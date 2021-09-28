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Новости
Яна Ломакина

Разработчик Ethereum признался в незаконной помощи КНДР с криптовалютами. Ему грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции

Гриффита арестовали в 2019 году после выступления на конференции в Пхеньяне.

Американский программист, один из разработчиков Ethereum, Вирджил Гриффит признал вину в незаконном содействии Северной Корее по обходу американских санкций с помощью криптовалюты. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства юстиции США.

По данным властей, Гриффит консультировал Северную Корею как использовать криптовалюты и блокчейн, чтобы отмывать деньги и обходить американские санкции. Также он якобы разрабатывал планы по облегчению обмена криптовалютами между Северной и Южной Кореей. По мнению прокурора Одри Штраусс, этим он поставил под угрозу безопасность США.

27 сентября Гриффит признал вину в незаконном экспорте услуг и технологий в КНДР, нарушающем американский закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Приговор программисту вынесут 18 января 2022 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Согласно сведениям Минюста, Гриффит начал консультации в Северной Корее в 2018 году. В 2019 году, несмотря на запрет въезда в КНДР, он через Китай приехал в Пхеньян и принял участие в конференции по криптовалютам и блокчейну DPRK Blockchain Conference. После этого его арестовали, обвинив передаче КНДР информации, которая может быть использована страной для обхода американских санкций.

#новости #криптовалюты

3815 просмотров
107 107 комментариев
11
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107 комментариев
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Сталин спас Россию

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Причём даже не за фотки секретных документов на личный телефон, как в случае с российским учёным, а просто за помощь стране, против которых власти ввели санкции.

Ждём виртуозных объяснений либерахенов, почему это другое и что всё правильно делают.

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2
Сомнительный ящик

щас бы перед комунякой людоедом в чем-то оправдываться 

либерахи проходите мимо, оно того не стоит

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35
Люц Шнайдер

Почему украинцы травят Усика?

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5
11 комментариев
Байден Чмо

а коммент-то читал или только по профилям скачешь в поисках кремлеботов?

Ответить
–1
Doktor Streyndzhlav

Это, разумеется, ДРУГОЕ.

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–1
1 комментарий
Александр Лукашенко

Почему ты всё время рвёшься от каких-то "либерахенов"? Покажи, где они тебя трогали.

Ответить
5
Байден Чмо

Ждём виртуозных объяснений либерахенов

Зря, они просто рвутся и минусят, когда видят *неудобное*

Ответить
0
Майка Ника

Я например либерахен и не считаю это другим 🤷‍♂

Примечательно, что ваши рвутся регулярно под такими темами, каждый раз призывая либерахенов 

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1
1 комментарий
Технический холод

Во, это годный виртуал

Ответить
0
Михаил Зеленин

На самом деле все у них логично. Для либералов у "рашки" ничего нет, поэтому и красть незачем. Так что любого, кого обвиняют в госизмене - жертва режима (зачем режиму репрессировать рандомных ученых конечно не объясняется). 

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–1
Технический холод

Слава богу Вассерман на страже секретов!

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0
rustyrazor

почему это другое и что всё правильно делают.

Потому что он комуняка, а их можно репрессировать. 

Ответить
1
Технический холод

:3

Ответить
0
Праздничный Абдужаббор

Это другое что? Все правильно делают

Ответить
1
Dmitriy Volkov

Нахуй эту помойку жиробаса 

Ответить
0
k. wintermute

Он вообще-то похудел 

Ответить
0
Майка Ника

Это не другое 
Дальше что, товарищ?

Ответить
0
Технический холод

Блин ну ты хоть виртуала бы завёл, а то как-то слишком скучно.
Я б даже триггернулся ред.

Ответить
0
Бывший пистолет

Всем кто читает этот комментарий:
Услышьте мой призыв. Пишите вместо КНДР - Северная Корея, а вместо КНР - Китай (ну или хотя бы Коммунистический Китай, если вы хотите отстаивать право Тайваня называться Китаем).
Когда я сталкиваюсь с этими аббревиатурами, я секунд 5 пытаюсь вспомнить Китай это или Корея. А может вообще какая-то другая страна про которую я позабыл? И даже когда вроде вспоминаю, я всё ещё остаюсь в неуверенности.
Думаю, что я не один такой. Нас таких миллионы. Тысячи человекочасов потраченных впустую. Огромные когнитивные усилия, направленные в совершенно ненужном направлении.

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15
Антоний Кочегаров

Легко запомнить. В Китае социализм, стало быть где аббревиатура с Д, там и Северная Корея :)

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0
Бывший пистолет

Нихотю ничего запоминать. Хотю тратить когнитивные усилия на полезные штуки

Ответить
1
14 комментариев
ouxen

ты читал журнал Корея?

Ответить
0
Технический холод

Там тоже BTS

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1
Жак Фреско

Где коммунизм - там Н

Ответить
0
Дмитрий Иванов

Видимо, интеллектуальные ресурсы ушли в эмпатию. Никогда не испытывал ни малейших проблем с тем, чтобы сразу понимать о чём речь в вопросе КНР vs КНДР.

