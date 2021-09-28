Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете работать в такси лицам с судимостью за тяжкие преступления Статьи редакции
Речь идет о непогашенных судимостях в том числе за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые запрещают лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В такси нельзя будет работать с непогашенной судимостью за следующие преступления: убииство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабёж, разбои, преступления против половои неприкосновенности и половои свободы личности, против общественнои безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Будут учитываться и преступления, совершенные в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
Водителем общественного транспорта нельзя будет работать с непогашенной судимостью за преступления против общественнои безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.
Если инициативу примут, она вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.
Я не знаю других имен «Байден Чмо»
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