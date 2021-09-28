Бразилия снова оштрафует Apple за отсутствие зарядного устройства в комплекте. Теперь претензии появились к iPhone 13 Статьи редакции
Аналогичное уведомление о штрафе направили и к Samsung.
Бразильское агентство по защите прав потребителей (Procon-SP) приступило к очередному расследованию по поводу исключения адаптеров питания из комплектов поставки смартфонов. Речь идёт о моделях iPhone 13, Galaxy Z Flip3 и Z Fold3.
По данным портала TechTudo, регулятор потребует от Apple и Samsung предоставить зарядные устройства всем заинтересованным пользователям, либо наложит штраф. Компании получат соответствующие уведомления 29 сентября.
Это не первая претензия производителям о нарушении местного законодательства. В марте 2021 года власти оштрафовали Apple на 2 миллиона долларов «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу смартфонов без зарядных адаптеров и несправедливые условия обслуживания».
Федеральная торговая комиссия Бразилии также требует точной маркировки комплектов поставки. По мнению правозащитников, Apple пытается маскировать информацию об отсутствии зарядного устройства.
Похожая ситуация наблюдается во Франции. Там компания получила штраф за замедление старых моделей iPhone и, по требованиям законодательства, вынуждена поставлять устройства вместе с наушниками EarPods.
В октябре 2020 года Apple убрала адаптеры и наушники из коробок с iPhone XR, iPhone 11, iPhone SE и iPhone 12. Компания объяснила это заботой об экологии.
Ввп на душу населения надо смотреть, а не номинальную. Бразилия и России примерно одного уровня по этому показателю. В России 11600 в Бразили 7000.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
Для получения объективной картины сравнивают ввп на одного человека, а не номинал. Если вы конечно хотите получить адекватный результат своего сравнения.
P. S. Россия занимает 11 местов по номинальному ввп, Бразилия 12.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
Для получения объективной картины чего? Ты просто один показатель называешь объективным, а другой нет. Без аргументов "почему".
Я могу точно так же сказать "нет, ввп на душу населения не объективно. Надо не включать доходы от сырьевого сектора. Или надо сравнивать количество безработицы. Или ещё один из тысячи факторов". ред.
Состояния дел в экономике. Если сравнивать ввп по номиналу, то может показать, что в Бразилии(1,491,772) дела лучше, чем в Норвегии(444,519). Поэтому, для объективной картины сравнивают ввп на душу населения. В Норвегии стране первого мира 81900, а в развивающейся Бразилии 7000.
Занимает половину Латинской Америки
Рассказы про размер территории вообще не имеет отношения к третьему или первому миру относится государство.