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Новости
Артём Мазанов

На Навального и его команду возбудили новое уголовное дело — о создании ФБК как экстремистского сообщества Статьи редакции

В руководстве сообществом также подозревают Жданова и Волкова.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соболь, Албуров, Шаведдинов или ещё несколько человек стали обвиняемыми по делу об участии в экстремистском сообществе (часть 1 статья 282.1 УК).

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. По данным следствия, Навальный в 2014 году создал «экстремистское сообщество и руководил им». Позже к ним присоединились Жданов и Волков.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #право

2037 просмотров
Статья дополняется
50 50 комментариев
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30
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Почтовый хот-дог

Сейчас его запакуют до тех пор, пока о нём даже самые ярые сторонники вспоминать не будут. А СМИ, которые о нём будут писать, признают иноагентами. Вот она новая Россия.

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29
Сибирский вентилятор

Никто не выйдет за Навального

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–1
Сибирский вентилятор

Даже ярые обосрались от страха

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–1
Голодный ГОСТ

сам то выйдешь под пули?

Ответить
1
Игорь Павлов

По сторонникам Навального уже стреляют сотрудники росгвардии?

Ответить
–1
Голодный ГОСТ

ты типа притворяешься или что? 

Ответить
1
Игорь Рачук

Замуж?

Ответить
0
Искусственный алмаз

Ждем на ТЖ
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Ответить
0
Evil Pechenka

Ты соберёшь миллион лайков, ведь ты пишешь очевидное! 

Ответить
0
Искусственный алмаз

Навальный будет сидеть долго

Ответить
8
Здравый цветок

Да все знают сколько он будет сидеть. Вернее когда выпустят

Ответить
8
Искусственный алмаз

Пока Путин не отпустит пожилого Алексея лечится в Германию?

Ответить
0
Здравый цветок

Думаю второй раз не прокатит

Ответить
0
Kir Kirsky

Навальный будет сидеть, пока Путин будет сидеть, или пока не будет сидеть. ред.

Ответить
0
Голодный ГОСТ

Талибаном чтоль командуют?

Ответить
9
Doktor Streyndzhlav

Аль Лексий ибн Навальн, полевой командир, несет знамя Джихада

Ответить
2
Сталин спас Россию

Скоро будет известен как Железная Маска

Ответить
2
Возможный Макс

Сука блядь, все, доигрались, я пошёл ставить лайки в твиттере щас я им покажу всем 😡😡😡

Ответить
6
Сталин спас Россию

Фонарик захвати!

Ответить
0
Социалистический историк

Фонарик уже в телефоне ведь.

Ответить
0
FOX

лучше репосты!

Ответить
0
Павел Фролов

Так на момент создания оно не было признано экстремистским

Ответить
1
Danil Oputin

Есть мнение, что это мало кого ебёт в 2021 году ред.

Ответить
12
Павел Фролов

Вопросов больше не имею

Ответить
0
Социалистический историк

Имеет силу обратную закон этот

Ответить
0
Человеческий Орзэмэс

Салам Алейкум, экстремисты!

Ответить
2
FOX

аллахуакбар

Ответить
0
Сдавайся

Дело так понимаю засекречено, а его расследованием занимаются 250 следователей по особо важным делам?

Ответить
2
Качественный крюк

И снова здравствуйте

Ответить
1
Качественный крюк

Таки решили создать основание для бана именного ютуб канала

Ответить
3
Федя Прозоров

ТОчнее до свидания Алексей, здравствуй новый виток маховика репрессий

Ответить
0
Качественный крюк

Всм до свидания? Без его свиданий с адвокатами он был бы в полной изоляции от происходящего вне тюрмы

Ответить
0
Андрей Анисимов

Да он крут, сидя в тюрьме создать запрещенную организацию это надо постараться (ктсати а что он еще успел создать кроме ФБК?)

Ответить
0
Человеческий Орзэмэс

Бугурт у Путина (Запрещенная в России организация)

Ответить
4
bbk bbk

Срочно подтирайте свои комментарии и плюсики, революционеры. Скоро и за вами придут. ред.

Ответить
1
Рикардо Иванов

Борьба с коррупцией это экстремизм. Как много лишь в одной этой мысли...

Ответить
1
Cерьёзный Валера
Ответить
0
Небесный Гоша

Пиздец, один в тюрьме, остальные в эмиграции, активисты запуганы, а Кремлю всё мало

Ответить
0
Максим Козаченко

Конечно мало. Напомнить, что изначально его пытались убить?

Ответить
1
Голодный ГОСТ

к каждому придут

Ответить
0
Дархан Нұрғабылов

Не оскорбляй так талибан) Судя по риторике правительства, талибан - белые и пушистые

Ответить
0
Сталин спас Россию

Договороспособные ребята, в отличие от

Ответить
0
Человеческий Орзэмэс

...Лукашенко

Ответить
0
Уральский дебаркадер

И этим экстремистским сообществом было опг озеро

Ответить
0
iFlow Games

Ля какие. Так можно следствий накидывать до конца жизни (чей либо).

Ответить
0
syrslava
Ответить
0
Владимир Филатов

Даже за границей они представляют угрозу карлику в бункере?

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0
Ray Madhope

Писец, он похоже не выйдет оттуда

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0
Амид Сапилеп

Здрасьте, а Лёха выйдет? Ну скиньте тогда мяч

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0
Иван Кондратьев

Дед, прими, блять, уже свои долбанные таблетки

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0
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