Разработчик Ethereum признался в незаконной помощи КНДР с криптовалютами. Ему грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции
Гриффита арестовали в 2019 году после выступления на конференции в Пхеньяне.
Американский программист, один из разработчиков Ethereum, Вирджил Гриффит признал вину в незаконном содействии Северной Корее по обходу американских санкций с помощью криптовалюты. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства юстиции США.
По данным властей, Гриффит консультировал Северную Корею как использовать криптовалюты и блокчейн, чтобы отмывать деньги и обходить американские санкции. Также он якобы разрабатывал планы по облегчению обмена криптовалютами между Северной и Южной Кореей. По мнению прокурора Одри Штраусс, этим он поставил под угрозу безопасность США.
27 сентября Гриффит признал вину в незаконном экспорте услуг и технологий в КНДР, нарушающем американский закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Приговор программисту вынесут 18 января 2022 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Согласно сведениям Минюста, Гриффит начал консультации в Северной Корее в 2018 году. В 2019 году, несмотря на запрет въезда в КНДР, он через Китай приехал в Пхеньян и принял участие в конференции по криптовалютам и блокчейну DPRK Blockchain Conference. После этого его арестовали, обвинив передаче КНДР информации, которая может быть использована страной для обхода американских санкций.
Всем кто читает этот комментарий:
Услышьте мой призыв. Пишите вместо КНДР - Северная Корея, а вместо КНР - Китай (ну или хотя бы Коммунистический Китай, если вы хотите отстаивать право Тайваня называться Китаем).
Когда я сталкиваюсь с этими аббревиатурами, я секунд 5 пытаюсь вспомнить Китай это или Корея. А может вообще какая-то другая страна про которую я позабыл? И даже когда вроде вспоминаю, я всё ещё остаюсь в неуверенности.
Думаю, что я не один такой. Нас таких миллионы. Тысячи человекочасов потраченных впустую. Огромные когнитивные усилия, направленные в совершенно ненужном направлении.
Комментарий удален
Сейчас крипта это пылесос который вытягивает лишние деньги из экономик развитых стран. Мировые ЦБ печатают бабло как никогда для разогрева экономики, часть из этого бабла неизбежно попадает к спекулянтам, это не хорошо, но с этим ничего не сделать. Биток притягивает эти деньги замыкая спекуляции внутри системы, это хорошо. Бесконечно печатать деньги нельзя, это понятно. Самое ужасное что может случится когда ЦБ перестанут печатать деньги спекулятивная тема (фондовые рынки, крипта) начнет сдуваться, инвесторы начнут выводить их и тратить и эти деньги пойдут в магазины. Инфляция будет безумной. Решение - отсечь спекулятивные деньги. Обрушить рынки так быстро как только возможно.
Во первых: Да и похрен. Достали уже с этими криптовалютами...нашлись блин защитники свободного общества, которые даже транзакции свои скрывают. Не говоря уже о "мамкиных трейдеров/майнеров", которые создают дефицит видеокарт или пушат биткоин из-за мема в твиттере Маска.
Во вторых: КНДР новая тема? На лет 20 опоздал... Или когда они там заявили, что сделали ядерную ракету?