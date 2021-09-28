Activision Blizzard выплатит пострадавшим сотрудникам по делу о домогательствах 18 миллионов долларов Статьи редакции
Так компания отреагировала на иск от Комиссии по равноправию при трудоустройстве, но ей всё ещё предстоит урегулировать судебную жалобу от штата Калифорния.
- О готовности выплатить пострадавшим сотрудникам 18 миллионов долларов Activision Blizzard объявила у себя на сайте 27 сентября — вскоре после того, как получила судебный иск от Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC). Корпорацию обвиняли в том, что её сотрудники подвергались домогательствам и дискриминации.
- Согласно соглашению с EEOC, фондом в 18 миллионов долларов смогут воспользоваться только пострадавшие работники, которые трудоустроены в компании с 1 сентября 2016 года или раньше.
- В своём заявлении Activision Blizzard отрицала нарушения со своей стороны и согласилась на трёхлетний тщательный надзор со стороны третих лиц.
- Глава корпорации Бобби Котик, в свою очередь, заявил, что в их компании нет место домогательствам и дискриминациям, поэтому он поблагодарил всех сотрудников, которые высказались о своём опыте работы.
- На данный момент Activision Blizzard урегулировала иск только со стороны Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве, и ей ещё предстоит защищать себя по аналогичному делу о домогательствах и дискриминациях от штата Калифорния.
- На фоне исков выяснилось о многолетних проблемах внутри студий Activision Blizzard, а сама корпорация объявила о крупных перестановках — так, руководство отправило в отставку президента Blizzard Джея Аллена Брэка.
- Кроме этого, разработчики начали вносить изменения в свои игры, чтобы убрать из них отсылки к руководителям и старшим сотрудникам, которых обвинили в домогательствах.
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3 комментария
Стоит помнить, что обвинения в домагательствах нередко действительно бывают не без оснований. То что иногда они ложны не значит, что надо ко всем обвинениям в домагательстве относиться как лжи.
Это как фразу "Первое впечатление бывает обманчиво" воспринимать как то, что Первое впечатление всегда обманчиво. Забывая, что на деле Первое впечатление обычно соответствует действительности.
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