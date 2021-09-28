В деревне в Удмуртии торжественно открыли беседку стоимостью 161 тысячу рублей — с голыми стенами и одним креслом Статьи редакции
«Здесь можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить», — написал глава Глазовского района.
Глава Глазовского района в Удмуртии Вячеслав Сабреков рассказал на странице во «ВКонтакте» о «торжественном открытии» беседки в деревне Кабаково. На фотографиях видно, что она представляет собой сооружение с голыми стенами из профнастила, одним креслом, скамьёй и дощатым полом.
Сабреков написал в посте, что открытие сопровождалось «музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем». Он также отметил, что стоимость сооружения составила 161 тысячу рублей.
Пользователи соцсети восприняли новость негативно. Они отметили, что «вольер для собак выглядят лучше», а кто-то назвал беседку «сараем» и «убожеством».
«Без стёкол и наполовину закрашенным полом из старых досок даже лучше: экологичнее», — отметил один из пользователей.
Цена этой конуры 20тр.
upd: Ладно не 20 на самом деле.
Все подорожало адово в последнее время.
ОСБ на 40к. Профлиста на 22к, Досок на Каркас, пены еще на 20(если конечно там не из древесины естественной влажности, из нормальной строганой доски.
Плюс работа и маржа.
Более менее оправданная цена, что никак не отменяет уебищного исполнения и дизайна в целом. ред.
Ну если открытую, то может быть.
Не знаю, как там с погодой, но если задание было именно на закрытую беседку, то нет, за эти деньги не построить хорошую закрытую беседку. Вот рандомная закрытая беседка, симпатичная на вид, цена ОТ 252 тысяч — https://lesstroy.net/user/2346/project/66037/
«От», потому что нет никакой обработки, коммуникаций, не включена стоимость всех работ, нет мебели, ничего. Когда тебе менеджер всё это посчитает, там будет не меньше 500к.
Ничего хорошего за 161 тысячу не построить. На эти деньги даже крышу не сделать на небольшом доме.