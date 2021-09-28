Плакаты разместили для привлечения общественного внимания к проблеме проституции.

Плакат с упоминанием «русских девственниц и кокаина» Фото с сайта Nueva Vida

Посольство России в Испании призвало местную некоммерческую организацию Nueva Vida убрать плакаты, приуроченные к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Дизайн одного из плакатов, на котором изображено меню ресторана, предлагающее «русских девственниц и кокаин», российское посольство назвало в фейсбуке недопустимым.

По заявлению российского посольства, россияне в Испании «возмущены PR-акцией» Nueva Vida. «В этой связи связываемся с указанной организацией… с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — говорится в сообщении посольства.

Баннер с меню разработали студенты Университетского центра CESINE в Сантандере, сообщается на сайте Nueva Vida. Глава НКО отмечает, что основаная идея плакатов — «торговли людьми нет без спроса на них», и «без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации».