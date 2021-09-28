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Новости
Яна Ломакина

Посольство России в Испании раскритиковало социальную рекламу с упоминанием «русских девственниц» Статьи редакции

Плакаты разместили для привлечения общественного внимания к проблеме проституции.

Плакат с упоминанием «русских девственниц и кокаина»  Фото с сайта Nueva Vida

Посольство России в Испании призвало местную некоммерческую организацию Nueva Vida убрать плакаты, приуроченные к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Дизайн одного из плакатов, на котором изображено меню ресторана, предлагающее «русских девственниц и кокаин», российское посольство назвало в фейсбуке недопустимым.

По заявлению российского посольства, россияне в Испании «возмущены PR-акцией» Nueva Vida. «В этой связи связываемся с указанной организацией… с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — говорится в сообщении посольства.

Баннер с меню разработали студенты Университетского центра CESINE в Сантандере, сообщается на сайте Nueva Vida. Глава НКО отмечает, что основаная идея плакатов — «торговли людьми нет без спроса на них», и «без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации».

#новости #испания

4172 просмотров
83 83 комментария
18
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83 комментария
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Инженерный холод

Да, не надо обливать грязью русских шлюх и кокаин, это мешает бизнесу - МИД РФ

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52
Уральский дебаркадер

Хммм, может, речь о Захаровой? но какая ж она девственница...

Ответить
5
Инженерный холод

Заспиртованнная только

Ответить
10
Руслан Астратов

Как раз таки у захаровой пожизненный запас девственности 

Ответить
2
Сомнительный ящик

пора закрепить на уровне скреп 

Ответить
2
Eugen T

Русские вперёд!

Ответить
2
Sergey Lashkin

Вы такие смешные, пиздец

Ответить
0
Icipher

А ты нет

Ответить
0
Инженерный холод

Ничего смешного

Ответить
0
Уральский дебаркадер

Официант, мне русских девственниц, борща и кокаин

Ответить
13
Андрей Анисимов

- в подарок потрет сталина и пьяный русский с балалайкой на медведе (тоже пьяном)  

Ответить
5
Уральский дебаркадер

сталин тоже пьяный?

Ответить
3
Сталин спас Россию

Товарищ Сталин никогда не был пьян. Его стальной воле подчинялся даже алкоголь.

Ответить
3
Уральский дебаркадер

да лан, он же вино хлестал всё время и кровь хрис...впрочем, не будем об этом

Ответить
3
Сталин спас Россию

Исключительно для здоровья и бодрости духа. Но никогда не напивался допьяна.

Ответить
4
Уральский дебаркадер

бодрости гэбухи

Ответить
2
Сталин спас Россию

Гэбуха всегда бодра и начеку, товарищ!

Ответить
0
Eugen T

Слабо, но зачёт

Ответить
0
Андрей Анисимов

Все кто видел его пьяным отправлялись в совэтский ГУЛАГ к страшныш КГБФСБшникам

Ответить
3
Андрей Анисимов

Конечно дорогой и забыл упомянуть бутылку водки (чтобы и посетитель был пьян)

Ответить
2
Bad Mother Fucker

зачем он потрет сталина

и где

Ответить
0
Андрей Анисимов

лично для вас акция вместо пьяного портрета Сталина, потрет нашего Светлоликого лидера Путина (да и он тоже будет пьяным)

Ответить
1
Максим Хрущаков

Балтийский чай под борщец - самое то!

Ответить
2
Татарская идентичность

Дело здесь не только в высоких чувствах мистера Эйткина, но и в дипломатической школе. У западной дипломатии накопился большой опыт опускания восточных зверушек. Знают как облупленных и управляют мастерски: щелчок-конфетка-щелчок.

Ответить
10
Владислав Недзвецкий

а татары это какой тип зверушек?

Ответить
0
Татарская идентичность

Ну это с какой стороны посмотреть

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

Со стороны служения русскому государству.

Ответить
0
Татарская идентичность

Ну так, средне

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

А че там с крымскими татарами?

Ответить
0
Татарская идентичность

Взрывают так, что мое уважение... ред.

Ответить
1
Серебряный торшер

Хитрый

Ответить
0
Evil Pechenka

Есть устойчивые словосочетания связанные с местоположением:

• башкирский мёд;
• итальянская паста;
• туманный Лондон;
• педантичные немцы.

Ну и «русские девственницы». 🤷‍♀

Чем славна Россия, то и отмечают испанцы.

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2
сироп от щекотки

да, башкирский мед на весь мир просто история

кого не спроси

Ответить
12
Evil Pechenka

Это я ещё про «астраханские арбузы» не написал, «донбасские котлы», «тамбовских волков», «ростовских воров», «питерские крыши».

Ответить
3
Уральский дебаркадер

"злую печеньку"

Ответить
4
Владимир Филатов

медицинский, мёд или метамф? 

