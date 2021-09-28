С помощью общенациональной системы, ограничивающей доступ к играм и стримам, правительство хочет бороться с развитием игровой зависимости у детей.

1119 просмотров

Фото Reuters



Новую систему аутентификации для несовершеннолетних геймеров упомянули в программе развития китайских детей, разработанной на 2021-2030 годы. Документ опубликован на сайте Госсовета КНР.

По закону, провайдеры онлайн-игр, трансляций и социальные сети должны ограничить доступ для несовершеннолетних, включая ограничения по времени пользования. Также запрещается предоставлять услуги по регистрации учётной записи для ведения онлайн-трансляций людям младше 16 лет. Кроме того, большое внимание власти намерены уделять «защите личной информации и частной жизни детей».

Унифицированная электронная аутентификация личности несовершеннолетних в онлайн-играх позволит улучшить классификацию игр, проверку контента и реализацию мер по ограничению времени, которое ребёнок или подросток может проводить за игрой.

из документа Госсовета КНР



Власти Китая также улучшат и внедрят системы мониторинга, идентификации, жалоб и удаления информации в интернете. Согласно документу, они будут наказывать всех, кто использует интернет для распространения недостоверной информации, а также для действий, подвергающих опасности физическое и психическое здоровье несовершеннолетних.

В конце августа 2021 года стало известно, что власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры: им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни.