На Навального и его команду возбудили новое уголовное дело — о создании ФБК как экстремистского сообщества Статьи редакции
В руководстве сообществом также подозревают Жданова и Волкова.
СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Соболь, Албуров, Шаведдинов или ещё несколько человек стали обвиняемыми по делу об участии в экстремистском сообществе (часть 1 статья 282.1 УК).
Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. По данным следствия, Навальный в 2014 году создал «экстремистское сообщество и руководил им». Позже к ним присоединились Жданов и Волков.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
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Статья дополняется
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