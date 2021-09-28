В руководстве сообществом также подозревают Жданова и Волкова.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соболь, Албуров, Шаведдинов или ещё несколько человек стали обвиняемыми по делу об участии в экстремистском сообществе (часть 1 статья 282.1 УК).

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. По данным следствия, Навальный в 2014 году создал «экстремистское сообщество и руководил им». Позже к ним присоединились Жданов и Волков.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

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