Ответить
0
Технический холод

И вообще не существует никакой кореи а корейский язык это смешной и уродливый китайский

Ответить
0

Комментарий удален

Драматический диод

@Санитар привет

Ответить
0
7 комментариев
bbk bbk

Начинается накачка темы крипты негативом. Готовят почву для "обнуления". Терроризм уже надоел, а КНДР тема новая. Хотя я бы поставил на тему "экология и углеродный след"

Ответить
–1
Почтовый хот-дог
Ответить
26
bbk bbk

Сейчас крипта это пылесос который вытягивает лишние деньги из экономик развитых стран. Мировые ЦБ печатают бабло как никогда для разогрева экономики, часть из этого бабла неизбежно попадает к спекулянтам, это не хорошо, но с этим ничего не сделать. Биток притягивает эти деньги замыкая спекуляции внутри системы, это хорошо. Бесконечно печатать деньги нельзя, это понятно. Самое ужасное что может случится когда ЦБ перестанут печатать деньги спекулятивная тема (фондовые рынки, крипта) начнет сдуваться, инвесторы начнут выводить их и тратить и эти деньги пойдут в магазины. Инфляция будет безумной. Решение - отсечь спекулятивные деньги. Обрушить рынки так быстро как только возможно.

Ответить
1
4 комментария
Evil Pechenka

Криптовалюта это альтернатива деньгам которая почти не регулируется, ты правда веришь, что две системы — одна жесточайшим образом зарегулированная, а вторая почти без регуляции будут существовать рядом вечно?

Ответить
4
ред.

Он же не говорит, что верит, лишь что началось (давно уже) очернение репутации крипты для её запрета. ред.

Ответить
1
5 комментариев
bbk bbk

Одна вскользь брошенная фраза из ФРС о запрете битка на территории США и стоимость крипты вернется на уровень 2000-х годов. А вы продолжайте верить в "нерегулируемость" дальше. 

Ответить
0
3 комментария
Morgan

Ну да ведь это все не правда, и на самом деле крипту используют только хипстеры, чтобы анонимно покупать кофе в спешалти кофейнях.

Ответить
0
ред.

Б-же, террористы тоже интернет телефоны итд юзают, как и хисптеры, как и дауны вроде тебя. Пора всё запрещать.

Ответить
0
1 комментарий
Dmitry Sursin

Во первых: Да и похрен. Достали уже с этими криптовалютами...нашлись блин защитники свободного общества, которые даже транзакции свои скрывают. Не говоря уже о "мамкиных трейдеров/майнеров", которые создают дефицит видеокарт или пушат биткоин из-за мема в твиттере Маска.
Во вторых: КНДР новая тема? На лет 20 опоздал... Или когда они там заявили, что сделали ядерную ракету?

Ответить
0
Серебряный торшер

не устану повторять что крипта нужна для мутных и криминальных делишек. чейндж май майнд, хотя это аксиома ред.

Ответить
3
Почтовый хот-дог

Согласен. Поэтому с ней долго ничего не будет. Все эти запреты на использование крипты ничего не стоят.  

Ответить
2
Серебряный торшер

надо просто добавить крипте контролируемость

Ответить
0
rustyrazor

У крипты нет возможности неограниченной эмиссии, поэтому она норм в качестве долгосрочного актива. По крайней мере, нормальные коины (биткоин). 

Ответить
0
Серебряный торшер

когда вклады\депозиты в койнах подъедут ?
могу ли я быстро и оперативно конвертнуть коин в рубль и обратно , хотя бы через кроссвалютность?
можно ли пользоваться коином как оценочным инструментом измерения капитала ?

Ответить
0
4 комментария
Аркадий Гайдаржи

Если он получил за это хорошие бабки, это одно, а если обучал корейцев работе с криптой из энтузиазма, это другое. Жалко что в статье про это ни слова

Ответить
3
Roma Schreibikus

"если он убивал людей за бабки это одно, а если из энтузиазма - другое."
Какая разница-то, бля, если есть факт совершения преступления.

Ответить
1
Vladislav Donets

Какого преступления? Дать букварь детям чтобы они научились читать?

Ответить
–1
1 комментарий
Volodya Dobrovolsky

Щас бы изолировать от общества человека безопасного для общества. Штраф въебать, если так хочется, но в тюрьму сажать — это гниль.

Ответить
2
rustyrazor

Никто человека и не изолирует. Изолируют коммуниста. ред.

Ответить
–2
Doktor Streyndzhlav

А, ну коммуниста, разумеется, можно. Это же не либерал.

Ответить
0
1 комментарий
Уральский дебаркадер

планы по облегчению обмена криптовалютами между Северной и Южной Кореей.

Представил Ына с мешочком биткоинов

Ответить
1
Александр Осипенко

Ну и правильно

Ответить
–1
Татарская идентичность

Вот этого тоже надо попустить. 

Ответить
0
MadRat96

Можно контекст?

Ответить
–1
2 комментария
ouxen

когда посадят подонка бутерина?

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0
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