Ответить
0
Neketa Fo

Хуй знает, может из текста не понятно, но реклама вообще-то не России

Ответить
1
Себастиан Перейра

в каком месте они там "девственницы"?
эти шалавы уже с 13 лет долбятся

Ответить
0
stepan ua

Ну в западной Европе ходит молва о восточноевропейских проститутках. Организация просто подстроилась под современные реалии, что бы донести свою мысль

Ответить
2
Бывший пистолет

 Организация просто подстроилась под современные реалии

"Используем стереотипы" звучит слишком некрасиво. Надо придумать что-то другое, чтобы мы не выглядели такими мудаками. О, придумал - "Подстраиваемся под современные реалии"

Ответить
10
Neketa Fo

Я пропустил что-то, а давно восточная Европа теперь опять одна страна?

Ответить
3
Yaroslaff Chekunov

по факту пока нет

Ответить
2
Neketa Fo

Ярослав, вы очень патриотично и оптимистично настроены! Мое уважение

Ответить
4
Yaroslaff Chekunov

А чего тогда плюс брату румыну не поставил?

Ответить
0
Андрей Охапкин

восточноевропейских

Украинских?

Ответить
1
Qweso

русских 

Ответить
0
Андрей Охапкин

С регистрацией

Ответить
0
Qweso

Девственный пользователь ред.

Ответить
0
Татарская идентичность

Самая главная русская девственница.
Да и с кокаином связи имеются. 

Ответить
5
Частный танк88

Тут надо очень много кокаина

Ответить
1
Neketa Fo

А это точно социальная реклама? Даже интересно как был принято решение разместить ее на улице

Ответить
3
сироп от щекотки

ну там типа:
хола Мигель!
си си, песо
те куерта пута

Ответить
3
thekitakun

те куерта пута

Ответить
1
Максим Манчестер

Русские проститутки появляются из-за действий властей РФ. Тотальная нищета половины населения страны. Унижают россиян в первую очередь сами власти.

Ответить
2
Сталин спас Россию

Перепись русских куколдов в комментах открыта.

Ответить
1
Bad Mother Fucker

зачем ты её открыл

Ответить
2
Сталин спас Россию

Она сама открылась, я просто зафиксировал факт

Ответить
0
Bad Mother Fucker

пиздишь

Ответить
0
Сталин спас Россию

Чегойто? Ещё до моего прихода полезло либероидное гнильё с их "европейские господа всё правильно написали, наши наташки - шлюхи, гигиги".

Ответить
0
Серебряный торшер

почему девственниц то ?)

Ответить
2
Qweso

Запросы такие

Ответить
1
aliftin

Так вот оказывается где все девственницы. 

Ответить
2
Cерьёзный Валера

На месте испанок я бы забеспокоился.

Ответить
1
сироп от щекотки

ладно, сделаем вид шо мы не знаем какая страна славится потоком "rusa virgen".
раз уж режиссёр "король-рыбак" не разобрался..

Ответить
0
Инженерный холод

Я ничего не понял

Ответить
0
сироп от щекотки
Ответить
1
Алексей Иванов

Так забавно, когда кто-то там борется с подобным нарицательным. Натрашки они известны всему миру же

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0
Павел Каташев

Бл. Я даже впервые согласен с тезисом, персонализация по нации это довольно спорный момент, но в тот же момент социальная реклама сыграла на ура, об этом написали сми. С другой стороны тезис о том что "если бы не мужики-потребители то этого не было" довольно глуп, если бы у бабушки был челн...

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0
Neketa Fo

Охуенный отклик. Про рекламу написали Российские сми что испанцы охуевшие. Сработало

Ответить
2
bbk bbk

В рамках троллинга испанцам надо исправить плакат. "Русские девственницы закончились"

Ответить
–2
Qweso

Что плохого в русских?

Ответить
0
Wilddigital

- В России нет девственниц.
Прокомментировали в МИД РФ

Ответить
0
Artyom Ramazani-Zubov

Публикация меню могла быть расценена сотрудниками диппредставительства как прямая угроза бесперебойным поставкам

Ответить
0
Yuri Polu

Испанский стыд какой-то

Ответить
0
Футбольный череп

русский≠российский
Причем тут вообще посольство РФ?

Ответить
0
Андрей Анисимов

У них триггер на все связанное с Россией, а русских, гос-во Российское (правительство) испокон веков считает за своих рабов

Ответить
0
Plan 🇧&🇨

то-то Чупик депортируют в очередной султанат

Ответить
0
Сталин спас Россию

Русский ⊂ российский.

Ответить
0
Футбольный череп

Докажите это утверждение.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ты рофлишь что ли?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_состав_России

Национальный состав России
Россия является многонациональным государством, что отражено также в её Конституции. На её…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
мамкин ценник

«без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации».

Вкрай ебанулись

Ответить
0
Michael Konovalov

Акт вопиющей гусофобии.

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0
Arthur Zugrov

Пропускают мимо ушей травлю компаний за рекламу с чернокожими и однополыми семьями
"Умберите мнадпись в Испании!"

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0
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