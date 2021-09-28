Гриффита арестовали в 2019 году после выступления на конференции в Пхеньяне.

Американский программист, один из разработчиков Ethereum, Вирджил Гриффит признал вину в незаконном содействии Северной Корее по обходу американских санкций с помощью криптовалюты. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства юстиции США.

По данным властей, Гриффит консультировал Северную Корею как использовать криптовалюты и блокчейн, чтобы отмывать деньги и обходить американские санкции. Также он якобы разрабатывал планы по облегчению обмена криптовалютами между Северной и Южной Кореей. По мнению прокурора Одри Штраусс, этим он поставил под угрозу безопасность США.

27 сентября Гриффит признал вину в незаконном экспорте услуг и технологий в КНДР, нарушающем американский закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Приговор программисту вынесут 18 января 2022 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Согласно сведениям Минюста, Гриффит начал консультации в Северной Корее в 2018 году. В 2019 году, несмотря на запрет въезда в КНДР, он через Китай приехал в Пхеньян и принял участие в конференции по криптовалютам и блокчейну DPRK Blockchain Conference. После этого его арестовали, обвинив передаче КНДР информации, которая может быть использована страной для обхода американских санкций.