Аналогичное уведомление о штрафе направили и к Samsung.

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Бразильское агентство по защите прав потребителей (Procon-SP) приступило к очередному расследованию по поводу исключения адаптеров питания из комплектов поставки смартфонов. Речь идёт о моделях iPhone 13, Galaxy Z Flip3 и Z Fold3.

По данным портала TechTudo, регулятор потребует от Apple и Samsung предоставить зарядные устройства всем заинтересованным пользователям, либо наложит штраф. Компании получат соответствующие уведомления 29 сентября.

Это не первая претензия производителям о нарушении местного законодательства. В марте 2021 года власти оштрафовали Apple на 2 миллиона долларов «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу смартфонов без зарядных адаптеров и несправедливые условия обслуживания».

Потребитель уже ожидает, что получит зарядное устройство вместе со смартфоном. Нарушение этой практики сигнализирует о неоправданном повышении цены. Фернандо Капес исполнительный директор Procon-SP

Федеральная торговая комиссия Бразилии также требует точной маркировки комплектов поставки. По мнению правозащитников, Apple пытается маскировать информацию об отсутствии зарядного устройства.

Похожая ситуация наблюдается во Франции. Там компания получила штраф за замедление старых моделей iPhone и, по требованиям законодательства, вынуждена поставлять устройства вместе с наушниками EarPods.