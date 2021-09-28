Речь идет о непогашенных судимостях в том числе за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые запрещают лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В такси нельзя будет работать с непогашенной судимостью за следующие преступления: убииство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабёж, разбои, преступления против половои неприкосновенности и половои свободы личности, против общественнои безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Будут учитываться и преступления, совершенные в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Водителем общественного транспорта нельзя будет работать с непогашенной судимостью за преступления против общественнои безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Если инициативу примут, она вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.