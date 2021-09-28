Власти Китая внедрят систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров Статьи редакции
С помощью общенациональной системы, ограничивающей доступ к играм и стримам, правительство хочет бороться с развитием игровой зависимости у детей.
Новую систему аутентификации для несовершеннолетних геймеров упомянули в программе развития китайских детей, разработанной на 2021-2030 годы. Документ опубликован на сайте Госсовета КНР.
По закону, провайдеры онлайн-игр, трансляций и социальные сети должны ограничить доступ для несовершеннолетних, включая ограничения по времени пользования. Также запрещается предоставлять услуги по регистрации учётной записи для ведения онлайн-трансляций людям младше 16 лет. Кроме того, большое внимание власти намерены уделять «защите личной информации и частной жизни детей».
Власти Китая также улучшат и внедрят системы мониторинга, идентификации, жалоб и удаления информации в интернете. Согласно документу, они будут наказывать всех, кто использует интернет для распространения недостоверной информации, а также для действий, подвергающих опасности физическое и психическое здоровье несовершеннолетних.
В конце августа 2021 года стало известно, что власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры: им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни.
Чтобы проверять возраст пользователей, провайдеры должны требовать при регистрации реальные имена и номер мобильного телефона.
@Вахтёр преследование минусами со стороны @Татарская идентичность
Тут проблема в том, что "смартфон с ютубом и тиктоком" является в большинстве случаев единственным досугом для ребенка. Компартия запрещает его и что дальше? Умные будут обходить, не очень пойдут повышать уровень уличной преступности среди несовершеннолетних.
Подобное надо решать расширением доступного, а не лишением последнего.
Я ни в коем случае не встаю на защиту властей Китая, но хотел бы всё же высказаться в пользу того, что плохого в игровой зависимости. Любая зависимость, какой бы она безвредной для организма она ни была, наносит вред. Что это за вред?
Один из главных мотиваторов в жизни - получение удовольствия. Это подсказки от природы, что мы идём верной дорогой. Так природа подталкивает нас к полезным вещам.
Проблема в зависимости, будть то наркотическая психологическая зависимость, или игровая - что ты эту награду получаешь задарма. Не делая полезной работы ради этой награды. Ну и если у тебя выбор сделать что-то сложное и получить награду, или просто запустить игру/вколоть вещество и получить такую же награду, проще выбрать второе. Ну то есть ты всёравно можешь выбрать делать что-то сложное, но ты по сути лишаешься одного из мощных мотиваторов.
А может нет. Я не специалист. ред.
Вся проблема в том что этим должно заниматься не государство, а сами люди.
Такими темпами можно дополнительно запретить всю вредную еду, т.к от нее ожирение и зависимость, кофе, алкоголь, курение, строго контролировать финансовые организации и доходы граждан, что бы они не тратили деньги на всякие казино и прочую хрень.
Это все частично поможет, но вырастит поколения безвольных и безинициативных рабов, не способных самостоятельно держать себя в руках и преодолевать базовые зависимости.
Вся проблема в том, что мне приходится в третий раз говорить, что я не затрагивал тему должно этим заниматься государство или кто-то другой. А разбирал совершенно другой вопрос - есть ли вред от игр.
Всёравно что с ботами общаюсь, которые не читают сообщение, а просто ключевые слова из сообщения выдёргивают и на основании этого решают о чём я писал.
они будут наказывать всех, кто использует интернет для распространения недостоверной информации,
2+2=5
Жду наказания ТЖ)
Кроме того, большое внимание власти намерены уделять «защите личной информации и частной жизни детей».
Ну и как всегда лучшим решением для "защиты частной жизни" будет ее полный контроль со стороны гос-ва, чтобы даже пернуть нельзя было без одобрения партии