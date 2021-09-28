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Новости
Сергей Исенеков

Власти Китая внедрят систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров Статьи редакции

С помощью общенациональной системы, ограничивающей доступ к играм и стримам, правительство хочет бороться с развитием игровой зависимости у детей.

28 28 комментариев
1119 просмотров
Фото Reuters

Новую систему аутентификации для несовершеннолетних геймеров упомянули в программе развития китайских детей, разработанной на 2021-2030 годы. Документ опубликован на сайте Госсовета КНР.

По закону, провайдеры онлайн-игр, трансляций и социальные сети должны ограничить доступ для несовершеннолетних, включая ограничения по времени пользования. Также запрещается предоставлять услуги по регистрации учётной записи для ведения онлайн-трансляций людям младше 16 лет. Кроме того, большое внимание власти намерены уделять «защите личной информации и частной жизни детей».

Унифицированная электронная аутентификация личности несовершеннолетних в онлайн-играх позволит улучшить классификацию игр, проверку контента и реализацию мер по ограничению времени, которое ребёнок или подросток может проводить за игрой.

из документа Госсовета КНР

Власти Китая также улучшат и внедрят системы мониторинга, идентификации, жалоб и удаления информации в интернете. Согласно документу, они будут наказывать всех, кто использует интернет для распространения недостоверной информации, а также для действий, подвергающих опасности физическое и психическое здоровье несовершеннолетних.

В конце августа 2021 года стало известно, что власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры: им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни.

Чтобы проверять возраст пользователей, провайдеры должны требовать при регистрации реальные имена и номер мобильного телефона.

#новости #китай #игры

28 28 комментариев
9
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Уральский дебаркадер

Минус миска игр 

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14
Технический холод

Минус свинья девятого уровня.

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4
Серебряный торшер

наконец то игровые серверы станут доступнее

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5
Поперечный торшер

а то капец какие недоступные были)

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0
Evgeny Gladkikh

Учитывая количество китайских пиздаболов-читеров - да

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0
NiemandDa

У Китая же, как правило, отдельные сервера-резервации

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0
Почтовый хот-дог

Почему этим должно заниматься государство? 

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0
Doktor Streyndzhlav

 Когда собаке нечего делать - она лижет яйца.
Это же не с банкротством крупнейшего застройщика разбираться.

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6
Серебряный торшер

дык там вроде пока выкрутились

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0
Doktor Streyndzhlav

Лучшее постоянное решение - временное.
Застройщику там, судя по всему, без помощи партии пизда.
СУ-155 масштабов Китая, примерно с такой же бизнес-моделью.

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0
Doktor Streyndzhlav

@Вахтёр преследование минусами со стороны @Татарская идентичность 

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–1
Татарская идентичность

Ты второй раз порвался. 
Во дела.

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–1
Целевой глобус

Думаешь с этим должен бороться бизнес? Пчёлы против мёда?

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2
Почтовый хот-дог

Родители же. 

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1
Сталин спас Россию

Родителям похер. Они уже трёхлеткам суют в руки смартфон с ютубом и тиктоком, чтобы "цветы жизни" не отвлекали их от дома-2, сериалов и танчиков.

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0
Владимир Стародубов

Тут проблема в том, что "смартфон с ютубом и тиктоком" является в большинстве случаев единственным досугом для ребенка. Компартия запрещает его и что дальше? Умные будут обходить, не очень пойдут повышать уровень уличной преступности среди несовершеннолетних.

Подобное надо решать расширением доступного, а не лишением последнего.

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0
Сталин спас Россию

Компартия запрещает его и что дальше?

Хз, с удовольствием понаблюдаю)

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0
Бывший пистолет

Я ни в коем случае не встаю на защиту властей Китая, но хотел бы всё же высказаться в пользу того, что плохого в игровой зависимости. Любая зависимость, какой бы она безвредной для организма она ни была, наносит вред. Что это за вред?
Один из главных мотиваторов в жизни - получение удовольствия. Это подсказки от природы, что мы идём верной дорогой. Так природа подталкивает нас к полезным вещам.
Проблема в зависимости, будть то наркотическая психологическая зависимость, или игровая - что ты эту награду получаешь задарма. Не делая полезной работы ради этой награды. Ну и если у тебя выбор сделать что-то сложное и получить награду, или просто запустить игру/вколоть вещество и получить такую же награду, проще выбрать второе. Ну то есть ты всёравно можешь выбрать делать что-то сложное, но ты по сути лишаешься одного из мощных мотиваторов.
А может нет. Я не специалист. ред.

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2
Gregory

все еще непонятно, почему этим не должны заниматься родители. Вариантов бесполезно тратить свое время - море, поэтому родители должны направлять детей в правильное русло. Ну запретят игры. Все начнут либо как-то это обходить, либо на другое подобное занятие переключаться.

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0
Бывший пистолет

 все еще непонятно, почему этим не должны заниматься родители

Я рассуждал не о том кто должен заниматься решением этой проблемы, а о том вредна ли игровая зависимость. Это совершенно разные не взаимосвязанные вопросы.

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0
Никита Гинце

Вся проблема в том что этим должно заниматься не государство, а сами люди.
Такими темпами можно дополнительно запретить всю вредную еду, т.к от нее ожирение и зависимость, кофе, алкоголь, курение, строго контролировать финансовые организации и доходы граждан, что бы они не тратили деньги на всякие казино и прочую хрень.
Это все частично поможет, но вырастит поколения безвольных и безинициативных рабов, не способных самостоятельно держать себя в руках и преодолевать базовые зависимости.

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0
Бывший пистолет

Вся проблема в том, что мне приходится в третий раз говорить, что я не затрагивал тему должно этим заниматься государство или кто-то другой. А разбирал совершенно другой вопрос - есть ли вред от игр.
Всёравно что с ботами общаюсь, которые не читают сообщение, а просто ключевые слова из сообщения выдёргивают и на основании этого решают о чём я писал.

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0
Владимир Филатов

Вероятная причина этих всех запретов - проблемы с поставками электричества в некоторых провинциях.

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1
Трансгендолёт

они будут наказывать всех, кто использует интернет для распространения недостоверной информации,

2+2=5
Жду наказания ТЖ)

Кроме того, большое внимание власти намерены уделять «защите личной информации и частной жизни детей».

Ну и как всегда лучшим решением для "защиты частной жизни" будет ее полный контроль со стороны гос-ва, чтобы даже пернуть нельзя было без одобрения партии

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0
Янина Вострикова

А что они так суетятся в последнее время? Что ни запрет, то в Китае? 

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0
Бывший пистолет

Там у них скоро вроде выборы национального выбора. Хотя не знаю как подобные запреты можно с выборами связать, не натягивая сову на глобус. Разве что показать какой ты жёсткий лидер. Ну или если это прикрытие для кадровых чисток, как было в борьбе против коррупции.

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2
Долгий меч

Пусть в синглплей играют

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0
Сергей Анонимович

Можно подсуетиться и создать игровые туры в Россию, где пориджы могут сутками играть у нас в игры)

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–1
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