать, конфеты нашли и на счётчик поставили, судя по всему, по наводке кондитера
Второй сидел со знакомым в баре, на них начали два каких то алкаша бочку катить, те им по голове погладили и пнули из бара и сидят дальше, приезжает наряд и увозит их в обезьянник, отбирают мобилы и держут там их сутки. А вот эти два алкаша приходят к ним в форме и говорят, что те погладили полицейских при исполнении, теперь либо срок, либо деревянных надо отсыпать ред.