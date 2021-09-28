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Новости
Артём Мазанов

В Москве установили первую камеру с шумомером для выявления водителей, которые нарушают тишину ночью Статьи редакции

Согласно предложению Сергея Собянина, базовый штраф за такое нарушение составит 5 тысяч рублей. Он будет прогрессивно расти.

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестировать новые дорожные комплексы с микрофонами, которые измеряют шум проезжающих автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно презентации замглавы дептранса Москвы Андрея Корнеева, камера нового типа оборудована четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами на Х-образном креплении. Она будет не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео. В постановлении о штрафе будет панорамная фотография с траекторией проезда транспортного средства, информация об уровне шума в пяти-семи точках по ходу движения и видеоролик.

ЦОДД уточнил, что камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, а для этого нужно принять документ с указанием пороговых значений шума в децибелах. Это можно сделать только после изменения действующего законодательства.

Если все поправки примут, камеры установят в местах, где жители больше всего жалуются на шум от транспорт. По данным «Ъ», сейчас одна камера установлена в районе Чистых прудов. «Пока речи о штрафах не идет», — добавили в дептрансе.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин предложил усилить ответственность за нарушение тишины ночью. По его словам, «отдельные „отмороженные“ автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой». Если его предложение примет Мосгордума, базовый штраф за нарушение тишины составит 5 тысяч рублей и будет прогрессивно расти в зависимости от мощности автомобиля. Документ также предлагает запретить использовать машины и мотоциклы с модифицированными глушителями.

Поправки Мосгордума рассмотрит 29 сентября. Если предложение Собянина поддержат, дальше документ поступит в Госдуму. Изменения в столичный КоАП внесут только после принятия поправок к федеральному кодексу.

#новости #москва

3 3 комментария
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