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Новости
Артём Мазанов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете работать в такси лицам с судимостью за тяжкие преступления​ Статьи редакции

Речь идет о непогашенных судимостях в том числе за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые запрещают лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В такси нельзя будет работать с непогашенной судимостью за следующие преступления: убииство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабёж, разбои, преступления против половои неприкосновенности и половои свободы личности, против общественнои безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Будут учитываться и преступления, совершенные в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Водителем общественного транспорта нельзя будет работать с непогашенной судимостью за преступления против общественнои безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Если инициативу примут, она вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

#новости #право

107 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Бывший пистолет

И куда им идти теперь? Опять разбойничать?

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2
Татарская идентичность

У меня есть идея куда им идти, но выражение этой идеи попадает под статью УК, поэтому я не скажу.
Вотъ. ред.

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0
Романтический турник

В полицию?

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0
Necronomicon

Охватили 99% водителей яндекс.такси

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0
Байден Чмо

Еще бы за участие в митингах и тогда бы либерахи лишились донатеров совсем

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0
Татарская идентичность

@кто это?

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0
Кто это

Я не знаю других имен «Байден Чмо»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ и DTF. Будет интересно!

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0
Бывший пистолет

 против основ конституционного строя и безопасности государства

Навальный походу не сможет в такси работать

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0
Байден Чмо

а он никогда и не работал. западло

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0
Искусственный алмаз

Интересно, а как люди, которые получили срок, должны снова вливаться в социум?
Эти законы ведут только обратно в пенитенциарное учреждение

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0
Романтический турник

против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества

И всё затевалось лишь ради этого

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