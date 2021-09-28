Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
Новости
DTF

Activision Blizzard выплатит пострадавшим сотрудникам по делу о домогательствах 18 миллионов долларов Статьи редакции

Так компания отреагировала на иск от Комиссии по равноправию при трудоустройстве, но ей всё ещё предстоит урегулировать судебную жалобу от штата Калифорния.

  • О готовности выплатить пострадавшим сотрудникам 18 миллионов долларов Activision Blizzard объявила у себя на сайте 27 сентября — вскоре после того, как получила судебный иск от Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC). Корпорацию обвиняли в том, что её сотрудники подвергались домогательствам и дискриминации.
  • Согласно соглашению с EEOC, фондом в 18 миллионов долларов смогут воспользоваться только пострадавшие работники, которые трудоустроены в компании с 1 сентября 2016 года или раньше.
  • В своём заявлении Activision Blizzard отрицала нарушения со своей стороны и согласилась на трёхлетний тщательный надзор со стороны третих лиц.
  • Глава корпорации Бобби Котик, в свою очередь, заявил, что в их компании нет место домогательствам и дискриминациям, поэтому он поблагодарил всех сотрудников, которые высказались о своём опыте работы.
  • На данный момент Activision Blizzard урегулировала иск только со стороны Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве, и ей ещё предстоит защищать себя по аналогичному делу о домогательствах и дискриминациях от штата Калифорния.
  • На фоне исков выяснилось о многолетних проблемах внутри студий Activision Blizzard, а сама корпорация объявила о крупных перестановках — так, руководство отправило в отставку президента Blizzard Джея Аллена Брэка.
  • Кроме этого, разработчики начали вносить изменения в свои игры, чтобы убрать из них отсылки к руководителям и старшим сотрудникам, которых обвинили в домогательствах.
Власти Калифорнии подали в суд на Activision…
В иске утверждается, что женщинам в компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по…
tjournal.ru

#новости #activision #blizzard #скандалы

69 просмотров
3 3 комментария
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","blizzard","activision"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 446043, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Sep 2021 10:16:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
3 комментария
Популярные
По порядку
Антон Лисин

Близзард по "пизде" пошел

Ответить
0
Бывший пистолет

Стоит помнить, что обвинения в домагательствах нередко действительно бывают не без оснований. То что иногда они ложны не значит, что надо ко всем обвинениям в домагательстве относиться как лжи.
Это как фразу "Первое впечатление бывает обманчиво" воспринимать как то, что Первое впечатление всегда обманчиво. Забывая, что на деле Первое впечатление обычно соответствует действительности.

Ответить
0
Рыжий

Может теперь они, наконец-то, займутся проектами? Аддон скоро новый должен быть, а они еще старый не допилили

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Обсуждаемое
Новости
Интеррекорд: Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее число голосов на выборах глав регионов
Он получил 99,7% голосов при явке 94,42%.
140
Новости
«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи
«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.
283
Новости
В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков
Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.
476
Популярное за три дня
Новости
Хомяк-криптотрейдер за три месяца увеличил портфель почти на 30%. Он обошёл Уоррена Баффета
Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.
68
Интернет
«Шизофреники и наркоманы»: Гарик Мартиросян высказался против «цеховой» солидарности комиков — те ответили в соцсетях
Юморист на фоне дела Идрака Мирзализаде заявил, что не видит смысла поддерживать коллег-комиков, так как среди них есть «маньяки и твари». Критика интервью объединила стендаперов.
263
Новости
«Дядя Вова, мы с тобой», драка и ёршики: в Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов в Госдуму
Представители партии потребовали привлечь к уголовной ответственности Алексея Венедиктова, а полиция пыталась заглушить протестующих песнями.
167
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null