В Кремле не считают «противоречащим законодательству» существование в России ЧВК, хотя наёмничество запрещено законом Статьи редакции
Ранее власти отрицали, что в стране есть частные военные компании.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России есть частные военные компании, оказывающие «консультативные и охранные услуги», в том числе за рубежом. Он считает, что такая деятельность не противоречит российским законам, сообщает ТАСС.
По мнению Пескова, у работы ЧВК «может быть много аспектов». Отвечая на вопрос, есть ли в деятельности подобных компаний противоречие со статьёй уголовного кодекса о наёмничестве, он ответил: «Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента». По его словам, в случае выявления несоответствий может «потребоваться совершенствование законодательства».
Журналисты спросили Пескова, не считает ли президент необходимым законодательно урегулировать существование ЧВК, после высказывания главы МИД Сергея Лаврова во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября он сообщил, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России» для содействия в борьбе с террористами после того, как Франция решила сократить число миротворцев в стране. По его словам, ЧВК действует в регионе на «законной основе».
Название ЧВК Лавров не уточнил. При этом в начале сентября в соцсетях появились сообщения о гибели в Мали участников ЧВК «Вагнера». Также СМИ писали, что власти страны вели переговоры с этой военной группировкой и рассказывали о присутствии её бойцов в Ливии.
Ранее в Кремле отрицали существование в России частных военных компаний. Например, в июле 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в законодательстве нет такого понятия, как ЧВК. О фактическом их существовании в стране ему ничего не известно.
При этом в январе 2021 года Президент Владимир Путин допустил присутствие в Ливии наёмников из России, назвав их участниками частных охранных компаний. По его словам, они «не представляют интересы российского государства». В ЦАР, согласно сообщению МИД, по приглашению властей страны находятся «российские военные инструкторы». Кто эти инструкторы и к каким структурам они относятся, власти не комментировали.
При этом в январе 2021 года Президент Владимир Путин допустил присутствие в Ливии наёмников из России, назвав их участниками частных охранных компаний. По его словам, они «не представляют интересы российского государства».
Да и раньше было, все по одной методичке:
Президент ответил, что в Сирии находятся сотрудники частных охранных компаний, к государству эти люди отношения не имеют.
По его сведениям, сотрудники таких компаний решают "народнохозяйственные задачи", "связанные с экономической деятельностью - с добычей нефти, с освоением месторождений". Он признал, что эти охранники рискуют жизнью и способствуют борьбе с терроризмом, так как отбивают месторождения "у игиловцев"
Слова Пескова вообще ничего не стоят
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