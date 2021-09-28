Ранее власти отрицали, что в стране есть частные военные компании.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России есть частные военные компании, оказывающие «консультативные и охранные услуги», в том числе за рубежом. Он считает, что такая деятельность не противоречит российским законам, сообщает ТАСС.

В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые регулировали бы эту деятельность. Но, с другой стороны, есть ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

По мнению Пескова, у работы ЧВК «может быть много аспектов». Отвечая на вопрос, есть ли в деятельности подобных компаний противоречие со статьёй уголовного кодекса о наёмничестве, он ответил: «Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента». По его словам, в случае выявления несоответствий может «потребоваться совершенствование законодательства».

В Уголовном кодексе РФ есть статья 359 («Наёмничество»). Наказание за участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях предполагает наказание от трёх до семи лет лишения свободы.

Журналисты спросили Пескова, не считает ли президент необходимым законодательно урегулировать существование ЧВК, после высказывания главы МИД Сергея Лаврова во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября он сообщил, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России» для содействия в борьбе с террористами после того, как Франция решила сократить число миротворцев в стране. По его словам, ЧВК действует в регионе на «законной основе».

Название ЧВК Лавров не уточнил. При этом в начале сентября в соцсетях появились сообщения о гибели в Мали участников ЧВК «Вагнера». Также СМИ писали, что власти страны вели переговоры с этой военной группировкой и рассказывали о присутствии её бойцов в Ливии.

ЧВК «Вагнер» (или «группа Вагнера») — военная группировка, финансированием которой, по данным СМИ, занимался близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин. Считается, что её бойцы воевали в Сирии, на Украине и в Ливии. Согласно исследованию РБК, работа «группы Вагнера» в Сирии стоила 10,3 миллиарда рублей, которые были получены из бюджета и финансирования «высокопоставленных бизнесменов».

Ранее в Кремле отрицали существование в России частных военных компаний. Например, в июле 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в законодательстве нет такого понятия, как ЧВК. О фактическом их существовании в стране ему ничего не известно.