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Новости
Яна Ломакина

В Кремле не считают «противоречащим законодательству» существование в России ЧВК, хотя наёмничество запрещено законом Статьи редакции

Ранее власти отрицали, что в стране есть частные военные компании.

26 26 комментариев
1705 просмотров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России есть частные военные компании, оказывающие «консультативные и охранные услуги», в том числе за рубежом. Он считает, что такая деятельность не противоречит российским законам, сообщает ТАСС.

В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые регулировали бы эту деятельность. Но, с другой стороны, есть ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

По мнению Пескова, у работы ЧВК «может быть много аспектов». Отвечая на вопрос, есть ли в деятельности подобных компаний противоречие со статьёй уголовного кодекса о наёмничестве, он ответил: «Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента». По его словам, в случае выявления несоответствий может «потребоваться совершенствование законодательства».

В Уголовном кодексе РФ есть статья 359 («Наёмничество»). Наказание за участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях предполагает наказание от трёх до семи лет лишения свободы.

Журналисты спросили Пескова, не считает ли президент необходимым законодательно урегулировать существование ЧВК, после высказывания главы МИД Сергея Лаврова во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября он сообщил, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России» для содействия в борьбе с террористами после того, как Франция решила сократить число миротворцев в стране. По его словам, ЧВК действует в регионе на «законной основе».

Название ЧВК Лавров не уточнил. При этом в начале сентября в соцсетях появились сообщения о гибели в Мали участников ЧВК «Вагнера». Также СМИ писали, что власти страны вели переговоры с этой военной группировкой и рассказывали о присутствии её бойцов в Ливии.

ЧВК «Вагнер» (или «группа Вагнера») — военная группировка, финансированием которой, по данным СМИ, занимался близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин. Считается, что её бойцы воевали в Сирии, на Украине и в Ливии. Согласно исследованию РБК, работа «группы Вагнера» в Сирии стоила 10,3 миллиарда рублей, которые были получены из бюджета и финансирования «высокопоставленных бизнесменов».

Ранее в Кремле отрицали существование в России частных военных компаний. Например, в июле 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в законодательстве нет такого понятия, как ЧВК. О фактическом их существовании в стране ему ничего не известно.

При этом в январе 2021 года Президент Владимир Путин допустил присутствие в Ливии наёмников из России, назвав их участниками частных охранных компаний. По его словам, они «не представляют интересы российского государства». В ЦАР, согласно сообщению МИД, по приглашению властей страны находятся «российские военные инструкторы». Кто эти инструкторы и к каким структурам они относятся, власти не комментировали.

#новости #вагнер #чвк

Спасибо за наводку Илья Гераськин
26 26 комментариев
18
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26 комментариев
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Закомплексованная Душа

Закон как дышло ... ред.

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21
Уральский дебаркадер

Не напиздеть у усов вновь не вышло

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1
Оригинальный украинец

Значит так, создаю свой чвк:
•Ивахнов - главный механик
•Дитковский - главный повар
•Атлант Расправил плечи - главный стратег
•Ростислав - главный пиарщик
•Гепард - главный предатель
•Зоибана - оружейник

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10
Оригинальный украинец

•Климов - танкист
• Орлов - подрывник
• Меглин - Тренировочная мишень

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6
Оригинальный украинец

• Сергун - главный по бпла и аниме пропаганде

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4
Поперечный торшер
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2
Качественный крюк

• Алексей Шепард - юридический консультант ред.

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2
Саратовский хот-дог

А вахтер

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0
Алексей Шепард

 При этом в январе 2021 года Президент Владимир Путин допустил присутствие в Ливии наёмников из России, назвав их участниками частных охранных компаний. По его словам, они «не представляют интересы российского государства».

Да и раньше было, все по одной методичке:

 Президент ответил, что в Сирии находятся сотрудники частных охранных компаний, к государству эти люди отношения не имеют.

 По его сведениям, сотрудники таких компаний решают "народнохозяйственные задачи", "связанные с экономической деятельностью - с добычей нефти, с освоением месторождений". Он признал, что эти охранники рискуют жизнью и способствуют борьбе с терроризмом, так как отбивают месторождения "у игиловцев"

Путин подтвердил присутствие частных охранных…
Путин подтвердил присутствие частных охранных компаний в Сирии
www.interfax.ru
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8
Оригинальный украинец

Таки да, у Лукойла есть чвк, работающая в Сирии, Ливии, Таджикистане, оформлена как чоп

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2
Photuum

Это и есть ЧОП

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0
Качественный крюк

За столько лет так и не научились пиздеть последовательно и непртиворечиво

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7
Романтический турник

Для пиздеть нужны усилия, а здесь-то они зачем, если и так сойдёт?

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2
MightyStan

Так суть и Путлера и Усов - пиздеть противоречиво, максимально двусмысленно и расплывчато.  Типичная КГБ методика. Так что-что тут претензий нет. Разве что пиздеть - значит не иметь честь и достоинство. Так что пусть лучше себе глотки перережут, чем живут как петухи

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0
FOX

Слова Пескова вообще ничего не стоят

Песков заявил об отсутствии в России де-юре…
Песков заявил об отсутствии в России де-юре понятия ЧВК
www.interfax.ru
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6
Трансгендолёт

А существование ФБК считают.

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3
Владимир Филатов

не до законов, когда страна в опасности

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1
Aram Mirzoyants

да хули, после всего того, что было и что запланировано на ближайшие годы — признание существования чвк в РФ какая то мелочь

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1
House M.D.

"«Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента»"
Вообще-то этим должны другие органы возбуждаться и заниматься.

Но это прекрасная демонстрация поговорки про закон и дышло

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1

Комментарий удален

Хрупкий космос

Добро пожаловать, почитай 359

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1
Photuum

Сам почитай. Наемничеством считается участие в вооруженном конфликте. Охрана объектов, имущества и лиц - охранная деятельность. Охраняешь месторождение - можешь законно мочить всех нападающих. Сопровождаешь автоколонну - аналогично можешь мочить атакующих. Охранная деятельность. 

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0
Photuum

Да сколько можно? 
Это охранная деятельность, а не наёмничество. ЧОП, зарегистрированное за рубежом, заключает договор с правительством, набирает сотрудников, охраняет объекты. Всё законно.

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0
Бывший пистолет

Песков, залогинься

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0
Бывший пистолет

 По его словам, в случае выявления несоответствий может «потребоваться совершенствование законодательства».

То есть если нарушение закона есть, то будут не наказывать тех, кто нарушил закон, а перепишут закон. Пиздец

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0
Уральский дебаркадер

есть ли в деятельности подобных компаний противоречие со статьёй уголовного кодекса о наёмничестве, он ответил: «Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента»

Вопрос был не о том, что там у деда стоит или не стоит

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0
MightyStan

Я бы съездил в Мали повоевать. Только потом в нормальные страны с таким бэкграундом не пустят

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0
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