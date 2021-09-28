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ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
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Новости
DTF

Бразилия снова оштрафует Apple за отсутствие зарядного устройства в комплекте. Теперь претензии появились к iPhone 13 Статьи редакции

Аналогичное уведомление о штрафе направили и к Samsung.

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1258 просмотров

Бразильское агентство по защите прав потребителей (Procon-SP) приступило к очередному расследованию по поводу исключения адаптеров питания из комплектов поставки смартфонов. Речь идёт о моделях iPhone 13, Galaxy Z Flip3 и Z Fold3.

По данным портала TechTudo, регулятор потребует от Apple и Samsung предоставить зарядные устройства всем заинтересованным пользователям, либо наложит штраф. Компании получат соответствующие уведомления 29 сентября.

Это не первая претензия производителям о нарушении местного законодательства. В марте 2021 года власти оштрафовали Apple на 2 миллиона долларов «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу смартфонов без зарядных адаптеров и несправедливые условия обслуживания».

Потребитель уже ожидает, что получит зарядное устройство вместе со смартфоном. Нарушение этой практики сигнализирует о неоправданном повышении цены.

Фернандо Капес
исполнительный директор Procon-SP

Федеральная торговая комиссия Бразилии также требует точной маркировки комплектов поставки. По мнению правозащитников, Apple пытается маскировать информацию об отсутствии зарядного устройства.

Похожая ситуация наблюдается во Франции. Там компания получила штраф за замедление старых моделей iPhone и, по требованиям законодательства, вынуждена поставлять устройства вместе с наушниками EarPods.

В октябре 2020 года Apple убрала адаптеры и наушники из коробок с iPhone XR, iPhone 11, iPhone SE и iPhone 12. Компания объяснила это заботой об экологии.

#новости #apple #samsung #бразилия

30 30 комментариев
9
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Почтовый хот-дог

Ну понятно теперь чего они чуваку с хабра не выплатили. На штраф откладывают, так сказать.

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13
Янина Вострикова

и уменьшают углеродный след заодно. Святые

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3
Янина Вострикова

Хоть в Бразилии понимают, что слова «не положили зарядку, чтобы спасти планету» — полная туфта, чтобы содрать с пользователей еще больше денег. 

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9
Gre Li

Уже страны третьего мира прозревают, а Роспотребнадзор ни о чём не догадывается, несмотря на обращения а первые же дни.

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0
Бывший пистолет

Чо сразу страна третьего мира. У неё ВВП больше чем у России (9 ВВП в мире). Занимает половину Латинской Америки. Одна из самых развивающихся стран мира. Входит в состав Новых индустриальных стран 1 волны, к которым и всякие Гонконги с Южными Кореями относятся.

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16
Игорь Павлов

Ввп на душу населения надо смотреть, а не номинальную. Бразилия и России примерно одного уровня по этому показателю. В России 11600 в Бразили 7000.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

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1
Бывший пистолет

 Ввп на душу населения надо смотреть

Почему "надо"?

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0
Игорь Павлов

Для получения объективной картины сравнивают ввп на одного человека, а не номинал. Если вы конечно хотите получить адекватный результат своего сравнения.

P. S. Россия занимает 11 местов по номинальному ввп, Бразилия 12.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

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1
Бывший пистолет

Для получения объективной картины чего? Ты просто один показатель называешь объективным, а другой нет. Без аргументов "почему".
Я могу точно так же сказать "нет, ввп на душу населения не объективно. Надо не включать доходы от сырьевого сектора. Или надо сравнивать количество безработицы. Или ещё один из тысячи факторов". ред.

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0
Игорь Павлов

Состояния дел в экономике. Если сравнивать ввп по номиналу, то может показать, что в Бразилии(1,491,772) дела лучше, чем в Норвегии(444,519). Поэтому, для объективной картины сравнивают ввп на душу населения. В Норвегии стране первого мира 81900, а в развивающейся Бразилии 7000.

Занимает половину Латинской Америки

Рассказы про размер территории вообще не имеет отношения к третьему или первому миру относится государство.

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0
Сдавайся

 страны третьего мира

 Бразилия

 Франция

Если они третий мир, то Россия какой?

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1
Янина Вострикова

Первый, конечно. вам же сказали по телевизору!

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5
ouxen

Tier 2

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2
Работайте Братья

Нраица как эпл все ебут

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3
Александр Лукашенко

Бразилия красавчик

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1
Леха

Правильно делают 

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1
ouxen

Что не кладут зарядки ( ° ʖ °)

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0
Творческий фонарь

Тем временем в Apple:
В Бразилии не смогли оценить нашу заботу о сельве Амазонии. Что мы можем ещё для них сделать? Правильно, уберём из комплекта поставки телефона и планшета шнур для зарядки. И, +100$ к текущей розничной цене на устройства для Бразильских реселлеров. 

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1
AZP

Бразилия вновь оштрафуют

Опять кто-то не написал заметку, а наблевал. 

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0
Работайте Братья

это дтф, у них так принято

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1
MangaloriANAL

То ли дело TJ ред.

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1
Работайте Братья

Вадим, спок

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0
Дмитрий Горбенко

напомнило

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0
Llaren Hlaalo

Базированная Бразилия.

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0
Дима Анонимный

Базилия

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1
Уральский дебаркадер

Кот Базилио

Ответить
0
Madegghead

Самое забавное, что Самсунг в итоге в России вместе с S21 и так дарит в комплекте беспроводное зу и беспроводные наушники. Каждое в отдельной упаковке... ))

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0
Дима Анонимный

лучше бы подарили чистый от MS/FB-говна смартфон на нормальном процессоре, а не это поделие не кексинусе с неудаляемым мусором

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0
Lofoten Forsake

Хорошие новости. Хотят спасти планету, пусть сажают дерево на каждый проданный смартфон. Экологи корпоративные.

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0
Уральский дебаркадер

Потребитель уже ожидает

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0
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