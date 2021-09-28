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Новости
Сергей Исенеков

В деревне в Удмуртии торжественно открыли беседку стоимостью 161 тысячу рублей — с голыми стенами и одним креслом Статьи редакции

«Здесь можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить», — написал глава Глазовского района.

33 33 комментария
1821 просмотров
Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова

Глава Глазовского района в Удмуртии Вячеслав Сабреков рассказал на странице во «ВКонтакте» о «торжественном открытии» беседки в деревне Кабаково. На фотографиях видно, что она представляет собой сооружение с голыми стенами из профнастила, одним креслом, скамьёй и дощатым полом.

Жители деревни Кабаково давно мечтали о месте, где можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить. Мечта осуществилась благодаря активным жителям и участию в программе самообложения с проектом «Благоустройство деревни Кабаково».

Вячеслав Сабреков
Глава Глазовского района Удмуртии

Сабреков написал в посте, что открытие сопровождалось «музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем». Он также отметил, что стоимость сооружения составила 161 тысячу рублей.

Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова
Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова

Пользователи соцсети восприняли новость негативно. Они отметили, что «вольер для собак выглядят лучше», а кто-то назвал беседку «сараем» и «убожеством».

«Без стёкол и наполовину закрашенным полом из старых досок даже лучше: экологичнее», — отметил один из пользователей.

#новости #удмуртия

33 33 комментария
12
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33 комментария
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Огненный Орзэмэс

Цена этой конуры 20тр.

upd: Ладно не 20 на самом деле.
Все подорожало адово в последнее время.
ОСБ на 40к. Профлиста на 22к, Досок на Каркас, пены еще на 20(если конечно там не из древесины естественной влажности, из нормальной строганой доски.
Плюс работа и маржа.

Более менее оправданная цена, что никак не отменяет уебищного исполнения и дизайна в целом. ред.

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19
Романтический турник

Русофобствуешь

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3
Огненный Орзэмэс

Русофобствую. ред.

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2
Поперечный торшер

Рвусяфобствуешь?

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0
Романтический турник

uyguygyfgfdtd? ред.

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0
Качественный крюк

эй, удмутрофобствует раз уж дело пошло

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0
Михаил Глухов

Там одной ОСП на текущий момент на 20к. Месяц назад в полтора раза дороже ред.

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3
Очевидный микроскоп

Не 20, но 30

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0
марат котляров

Вы как будто договариваетесь, кто заказ возьмет.

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0
Petr

Странно. Я думал это новость о программе доступного жилья. В Африке были бы довольны

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0
плюшевый батон

Стиль — утонченный энвайроментализм, встроенный в ландшафт посредством отражения окружения и отсылками к пшеничным оттенкам в цветом решении.

Неповторимая атмосфера формальдегида от ОСБ внутри. 

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5
Почтовый хот-дог

одним креслом

С пиками. С хуями забрал глава Глазовского района. 

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4
Целевой глобус

Очень экологично, буквально через неделю местные разберут по домам "беседку" до основания и никто даже не заметит, что тут когда-то что-то было.

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2
Поперечный торшер

если сама не развалится и ветром не унесёт

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3
Уральский дебаркадер

Приключения элли и тотошки в Удмуртии 

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1
Качественный крюк

тут равнинный ладшафт, ветра гуляют сильные, если они есть

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0
Михаил Глухов

Выглядит как говно, но справедливости ради, цены на материал этим летом были очень высоки. Там материала где-то на 100к+, если с новья

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2
Алериф

И не забываем про работу. Херовую, но всё-таки работу.

Ответить
0
Поперечный торшер

на дверь денег не хватило, нужно еще 100к сверху накинуть было

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2
Суровый дым

в Папуа лучше 

Ответить
1
Круглый

На комментаторов уже заводятся уголовные дела.

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1
Сталин спас Россию

Как тебе такое, Варламов??

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1
Качественный крюк

у него жена из наших мест, теща

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0
Никита Сокол

Кабак

Ответить
1
Саша Шадов

Отличная беседка за 161 тысячу рублей в деревне. Есть крыша и стены.
Ещё больше критики было бы, построй они беседку в деревне за миллион рублей.

Ответить
1
Уральский дебаркадер

Дааа, чайку

Ответить
1
Русский

А по-моему неплохо

Ответить
0
Огненный Орзэмэс

Конечно же плохо.
На эти деньги можно было построить хорошую беседку.

Ответить
1
Алериф

Ну если открытую, то может быть.

Не знаю, как там с погодой, но если задание было именно на закрытую беседку, то нет, за эти деньги не построить хорошую закрытую беседку. Вот рандомная закрытая беседка, симпатичная на вид, цена ОТ 252 тысяч — https://lesstroy.net/user/2346/project/66037/
«От», потому что нет никакой обработки, коммуникаций, не включена стоимость всех работ, нет мебели, ничего. Когда тебе менеджер всё это посчитает, там будет не меньше 500к. 

Ничего хорошего за 161 тысячу не построить. На эти деньги даже крышу не сделать на небольшом доме.

Садовая закрытая беседка Вирджиния - НеоГарден…
— Длина: 5710 мм; — Ширина: 4210 мм; — Площадь: 20,5 м2; — Высота по стенам: 2200 мм…
lesstroy.net
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0
Сталин спас Россию

Так может потратить эти деньги на что-то другое? какой смысл тратить бюджет на заведомое говно

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0
Люц Шнайдер

Даже не знаю, как прокомментировать эту новость, чтобы никого не обидеть.

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0
Jenny Smith

беседка? это ж бытовка. расходимся, посоны и дамы.

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0
Могучий химик

В бытовке окна есть

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0
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